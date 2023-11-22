https://ukraina.ru/20231122/1051200200.html

Алексей Данилов, биография

Алексей Данилов, биография - 22.11.2023 Украина.ру

Алексей Данилов, биография

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

2023-11-22T09:15

2023-11-22T09:15

2023-11-22T09:15

биография

алексей данилов

снбо

политика

луганская область

опг

украина

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Детство и образованиеАлексей родился 7 сентября 1962 года в Красном Луче (сейчас Хрустальный) Луганской области. Мать Данилова проживает в полном одиночестве в Луганске. С начала конфликта на Украине, Данилов не приезжал в отчий дом, а за его матерью ухаживают соседи и близкие друзья женщины. Про отца ничего не известно. Интересный казус произошел с его отчеством: в свидетельстве о рождении вместо Вячеславович у него написано Мячеславович. Ошибку он исправлять не стал. Школу окончил в родном городе, а затем поступил в Старобельский совхоз-техникум на специальность "ветеринар", которой овладел в 1981 году. После этого Алексей два года отслужил в Советской армии. В конце ХХ века продолжил образование: в 1999 году окончил Луганский педагогический университет им. Тараса Шевченко по специальности учитель всемирной истории. На этом он не остановился, а решил расширить свои компетенции: в 2000 году получил дипломы магистра менеджмента в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля и магистра юриста в Луганском институте внутренних дел МВД Украины.Карьера После окончания техникума и перед уходом в армию в 1981 году Данилов пошел работать по профессии ветеринарным фельдшером в подсобное хозяйство Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод. После армии в 1983 году он устроился ветеринаром в "Зооуголок" в парке 1 Мая в городе Ворошиловград (ныне Луганск). Спустя 4 года начинает предпринимательскую карьеру: в 1987 году открыл кооператив "Белый аист", в котором был председателем до 1990 года, а затем в 1991-ом стал директором МПП "Вера" в Луганске. В тот период на одном из аукционов Алексей приобрел популярный в Луганске магазин "Донецкие зори" за большие по тем временам деньги – 250 тысяч долларов, хотя начальная стоимость была в 10 раз ниже. На вопросы журналистов, откуда у него такие большие средства, Данилов отвечал, что заработал их "благодаря своему таланту и настойчивости". Однако украинские СМИ нашли фото, на котором Данилов изображен вместе с криминальным авторитетом тех времен Валерием Доброславским, или как его звали "свои", Доброслав и Добрик. Как известно, банда Доброславского занималась автоугонами, рэкетом, крышеванием рынков, а в ОПГ входили бывшие спортсмены, в основном боксёры и дзюдоисты. Сегодня Данилов пытается опровергнуть близкую связь с бандитским кланом, отмечая, что имел с ними сугубо деловые отношения, но фото из сети доказывают обратное. На снимке Данилов в малиновом пиджаке за накрытым столом выпивает с луганским криминалитетом. Свою политическую деятельность Данилов начал сразу с поста председателя городского совета Луганска, который он занимал с 1994 по 1997 год. В том же 1994 году он был еще и президентом луганского клуба КВН. Спустя три года его сместили депутаты городского совета за финансовые махинации. На следующий год он попытался баллотироваться в депутаты Верховной Рады как самовыдвиженец, но набрал мало голосов. После такой неудачи в 1999 году Алексей устраивается в родной Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля на должность старшего преподавателя кафедры менеджмента. В 2000 году Алексей Данилов трудился советником Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства. А с 2001 по 2005 являлся основателем и председателем Общественной организации "Луганская инициатива". Параллельно с 2002 по 2005 Алексей работал заместителем директора Института европейской интеграции и развития. Меньше года в 2005 Данилов состоял на посту главы Луганской облгосадминистрациии. В 2005 же году Алексей получил звание государственного служащего первого ранга. Следующая попытка стать депутатом Верховной Рады стала успешной: в 2006 году Алексей был избран от Блока Юлии Тимошенко. Однако на внеочередных выборах в 2007 году он не прошел в парламент и вернулся на пост заместителя директора Института европейской интеграции и развития. Далее был период, когда Данилов, по его словам, "занимался своими проектами" (2007-2014). Например, вел культурологический проект Государственные собрания Украины. В 2012-2019 годах возглавлял Украинский фонд поддержки предпринимательства. А в 2014 году стал одним из организаторов общественной организации "Общественное око". К политической карьере Данилов вернулся в 2019 году. В июле его назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. А уже в октябре он стал секретарем СНБО и руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.Отношения и дети О личной жизни Алексея Данилова известно мало. Он второй раз женат, супругу зовут Людмила Даниловна. Она является владелицей ООО "Издательское агентство" АФП". У Алексея 4 детей и 8 внуков.Интересные факты: 1. Алексей Данилов задекларировал коллекцию из 495 фарфоровых статуэток, 102 картин и 20 160 экземпляров книг. 2. Данилов был самым молодым главой областной администрации Луганска (31 год). 3. За свою политическую карьеру Алексей Данилов состоял во многих партиях: Социал-демократической, "Яблоко", "Партия вольных демократов", Блок Юлии Тимошенко, а также руководил Луганским региональным штабом кандидата в президенты Виктора Ющенко.

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биография, алексей данилов, снбо, политика, луганская область, опг, украина