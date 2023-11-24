https://ukraina.ru/20231124/1051276191.html

Виктор Янукович, биография

Виктор Янукович, биография - 24.11.2023 Украина.ру

Виктор Янукович, биография

Бывший президент Украины (2010-2014 г.г.)

2023-11-24T09:00

2023-11-24T09:00

2023-11-24T09:00

биография

виктор янукович

президент украины

партия регионов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051269549_0:8:900:514_1920x0_80_0_0_40390b976fd320261a2a5f441df0fdd9.jpg

Детство и образование Виктор Янукович родился 9 июля 1950 года в Енакиево Донецкой области. В 1964 году юный Виктор вступает в ряды комсомола. В 1965 году окончил среднюю школу, а затем поступил в Енакиевский горный техникум на отделение "горная электромеханика". В студенчестве, в возрасте семнадцати лет, как рассказывал сам Янукович, был осужден на три года за грабеж, однако отсидел он всего полгода: его отпустили досрочно за образцовое поведение. Освободившись, Янукович решает продолжить обучение и поступает в Донецкий политехнический институт, а в 2001 году заканчивает Украинскую академию внешней торговли.А в 1970 Янукович привлечен к уголовной ответственности второй раз по причине причинение телесных повреждений средней тяжести. Он был осужден на 2 года лишения свободы, но постановлением Президиума Донецкого областного судебный приговор был отменен благодаря земляку Януковича - Георгию Береговму, занимавшему на тот момент должность депутата Верховного Совета СССР.Карьера и политика Сначала Виктор устроился на работу на Енакиевский металлургический завод в 1969 газовщиком, а также по совместительству автослесарем и механиком. На втором курсе института в 1976 году Янукович идет работать на "Орджоникидзеуголь", в отдел транспортных перевозок. До 1996 года занимал руководящие должности на таких предприятиях, как "Донбасстрансремонт", "Укруглепромтранс", "Донецкое областное территориальное объединение автомобильного транспорта". Далее начинается политическая карьера Виктора Януковича. В августе 1996 года его назначают заместителем председателя, а уже в сентябре – первым заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации. Спустя год он переходит на пост главы областной администрации, а с мая 1999 он становится председателем Донецкого облсовета. Параллельно в 2000-м Янукович заведует кафедрой инновационного менеджмента в ДонГУУ (Донецкий государственный университет управления) и становится доктором экономических наук. Через два года Янукович поднимается еще на одну ступень в политической карьере, и занимает должность премьер-министра Украины. С 2003 года возглавляет Партию регионов, от которой через год выдвигается на пост президента. Во втором туре Янукович обходит Ющенко, но получает обвинение в фальсификации голосов. Начинается "оранжевая революция", в результате которой объявляются перевыборы. На этот раз большинство голосов было у Ющенко, и 5 января 2005 года Янукович уходит в отставку с поста премьер-министра. В 2006 году попадает в Раду как депутат от Партии регионов и становится председателем фракции. Через полгода возвращается на должность премьер-министра, которую занимает до конца 2007 года. С декабря 2007 года является руководителем фракции Партии регионов в Верховной раде. Вновь баллотируется на пост президента Украины Янукович в 2009 году и на этот раз успешно: он уверенно одерживает победу в двух турах. Инаугурация прошла 25 февраля 2010 года. Из-за приостановления правительством Украины подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года в центре Киева начинаются массовые акции протеста, которые получили название "Евромайдан". В итоге 22 февраля 2014 года на Украине случился госпереворот, в результате которого Янукович был отстранен от поста президента. Следом на Украине были объявлены досрочные выборы, на которых победил Петр Порошенко. В последующие несколько дней Виктор Янукович, опасаясь за свою жизнь, был вынужден покинуть Украину и выехал через Крым в Россию.Осенью 2013 года власти России предоставили Украине по просьбе Януковича более трех миллиардов долларов для покрытия расходов по социальным выплатам. После госпереворота Украина отказалась возвращать уже полученный кредит России, назвав его "взяткой Януковичу" за то, что он якобы отказался от сближения с Европейским союзом. Известно, что кредит был оформлен по всем правилам: числился как государственный кредит Украины и был задокументирован в финансовых организациях Лондона. А все средства были использованы правительством Украины для выплат пенсий, различных субсидий гражданам и стипендии студентам.Судьба после Майдана 2014 С 26 февраля 2014 года Виктор Янукович находится на территории России. Первую пресс-конференцию после всего случившегося он дал 11 марта в Ростове-на-Дону, где поделился своими мыслями о происходящем, рассказал о покушениях на семью. Позднее выяснилось, что 27 февраля Виктор попросил власти России о гарантиях безопасности и получил их. Решение Рады Украины о своем отстранении не считает легитимным.А в декабре 2015 года Виктор Янукович дал первое большое интервью обозревателю РИА Новости (ныне шеф-редактору издания Украина.ру) Захару Виноградову, в котором подробно рассказал о причинах своего бегства из Киева 23 февраля 2014 года, а так же детали последующего короткого пути по Украине и событиях предшествующих этому. Там же он заявил, что хочет вернуться на Украину для продолжения политической деятельности.После того, как Янукович лишается статуса президента, он пытался обжаловать это решение. Одновременно в Киеве его заочно обвинили в госизмене. В 2019 году был вынесен заочный приговор в виде 13 лет заключения. Поскольку Виктор Янукович до сих пор находится в России, привести приговор в исполнение украинским властям не представляется возможным.НаградыЯнукович имеет ряд наград, в числе которых: - Украинские ордена "За заслуги" первой (2002), второй (2000) и третьей (1998) степеней - Французский орден Почетного легиона - Кубинский орден Хосе Марти - Орден святого равноапостольного великого князя Владимира первой степени, который вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл- Олимпийский орден Международного олимпийского комитета Родители Отец политика Федор Владимирович был машинистом паровоза железнодорожного цеха Енакиевского металлургического комбината. Мать - Ольга Семёновна (Леонова) работала в медсанчасти шахты “Юнком” медсестрой. Когда Виктору исполняется 2 года, мать умирает, а спустя несколько лет отец женится второй раз. У Януковича складываются плохие отношения с мачехой, и он сбегает из дома.По воспоминаниям Виктора, воспитывала его бабушка по отцовской линии - Кастуся Ивановна. Во время Великой Отечественной войны она была угнана в Германию, но после победы вернулась обратно в Донбасс. Деда по отцу звали Владимир Ярославович, он был литовским поляком. Дед по линии матери - Семён Иванович Леонов был зажиточным крестьянином. Сбегая от раскулачивания он сбежал в Донбасс из Орловской губернии.Отношения и дети С 1971 года Янукович состоит в браке с Людмилой (Настенко). По образованию она инженер-строитель. Сейчас пара живет раздельно.У супругов родилось двое сыновей: в 1973 – Александр и в 1981 Виктор. Старший сын выучился на стоматолога, однако по профессии работать не стал и подался в бизнесмены. Младший сын стал народным депутатом Украины и членом фракции Партии регионов, но в 2015 году он утонул во время путешествия по Байкалу.На данный момент Янукович живёт в гражданском браке с новой возлюбленной Любовью Полежай - сестрой своей бывшего повара.Интересные факты 1. Бывший президент Украины занимался писательством и в 2011 году его гонорар составил более 2 миллионов долларов. Общий тираж его трудов составляет полтора миллиона экземпляров. Писал Виктор на украинском, русском и английском языках. Среди изданных им пяти книг - "Как Украине жить дальше", "Украина — страна возможностей" 2. Ежедневно Янукович тратил на жизнь сумму, которая равнялась средней месячной зарплате 675 украинцев 3. Раньше Янукович был поклонником спорта: бегал по утрам, плавал в бассейне. А еще играл на гитаре, любил охоту и занимался разведением голубей4. Во время инаугурации Януковича произошла неприятная, но симптоматическая история: двери Рады, которые должны были быть раскрыты во время входа в парламент Януковича, захлопнулись прямо у него перед носом. Многие СМИ на Украине тогда, в 2010-ом году, написали, что именно парламент Украины выступит против Януковича. Так оно и произошло в 2014 году5. Янукович – герой многих мемов и казусов: в 2010 году во время возложения цветов у мемориала Вечной славы в Киеве на него упал венок, а его фраза "Остановитесь!", которую он произнес перед бегством в Россию, стала крылатой.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, виктор янукович, президент украины, партия регионов