https://ukraina.ru/20250422/gotova-li-rossiya-shirokorad-nazval-dva-samykh-effektivnykh-sposoba-uregulirovaniya-konflikta-1062656986.html

Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта

Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта - 22.04.2025 Украина.ру

Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта

Есть всего два способа урегулировать украинский конфликт. Во-первых, Россия может оккупировать большую часть территории Украины или же единственной линией разграничения может быть только Днепр. Во-вторых, она может заминировать Одесский залив, а на Дунае — подорвать мосты

2025-04-22T04:00

2025-04-22T04:00

2025-04-22T04:00

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад.Вторым уязвимым местом Украины и НАТО он назвал Одесский залив и Дунай.По его словам, эти два способа являются самыми эффективными ответами Западу на удары "Таурусами" и ввод "миротворцев": уничтожение мостов через Днепр и минирование Одесского залива.“Готовы ли мы на это пойти? "Поднятый кнут страшнее опущенного". Киевский режим и его западные покровители должны знать, что у России есть эффективные средства, чтобы пресечь такую агрессию”, — резюмировал эксперт.Тем временем Россия, Украина и США продолжают переговоры о мирном урегулировании конфликта политическим путем. Так, стало известно, что Вашингтон ожидает от Киева ответ на свои предложения по урегулированию конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО. Подробности в публикации Чей Крым? Названы условия Трампа для Украины. Полный текст интервью Александра Широкорада: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре читайте на сайте Украина.ру.

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