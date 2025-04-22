Ищенко рассказал, за что Россия должна сказать Украине “спасибо”
© David Young/Global Look Press
© David Young/Global Look Press
Если бы Украина все эти 30 лет не принимала самоубийственных решений, убить ее для России было бы очень тяжело. И сейчас Россия должна сказать Украине “спасибо” за ее собственные похороны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Он напомнил, что Украина была очень благополучной советской республикой и получила огромное промышленное наследство. Более того, на протяжении 20 лет Россия находилась в очень жесткой зависимости от Украины, отметил собеседник издания.
“Только надо учесть, что именно Украина сделала все, чтобы Россия от нее не зависела. <...> И сейчас Москва должна сказать Киеву спасибо, что все возможности [сотрудничества с нами] Украина сама похоронила”, — заявил Ищенко.
“Если бы все эти поставки были бы одномоментно прекращены, нам было бы очень сложно. А так Украина сама себя закопала. Ей осталось только надгробную плиту положить”, — резюмировал эксперт.
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