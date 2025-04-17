https://ukraina.ru/20250417/nalety-geraney-isteriki-filatova-i-russkiy-rep-dlya-podrostkov-chto-proiskhodit-v-dnepropetrovske-1062577740.html

Налеты "Гераней", истерики Филатова* и русский рэп для подростков. Что происходит в Днепропетровске

Налеты "Гераней", истерики Филатова* и русский рэп для подростков. Что происходит в Днепропетровске - 17.04.2025 Украина.ру

Налеты "Гераней", истерики Филатова* и русский рэп для подростков. Что происходит в Днепропетровске

Город Днепропетровск (по версии нынешних украинских властей - "Днепр") последнее время чаще стал подвергаться ударам российских "Гераней", что является одним из Украина.ру, 17.04.2025

2025-04-17T17:20

2025-04-17T17:20

2025-04-17T17:20

эксклюзив

днепр

днепропетровск

россия

филатов

владимир зеленский

петр порошенко

вооруженные силы украины

слуга народа

сбу

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Город Днепропетровск (по версии нынешних украинских властей - "Днепр") последнее время чаще стал подвергаться ударам российских "Гераней", что является одним из следствий приближения фронта к границам области. Вечером 16 апреля в городе прозвучало более 10 взрывов. Местные власти сообщали о задымлении и перебоях со светом в отдельных районах. В связи с продвижением ВС РФ к рубежам региона Зеленский 15 апреля срочно выделил Днепропетровской области дополнительно 540 миллионов гривен на развитие систем РЭБ.У мэра Днепра Бориса Филатова* по прозвищу "Вешатель" это вызывает приступы ярости, поскольку затрагивает самое святое для него – его бизнес. Филатов обычно весьма несдержан в проявлении эмоций даже в ответах на безобидные комментарии в соцсетях.В конце марта Филатов буквально рвал и метал, когда удар пришелся по элитному ресторану и гостинице с сауной "Бартоломео", где любят заседать богачи города. А в среду 16 апреля под удар, по его словам, попал магазин брендовой одежды его жены, что вызвало новые приступы ненависти мэра Днепра, пожелавшего смерти все россиянам без исключения. Впрочем, вряд ли Филатов сильно обеднел. По данным регионального телеканала "D-1", за 2024 год он задекларировал в 19,8 раз больше дохода, чем в 2023 году.Как мэр, так и глава военной администрации, а также ряд нардепов от "Слуги народа" в эти дни в унисон повторяют один и тот же текст о том, что военнослужащих НАТО в городе нет. Такая синхронность вызывает подозрения, что они там все же имеются.В город ежедневно поступают десятки раненых военнослужащих ВСУ, в связи с чем там постоянно заявляют о дефиците крови для переливаний. Однако даже на своих раненых там пытаются цинично заработать. На этой неделе стало известно о задержании в Днепре руководителя госпиталя для ветеранов ВСУ. Подозревают его в систематическом вымогательстве взяток у раненых для оказания медицинских услуг, которые полагаются за счет государства, но препараты и оборудование "находятся" лишь в том случае, если раненый как следует задобрит руководство госпиталя.Скандалы и задержания за вымогательство взяток у раненых в Днепре происходят с завидной регулярностью. СБУ сообщала о таких же случаях в начале года, в прошлом году, позапрошлом и так далее.Однако националистов города более всего беспокоит поведение подростков, которые регулярно толпой шумят в минуту молчания, слушают русский рэп и не обращают внимания на траурные мероприятия, которые на Украине отмечают почти каждый день. В частности, 13 апреля толпа детей, включив на колонках на полную громкость русский рэп, ворвалась в торговый центр "Варус", устроив массовые танцы. На следующий день они повторили то же самое в торговом центра "Мост-сити". Сообщается, что дети носили маски животных и карнавальные украшения.Материального ущерба массовые танцы не нанесли, но националисты крайне резко реагируют на веселье детей, когда, по их мнению, все должны скорбеть. В Киеве, Днепропетровске и Харькове подростков-организаторов таких массовых танцев уже прессуют СБУ и Нацполиция. Однако, поскольку несовершеннолетние дети еще неподсудны, на них натравливают националистов из числа молодых "азовцев"**.В Днепропетровске радикальные националисты продолжают оказывать давление на местную власть, требуя выделять на ВСУ больше денег, хотя Зеленский в этом году и без того обобрал местные бюджеты. Националисты еженедельно пикетируют мэрию города с требованием выделять не менее 20% городского бюджета в фонды "гражданских активистов", которые те якобы будут тратить на вооружение украинских подразделений. В свете урезания бюджета от американских фондов, включая USAID, такой шантаж становится основным источником доходов этих "гражданских активистов".Впрочем, депутаты горсовета Днепропетровска, с которыми воюют ручные националисты Офиса президента, прекрасно существуют, редко появляясь на рабочем месте. Как утверждает местный телеканал "D-1" со ссылкой на данные Госпогранслужбы, значительная часть депутатов горсовета "работают" преимущественно в заграничных поездках. Трое депутатов совершили за два последних года рекордных 613 заграничных поездок.Нередко депутаты едут якобы на конференцию по медицине или страхованию, не имея никакого отношения к этим сферам. В некоторых случаях на двухдневную конференцию в Польшу добираются через Мальдивы в течение месяца. Впрочем, обвиняют в этом лишь депутатов от партии Филатова "Пропозиция" и "Евросолидарности" Петра Порошенко. О поездках "Слуг народа" скромно умалчивают.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организацияО происходящем в другом областном центре нынешней Украины: Борьба с Достоевским и сердечный приступ от русского языка. Что происходит во Львове

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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