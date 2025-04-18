https://ukraina.ru/20250418/trampu-pokazali-sredniy-palets-ukrainskie-eksperty-opasayutsya-sanktsiy-protiv-okruzheniya-zelenskogo--1062572653.html

Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского

Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского - 18.04.2025 Украина.ру

Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского

На Украине эксперты, политики и ЛОМы задумались над тем, чего стоят на самом деле обещания принять страну в НАТО и почему Зеленский так дерзит Дональду Трампу. Украина.ру, 18.04.2025

2025-04-18T06:04

2025-04-18T06:04

2025-04-18T06:04

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На Украине эксперты, политики и ЛОМы задумались над тем, чего стоят на самом деле обещания принять страну в НАТО и почему Зеленский так дерзит Дональду Трампу. Зеленский продолжает бросать вызовы Трампу, и внеочередное продление режима военного положения на Украине тоже является таким вызовом, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко."Трамп обещал, что он до Пасхи попытается добиться определенных успехов на украинско-российском треке, Трамп обещал, что за свои первые сто дней пребывания у власти, которые истекают 30 апреля, он добьется существенного успеха, что он остановит войну", - напомнил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.И тут Зеленский почти за три недели до истечения срока действия военного положения продлевает его действие, как бы говоря, что никакой остановки войны не будет. Бондаренко, сославшись на свои источники в США, отметил, что там достаточно остро воспринимают такого рода демарши - "и когда-то это припомнят Зеленскому".Политолог при этом отметил, что это не значит, что выборы на Украине теперь можно убрать из повестки дня, поскольку Верховная Рада может военное положение в любой момент и отменить – впрочем, решать это будет не спикер парламента Стефанчук, решать это будут на Банковой, с которой поработают люди из "вашингтонского обкома".Что касается обещаний принять Украину в НАТО, то, по словам Бондаренко, "НАТО превращается фактически в некое недоразумение" и "становится элементом истории" в условиях, когда США больше не хотят "цементировать альянс".Почему же Зеленский бросает Трампу вызов за вызовом? Просто он считает, что Европа полностью может заменить США (в поддержке киевского режима – Ред.), он уверовал в то, что станет мировым лидером - лидером антитрамповской коалиции, которая, по его мнению, будет создана в любом случае, сказал политолог. Он добавил, что это совсем не обязательно будет так, поскольку у Трампа есть аргументы для того, чтобы поработать с европейскими лидерами.Такая работа уже идет. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил в эфире ютуб-канала UKRLIFE, что введение тарифов, которое Трамп отложил на 90 дней, может оказаться для Европы ударом ниже пояса – так что европейцы будут торговаться, а госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф постараются умерить их пыл в вопросе поддержки Киева: например: в обмен на смягчение тарифов. В отношении Киева тоже есть рычаг – та же ресурсная сделка.Хотя цена американской помощи Киеву и была снижена до 100 млрд долларов, но и эта сумма для Украины неподъемна, подчеркнул эксперт. Он также посоветовал тем украинцам, которые считают, что "вот придут американцы и поставят все с головы на ноги", посмотреть на страны, куда они давно уже пришли – например, на Филиппины или Колумбию.Золотарев подчеркнул, что Трампу куда легче надавить на Киев, нежели на Россию или на Иран. Поэтому такое давление будет оказано. Что касается режима военного положения, которое Киев продляет уже 15 раз, то нужно было его вводить перед началом конфликта, когда уже было ясно (по крайней мере, военной разведке), что он начнется, а после его начала "надо было вводить уже состояние войны", считает эксперт.По словам Золотарева, и сейчас режим военного положения был досрочно продлен из соображений политической целесообразности, Зеленский хочет показать себя лидером, а получилось так, что "Трампу показали средний палец".Реакция будет, скорее всего, в виде санкций против ближайшего окружения Зеленского, начиная с Ермака, а также "прилетит" сотрудникам силовых и судебных органов – вероятность этого высока. Как есть и вероятность того, что военное положение отменят раньше времени, если будут достигнуты какие-то договоренности, предположил политтехнолог.Он пояснил, что такие договоренности возможны, поскольку Трамп старается дистанцироваться от украинской войны, для него важен результат (выполнение обещания завершить конфликт – Ред.), а что будет с Украиной, сколько у нее или от нее территорий останется – "вопрос второй-третий".* Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Кровавый, аморальный урод". Украинские эксперты о продлении военного положения"

https://ukraina.ru/20250416/tri-militari-porosenka-po-neonatsistski-ukraina-bez-muzyki-gotovit-novoe-pushechnoe-myaso-1062549024.html

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эксклюзив, сво, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, андрей ермак, санкции, кость бондаренко, андрей золотарев, россия, евгений федоров, политика, эксперты