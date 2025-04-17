https://ukraina.ru/20250417/1062582675.html

Максим Бардин о встрече в Париже: Зеленский и Евросоюз мешают Трампу войти в историю, используя Украину

Максим Бардин о встрече в Париже: Зеленский и Евросоюз мешают Трампу войти в историю, используя Украину - 17.04.2025 Украина.ру

Максим Бардин о встрече в Париже: Зеленский и Евросоюз мешают Трампу войти в историю, используя Украину

О чем в Париже будут договариваться Марко Рубио и Стивен Уиткофф, не ясно Ведь главы Франции и Британии, генсек НАТО и председатель Еврокомиссии — это преграды на пути личных амбиций Трампа. Пока лидер США не разберется с ними, никакие соглашения ему не помогут.

2025-04-17T19:35

2025-04-17T19:35

2025-04-17T19:35

интервью

сша

европа

украина

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

ес

нато

новости украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055808771_117:35:806:422_1920x0_80_0_0_be604b0119e69a5f2cb4154e412bd37a.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин.Встреча делегаций Украины во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и европейских стран прошла 17 апреля в Париже без участия представителей США, хотя они уже прибыли во французскую столицу, сообщили СМИ. Главными темами дискуссий стали урегулирование конфликта, возможность прекращения огня, планы европейских стран по отправке своих контингентов на Украину.Ранее в США информировали, что 17-18 апреля в Париже будут находиться госсекретарь страны Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф для переговоров с европейскими коллегами по урегулированию на Украине.— Максим, в отношении Украины у Дональда Трампа есть разные мотивы. Во-первых, он желает стать главным миротворцем; во-вторых, заключить выгодную для США сделку по ресурсам. А в-третьих, у Трампа есть и личные мотивы: он не забыл, как в его первый президентский срок Зеленский и Порошенко* участвовали в процедуре его импичмента и травле в СМИ. Так сколько в действиях Трампа в отношении Зеленского сегодня личного, а сколько политики?— Во всех действиях Трампа личного мотива намного больше, чем политического. В отличие от Камалы Харрис, он богатый человек, и поэтому может себе такое позволить.Иногда создается ощущение, что в действительности Дональд Трамп — не президент США, а президент — личность. Состоятельный человек относится к Америке как к собственности, принадлежащей его коммерческой компании. Украинский кейс — не исключение. В начале стоит личный мотив Трампа — стать миротворцем всей планеты и войти в учебники истории. Украина сама по себе его не сильно волнует, это способ войти в историю.У Зеленского и евробюрократии на этот счет свои планы и интересы, которые с мыслями Трампа не совпадают. Возникает конфликт интересов, а соответственно личная неприязнь к тому, кто мешает Трампу войти в историю. Личное для Трампа первично, политика вторична. Так получилось, что современный киевский режим — это своеобразный камень преткновения на пути личных амбиций Трампа.Конечно, для Трампа такой поворот стал несколько неожиданным, он полагал, что все будет проще. Дело в том, что Трамп стал президентом США, но не стал "хозяином" Америки. Сегодня существует много сфер в Штатах, которые Трамп не контролирует: спецслужбы, финансы, ФРС, медиа. Он даже Конгресс не контролирует. В 2026 году состоятся выборы, и они станут решающей битвой между республиканцами и демократами.Кроме того, совсем скоро у Дональда Трампа "юбилей" — 100 дней его правления. За это время он наговорил много. Его мировая известность повысилась. Он стал фаворитом СМИ — что не цитата, то подарок, готовый заголовок для статей. Рейтинги выросли. Но и спрос с него стал больше.Это не Камала Харрис, спрашивать которую никто особо и не собирался. Свои тезисы Трамп уже начинает "гонять" по кругу. Если до конца текущего года он не возьмет под контроль Гренландию и не сделает Канаду 51-м штатом США, доверие к нему упадет. Рейтинги обвалятся. Решающую битву за Конгресс он выиграть не сможет. И тогда Джей Ди Вэнс не станет следующим президентом.Поэтому не совсем понятно, о чем будут в Париже договариваться Рубио с Уиткоффом. Ведь Макрон, Рютте, фон дер Ляйен и Стармер — это такие же преграды на пути личных амбиций Трампа. И пока он не разберется с главой Еврокомиссии и Генсеком НАТО, никакие договоренности ему не помогут.— Тут еще и торговая война США и Китая. Кстати, чем это грозит миру и России? Или нам с этого только польза, потому что Трамп менее вовлечён в украинский конфликт?— Торговая война КНР и США — это, конечно, революция, которая переформатирует мировые экономические отношения. Но у революций есть одна характерная особенность — многие радуются, когда они начинаются, но никто не знает, к чему они приведут в итоге, никто не знает, как они закончатся.Чем эта революция обернется для США, ЕС, Китая и России, никто не знает. Тем более, что Китай долгое время надеялся скрыться в сторонке и по типу США времен Рузвельта получать серьезные прибыли от противоречий России и коллективного Запада. Теперь так не получится, и Пекину придется вступить в глобальную игру.— К слову о коллективном Западе. Известный политолог Сергей Караганов предлагает России избавиться от Европы, закончить европейский период российской истории. Дескать, Европа сгнила, ничтожна и не имеет значения в современном мире. А вы как считаете, стоит ли нам хоронить Европу или она еще все-таки сильна. Ведь на помощь Украине силенок хватает...— Необходимо проводить водораздел между евробюрократией, еврокомиссарами и народами Европы. Тогда будет более понятно, от чего можно отказываться. Европейские политики переоценили свои ресурсы. Забыли о плане Маршалла и о той системе безопасности, с помощью которой их в течение десятилетий защищал Вашингтон.Поэтому речь больше идет не о "выходе" России из Европы (кстати, символический полис Европы географически находится на территории Закарпатской области Украины — город Рахов), а о разрыве с Брюсселем, о разрыве с представителями современных евроцентристов, опиравшихся ранее на deep state и USAID. В руках у deep state, конечно, ресурс по-прежнему серьезный. И им есть чем "воевать" с Трампом.— Разве США и Европа — это не единое целое? Не коллективный Запад?— Важный вопрос. Получается, что да, с приходом к власти Дональда Трампа так называемый "коллективный Запад" дал серьезную трещину. Но теперь все стало на свои места. То, что раньше мы называли "коллективный Запад", теперь можно смело называть deep state, штаб которого плавно переносится из Вашингтона в Париж.— А насколько неизбежны войны между Россией и Европой?— Россия и страны, представляющие Европу, воевали на протяжении столетий. Воевали, мирились, торговали, обменивались научно-техническими достижениями и снова воевали. Какой-то замкнутый круг.Но сегодня все громче говорят о том, что именно у Евросоюза как организма нет будущего. Главная причина — дефицит базовых ресурсов. И если Вашингтон не будет поддерживать Брюссель, то серьезные столкновения Европы и России маловероятны.— Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства в Киеве писателя, историка, журналиста Олеся Бузины. Цель его убийства — запугать всех, кто был общественным авторитетом и выступал против необандеровского русофобского режима. Как вы считаете, если наступит перемирие, продолжатся такие инциденты? Так ли легко остановить киевский режим?— Открытые репрессии Киева в отношении политических оппонентов резко усилились после февраля 2014 года. С этого момента, по разным причинам, внешние силы начали ускоренно заводить Украину в формат государства — анти-России". Это был действительно политический проект с мощным идеологическим и финансовым ресурсом.Если этот проект закончится, и его не будут поддерживать финансово или военным путем, то прекратятся и репрессии. Не будет заказчиков подобных действий, а, значит, у нового Киева не будет необходимости проводить новые репрессии.Владимира Зеленского, который ищет возможность получить гарантии ЕС и уйти с политической сцены, больше не существует для Трампа как политической фигуры. Скоро мы увидим нового лидера на Украине. Об этом в интервью Грег Вайнер: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней.*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ukraina.ru/20240422/1054645337.html

https://ukraina.ru/20250417/1062561666.html

сша

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, европа, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, ес, нато, новости украины, прогнозы сво, сергей караганов