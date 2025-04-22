Артамон Матвеев: 400 лет со дня рождения первого "министра по делам Малороссии" - 22.04.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250422/1054670363.html
Артамон Матвеев: 400 лет со дня рождения первого "министра по делам Малороссии"
Артамон Матвеев: 400 лет со дня рождения первого "министра по делам Малороссии" - 22.04.2025 Украина.ру
Артамон Матвеев: 400 лет со дня рождения первого "министра по делам Малороссии"
Артамон Сергеевич Матвеев родился 23 апреля 1625 (а по другим данным 1623) года. Начав карьеру в дворцовой охране он вознёсся до главы МИДа и лидера Боярской думы. Иностранные послы именовали его "канцлером". Важнейшим фактором столь блистательной карьеры стала успешная деятельность Матвеева во главе Малороссийского приказа
2025-04-22T08:01
2025-04-22T08:01
история
история
история украины
история малороссии
казаки
гетман
приказ
московское царство
xvii век
гетманщина
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В 1642 году Матвеев стал стрелецким головой, в этой должности он, скорее всего, и познакомился со своим сверстником – молодым царём Алексеем Михайловичем. Командир московских стрельцов приходился пасынком дьяку (начальнику канцелярии) Посольского приказа Алмазу Иванову, поэтому его часто привлекали к выполнению ответственных поручений по дипломатической линии.В мае 1653 года он сопровождал в Чигирин посланников Богдана Хмельницкого, просивших царя вступиться за Запорожское войско в конфликте с Польшей. Стрелецкий полковник вёз личное послание Хмельницкому от патриарха Никона и имел полномочия на "тайные переговоры" с гетманом.Матвеев должен был удостовериться в наличие у Хмельницкого необходимых сил для дальнейшей борьбы с Польшей, добиться его согласия дождаться завершения шедших параллельно российско-польских переговоров о дальнейшей судьбе казаков.В будущем Матвееву ещё ни раз приходилось быть царским порученцем на Украине.Во время Переяславской рады 1654 года полковник Матвеев сопровождал уже российское посольство, принимавшее присягу у новых подданных русского самодержца. Именно он доставил в Москву весть о состоявшемся крестоцеловании. По традиции тех времён, гонец, принёсший радостную новость, одаривался. В данном случае офицер получил кафтан с царского плеча и дорогую шапку.Начавшуюся вскоре войну с Речью Посполитой Артамон Сергеевич встретил на службе со своими московскими стрельцами в Государевом полку.В сентябре 1654 года при капитуляции Смоленска Матвеев среди первых командиров русской армии вступил в город. Через год полковник был в составе войска, отправленного царём для совместных с Хмельницким действий в Малороссии.Начавшийся успешно поход 1655 года после вмешательства на стороне поляков крымского хана сменился тяжелейшим отступлением русско-украинских сил от Львова. На переговорах с ханом Мехмед-Гиреем Матвеев представлял российское командование. А за тем на долю его стрельцов выпала тяжелейшая задача по перевозке артиллерии и обоза к Белой Церкви и Москве.Полковник и голова московских стрельцов был последним посланником царя Алексея Михайловича, говоривший с Хмельницким. Это было в мае – начале июня 1657 года, через месяц гетмана не стало.Матвеев прибыл в Чигирин после того, как в ответ на Виленское перемирие России и Польши Хмельницкий вступил в коалицию со Швецией. Гетман "вину принёс и добил челом, и в подданстве утвердился, и в листе своём писал, что по век живота своего без воли и указа вашего Государского войска Запорожского неприятелю не даст". По сути, это рассказ о политическом завещании Хмельницкого.Лояльность запорожцев московскому престолу была восстановлена во многом благодаря непопулярности среди простых казаков идеи отказа от российского подданства. Царский посланник использовал это обстоятельство в ходе контактов с войсковой старшиной.Об Иване Выговском ещё на этапе номинирования его в гетманы Матвеев говорил "что он изменник и добра от него не будет". Видимо, это послужило причиной отстранения полковника от малороссийских дел. Они перешли к боярину Богдану Хитрово, близкому к царскому фавориту Борису Морозову.Однако после заключения Выговским Гадячской унии с Польшей и попытки захвата им Киева политика "морозовского" клана в Малороссии потерпела неудачу. Осенью 1658 года на Украину для борьбы со сторонниками Выговского двинулась царская армия во главе с боярином Алексеем Трубецким. Стрельцы Матвеева входили в состав "Большого полка".Операция шла неспешно, воеводы в соответствии с инструкциями из Москвы стремились к замирению с Выговским. Центральные власти были даже готовы на передачу гетману Киева.Затянувшаяся осада Конотопа привела к повторению катастрофы под Львовом. На помощь мятежникам прибыло крымское войско и царским полкам пришлось спешно отступить.В разрядную книгу московских чинов было внесено упоминание того, что действия Матвеева позволили российской рати отойти от Конотопа с минимальным уроном.Произошедшие события вынудили Алексея Михайловича переменить политику в отношении Малороссии. Был взят курс на ограничении автономии и решительное подчинение региона центральной власти в Москве.В начале октября 1659 года, через два месяца после отхода от Конотопа армия Трубецкого пришла в Переяславль. Здесь новым гетманом был избран Юрий Хмельницкий.Матвеев был свидетелем обещания нового лидера запорожцев принять царских воевод в Переяславле, Нежине и ряде других городов."Третья смута малороссийская", как выражался знаменитый историк Сергей Соловьёв, вспыхнула в феврале 1668 года. Недовольные Андрусовским перемирием России и Польши (1667 года) и разграничением держав по Днепру, казаки подняли восстание против российских гарнизонов. Объединившись с крымцами, они даже предприняли наступление на царские владения в Комарицкой волости и Севске, но были разбиты.Далее произошло успешное контрнаступление царских войск, завершившееся избранием в феврале 1669 года гетманом Демьяна Многогрешного. На раде в Глухове во главе российской делегации были князь Григорий Ромодановский и удостоенный высокого придворного чина стольника полковник Матвеев.В своей челобитной о тех событиях Артамон Сергеевич писал: "и раду учинили, и Гетмана войском выбрали, и к вере привели".Глуховская рада стала поворотным моментом малороссийской политики Москвы. Российские воеводы в украинских городах оставались, но местное население было выведено из-под их юрисдикции. Участников антиправительственных выступлений амнистировали. В тоже время самодержец стал дистанцироваться от недостаточно внимательного к интересам казаков главе Посольского и Малороссийского приказов Афанасия Ордина-Нащокина. В апреле 1669 года главой "министерства" по делам Малороссии был назначен Матвеев.Основной его заботой было сохранение, несмотря на происки правобережного гетмана Петра Дорошенко, спокойствия в подведомственной провинции. Серьёзным вызовом для него являлось и восстание Степана Разина, грозившее перекинуться на Малороссию. Для недопущения "единачества" запорожцев с донскими казаками Матвеев велел не допускать проникновения разинцев в украинские города.В феврале 1671 года на фоне борьбы с восстанием его полномочия были серьёзно расширены.Это выражалось в назначении Матвеева главой Посольского приказа. Данный орган отвечал не только за внешнюю политику, но и вёл дела с Донским войском, управлял номинальным "Касимовским царством" и ногайской знатью в Романове (на Волге). В руках главы Посольского приказа было сосредоточено следствие по делам участников Разинского бунта.А ещё это должностное лицо отвечало за сбор податей во Владимирском, Галицком, а затем и Новгородском налоговых округах (четвертях). Данное обстоятельство существенно повлияло на дела в Малороссии.Сосредоточивший в своих руках значительные финансовые ресурсы Матвеев стал отправлять в Малороссию деньги, предназначенные для закупки хлеба "ратным людям" местных гарнизонов. Это было значительно дешевле, нежели как раньше привозить "хлебные запасы" из Великороссии. Весьма благоприятно данное нововведение сказалось и на местном хозяйстве.Глава Посольского приказа прилагал огромные усилия для отсрочек предусмотренного Андрусовским соглашением возврата Киева польской короне. В ход шли разнообразные предлоги, включая требование убрать из Посольской палаты королевского дворца картину, изображавшую представление пленных братьев Шуйских королю Сигизмунду III на сейме 1611 года.В 1672 году Матвеев помог прийти к власти, вероятно, наиболее лояльному Москве гетману XVII века – Ивану Самойловичу. Это произошло благодаря заговору войсковой старшины против Демьяна Многогрешного. Его обвинили в сговоре с Дорошенко и стремлении перейти на сторону османского султана.По условиям "Конотопских статей", утверждённых при избрании Самойловича, Запорожское войско теряло право поддерживать связи с зарубежными государствами. В тоже время расширялись привилегии войсковых старшин.Несмотря на обвинение в госизмене Демьян Многогрешный не лишился жизни, а отправился в сибирскую ссылку. В "Сибирской Украине" он и его соратники были определены "в пешую казачью службу". Другой пострадавший от внутриэлитных разборок в Батурине – бывший кошевой атаман Иван Серко после кратковременного пребывания в Сибири и вовсе вернулся в Сечь. Его боевые навыки были необходимы для борьбы с османским вторжением на Правобережье.Данные эпизоды показывают прагматизм главы Малороссийского приказа, стремившегося использовать на службе даже опальных сотрудников. Может быть это лишь совпадение, но в 1682 году, когда закончилась опала самого Матвеева, Многогрешный был освобождён из Иркутского острога и вновь принят на сибирскую службу с назначением денежного и хлебного окладов.Своего апогея политическая карьера Матвеева достигла в последние годы жизни Алексея Романова. В 1672 году по случаю рождения царевича Петра сановник получил передаваемый по наследству чин окольничего и вошёл в руководство Боярской думы. В том же году повинуясь союзническому долгу перед Польшей Россия вступила в войну против Османской империи. Посольский приказ предпринимал активные, но безуспешные действия создания широкой антитурецкой коалиции европейских государств.Матвеев был активным сторонником экспедиции 1675 года донских и запорожских казаков, калмыков и кабардинцев в Северный Крым. Она сумела форсировать Сиваш и воевала под Перекопом. "А прежде сего никогда ваши государские ратные люди в Крым не хаживали" – отмечал он самодержцу значение данного предприятия.В 1674 году Матвееву вновь пришлось участвовать в подготовке Переяславской рады. После разгрома протурецкого гетманства Дорошенко в Чигирине правобережные полки казаков повторно присягали Алексею Михайловичу.Одним из последних дел Артамона Матвеева во главе Малороссийского приказа стала поимка и суд над самозванцем, выдававшим себя за умершего царевича Симеона Алексеевича. Лжесимеон был участником восстания Разина, а после его подавления ушёл в Запорожскую Сечь.Возвращённый из сибирской ссылки кошевой атаман Серко выдал его царским властям, а Матвеев вёл следственное дело самозванца в Москве.В октябре 1674 года Артамону Сергеевичу был пожалован высший чин боярина. Абсолютно преданный монарху "канцлер" обретал статус фактического главы Боярской думы. Однако этот процесс был прерван в начале 1676 года скоропостижной смертью 46-летнего царя.Родовая аристократия предприняла контратаку на "выскочку" из служилых. К тому же Матвеев принадлежал к партии Нарышкиных, а значит был противником вернувшихся во власть Милославских.Недавнего царского фаворита лишили правительственных должностей, а за тем и вовсе отправили в ссылку. Вернуться в Москву ему было суждено в мае 1682 года и вскоре погибнуть в ходе печально знаменитого стрелецкого бунта.По злой иронии бывший стрелецкий голова принял смерть от тех, с кем долгое время служил. 15 мая Матвеев, по сути, закрыл собой от бунтовщиков царевича Петра и, тем самым, сильно повлиял на дальнейшее развитие страны. В отношении Малороссии он заложил курс на постепенную, но полную интеграцию региона в Российскую державу. Весьма символично, что через сто лет завершил данный курс правнук Артамона Матвеева – последний глава Малороссийской коллегии и первый Малороссийский генерал-губернатор Пётр Румянцев.
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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история, история украины, история малороссии, казаки, гетман, приказ, московское царство, xvii век, гетманщина
История, История, история Украины, история Малороссии, казаки, гетман, приказ, Московское царство, XVII век, Гетманщина

Артамон Матвеев: 400 лет со дня рождения первого "министра по делам Малороссии"

08:01 22.04.2025
 
© commons.wikimedia.orgПрижизненный портрет боярина Артамона Матвеева на иконе
Прижизненный портрет боярина Артамона Матвеева на иконе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© commons.wikimedia.org
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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Артамон Сергеевич Матвеев родился 23 апреля 1625 (а по другим данным 1623) года. Начав карьеру в дворцовой охране он вознёсся до главы МИДа и лидера Боярской думы. Иностранные послы именовали его "канцлером". Важнейшим фактором столь блистательной карьеры стала успешная деятельность Матвеева во главе Малороссийского приказа
В 1642 году Матвеев стал стрелецким головой, в этой должности он, скорее всего, и познакомился со своим сверстником – молодым царём Алексеем Михайловичем. Командир московских стрельцов приходился пасынком дьяку (начальнику канцелярии) Посольского приказа Алмазу Иванову, поэтому его часто привлекали к выполнению ответственных поручений по дипломатической линии.
В мае 1653 года он сопровождал в Чигирин посланников Богдана Хмельницкого, просивших царя вступиться за Запорожское войско в конфликте с Польшей. Стрелецкий полковник вёз личное послание Хмельницкому от патриарха Никона и имел полномочия на "тайные переговоры" с гетманом.
Матвеев должен был удостовериться в наличие у Хмельницкого необходимых сил для дальнейшей борьбы с Польшей, добиться его согласия дождаться завершения шедших параллельно российско-польских переговоров о дальнейшей судьбе казаков.
В будущем Матвееву ещё ни раз приходилось быть царским порученцем на Украине.
Во время Переяславской рады 1654 года полковник Матвеев сопровождал уже российское посольство, принимавшее присягу у новых подданных русского самодержца. Именно он доставил в Москву весть о состоявшемся крестоцеловании. По традиции тех времён, гонец, принёсший радостную новость, одаривался. В данном случае офицер получил кафтан с царского плеча и дорогую шапку.
Переяславская рада
18 января 2024, 08:21История
370 лет Переяславской раде. А было ли воссоединение?18 января 1654 года в городе Переяславле состоялось собрания казаков войска Запорожского, получившее название Переяславской рады. Это событие стало, без преувеличения, поворотной точкой в истории всей Восточной Европы. Однако различные оценки той Рады до сих пор расходятся кардинально
Начавшуюся вскоре войну с Речью Посполитой Артамон Сергеевич встретил на службе со своими московскими стрельцами в Государевом полку.
В сентябре 1654 года при капитуляции Смоленска Матвеев среди первых командиров русской армии вступил в город. Через год полковник был в составе войска, отправленного царём для совместных с Хмельницким действий в Малороссии.
Начавшийся успешно поход 1655 года после вмешательства на стороне поляков крымского хана сменился тяжелейшим отступлением русско-украинских сил от Львова. На переговорах с ханом Мехмед-Гиреем Матвеев представлял российское командование. А за тем на долю его стрельцов выпала тяжелейшая задача по перевозке артиллерии и обоза к Белой Церкви и Москве.
Полковник и голова московских стрельцов был последним посланником царя Алексея Михайловича, говоривший с Хмельницким. Это было в мае – начале июня 1657 года, через месяц гетмана не стало.
Матвеев прибыл в Чигирин после того, как в ответ на Виленское перемирие России и Польши Хмельницкий вступил в коалицию со Швецией. Гетман "вину принёс и добил челом, и в подданстве утвердился, и в листе своём писал, что по век живота своего без воли и указа вашего Государского войска Запорожского неприятелю не даст". По сути, это рассказ о политическом завещании Хмельницкого.
Лояльность запорожцев московскому престолу была восстановлена во многом благодаря непопулярности среди простых казаков идеи отказа от российского подданства. Царский посланник использовал это обстоятельство в ходе контактов с войсковой старшиной.
19 марта 2023, 07:57История
"Тишайший" гром побед и реформ
Об Иване Выговском ещё на этапе номинирования его в гетманы Матвеев говорил "что он изменник и добра от него не будет". Видимо, это послужило причиной отстранения полковника от малороссийских дел. Они перешли к боярину Богдану Хитрово, близкому к царскому фавориту Борису Морозову.
Однако после заключения Выговским Гадячской унии с Польшей и попытки захвата им Киева политика "морозовского" клана в Малороссии потерпела неудачу. Осенью 1658 года на Украину для борьбы со сторонниками Выговского двинулась царская армия во главе с боярином Алексеем Трубецким. Стрельцы Матвеева входили в состав "Большого полка".
Операция шла неспешно, воеводы в соответствии с инструкциями из Москвы стремились к замирению с Выговским. Центральные власти были даже готовы на передачу гетману Киева.
Затянувшаяся осада Конотопа привела к повторению катастрофы под Львовом. На помощь мятежникам прибыло крымское войско и царским полкам пришлось спешно отступить.
В разрядную книгу московских чинов было внесено упоминание того, что действия Матвеева позволили российской рати отойти от Конотопа с минимальным уроном.
Произошедшие события вынудили Алексея Михайловича переменить политику в отношении Малороссии. Был взят курс на ограничении автономии и решительное подчинение региона центральной власти в Москве.
Карта Украины Г. де Боплана (1648 год) - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
6 августа 2024, 08:00История
Від Богдана до Івана: хроники РуиныВ России XVII век начался со Смуты – периода стихийных бедствий, гражданской войны и иностранной интервенции, которые продолжались с 1598 (по другим оценкам – с 1601) до 1613 года. Позже в Европе разразилась Тридцатилетняя война 1618-48 годов. А потом череда конфликтов догнала и Украину, где после смерти Богдана Хмельницкого началась Руина
В начале октября 1659 года, через два месяца после отхода от Конотопа армия Трубецкого пришла в Переяславль. Здесь новым гетманом был избран Юрий Хмельницкий.
Матвеев был свидетелем обещания нового лидера запорожцев принять царских воевод в Переяславле, Нежине и ряде других городов.
"Третья смута малороссийская", как выражался знаменитый историк Сергей Соловьёв, вспыхнула в феврале 1668 года. Недовольные Андрусовским перемирием России и Польши (1667 года) и разграничением держав по Днепру, казаки подняли восстание против российских гарнизонов. Объединившись с крымцами, они даже предприняли наступление на царские владения в Комарицкой волости и Севске, но были разбиты.
Далее произошло успешное контрнаступление царских войск, завершившееся избранием в феврале 1669 года гетманом Демьяна Многогрешного. На раде в Глухове во главе российской делегации были князь Григорий Ромодановский и удостоенный высокого придворного чина стольника полковник Матвеев.
В своей челобитной о тех событиях Артамон Сергеевич писал: "и раду учинили, и Гетмана войском выбрали, и к вере привели".
Глуховская рада стала поворотным моментом малороссийской политики Москвы. Российские воеводы в украинских городах оставались, но местное население было выведено из-под их юрисдикции. Участников антиправительственных выступлений амнистировали. В тоже время самодержец стал дистанцироваться от недостаточно внимательного к интересам казаков главе Посольского и Малороссийского приказов Афанасия Ордина-Нащокина. В апреле 1669 года главой "министерства" по делам Малороссии был назначен Матвеев.
Основной его заботой было сохранение, несмотря на происки правобережного гетмана Петра Дорошенко, спокойствия в подведомственной провинции. Серьёзным вызовом для него являлось и восстание Степана Разина, грозившее перекинуться на Малороссию. Для недопущения "единачества" запорожцев с донскими казаками Матвеев велел не допускать проникновения разинцев в украинские города.
6 сентября 2023, 08:00История
Демьян Многогрешный. Опальный гетман на службе в Сибирской УкраинеНерчинский мирный договор между Россией и Маньчжурско-Китайской империей Цин, заключенный 6 сентября 1689 года, имел огромнейшее значение для России и всей Евразии, поскольку закреплял за Москвой Восточную Сибирь и выход к Тихому океану. Казалось бы – причём тут Украина?
В феврале 1671 года на фоне борьбы с восстанием его полномочия были серьёзно расширены.
Это выражалось в назначении Матвеева главой Посольского приказа. Данный орган отвечал не только за внешнюю политику, но и вёл дела с Донским войском, управлял номинальным "Касимовским царством" и ногайской знатью в Романове (на Волге). В руках главы Посольского приказа было сосредоточено следствие по делам участников Разинского бунта.
А ещё это должностное лицо отвечало за сбор податей во Владимирском, Галицком, а затем и Новгородском налоговых округах (четвертях). Данное обстоятельство существенно повлияло на дела в Малороссии.
Сосредоточивший в своих руках значительные финансовые ресурсы Матвеев стал отправлять в Малороссию деньги, предназначенные для закупки хлеба "ратным людям" местных гарнизонов. Это было значительно дешевле, нежели как раньше привозить "хлебные запасы" из Великороссии. Весьма благоприятно данное нововведение сказалось и на местном хозяйстве.
Глава Посольского приказа прилагал огромные усилия для отсрочек предусмотренного Андрусовским соглашением возврата Киева польской короне. В ход шли разнообразные предлоги, включая требование убрать из Посольской палаты королевского дворца картину, изображавшую представление пленных братьев Шуйских королю Сигизмунду III на сейме 1611 года.
В 1672 году Матвеев помог прийти к власти, вероятно, наиболее лояльному Москве гетману XVII века – Ивану Самойловичу. Это произошло благодаря заговору войсковой старшины против Демьяна Многогрешного. Его обвинили в сговоре с Дорошенко и стремлении перейти на сторону османского султана.
Василий Голицин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая 2024, 16:04История
Крымские походы: СВО, закончившаяся неудачей, но достигшая целей Главная битва обоих Крымских походов состоялась 24 мая 1689 года в урочище Чёрная долина (Чаплинский район Херсонской области России). Конница Селима I Герая атаковала русское войско под командованием Василия Голицына и Ивана Мазепы, но успеха не достигла, хотя сумела потеснить некоторые полки. 30 мая русские подошли к Перекопу
По условиям "Конотопских статей", утверждённых при избрании Самойловича, Запорожское войско теряло право поддерживать связи с зарубежными государствами. В тоже время расширялись привилегии войсковых старшин.
Несмотря на обвинение в госизмене Демьян Многогрешный не лишился жизни, а отправился в сибирскую ссылку. В "Сибирской Украине" он и его соратники были определены "в пешую казачью службу". Другой пострадавший от внутриэлитных разборок в Батурине – бывший кошевой атаман Иван Серко после кратковременного пребывания в Сибири и вовсе вернулся в Сечь. Его боевые навыки были необходимы для борьбы с османским вторжением на Правобережье.
Данные эпизоды показывают прагматизм главы Малороссийского приказа, стремившегося использовать на службе даже опальных сотрудников. Может быть это лишь совпадение, но в 1682 году, когда закончилась опала самого Матвеева, Многогрешный был освобождён из Иркутского острога и вновь принят на сибирскую службу с назначением денежного и хлебного окладов.
Своего апогея политическая карьера Матвеева достигла в последние годы жизни Алексея Романова. В 1672 году по случаю рождения царевича Петра сановник получил передаваемый по наследству чин окольничего и вошёл в руководство Боярской думы. В том же году повинуясь союзническому долгу перед Польшей Россия вступила в войну против Османской империи. Посольский приказ предпринимал активные, но безуспешные действия создания широкой антитурецкой коалиции европейских государств.
Матвеев был активным сторонником экспедиции 1675 года донских и запорожских казаков, калмыков и кабардинцев в Северный Крым. Она сумела форсировать Сиваш и воевала под Перекопом. "А прежде сего никогда ваши государские ратные люди в Крым не хаживали" – отмечал он самодержцу значение данного предприятия.
В 1674 году Матвееву вновь пришлось участвовать в подготовке Переяславской рады. После разгрома протурецкого гетманства Дорошенко в Чигирине правобережные полки казаков повторно присягали Алексею Михайловичу.
Одним из последних дел Артамона Матвеева во главе Малороссийского приказа стала поимка и суд над самозванцем, выдававшим себя за умершего царевича Симеона Алексеевича. Лжесимеон был участником восстания Разина, а после его подавления ушёл в Запорожскую Сечь.
Возвращённый из сибирской ссылки кошевой атаман Серко выдал его царским властям, а Матвеев вёл следственное дело самозванца в Москве.
3 марта 2019, 01:00
Украинские исторические мифы: запорожец Иван Сирко – «национальный герой Франции»В выступлении в День независимости Украины, Владимир Зеленский не смог удержаться от столь любимых украинскими политиками и их спичрайтерами исторических экскурсов. Буквально в одном абзаце Зеленский перечислил ряд исторических мифов, включая упоминание о том, что «казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк».
В октябре 1674 года Артамону Сергеевичу был пожалован высший чин боярина. Абсолютно преданный монарху "канцлер" обретал статус фактического главы Боярской думы. Однако этот процесс был прерван в начале 1676 года скоропостижной смертью 46-летнего царя.
Родовая аристократия предприняла контратаку на "выскочку" из служилых. К тому же Матвеев принадлежал к партии Нарышкиных, а значит был противником вернувшихся во власть Милославских.
Недавнего царского фаворита лишили правительственных должностей, а за тем и вовсе отправили в ссылку. Вернуться в Москву ему было суждено в мае 1682 года и вскоре погибнуть в ходе печально знаменитого стрелецкого бунта.
По злой иронии бывший стрелецкий голова принял смерть от тех, с кем долгое время служил. 15 мая Матвеев, по сути, закрыл собой от бунтовщиков царевича Петра и, тем самым, сильно повлиял на дальнейшее развитие страны. В отношении Малороссии он заложил курс на постепенную, но полную интеграцию региона в Российскую державу. Весьма символично, что через сто лет завершил данный курс правнук Артамона Матвеева – последний глава Малороссийской коллегии и первый Малороссийский генерал-губернатор Пётр Румянцев.
петр румянцев-задунайский
15 января, 07:59История
Как Пётр Румянцев стал Задунайским. 300 лет великому полководцуБудущий генерал-фельдмаршал граф Пётр Александрович Румянцев-Задунайский родился 15 января 1725 года в селе Строенцы в Приднестровье (или в Москве – историки к общему мнению не пришли). Его отец, генерал-аншеф Александр Иванович Румянцев – сподвижник Петра I, а прадед по материнский линии – боярин Артамон Матвеев, "дядька" царя Алексея Михайловича
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08:04Восточно-Померанская операция – заключительный аккорд перед Берлином
08:01Артамон Матвеев: 400 лет со дня рождения первого "министра по делам Малороссии"
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