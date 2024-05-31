Мы однозначно победим! Что узнать первым: образ будущего, а потом образ победы или наоборот - 31.05.2024 Украина.ру
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Мы однозначно победим! Что узнать первым: образ будущего, а потом образ победы или наоборот
Мы однозначно победим! Что узнать первым: образ будущего, а потом образ победы или наоборот - 31.05.2024 Украина.ру
Мы однозначно победим! Что узнать первым: образ будущего, а потом образ победы или наоборот
Бывают такие мероприятия, на которых что ни случись и что ни скажи любой из его спикеров или участников, все, что называется, бьет в точку и подчеркивает его актуальность, а следовательно, и нужность
2024-05-31T16:21
2024-05-31T17:58
мнения
форум
дмитрий евстафьев
александр дугин
петр толстой (телеведущий)
украина.ру
украина
россия
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Форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный 30 мая 2024 года к 10-летию издания Украина.ру и посвященный целям и задачам специальной военной операции (СВО), из таких. Ну хотя бы потому, что третий год идет война, как-то стыдливо замаскированная под указанную полуаморфную аббревиатуру, гибнут солдаты и мирные люди в обеих странах, а все цели, ради которых все это и происходит, — по-прежнему как бы и обозначены (демилитаризация, денацификация, обеспечение безопасности России на украинском направлении) четко, но никакой всеобщей и предельной ясности все равно нет.Все зыбко и неопределенно, с огромной поливариантностью не только толкований и представлений, но и возможных дальнейших дорог на запутанном перепутье. И куда ни поверни стопы свои, везде могут ждать и засада, и прорыв к победе и успеху. Вот только знать бы, что они значат…Точнее — практически все спикеры форума были согласны с одним: в этой войне Россия не может проиграть, потому что планка задрана максимально высоко. Речь идет о выживании России. Как страны и даже, многие были в этом уверены и доказательны, русской и православной цивилизации, сегодня стоящей на страже нормальных устоев человеческой жизни. А значит, и общего будущего, которое сегодня ой как нуждается в спасительном охранительстве."Поражение — это конец России. Ее существования дальше никто не допустит — ее порвут. В таком положении мы давно не были. Сегодня мы все на фронте, и никакого выбора у нас нет. Кто нас не поддерживает, то враг. Если не мы их, то они нас", — предельно ясно и афористично высказался философ Александр Дугин.А экс-министр образования и науки Украины в 2010–2014 годах Дмитрий Табачник добавил: "Измерение победы — это измерение нашей жертвенности". В том смысле, что каждый должен определиться, чего ему не жалко для нашей победы.Но что такое победа? Ее суть и контуры, повторюсь, для многих остаются размытыми и нечеткими, как в тумане неопределенности и неясности. Причем этого не понимают ни в России, ни — тем более! — на Украине.По мнению того же Дугина, идеальным было бы возникновение на месте нынешней Украины некоего нового славянского государства. Еще кто-то, как, например, вице-председатель Госдумы Петр Толстой, вообще не видят смысла в существовании независимой Украины, которая позорно опустилась до нынешнего никчемного и агрессивно-русофобского состояния, предав суть самой себя. Профессор университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев предложил всем хотя бы для себя определиться, кто такие украинцы для русских — братья, друзья, враги, "другие мы" — заплутавшие в этническом самоопределении или просто заблудшие в дурмане бандеровщины русские. И потому официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила за безжалостную денацификацию и преодоление агрессивной ксенофобии. Но предельно точных ответов на эти вопросы нет. Вернее — сколько людей, столько и взглядов-ответов.Депутат российской Госдумы Олег Матвейчев, выступая на форуме, привел такие цифры: 40% родителей в Херсонской и Запорожской областях, уже ставших частью России, выбирают для своих детей для обучения украинский язык. Потому что не только сохраняют верность как бы некоей национальной идентичности, но и по-прежнему боятся ухода России с этих территорий и возвращения туда Украины. Нынешней — неонацистской и русофобской.Вот и получается, что в России Украину люди боятся, а Россию — признают, но не совсем уверены в ее стабильности. Как говорят на Украине, "даеться взнакы" (по-русски — дают о себе знать) конкретно в этих местах уход из Херсона, ну и, конечно же, на первом году СВО — из-под Киева и Харькова. Это те уроки, которые нельзя не то что забывать или стыдливо замалчивать. Их нужно учить и знать назубок. Во избежание повторения...И участники форума поработали на славу и очень продуктивно. В том смысле, что мысли били ключом и не по голове, став настоящим мозговым штурмом в одном нужном направлении. В деле СВО, увы, иногда слово бывает не менее важным, чем дело, потому что, как было замечено выше, оно четко определяет задачи и пути. Во всяком случае, должно определять и указывать.Форуму это удалось, потому что грамотно был определен метод поиска и определения. Все спикеры и участники как бы решали и пытались решить для себя, что без образа победы нет и образа будущего. И России, и Украины. Но точно так же — без образа будущего России нет и образа победы.С одной стороны, очень похоже на выяснение, что было первым — яйцо или курица, кто из кого первым вылупился? Но с другой — бог с ними, с яйцами и пернатыми — тут речь идет о конкретной жизни и, увы, смерти и отдельных людей, и государств, и цивилизаций, если заблудиться и самому не узнать, куда идти. Ведь поводыри-доброхоты очень легко могут завести не туда, руководствуясь своими прихотями, целями и задачами, а не интересами ведомого.Всевозможные яйцеголовые специалисты (философы, политологи, историки, социологи и прочие мозговеды, подвизающиеся на ниве государственного строительства) давно как бы определили, что образ будущего — это многоуровневая и разносубъектная система представлений и образов в обществе о направлении развития, его содержании, миссии и главных ценностях (целях развития) конкретно-исторического общества, его векторе развития. Это, если хотите, стратегическая цель развития конкретного общества, а также набор настроений социальных групп, отражающих набор потребностей настоящего, современности и, ясное дело, будущего. Счастливого и желательно для большинства безмятежного.Есть такое у России, не говоря уже об Украине, которую подогнали к краю пропасти, поставив жирный крест на рубище? Одни говорят, что есть: дескать, слушайте власти и президента Владимира Путина.Другие -- в лучшем случае пожимают плечами, в худшем – что-то обозначают пальцем у виска. А ведь страна, особенно такая, как Россия, взвалившая на себя планетарные задачи по сути и по статусу, должна представлять, куда ей не надо сворачивать, если что-то пойдет не так. А то и вообще не надо сворачивать, несмотря на то что нормальные герои всегда идут в обход.Форум до последней минуты бурлил недосказанностью и желаниями поделиться собственными взглядами и нерешенными вопросами, на который все там же и немедленно хотели дать ответы, но поле для мозговой деятельность все так же казалось безмерным и непаханым. И главред Украины.ру Искандер Хисамов то ли пошутил, то ли подвел интеллектуальный итог действа: мол, это здорово, что после дня работы форума на главный его вопрос – "Какая победа нам нужна?" -- хочет отвечать и отвечать.Значит, процесс пошел, и ответ обязательно будет найден. И идет это процесс параллельно – и в окопах, и в аудиториях или на кафедрах. И люди одинаково пытаются определить и тот, и другой образы.А значит, будут и образ победы, и образ будущего. Потому что искать их сегодня, каждый миг рискуя своими жизнями, помогают бойцы в окопах СВО. С их помощью любым яйцеголовым и на любом форуме как-то легче ищется.А вместе мы, конечно, победим. Победа будет за нами, потому что действительно иначе и быть не может. Иначе – край.Читайте также: "Другие мы", освобождение Новороссии и что будет с Украиной. В Москве прошёл форум издания Украина.ру
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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мнения, форум, дмитрий евстафьев, александр дугин, петр толстой (телеведущий), украина.ру, украина, россия
Мнения, форум, Дмитрий Евстафьев, Александр Дугин, Петр Толстой (телеведущий), Украина.ру, Украина, Россия

Мы однозначно победим! Что узнать первым: образ будущего, а потом образ победы или наоборот

16:21 31.05.2024 (обновлено: 17:58 31.05.2024)
 
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
автор издания Украина.ру
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Бывают такие мероприятия, на которых что ни случись и что ни скажи любой из его спикеров или участников, все, что называется, бьет в точку и подчеркивает его актуальность, а следовательно, и нужность
Форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный 30 мая 2024 года к 10-летию издания Украина.ру и посвященный целям и задачам специальной военной операции (СВО), из таких. Ну хотя бы потому, что третий год идет война, как-то стыдливо замаскированная под указанную полуаморфную аббревиатуру, гибнут солдаты и мирные люди в обеих странах, а все цели, ради которых все это и происходит, — по-прежнему как бы и обозначены (демилитаризация, денацификация, обеспечение безопасности России на украинском направлении) четко, но никакой всеобщей и предельной ясности все равно нет.
Все зыбко и неопределенно, с огромной поливариантностью не только толкований и представлений, но и возможных дальнейших дорог на запутанном перепутье. И куда ни поверни стопы свои, везде могут ждать и засада, и прорыв к победе и успеху. Вот только знать бы, что они значат…
Точнее — практически все спикеры форума были согласны с одним: в этой войне Россия не может проиграть, потому что планка задрана максимально высоко. Речь идет о выживании России. Как страны и даже, многие были в этом уверены и доказательны, русской и православной цивилизации, сегодня стоящей на страже нормальных устоев человеческой жизни. А значит, и общего будущего, которое сегодня ой как нуждается в спасительном охранительстве.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
"Поражение — это конец России. Ее существования дальше никто не допустит — ее порвут. В таком положении мы давно не были. Сегодня мы все на фронте, и никакого выбора у нас нет. Кто нас не поддерживает, то враг. Если не мы их, то они нас", — предельно ясно и афористично высказался философ Александр Дугин.
А экс-министр образования и науки Украины в 2010–2014 годах Дмитрий Табачник добавил: "Измерение победы — это измерение нашей жертвенности". В том смысле, что каждый должен определиться, чего ему не жалко для нашей победы.
Но что такое победа? Ее суть и контуры, повторюсь, для многих остаются размытыми и нечеткими, как в тумане неопределенности и неясности. Причем этого не понимают ни в России, ни — тем более! — на Украине.
По мнению того же Дугина, идеальным было бы возникновение на месте нынешней Украины некоего нового славянского государства. Еще кто-то, как, например, вице-председатель Госдумы Петр Толстой, вообще не видят смысла в существовании независимой Украины, которая позорно опустилась до нынешнего никчемного и агрессивно-русофобского состояния, предав суть самой себя.
Профессор университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев предложил всем хотя бы для себя определиться, кто такие украинцы для русских — братья, друзья, враги, "другие мы" — заплутавшие в этническом самоопределении или просто заблудшие в дурмане бандеровщины русские. И потому официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила за безжалостную денацификацию и преодоление агрессивной ксенофобии.
Но предельно точных ответов на эти вопросы нет. Вернее — сколько людей, столько и взглядов-ответов.
Депутат российской Госдумы Олег Матвейчев, выступая на форуме, привел такие цифры: 40% родителей в Херсонской и Запорожской областях, уже ставших частью России, выбирают для своих детей для обучения украинский язык. Потому что не только сохраняют верность как бы некоей национальной идентичности, но и по-прежнему боятся ухода России с этих территорий и возвращения туда Украины. Нынешней — неонацистской и русофобской.
Вчера, 17:12
Форсайт-форум "Какая победа нам нужна?" Как демилитаризировать и денацифицировать УкраинуВ четверг, 30 мая, в Москве прошел форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный Украина.ру и приуроченный к 10-летию издания
Вот и получается, что в России Украину люди боятся, а Россию — признают, но не совсем уверены в ее стабильности. Как говорят на Украине, "даеться взнакы" (по-русски — дают о себе знать) конкретно в этих местах уход из Херсона, ну и, конечно же, на первом году СВО — из-под Киева и Харькова. Это те уроки, которые нельзя не то что забывать или стыдливо замалчивать. Их нужно учить и знать назубок. Во избежание повторения...
И участники форума поработали на славу и очень продуктивно. В том смысле, что мысли били ключом и не по голове, став настоящим мозговым штурмом в одном нужном направлении. В деле СВО, увы, иногда слово бывает не менее важным, чем дело, потому что, как было замечено выше, оно четко определяет задачи и пути. Во всяком случае, должно определять и указывать.
Форуму это удалось, потому что грамотно был определен метод поиска и определения. Все спикеры и участники как бы решали и пытались решить для себя, что без образа победы нет и образа будущего. И России, и Украины. Но точно так же — без образа будущего России нет и образа победы.
С одной стороны, очень похоже на выяснение, что было первым — яйцо или курица, кто из кого первым вылупился? Но с другой — бог с ними, с яйцами и пернатыми — тут речь идет о конкретной жизни и, увы, смерти и отдельных людей, и государств, и цивилизаций, если заблудиться и самому не узнать, куда идти. Ведь поводыри-доброхоты очень легко могут завести не туда, руководствуясь своими прихотями, целями и задачами, а не интересами ведомого.
Всевозможные яйцеголовые специалисты (философы, политологи, историки, социологи и прочие мозговеды, подвизающиеся на ниве государственного строительства) давно как бы определили, что образ будущего — это многоуровневая и разносубъектная система представлений и образов в обществе о направлении развития, его содержании, миссии и главных ценностях (целях развития) конкретно-исторического общества, его векторе развития.
Это, если хотите, стратегическая цель развития конкретного общества, а также набор настроений социальных групп, отражающих набор потребностей настоящего, современности и, ясное дело, будущего. Счастливого и желательно для большинства безмятежного.
Есть такое у России, не говоря уже об Украине, которую подогнали к краю пропасти, поставив жирный крест на рубище? Одни говорят, что есть: дескать, слушайте власти и президента Владимира Путина.
Вчера, 17:43
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войныПолитолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины
Другие -- в лучшем случае пожимают плечами, в худшем – что-то обозначают пальцем у виска. А ведь страна, особенно такая, как Россия, взвалившая на себя планетарные задачи по сути и по статусу, должна представлять, куда ей не надо сворачивать, если что-то пойдет не так. А то и вообще не надо сворачивать, несмотря на то что нормальные герои всегда идут в обход.
Форум до последней минуты бурлил недосказанностью и желаниями поделиться собственными взглядами и нерешенными вопросами, на который все там же и немедленно хотели дать ответы, но поле для мозговой деятельность все так же казалось безмерным и непаханым. И главред Украины.ру Искандер Хисамов то ли пошутил, то ли подвел интеллектуальный итог действа: мол, это здорово, что после дня работы форума на главный его вопрос – "Какая победа нам нужна?" -- хочет отвечать и отвечать.
Значит, процесс пошел, и ответ обязательно будет найден. И идет это процесс параллельно – и в окопах, и в аудиториях или на кафедрах. И люди одинаково пытаются определить и тот, и другой образы.
А значит, будут и образ победы, и образ будущего. Потому что искать их сегодня, каждый миг рискуя своими жизнями, помогают бойцы в окопах СВО. С их помощью любым яйцеголовым и на любом форуме как-то легче ищется.
А вместе мы, конечно, победим. Победа будет за нами, потому что действительно иначе и быть не может. Иначе – край.
Читайте также: "Другие мы", освобождение Новороссии и что будет с Украиной. В Москве прошёл форум издания Украина.ру
 
МненияфорумДмитрий ЕвстафьевАлександр ДугинПетр Толстой (телеведущий)Украина.руУкраинаРоссия
 
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16:32Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по России
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