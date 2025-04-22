https://ukraina.ru/20250422/ekspert-raskryl-chto-mozhet-navsegda-reshit-problemu-ukrainy-1062657732.html

Эксперт раскрыл, что может навсегда решить проблему Украины

Эксперт раскрыл, что может навсегда решить проблему Украины - 22.04.2025 Украина.ру

Эксперт раскрыл, что может навсегда решить проблему Украины

Полностью проблему Украины может решить только ее федерализация, когда каждый регион будет сам решать, как ему жить. Если даже государство Украины сохранится де-юре в виде федеративной республики, с национализмом будет покончено

2025-04-22T04:45

2025-04-22T04:45

2025-04-22T04:45

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад.По его словам, в таком случае даже если во Львове кто-то будет вешать портрет Бандеры, они будут вариться в собственном соку и ни к кому лезть не будут.Он также отметил, что идеальным вариантом развития событий для России станет расклад, при котором президент США Дональд Трамп займет по Украине нейтральную позицию.Кроме того, собеседник издания обратил свое внимание на другой сценарий, при котором Россия будет решать украинский вопрос военным путем:“[Если она хочет сделать это к концу 2025 года], то тут надо или наше решительное наступление, или удар по плотинам, чтобы у противника рухнул фронт. В этом случае позиционная война превратится в маневренную. Мы станем продвигаться быстро. А при нынешних темпах нашего продвижения освобождение Украины затянется надолго”.Между тем накануне Трамп заявил о том, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку. Подробнее о словах американского лидера — в публикации Трамп пророчит сделку Москвы и Киева, нейтральная зона у ЗАЭС.Полный текст интервью Александра Широкорада: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, дональд трамп, сво, украинцы