https://ukraina.ru/20250422/ischenko-rasskazal-za-chto-rossiya-dolzhna-skazat-ukraine-spasibo-1062656285.html

Ищенко рассказал, за что Россия должна сказать Украине “спасибо”

Ищенко рассказал, за что Россия должна сказать Украине “спасибо” - 22.04.2025 Украина.ру

Ищенко рассказал, за что Россия должна сказать Украине “спасибо”

Если бы Украина все эти 30 лет не принимала самоубийственных решений, убить ее для России было бы очень тяжело. И сейчас Россия должна сказать Украине “спасибо” за ее собственные похороны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-22T03:45

2025-04-22T03:45

2025-04-22T03:45

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украина.ру

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Он напомнил, что Украина была очень благополучной советской республикой и получила огромное промышленное наследство. Более того, на протяжении 20 лет Россия находилась в очень жесткой зависимости от Украины, отметил собеседник издания.По его словам, рано или поздно Украина все равно скатилась бы на прозападные позиции и отменила все поставки в Россию.“Если бы все эти поставки были бы одномоментно прекращены, нам было бы очень сложно. А так Украина сама себя закопала. Ей осталось только надгробную плиту положить”, — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250421/1062639392.html

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