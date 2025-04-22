Ермаков объяснил, почему мораторий на удары не был соблюден - 22.04.2025 Украина.ру
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Ермаков объяснил, почему мораторий на удары не был соблюден
Ермаков объяснил, почему мораторий на удары не был соблюден - 22.04.2025 Украина.ру
Ермаков объяснил, почему мораторий на удары не был соблюден
Для соблюдения договоренностей нужна либо четкая позиция по урегулированию украинского конфликта, либо некая сила, которая может побудить страны, нарушающие соглашения, к ответственности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2025-04-22T05:00
2025-04-22T05:00
новости
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Киевский режим на протяжении всего срока моратория на удары по энергообъектам не соблюдал договоренностей России и США. Подробнее об этом — в материале Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны.Либо для этого необходима некая сила, которая может побудить страны, нарушающие соглашения, к ответственности, отметил эксперт. По его словам, пока готовности заставить Киев соблюдать взятые на себя обязательства со стороны европейцев Россия не видит.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил,что срок действия моратория на удары по энергообъектам истек, но иных указаний от президента России Владимира Путина не было.Полный текст интервью Сергея Ермакова: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250417/moratoriy-na-udary-po-obektam-energetiki--vs-chto-dalshe-1062568003.html
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новости, россия, киев, сша, дмитрий песков, владимир путин, минобороны
Новости, Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Минобороны

Ермаков объяснил, почему мораторий на удары не был соблюден

05:00 22.04.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Для соблюдения договоренностей нужна либо четкая позиция по урегулированию украинского конфликта, либо некая сила, которая может побудить страны, нарушающие соглашения, к ответственности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Киевский режим на протяжении всего срока моратория на удары по энергообъектам не соблюдал договоренностей России и США. Подробнее об этом — в материале Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны.
“Чтобы соблюдались договоренности, нужна какая-то понятная, четкая позиция, куда мы будем двигаться дальше. А для этого, как я сказал, нужен четкий план урегулирования. И прекращение огня — это лишь первый этап”, — заявил Ермаков.
Либо для этого необходима некая сила, которая может побудить страны, нарушающие соглашения, к ответственности, отметил эксперт. По его словам, пока готовности заставить Киев соблюдать взятые на себя обязательства со стороны европейцев Россия не видит.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил,что срок действия моратория на удары по энергообъектам истек, но иных указаний от президента России Владимира Путина не было.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
17 апреля, 10:53
Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?В минувшую среду, 16 апреля, подошел к концу 30-дневный мораторий на взаимные удары по объектам энергетики Украины и РФ (если брать дни включительно). Будущее этого соглашения покрыто густым туманом. В связи с этим, возникают два вопроса: соблюдался ли этот мораторий хотя бы день и нужен ли он двум противоборствующим сторонам вообще?
Полный текст интервью Сергея Ермакова: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева читайте на сайте Украина.ру.
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