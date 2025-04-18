https://ukraina.ru/20250418/1062587326.html

Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум

Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум - 18.04.2025 Украина.ру

Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум

Линия США "перемирие, выборы на Украине, устойчивый мир" не работает. У России есть 2–3 месяца, чтобы изменить обстановку и добиться максимального результата на фронте — пока ВСУ не нашли противодействие авиабомбам с новой версией модуля "Комета".

2025-04-18T07:30

2025-04-18T07:30

2025-04-18T07:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с новой версией модуля "Комета". Видео ударов 15 апреля опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.— Роман, как вы считаете, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома армии Украины под Суджей?— Поражение группировки вторжения украинской армии на территории Курской области сказалось на деморализации ВСУ и других вооруженных формирований киевского режима в целом. Они надеялись продержаться и не ожидали, что так быстро и бесславно закончится эта эпопея.Перед украинскими войсками Киев поставил политическую задачу: держаться как можно дольше, цепляться когтями за Курскую область на фоне вялотекущих мирных переговоров. Зеленскому нужен был козырь для расторговки.Это шло вопреки военной целесообразности, от которой ничего не осталось с конца августа 2024 года, когда группировка вторжения ВСУ провалила свою миссию. Такого быстрого обвала фронта они не ожидали.— За счет чего нам удалось добиться успеха на этом направлении?— Во-первых, безусловно, была блестяще спланирована и реализована операция "Труба" или "Поток", которая, считаю, войдет в учебники по военному искусству. Во-вторых, успеху способствовали мужество и героизм наших войск. В-третьих, помогла краткосрочная передышка в обмене разведданными с Украиной со стороны Вашингтона.Как я упомянул, поражение ВСУ на территории Курской области внесло некую дизмораль в ряды противника. Все чаще, бывая на линии боевого соприкосновения, я слышу от бойцов, командиров: что-то надломилось у врага, который стал себя менее уверенно чувствовать. Есть такие ощущения на фронте.Но в то же время, не хочу заниматься шапкозакидательством и выдавать желаемое за действительное. Противник не бежит, фронт не сыпется.На днях высокопоставленный австрийский генерал заявил, что Россия сегодня ощущает себя как в апреле 1945-го года. Однако я бы не стал сильно радоваться этим западным мантрам, потому что в апреле 45-го Курск не обстреливали, жилые дома там не горели. Тогда подвергся обстрелам Берлин, наша артиллерия доставала до окраин города и даже дальше. Поэтому, когда противник говорит, что на фронте у нас все хорошо, а у них плохо, это надо делить на семь. Даже если в ближайшее время освободим полностью территорию Курской области, это будет далеко не апрель 45-го года. Я бы сравнил это скорее с концом 1943-го.— Если говорить о линии боевого соприкосновения на сегодняшний день, какое самое активное направление и в чем особенности ведения боевых действий там?— Самое активное направление — конечно, сумское. Мы завершаем освобождение Курской области, по некоторым данным освобожден Горнальский мужской монастырь, где противник кощунственно создал свой рубеж обороны.Если монастырь действительно находится под нашим контролем, следом будет освобожден населенный пункт Горналь. Дальше начинается Мирополье Сумской области.То есть Горналь — господствующая высота над прилегающей территорией Сумской области. Противник там долго задержаться не сможет. Если мы возьмем его, все остальное пространство будет простреливаться нашими дронами и артиллерией. Зацепиться противник не сможет и будет откатываться дальше.Таким образом идет изоляция театра боевых действий. Глобальная задача — создать буферную зону в Сумской области. От передовых частей до окраин города Сумы остается, по некоторым оценкам, 23–27 километров в отдельных местах. Это уже позволяет оказывать огневое воздействие непосредственно на пригороды Сум.Соответственно, стоит задача изолировать логистику Сум как крупного тылового хаба противника всеми возможными методами огневого воздействия: беспилотной компонентой, артиллерией и авиацией — нарушать поставки, атаковать тыловые узловые и складские части, бить по скоплению противника, его сил и средств.Этим мы обезопасим Курскую область и Белгородскую частично, где противник пытается ходить в самоубийственные банзай-атаки, цель которых с военной точки зрения не очень понятна. Но политически она очевидна: показать, что они трепыхаются и пытаются контратаковать — пока безуспешно. Надеюсь, так все и останется.Если применять к нашим действиям на территории Сумщины западные доктрины, то происходит формирование обстановки на поле боя. Мы еще не перешли к большому наступлению, но уже активно влияем на все логистические, тыловые боевые процессы. То есть не наступаем, но уже контролируем.Кроме того, кое-где в источниках противника и в западных СМИ мелькает информация о том, что Россия одним из требований на мирном треке с США ввела новое условие. Речь идет о том, чтобы, помимо четырех новых конституционных регионов РФ в их административных границах, создать еще 30-километровую нейтральную буферную зону. Если все так, то будем рассчитывать на это.Сегодня никакие договоренности, будь они положены на бумагу или оговорены устно, не работают. Работают только расстояния. Если мы отодвинем противника на энное количество десятков километров, это даст нам определенные гарантии.Чьи-то обещания, пусть даже утвержденные в высоких кабинетах, ни о чем не говорят и нарушаются так же легко, как подписываются. Мы прошли уроки Минских и Стамбульских соглашений, идем по граблям, которые стучат нам по голове. Надеюсь, больше, допускать таких ошибок не будем.Активно движется, безусловно, Донецкий фронт: как север Донецка, так и южно-донецкое направление. Есть определенные подвижки на Запорожском направлении, противник ощущает себя очень неуютно в Часовом Яре.В целом динамика на фронте не столь быстрая, как хотелось бы, но инициатива уверенно за нами. В ближайшую неделю, надеюсь до Пасхи, мы услышим хорошие новости о полном освобождении Курской области.— Вы отметили, за счет чего удалось добиться успеха на Курском направлении. А вообще в целом, что помогает нам достигать пусть и небольших побед на фронте? Меняется ли как-то наша тактика (то есть влияет наработанный за время СВО опыт) или все-таки больше сказывается уменьшение поддержки Киева со стороны США в финансовом, военном и разведывательном плане?— Безусловно, успехи не столь очевидные и не ежедневные, но если случаются, то серьезные и яркие. В целом динамика, повторюсь, положительная: армия учится, техника совершенствуются.Противник не испытывает при этом каких-то заминок или дефицита в поставках вооружений, боеприпасов. Единственное, в чем они сегодня действительно начинают нуждаться, это живая сила.Хотя для того, чтобы компенсировать эти пробелы, киевский режим опускает возраст для мобилизации до 18 лет — по сути это добровольно-принудительная история. А также — снижает дни подготовки условно годных к военной службе людей. Раньше это было 45, а сейчас 30 дней. То есть фронт требует нового "мяса" от Украины, которое стараются туда быстро поставлять.Тем не менее не стоит иллюзионировать по поводу быстрой (и как мы можем предположить неполноценной) подготовки новобранцев ВСУ. При эффективном, интенсивном подходе (я уверен, они это будут делать с помощью западных методик и инструкторов) и за 30 дней можно подготовить добротного бойца — не "ждуна прилета", а человека, который способен на линии боестолкновения выжить 2 или даже 4 недели. Это достаточно большой срок для того, чтобы такой боец ВСУ создал много неприятных моментов для нас на направлении, которое держит его подразделение.Что касается разведанных от США, то с ними перебоев тоже нет, их для ВСУ американцы поставляют исправно. Так же, как и скоростной Интернет Starlink, на котором держится вся украинская связь, и управление войсками, и много чего еще. Поэтому я всегда говорю, что нам необходимо отключить две опции: Starlink и обмен разведданными. Если бы американцы это сделали в порядке жеста доброй воли, за полгода мы бы раз и навсегда закрыли украинский вопрос.Оружие и боеприпасы, как я упомянул выше, тоже поставляются из США на Украину циклично, по контрактам, подписанным еще при Байдене. Да, была короткосрочная пауза, когда самолеты остановили в воздухе, вернули на аэродромы, когда развединформацией перестали делиться. Но эта пауза продлилась несколько дней, а потом все продолжилось.Да, Трамп не подписывает никаких новых документов и вроде бы не собирается продлевать поддержку Киева, но предыдущая помощь ритмично идет. Европа со своей стороны усиливает финансовую и военно-техническую поддержку. Поэтому нельзя сказать, что у противника в этом плане какие-то изменения.В целом есть моральная, психологическая усталость как вооруженных сил Украины и других формирований, которые сражаются с той стороны, так и украинского общества, которыми ощущается неясность целей дальнейшего продолжения вооруженного сопротивления.Что касается изменения нашей тактики и стратегии, то, конечно, идёт совершенствование вооружений. Допустим, успех на Курской земле во многом обеспечен дронами на оптоволокне. Это стало новым словом в дроноводстве и "выстрелило". Противнику нечего было противопоставить этому, и до сих пор, это большая головная боль для ВСУ. Хотя у них давно имеются свои дроны на оптоволокне.Все очень динамично меняется: подходы к тактике, средства поражения. Две-три недели, и оружие, которое вчера приносило нам победу на поле боя, уже не работает. Потому что против него найдено "противоядие" — средства противодействия ему. И получается снова необходимо двигаться дальше и что-то придумывать.Война щита и меча сегодня идет быстро и динамично. Люди, которые по какой-то причине убывают с фронта в тыл, будь то по ранению, на излечение или в краткосрочный отпуск, возвращаются на поле боя и попадают, как они говорят, "на другую войну". Нет статичности, как было в предыдущих вооруженных конфликтах.— Подразделения Вооруженных сил России начали применять против украинских войск авиабомбы с новой версией модуля "Комета", защищающего от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Смогут ли они серьезно изменить обстановку на линии боевого соприкосновения?— Да, действительно, буквально несколько месяцев назад стала поступать информация об эффективности наших унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), на которых монтировались ФАБы. Это стало решением многих проблем.Мы активно применяли УМПК, которые показали большую эффективность, снизили наши потери на земле, разбивали укрепрайоны противника. Но, разумеется, "противоядие" нашлось, и противник стал активно замещать позиционирующие сигналы спутника либо давать обманные сигналы, отводя наши управляемые модули в сторону от указанных целей. Эффективность наших вооружений стала снижаться.Но мы не стоим на месте. Сейчас доступна третья модернизация "Кометы", осуществленная за время СВО, и далеко не последняя. Там появилось энное количество новых частот и ряд других неприятных для противника сюрпризов. Сегодня УМПК снова точно летят в цель и сеют панику в рядах ВСУ, подтверждения чему мы видим по фото-видео фиксации в Интернете.И опять же этот эффект продлится недолго, серьезно изменить обстановку на фронте новые модули "Комета" смогут в лишь в первые несколько месяцев с их применения в бою. Уже появилась информация на украинских пабликах, что наши разорвавшиеся "Кометы" идентифицировали, в них разберутся за 2–3 месяца и создадут средства противодействия. То есть мы располагаем несколькими месяцами, за которые необходимо добиться максимального результата на поле боя — пока противник ищет "противоядие" против попадания наших УМПК в цель.Современная война, повторюсь, требует гибкости, быстроты и массированности, а не бюрократических проволочек, когда колеса скрежещут и долго не могут воспроизвести уже принятые решения. Уже сейчас необходимо начинать думать на счет следующего нашего шага, следующей модернизации и улучшения модуля "Комета".— Ранее, 25 марта, Владимир Путин на заседании президентского совета по культуре и искусству, отвечая на вопрос Захара Прилепина, признал, что проблема ротации мобилизованных военнослужащих в зоне СВО стоит остро. Многие военные эксперты также говорят о том, у нас не хватает людей, а на них не хватает полного обеспечения. Как можно обеспечить на ваш взгляд, если не мобилизацию, то хотя бы какую-то длительную ротацию для военнослужащих в зоне СВО?— Сегодня мобилизация в том виде, в котором она была проведена осенью 22-го года частично, не требуется. Поток людей, которые заключают военные и добровольческие контракты и идут в зону СВО и в зону контртеррористической операции (КТО) в Курской области, достаточен, чтобы восполнять безвозвратные санитарные потери, которые несут сегодня Вооруженные силы Российской Федерации.В целом такой вопрос остро не стоит. Но на перспективу, конечно же, необходимо привлекать людей, повышать социальные льготы для тех, кто идет служить и сражаться в зону СВО. То есть добровольное привлечение военнослужащих и других категорий граждан для участия в специальной операции, неплохо себя зарекомендовало. Человек, который приходит на СВО не по мобилизационной повестке, а по собственному глубокому убеждению, более мотивирован. Он четко и эффективно начинает выполнять свои служебно-боевые обязанности.Но остро стоит вопрос с мобилизованными в 2022-м. Значительная часть этих людей уже подписала контракты, став профессиональными военнослужащими, сменив категорию мобилизованных на контрактников. Но ряд людей продолжает оставаться в статусе мобилизованных. Они, конечно же, бесконечно устали.Надеюсь, что в этом году все-таки будет объявлена хотя бы частичная демобилизация и проведена замена этих бойцов, потому что они герои, вставшие на защиту Родины по ее требованию, которые заслужили отдых и почести.— США в лице спикеров президента и Госдепартамента 15 апреля еще раз подчеркнули: не будет никакого улучшения отношений с Россией до прекращения огня. Как можно говорить о каком-то прекращении огня, если уже ранее были договоренности о моратории на удары по энергетике, которые Киев не соблюдает? Не понятно, на что рассчитывают в США?— Ситуация с мирным треком, на мой взгляд, если еще не зашла в тупик, то близка к этому.Трамп и его окружение, участники переговорных групп хотят выдать желаемое за действительное, выставляя напоказ якобы хорошие результаты. Правда, Трамп иногда бывает недоволен, но его настроение переменчиво, как погода в марте или в апреле. Трамп хочет выполнить свои предвыборные обещания, любыми способами остановив вооруженный конфликт, но пока у него не очень получается.В целом линия США "перемирие, потом выборы на Украине и далее устойчивый мир" не работает. Украина и ее европейские кураторы в лице Лондона, Парижа, Берлина делают все, чтобы торпедировать любые мирные договоренности.Взять, к примеру, тот же самый мораторий на удары по энергообъектам, который 18 марта был оговорен в устной форме между президентами США и Россией. Мы его стабильно исполняли до сегодняшнего дня, а Украина практически в ежедневном формате нарушала — бравируя этим на показ. Как дальше будет развиваться ситуация, мы не знаем, не понимаем. О чем тут можно еще говорить?Я думаю, что такая судьба постигнет все договоренности о временном или другом прекращении огня на земле, на воде, в воздухе. Киевский режим не хочет прекращения конфликта. Продолжение войны — жизнь для той формы существования, которая сегодня паразитирует в Киеве. И для его европейских кураторов.При этом США хотят прекратить конфликт, не сильно вникая в базовые потребности нашей безопасности и геобезопасности, в те первопричины, из-за которых, собственно, начался конфликт на Украине и СВО.Нам же нужен устойчивый мир на многие десятилетия вперед. Повторюсь, скорее всего, его нам обеспечит только территория, география — та самая буферная зона, которая оградит и обезопасит нас от недобитого и беспринципного противника.— Долго ли еще продержится Украина, учитывая политическую обстановку (противоречия Вашингтона и Киева, торговая война США и Китая) и ситуацию на фронте (ВСУ терпят поражение под Курском, мы бьем по центрам принятия решений противника)?— К сожалению, Украина будет деградировать и катиться в пропасть еще долго. Процесс распада и полураспада Украины может длиться годами, даже если прекратится окончательно помощь со стороны Соединенных Штатов Америки (а мы все понимаем, что это 70% успеха ВСУ, тот спасательный круг, который их еще держит на плаву).Но даже если закончатся байденовские поставки, и Трамп не будет ничего продлевать, прекратит поддерживать ВСУ разведданными и выключит Starlink (во что я слабо верю) — на европейских харчах и подпорках в виде траншей, военно-технических поставок, военной помощи, в том числе при планировании операций, Украина сможет продержаться еще как минимум полгода. И достаточно неплохо продержаться: без обвала фронта, без отступления на десятки километров, и тому подобное. Слухи о смерти киевского режима, ВСУ, других вооруженных формирований, которые сражаются против нас, сильно преувеличены, к сожалению. Но мы делаем все возможное, чтобы приблизить такой исход событий и получить долгий мир.Почему России не стоит питать никаких надежд на перевыборы и на приход другой политической элиты на Украине, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Захар Прилепин: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине.

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https://ukraina.ru/20250417/1062561666.html

https://ukraina.ru/20250417/aleksandr-kazakov-rossiyu-zhdet-mobilizatsiya-i-voyna-s-evropoy-esli-tramp-ne-dobet-byvshikh-soyuznikov-1062583203.html

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