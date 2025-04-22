Ермаков объяснил, почему мораторий на удары не был соблюден
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Для соблюдения договоренностей нужна либо четкая позиция по урегулированию украинского конфликта, либо некая сила, которая может побудить страны, нарушающие соглашения, к ответственности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Киевский режим на протяжении всего срока моратория на удары по энергообъектам не соблюдал договоренностей России и США. Подробнее об этом — в материале Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны.
“Чтобы соблюдались договоренности, нужна какая-то понятная, четкая позиция, куда мы будем двигаться дальше. А для этого, как я сказал, нужен четкий план урегулирования. И прекращение огня — это лишь первый этап”, — заявил Ермаков.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил,что срок действия моратория на удары по энергообъектам истек, но иных указаний от президента России Владимира Путина не было.
17 апреля, 10:53Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?В минувшую среду, 16 апреля, подошел к концу 30-дневный мораторий на взаимные удары по объектам энергетики Украины и РФ (если брать дни включительно). Будущее этого соглашения покрыто густым туманом. В связи с этим, возникают два вопроса: соблюдался ли этот мораторий хотя бы день и нужен ли он двум противоборствующим сторонам вообще?
Полный текст интервью Сергея Ермакова: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева читайте на сайте Украина.ру.
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