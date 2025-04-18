Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского - 18.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250418/trampu-pokazali-sredniy-palets-ukrainskie-eksperty-opasayutsya-sanktsiy-protiv-okruzheniya-zelenskogo--1062572653.html
Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского
Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского - 18.04.2025 Украина.ру
Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского
На Украине эксперты, политики и ЛОМы задумались над тем, чего стоят на самом деле обещания принять страну в НАТО и почему Зеленский так дерзит Дональду Трампу. Украина.ру, 18.04.2025
2025-04-18T06:04
2025-04-18T06:04
эксклюзив
сво
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
андрей ермак
санкции
кость бондаренко
андрей золотарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg
На Украине эксперты, политики и ЛОМы задумались над тем, чего стоят на самом деле обещания принять страну в НАТО и почему Зеленский так дерзит Дональду Трампу. Зеленский продолжает бросать вызовы Трампу, и внеочередное продление режима военного положения на Украине тоже является таким вызовом, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко."Трамп обещал, что он до Пасхи попытается добиться определенных успехов на украинско-российском треке, Трамп обещал, что за свои первые сто дней пребывания у власти, которые истекают 30 апреля, он добьется существенного успеха, что он остановит войну", - напомнил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.И тут Зеленский почти за три недели до истечения срока действия военного положения продлевает его действие, как бы говоря, что никакой остановки войны не будет. Бондаренко, сославшись на свои источники в США, отметил, что там достаточно остро воспринимают такого рода демарши - "и когда-то это припомнят Зеленскому".Политолог при этом отметил, что это не значит, что выборы на Украине теперь можно убрать из повестки дня, поскольку Верховная Рада может военное положение в любой момент и отменить – впрочем, решать это будет не спикер парламента Стефанчук, решать это будут на Банковой, с которой поработают люди из "вашингтонского обкома".Что касается обещаний принять Украину в НАТО, то, по словам Бондаренко, "НАТО превращается фактически в некое недоразумение" и "становится элементом истории" в условиях, когда США больше не хотят "цементировать альянс".Почему же Зеленский бросает Трампу вызов за вызовом? Просто он считает, что Европа полностью может заменить США (в поддержке киевского режима – Ред.), он уверовал в то, что станет мировым лидером - лидером антитрамповской коалиции, которая, по его мнению, будет создана в любом случае, сказал политолог. Он добавил, что это совсем не обязательно будет так, поскольку у Трампа есть аргументы для того, чтобы поработать с европейскими лидерами.Такая работа уже идет. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил в эфире ютуб-канала UKRLIFE, что введение тарифов, которое Трамп отложил на 90 дней, может оказаться для Европы ударом ниже пояса – так что европейцы будут торговаться, а госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф постараются умерить их пыл в вопросе поддержки Киева: например: в обмен на смягчение тарифов. В отношении Киева тоже есть рычаг – та же ресурсная сделка.Хотя цена американской помощи Киеву и была снижена до 100 млрд долларов, но и эта сумма для Украины неподъемна, подчеркнул эксперт. Он также посоветовал тем украинцам, которые считают, что "вот придут американцы и поставят все с головы на ноги", посмотреть на страны, куда они давно уже пришли – например, на Филиппины или Колумбию.Золотарев подчеркнул, что Трампу куда легче надавить на Киев, нежели на Россию или на Иран. Поэтому такое давление будет оказано. Что касается режима военного положения, которое Киев продляет уже 15 раз, то нужно было его вводить перед началом конфликта, когда уже было ясно (по крайней мере, военной разведке), что он начнется, а после его начала "надо было вводить уже состояние войны", считает эксперт.По словам Золотарева, и сейчас режим военного положения был досрочно продлен из соображений политической целесообразности, Зеленский хочет показать себя лидером, а получилось так, что "Трампу показали средний палец".Реакция будет, скорее всего, в виде санкций против ближайшего окружения Зеленского, начиная с Ермака, а также "прилетит" сотрудникам силовых и судебных органов – вероятность этого высока. Как есть и вероятность того, что военное положение отменят раньше времени, если будут достигнуты какие-то договоренности, предположил политтехнолог.Он пояснил, что такие договоренности возможны, поскольку Трамп старается дистанцироваться от украинской войны, для него важен результат (выполнение обещания завершить конфликт – Ред.), а что будет с Украиной, сколько у нее или от нее территорий останется – "вопрос второй-третий".* Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Кровавый, аморальный урод". Украинские эксперты о продлении военного положения"
https://ukraina.ru/20250416/tri-militari-porosenka-po-neonatsistski-ukraina-bez-muzyki-gotovit-novoe-pushechnoe-myaso-1062549024.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_6c23b69b8a53f7fc794b58366a893bb1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, андрей ермак, санкции, кость бондаренко, андрей золотарев, россия, евгений федоров, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Андрей Ермак, санкции, Кость Бондаренко, Андрей Золотарев, Россия, Евгений Федоров, политика, эксперты

Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского

06:04 18.04.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
На Украине эксперты, политики и ЛОМы задумались над тем, чего стоят на самом деле обещания принять страну в НАТО и почему Зеленский так дерзит Дональду Трампу.
Зеленский продолжает бросать вызовы Трампу, и внеочередное продление режима военного положения на Украине тоже является таким вызовом, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко.
"Трамп обещал, что он до Пасхи попытается добиться определенных успехов на украинско-российском треке, Трамп обещал, что за свои первые сто дней пребывания у власти, которые истекают 30 апреля, он добьется существенного успеха, что он остановит войну", - напомнил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
И тут Зеленский почти за три недели до истечения срока действия военного положения продлевает его действие, как бы говоря, что никакой остановки войны не будет. Бондаренко, сославшись на свои источники в США, отметил, что там достаточно остро воспринимают такого рода демарши - "и когда-то это припомнят Зеленскому".
Политолог при этом отметил, что это не значит, что выборы на Украине теперь можно убрать из повестки дня, поскольку Верховная Рада может военное положение в любой момент и отменить – впрочем, решать это будет не спикер парламента Стефанчук, решать это будут на Банковой, с которой поработают люди из "вашингтонского обкома".
Что касается обещаний принять Украину в НАТО, то, по словам Бондаренко, "НАТО превращается фактически в некое недоразумение" и "становится элементом истории" в условиях, когда США больше не хотят "цементировать альянс".
Власти Украины
16 апреля, 12:49
Три милитари-поросенка по-неонацистски. Украина без музыки готовит новое пушечное мясоКак страшно жить в неонацистской Украине уже сейчас. А ведь может стать еще страшнее, когда вообще прекратится звучание веселой музыки в городах и весях "нэзалэжной нэнькы", скорбно уверенной, что она "щэ нэ вмэрла"…
Почему же Зеленский бросает Трампу вызов за вызовом? Просто он считает, что Европа полностью может заменить США (в поддержке киевского режима – Ред.), он уверовал в то, что станет мировым лидером - лидером антитрамповской коалиции, которая, по его мнению, будет создана в любом случае, сказал политолог. Он добавил, что это совсем не обязательно будет так, поскольку у Трампа есть аргументы для того, чтобы поработать с европейскими лидерами.
Такая работа уже идет. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил в эфире ютуб-канала UKRLIFE, что введение тарифов, которое Трамп отложил на 90 дней, может оказаться для Европы ударом ниже пояса – так что европейцы будут торговаться, а госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф постараются умерить их пыл в вопросе поддержки Киева: например: в обмен на смягчение тарифов. В отношении Киева тоже есть рычаг – та же ресурсная сделка.
Хотя цена американской помощи Киеву и была снижена до 100 млрд долларов, но и эта сумма для Украины неподъемна, подчеркнул эксперт. Он также посоветовал тем украинцам, которые считают, что "вот придут американцы и поставят все с головы на ноги", посмотреть на страны, куда они давно уже пришли – например, на Филиппины или Колумбию.
Золотарев подчеркнул, что Трампу куда легче надавить на Киев, нежели на Россию или на Иран. Поэтому такое давление будет оказано. Что касается режима военного положения, которое Киев продляет уже 15 раз, то нужно было его вводить перед началом конфликта, когда уже было ясно (по крайней мере, военной разведке), что он начнется, а после его начала "надо было вводить уже состояние войны", считает эксперт.
По словам Золотарева, и сейчас режим военного положения был досрочно продлен из соображений политической целесообразности, Зеленский хочет показать себя лидером, а получилось так, что "Трампу показали средний палец".
Реакция будет, скорее всего, в виде санкций против ближайшего окружения Зеленского, начиная с Ермака, а также "прилетит" сотрудникам силовых и судебных органов – вероятность этого высока. Как есть и вероятность того, что военное положение отменят раньше времени, если будут достигнуты какие-то договоренности, предположил политтехнолог.
Он пояснил, что такие договоренности возможны, поскольку Трамп старается дистанцироваться от украинской войны, для него важен результат (выполнение обещания завершить конфликт – Ред.), а что будет с Украиной, сколько у нее или от нее территорий останется – "вопрос второй-третий".
* Объявлен иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Кровавый, аморальный урод". Украинские эксперты о продлении военного положения"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСВОУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампАндрей ЕрмаксанкцииКость БондаренкоАндрей ЗолотаревРоссияЕвгений Федоровполитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15"Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни
12:10Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта
12:09Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря
11:55Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым
11:40Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения
11:38Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области
11:21Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ
11:21Группа вэсэушников сдалась в плен бойцам РФ в Курской области — видео
11:19"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая
10:46Макрон пытается перетянуть на свою сторону Трампа для продолжения войны — Пушков
10:42США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио
10:36Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ
10:25Презрение к Зеленскому: СМИ раскрыли, что сближает президентов США и Бразилии
10:00США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины
09:55"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное
09:17Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля
09:00Зеленский вставляет палки в колеса переговорного процесса - Слуцкий
08:33Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия
08:04Главное за ночь 18 апреля
08:00"Нишский инцидент": первый советско-американский воздушный бой
Лента новостейМолния