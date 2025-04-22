Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта - 22.04.2025 Украина.ру
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Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта
Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта - 22.04.2025 Украина.ру
Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта
Есть всего два способа урегулировать украинский конфликт. Во-первых, Россия может оккупировать большую часть территории Украины или же единственной линией разграничения может быть только Днепр. Во-вторых, она может заминировать Одесский залив, а на Дунае — подорвать мосты
2025-04-22T04:00
2025-04-22T04:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад.Вторым уязвимым местом Украины и НАТО он назвал Одесский залив и Дунай.По его словам, эти два способа являются самыми эффективными ответами Западу на удары "Таурусами" и ввод "миротворцев": уничтожение мостов через Днепр и минирование Одесского залива.“Готовы ли мы на это пойти? "Поднятый кнут страшнее опущенного". Киевский режим и его западные покровители должны знать, что у России есть эффективные средства, чтобы пресечь такую агрессию”, — резюмировал эксперт.Тем временем Россия, Украина и США продолжают переговоры о мирном урегулировании конфликта политическим путем. Так, стало известно, что Вашингтон ожидает от Киева ответ на свои предложения по урегулированию конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО. Подробности в публикации Чей Крым? Названы условия Трампа для Украины. Полный текст интервью Александра Широкорада: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, днепр, дональд трамп, нато, украина.ру, вс рф
Новости, Украина, Россия, Днепр, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, ВС РФ

Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта

04:00 22.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Есть всего два способа урегулировать украинский конфликт. Во-первых, Россия может оккупировать большую часть территории Украины или же единственной линией разграничения может быть только Днепр. Во-вторых, она может заминировать Одесский залив, а на Дунае — подорвать мосты
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад.
“Мы можем оккупировать большую часть территории Украины, в том числе на Правобережье, а ту же Львовскую область отдать полякам под полицейский контроль. Но для этого в любом случае нужно согласие Запада. А если НАТО будет упираться, то единственной линией разграничения может быть только Днепр”, — заявил собеседник издания.
Вторым уязвимым местом Украины и НАТО он назвал Одесский залив и Дунай.
“Залив мы можем заминировать, а на Дунае — подорвать мосты. Вы же знаете, что через Одессу по морю на Украину идет много военной техники. А сами подступы к Одессе мелкие. И в Одесском заливе есть лишь несколько фарватеров для прохода крупнотоннажных судов. Это идеальное место для постановки донных и якорных мин”, — отметил Широкорад.
По его словам, эти два способа являются самыми эффективными ответами Западу на удары "Таурусами" и ввод "миротворцев": уничтожение мостов через Днепр и минирование Одесского залива.
“Готовы ли мы на это пойти? "Поднятый кнут страшнее опущенного". Киевский режим и его западные покровители должны знать, что у России есть эффективные средства, чтобы пресечь такую агрессию”, — резюмировал эксперт.
Тем временем Россия, Украина и США продолжают переговоры о мирном урегулировании конфликта политическим путем. Так, стало известно, что Вашингтон ожидает от Киева ответ на свои предложения по урегулированию конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО. Подробности в публикации Чей Крым? Названы условия Трампа для Украины.
Полный текст интервью Александра Широкорада: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
04:15Украина паникует: Россия на пороге завершения СВО
04:00Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта
03:55Фарисейское триединство
03:45Ищенко рассказал, за что Россия должна сказать Украине “спасибо”
20:30Нацисты или нацисты? Ищенко о том, между кем украинцам приходится выбирать
20:21Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине
20:15Широкорад назвал главную причину, почему будущую границу обязательно нужно создавать по Днепру
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