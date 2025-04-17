https://ukraina.ru/20250417/aleksandr-kazakov-rossiyu-zhdet-mobilizatsiya-i-voyna-s-evropoy-esli-tramp-ne-dobet-byvshikh-soyuznikov-1062583203.html

Александр Казаков: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников США

Александр Казаков: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников США - 17.04.2025 Украина.ру

Александр Казаков: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников США

Чтобы понять психотип Трампа надо сложить вместе двух российских политиков 90-х: Ельцина и Жириновского. Вот вам и Трамп. Здесь уже начинается настоящая конспирология: Трамп не зря выскочил из коалиции проигравших, он рассчитывает присоединиться к победителям. То есть к нам.

2025-04-17T19:30

2025-04-17T19:30

2025-04-17T19:30

интервью

европа

россия

китай

дональд трамп

владимир путин

борис ельцин

украина.ру

госдума

рамштайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050973016_84:29:828:447_1920x0_80_0_0_9dddd83f999aa27d1d8be373af6ff8d2.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Александр Казаков - политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко. - Александр Юрьевич, насколько сильное влияние специальная военная операция оказала на международные отношения?- После начала боевых действий на территории бывшей УССР появился новый политический субъект — это Глобальный Юг. До 2022 года такого понятия не существовало. Благодаря СВО произошел раскол всего мира на Глобальный Запад и Глобальный не-Запад (другое определение Глобального Юга). На Россию тоже иногда распространяют это понятие, но мы, на самом деле, Глобальный Север.А уже в этом году произошел и раскол Глобального Запада, они раскололись, ударившись о нас. Так поля сражений влияют на глобальную историю человечества. Распалась коалиция "Рамштайн", самая массовая антироссийская коалиция в истории. Трамп в качестве инструмента давления на киевский режим приостановил поставки оружия и разведданных для ВСУ, пусть и на короткое время. Но поставки оружия должны быть ритмичными. То есть в трубе военных поставок для Украины образовался своего рода воздушный пузырь, который даст отложенный эффект.Итоги выборов в США привели к тектоническим изменениям. Трамп совершил элегантный пируэт и выскочил из антироссийской коалиции и перешел в посредники. Чтобы назвать себя посредником у Трампа должно было быть согласие хотя бы одной стороны конфликта. В конфликте участвуем мы и Запад, и он это согласие от нас получил в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.После этого люди, которые руководят Стармером и Макроном начали информационную кампанию, чтобы сбить Трампа с позиции посредника, вернуть в окопы и не дать нормализовать отношения с Россией. Трамп назвал глобалистов врагами, но это и наши враги. Итог вооруженного противостояния уже известен, и антироссийская коалиция будет состоять из проигравших. Трамп не хочет быть среди них, поэтому в последний момент он выскочил из этой коалиции.Так же поступили в конце Второй мировой войны Финляндия и Румыния. Румынский король Михай I, кстати, даже получил высшую советскую военную награду Орден Победы.- То есть именно в этом была причина, а не в том, что Трамп готовится к противостоянию с Китаем?- Это часть большой логики Трампа. Стратегия у него есть. Чтобы понять психотип Трампа надо сложить вместе двух российских политиков 90-х: Ельцина и Жириновского. Вот вам и Трамп. Я не зря вспомнил короля Румынии Михая, объявившего войну нацистской Германии. Здесь уже начинается настоящая конспирология: Трамп не зря выскочил из коалиции проигравших, он еще присоединится к коалиции победителей. То есть к нам.- Каков главный страх Европы? Почему Трамп сошел с этого поезда, а европейцы нет?- Лондон и Париж — застрельщики в этой коалиции импотентов. В Берлине все-таки еще сохраняется историческая память в отличие от американцев, которые уже ничего не помнят. Знаете, в чем геополитический смысл Польши? Дорога! По ней ходят с Запада на Восток и обратно. Сюзереном Польши на протяжении столетий был Париж. Национальный миф давит полякам на мозжечок. Их агрессивное поведение в отношении нас продиктовано историческим польским мифом. А немцы помнят, что они находятся у нас на пути. После 1945 года все боевые действия в период Холодной войны планировались на территории ФРГ.- Не могли бы вы дать прогнозы по поводу завершения конфликта?- Мы все работаем в условиях неопределенного будущего. Но к этому надо правильно относиться, иначе мысль и действия будут парализованы. Надо понимать, какие сценарии могут быть у этого будущего. Есть два глобальных сценария, понимание которых не помешает нам жить и бороться.Первый заключается в том, что Трампу удастся задуманное. Он уже нанес тяжелейший удар своим бывшим союзникам в Европе. И он будет их добивать. Теперь понятно, что мы будем сидеть за столом с американцами, а на столе будет Европа. Украиной не наешься, даже на закуску не хватит. Если Трамп справится, то в Восточной Европе ему не нужно будет ничего. Его стратегические интересы сосредоточены в Юго-Восточной Азии. Прежде чем прийти к соглашению с нами, ему надо сломать волю европейцев, отряхнуть этот прах с ног. Либо Трамп сделает это политически, либо мы это сделаем физически.На карте, опубликованной журналом "Ньюсуик", есть три окрашенные зоны. Северная Америка вместе с Мексикой, Канадой и Гренландией окрашена синим цветом, есть Китай желтого цвета и красная зона, в которой Россия, вся Европа до Атлантики, Турция. Эта карта, как считают их аналитики, отражает принцип раздела сфер влияния. Хотя оставлено место и для исламского мира, но там нет иерархии, нет лидера. Думаю, к этому дело и идет. Когда Трамп заговорил о Гренландии и Канаде, он вспомнил о доктрине Монро. Европа нам не очень-то и нужна, американцы нам ее хотят спихнуть. Это вариант карты означает неминуемую войну между США и Китаем. Ее вероятность растет каждый день.Никто не предпринимает попыток деэскалации, Си Цзиньпин загнан в узкий коридор и не может свернуть, тогда в Китае ему скажет, что он слаб. Здесь надежда только на нас, потому что в глобальном конфликте может быть только глобальный посредник.Второй сценарий состоится, если у Трампа ничего не получится. Америка уйдет в политический кризис и рецессию. Процесс нормализации отношений заканчивается, потому что это никому уже не будет интересно. И русский паровой каток катится не до тех рубежей, где нас остановят, некому нас остановить, а до тех пределов, которые наше руководство сочтет целесообразным.Я думаю, это будет климатическая линия, разделяющая Европу, которая идет через Берлин до Адриатики. Можете называть это новым Варшавским договором. Второй сценарий проще. Он полностью зависит от нас. Да, это удобно, когда тебе не надо просчитывать чужие телодвижения. Но и цена выше. Рассмотрим это на примере той же Одессы. Уж извините за наглость, но если бы передо мной встал выбор между "Она входит в состав России, но вы ее завоевываете и "Она остается под политическим контролем Москвы, но не будет частью России", я выберу второй вариант. Потому что даже в Генштабе не могут просчитать вероятные потери при такой большой операции. Мы такие города еще не брали. - А в обществе какой вариант сейчас преобладает? - Патриотическая часть общества с повышенной энергетикой настроена брать Одессу. Но хотеть невредно. Надо всегда думать о цене. Такова логика Путина. Он восхищается мужеством наших героев, но он не любит войну. И если есть хоть малейшая возможность решить цели и задачи СВО политико-дипломатическими методами, он до последнего будет за нее цепляться. Сейчас такое окно приоткрылось благодаря этой американской смеси Ельцина и Жириновского. Мы Трампу потом Орден Андрея Первозванного дадим, когда все закончится и мы победим. А если это окно возможностей исчерпается и Путин скажет: "Воюем", то тогда и война будет другой. Тогда будет еще одна мобилизация. Тогда мы увидим европейские флаги на полях сражений. Мы, конечно, ее победим. Без Америки она не сможет сопротивляться. Но крови у нас она попьет много. Короче говоря, надо следить за дипломатическим искусством нашего президента. Надеемся и ждем.О других сценариях продолжения СВО Захар Прилепин: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине

https://ukraina.ru/20250417/zachem-zelenskiy-podnyal-shum-po-povodu-plennykh-kitaytsev-1062577915.html

https://ukraina.ru/20250417/1062554221.html

https://ukraina.ru/20250417/voyna-ili-mir-na-troikh-ssha-i-evropa-v-parizhe-reshayut-kak--ugrobit-ukrainu--1062576078.html

европа

россия

китай

украина

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, европа, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, борис ельцин, украина.ру, госдума, рамштайн, чем закончится война на украине, когда закончится война на украине, война на украине, будет ли война с нато, война, россия побеждает, россия побеждает нато, новости фронта, украина, одесса будет в составе россии, одесса