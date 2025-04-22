Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Есть всего два способа урегулировать украинский конфликт. Во-первых, Россия может оккупировать большую часть территории Украины или же единственной линией разграничения может быть только Днепр. Во-вторых, она может заминировать Одесский залив, а на Дунае — подорвать мосты
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад.
“Мы можем оккупировать большую часть территории Украины, в том числе на Правобережье, а ту же Львовскую область отдать полякам под полицейский контроль. Но для этого в любом случае нужно согласие Запада. А если НАТО будет упираться, то единственной линией разграничения может быть только Днепр”, — заявил собеседник издания.
“Залив мы можем заминировать, а на Дунае — подорвать мосты. Вы же знаете, что через Одессу по морю на Украину идет много военной техники. А сами подступы к Одессе мелкие. И в Одесском заливе есть лишь несколько фарватеров для прохода крупнотоннажных судов. Это идеальное место для постановки донных и якорных мин”, — отметил Широкорад.
“Готовы ли мы на это пойти? "Поднятый кнут страшнее опущенного". Киевский режим и его западные покровители должны знать, что у России есть эффективные средства, чтобы пресечь такую агрессию”, — резюмировал эксперт.
Тем временем Россия, Украина и США продолжают переговоры о мирном урегулировании конфликта политическим путем. Так, стало известно, что Вашингтон ожидает от Киева ответ на свои предложения по урегулированию конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО. Подробности в публикации Чей Крым? Названы условия Трампа для Украины.
Полный текст интервью Александра Широкорада: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
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