Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями - 17.04.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями
Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями - 17.04.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-17T18:00
2025-04-17T18:00
сво
россия
оскол
купянск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
вкс
война на украине
чем закончится война на украине
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Купянск остается главной целью российской армии в Харьковской области. Город обходят по уже традиционной тактике — с флангов, чтобы избежать лишних потерь и заставить противника отступить из-за неминуемого окружения. Весомую помощь в наступлении сыграли боевые машины десанта БМД-4М, которые прорывались там, где вязла другая техника.Мощный плацдарм на правом берегу реки Оскол был занят благодаря грамотному использованию боевой техники. На некоторых участках обошлись без понтонных переправ, там пехотные БМП и десантные БМД, отработав огневым поражением по позициям противника, форсировали реку и закрепились на берегу, создав условия для продвижения штурмовым группам.На этом участке фронта войска группировки "Запад" наступают на Боровую. Движение идет как с севера по левому берегу Оскола со стороны Кругляковки, так и с востока со стороны Лозовой. Рядом с этим крупным логистическим и транспортным рукавом находится стационарная переправа через Оскольское водохранилище, по которой можно выйти на западный берег и развивать наступление по нескольким направлениям: на север в сторону Купянска и на юг к Изюму и Славянску.Сейчас, когда на Купянском направлении просохли поля и дороги, начинается самая активная фаза по захвату укрепов и узлов обороны противника. Уже поступают сообщения что украинские подразделения столкнулись с трудностями при попытках перехвата российских бойцов на мотоциклах с помощью FPV-дронов. Отмечается, что стандартные беспилотники, находящиеся на вооружении ВСУ, не способны догнать кроссовые мотоциклы, развивающие скорость свыше 130 км/ч.Кроме того, украинские военные жалуются, что российские бойцы успешно преодолевают минные поля, поскольку противотанковые мины не срабатывают на легкую технику.Отличительной особенностью, нынешних боёв, является то, что, с приходом на должность начальника генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, украинские войска также меняют тактику, перейдя от глухой обороны осени - зимы, к контратакующим действиям. которая подразумевает атакующие мелкие прорывы при каждом удобном случае. Именно этим, по мнению военных экспертов, объясняются трёхнедельные попытки вклинения ВСУ в Белгородскую область, куда были брошены почти все войска, отведённые с курского направления. Главная задача противника - вынуждать нас тратить резервы на оборону своей территории и ослабить натиск российской армии под Купянском. И Гнатов рассчитывает такой активной обороной выиграть ещё, как минимум, пять недель.Оборотной стороной медали являются большие потери, которые несут контратакующие подразделения ВСУ, которые вынуждены атаковать, серьёзно уступая в количестве средств поражения и при полном господстве "большой авиации" ВКС РФ, наносящих чувствительные удары по вторым эшелонам, штабам, местам сосредоточения и складам. Бригады "стачиваются" на глазах, теряя людей и технику.
https://ukraina.ru/20250416/1062556680.html
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Геннадий Алёхин
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сво, россия, оскол, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс, война на украине, чем закончится война на украине, спецоперация, новости сво, новости сво сейчас, новости сво: курск, сво на украине: последние новости, новости сво россия, ракетные удары по украине
СВО, Россия, Оскол, Купянск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВКС, война на Украине, чем закончится война на Украине, Спецоперация, новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО: Курск, СВО на Украине: последние новости, новости СВО Россия, ракетные удары по Украине

Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями

18:00 17.04.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Купянск остается главной целью российской армии в Харьковской области. Город обходят по уже традиционной тактике — с флангов, чтобы избежать лишних потерь и заставить противника отступить из-за неминуемого окружения. Весомую помощь в наступлении сыграли боевые машины десанта БМД-4М, которые прорывались там, где вязла другая техника.
Мощный плацдарм на правом берегу реки Оскол был занят благодаря грамотному использованию боевой техники. На некоторых участках обошлись без понтонных переправ, там пехотные БМП и десантные БМД, отработав огневым поражением по позициям противника, форсировали реку и закрепились на берегу, создав условия для продвижения штурмовым группам.
На этом участке фронта войска группировки "Запад" наступают на Боровую. Движение идет как с севера по левому берегу Оскола со стороны Кругляковки, так и с востока со стороны Лозовой. Рядом с этим крупным логистическим и транспортным рукавом находится стационарная переправа через Оскольское водохранилище, по которой можно выйти на западный берег и развивать наступление по нескольким направлениям: на север в сторону Купянска и на юг к Изюму и Славянску.
Сейчас, когда на Купянском направлении просохли поля и дороги, начинается самая активная фаза по захвату укрепов и узлов обороны противника. Уже поступают сообщения что украинские подразделения столкнулись с трудностями при попытках перехвата российских бойцов на мотоциклах с помощью FPV-дронов. Отмечается, что стандартные беспилотники, находящиеся на вооружении ВСУ, не способны догнать кроссовые мотоциклы, развивающие скорость свыше 130 км/ч.
Кроме того, украинские военные жалуются, что российские бойцы успешно преодолевают минные поля, поскольку противотанковые мины не срабатывают на легкую технику.
Отличительной особенностью, нынешних боёв, является то, что, с приходом на должность начальника генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, украинские войска также меняют тактику, перейдя от глухой обороны осени - зимы, к контратакующим действиям. которая подразумевает атакующие мелкие прорывы при каждом удобном случае. Именно этим, по мнению военных экспертов, объясняются трёхнедельные попытки вклинения ВСУ в Белгородскую область, куда были брошены почти все войска, отведённые с курского направления. Главная задача противника - вынуждать нас тратить резервы на оборону своей территории и ослабить натиск российской армии под Купянском. И Гнатов рассчитывает такой активной обороной выиграть ещё, как минимум, пять недель.
Оборотной стороной медали являются большие потери, которые несут контратакующие подразделения ВСУ, которые вынуждены атаковать, серьёзно уступая в количестве средств поражения и при полном господстве "большой авиации" ВКС РФ, наносящих чувствительные удары по вторым эшелонам, штабам, местам сосредоточения и складам. Бригады "стачиваются" на глазах, теряя людей и технику.
СВО
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Курская и Сумская области
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Виктор Кутырь (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Вчера, 16:36
Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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