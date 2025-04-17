https://ukraina.ru/20250417/polkovnik-gennadiy-alekhin-armiya-rossii-okhvatyvaet-kupyansk-a-vsu-kontratakuyut-ne-schitayas-s-poteryami-1062570072.html

Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями

Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями - 17.04.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-17T18:00

2025-04-17T18:00

2025-04-17T18:00

сво

россия

оскол

купянск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

вкс

война на украине

чем закончится война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg

Купянск остается главной целью российской армии в Харьковской области. Город обходят по уже традиционной тактике — с флангов, чтобы избежать лишних потерь и заставить противника отступить из-за неминуемого окружения. Весомую помощь в наступлении сыграли боевые машины десанта БМД-4М, которые прорывались там, где вязла другая техника.Мощный плацдарм на правом берегу реки Оскол был занят благодаря грамотному использованию боевой техники. На некоторых участках обошлись без понтонных переправ, там пехотные БМП и десантные БМД, отработав огневым поражением по позициям противника, форсировали реку и закрепились на берегу, создав условия для продвижения штурмовым группам.На этом участке фронта войска группировки "Запад" наступают на Боровую. Движение идет как с севера по левому берегу Оскола со стороны Кругляковки, так и с востока со стороны Лозовой. Рядом с этим крупным логистическим и транспортным рукавом находится стационарная переправа через Оскольское водохранилище, по которой можно выйти на западный берег и развивать наступление по нескольким направлениям: на север в сторону Купянска и на юг к Изюму и Славянску.Сейчас, когда на Купянском направлении просохли поля и дороги, начинается самая активная фаза по захвату укрепов и узлов обороны противника. Уже поступают сообщения что украинские подразделения столкнулись с трудностями при попытках перехвата российских бойцов на мотоциклах с помощью FPV-дронов. Отмечается, что стандартные беспилотники, находящиеся на вооружении ВСУ, не способны догнать кроссовые мотоциклы, развивающие скорость свыше 130 км/ч.Кроме того, украинские военные жалуются, что российские бойцы успешно преодолевают минные поля, поскольку противотанковые мины не срабатывают на легкую технику.Отличительной особенностью, нынешних боёв, является то, что, с приходом на должность начальника генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, украинские войска также меняют тактику, перейдя от глухой обороны осени - зимы, к контратакующим действиям. которая подразумевает атакующие мелкие прорывы при каждом удобном случае. Именно этим, по мнению военных экспертов, объясняются трёхнедельные попытки вклинения ВСУ в Белгородскую область, куда были брошены почти все войска, отведённые с курского направления. Главная задача противника - вынуждать нас тратить резервы на оборону своей территории и ослабить натиск российской армии под Купянском. И Гнатов рассчитывает такой активной обороной выиграть ещё, как минимум, пять недель.Оборотной стороной медали являются большие потери, которые несут контратакующие подразделения ВСУ, которые вынуждены атаковать, серьёзно уступая в количестве средств поражения и при полном господстве "большой авиации" ВКС РФ, наносящих чувствительные удары по вторым эшелонам, штабам, местам сосредоточения и складам. Бригады "стачиваются" на глазах, теряя людей и технику.

https://ukraina.ru/20250416/1062556680.html

россия

оскол

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

сво, россия, оскол, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс, война на украине, чем закончится война на украине, спецоперация, новости сво, новости сво сейчас, новости сво: курск, сво на украине: последние новости, новости сво россия, ракетные удары по украине