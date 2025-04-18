https://ukraina.ru/20250418/eto-ne-nasha-voyna-do-momenta-istiny-v-konflikte-na-ukraine-ostalis-schitannye-dni-1062599885.html

"Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни

"Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни - 18.04.2025 Украина.ру

"Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни

Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что через несколько дней Соединенные Штаты могут прекратить посреднические усилия по Украине, если не увидят перспектив скорого заключения сделки. Похоже, в переговорном процессе наметился критический момент

2025-04-18T12:15

2025-04-18T12:15

2025-04-18T12:15

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Переговоры в ПарижеЕще вчера ничего не предвещало беды. Рубио, а также спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог прилетели в Париж, где провели переговоры с Великобританией, Германией и Францией, а также представителями Украины.Публично все стороны переговоров излучали оптимизм и веру в возможность достижения скорого мира.Сообщалось, что американский госсекретарь по итогам встреч позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову и рассказал ему о содержании своих бесед с европейцами и украинцами и о том, к каким выводам они пришли."Госсекретарь передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась. Мы представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира. Обнадеживающий прием в Париже американской делегации показывает, что мир возможен, если все стороны обязуются достичь соглашения", - прокомментировала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.Конструктивной и позитивной дискуссией назвал переговоры их участник, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак."Мы отметили приверженность мирным усилиям, совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремлении завершить войну как можно быстрее. В очередной раз подчеркнули, что необходимо самое полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде. Мы провели конструктивную и позитивную дискуссию относительно путей полного прекращения огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - заявил он.Похожими словами прокомментировал встречу президент Франции Эммануэль Макрон."Сегодня мы провели позитивные и конструктивные дискуссии о способе достижения как прекращения огня, так и полного и прочного мира", - написал он в соцсети Х.В составе американской делегации находился Уиткофф, который неделю назад побывал в Санкт-Петербурге, где он в течение четырех часов беседовал с Владимиром Путиным. Предполагалось, что представитель Трампа может передать Европе и Украине условия российского президента для перехода к прекращению огня.США ставят дедлайнИ вот, на следующий день, стоя практически у трапа самолета на обратный путь, Рубио в коротком комментарии журналистам объявил, что Соединенные Штаты три года помогали Украине, однако пришла пора двигаться дальше.Обсуждение урегулирования конфликта не может длиться вечно, если Москва и Киев хотят мира, то в Вашингтоне готовы помочь им в этом, если же нет, то США "займутся чем-то еще", добавил госсекретарь.Рубио отметил необходимость привлекать Европу к урегулированию, так как отмена европейских санкций может стать частью сделки.Он подчеркнул, что в ближайшие несколько дней нужно понять, если ли вообще у конфликта на Украине перспективы скорого завершения. Соответствующие предложения, добавил Рубио, были переданы украинской стороне, ответа от нее ждут на следующей неделе."Нам нужно очень быстро определить — и я говорю о вопросе нескольких дней — возможно ли это осуществить в течение следующих нескольких недель. Если да — мы участвуем. Если нет — тогда у нас есть и другие приоритеты", - заявил глава Госдепа.В завершении он заявил, что Соединенные Штаты пока не готовы публично обсуждать гарантии безопасности Украине.Что дальшеИз слов Рубио прямо не следует, что Вашингтон выходит из конфликта на Украине и останавливает поддержку киевского режима. Теоретически, такой намек можно при желании увидеть в его фразе про "другие задачи", однако прямо он говорит лишь о прекращении посреднических усилий.Иными словами, Соединенные Штаты перестают участвовать в переговорном процессе в треугольнике с Россией и Украиной, что фактически будет означать конец попыткам наладить диалог между Москвой и Киевом, которые шли все последние месяцы через США.Можно предположить, что переговоры зашли в тупик или близки к этому. В своем выступлении перед отлетом из Парижа Рубио упомянул, что Трамп занимается решением украинского конфликта 87 дней. Можно сделать вывод, что к важной в США отметке в первые 100 дней президентства Трамп хочет достичь хоть какой-то определенности и объявить уже о каких-то решениях. Ранее американская пресса сообщала, что президент США ставил задачу завершить конфликт на Украине как раз к 100 дням своего пребывания у власти.Как пишет у себя в телеграм-канале военкор Тимофей Ермаков, ошибка Вашингтона заключалась в том, что там были уверены в усталости обеих сторон конфликта и полагали, что быстро смогут решить все миром."Ложный вывод был сделан, скорее всего, из потока сообщений как нашего МИДа, так и заявлений официальных лиц по поводу готовности к переговорам. Это было расценено как желание, не добившись быстрых результатов, остановиться на том, что есть", - написал он.Мнение Украины, продолжил военкор, никого не волновало, а с "главными операционными управляющими в Лондоне" договориться не вышло.Ермаков советует не радоваться такому повороту, ведь ничто не мешает США снова возглавить войну против России."Военные концерны и олигархи Black Rock только спасибо скажут. Да и потом - схема отработана за три года. "Не сломалось - не чини". Тем более, что в скором времени подписанные соглашения по недрам дают все экономические основания продолжения военной помощи для защиты собственности американских компаний, которым отойдут украинские ресурсы", - резюмировал он.Если США выйдут из переговоров по Украине, то остается вопрос по дальнейшим их контактам с РФ, которые, как признавали в Белом доме, выходят далеко за рамки украинской проблематики. По одной из версий, такой поворот выгоден Москве, так как разводит две темы по разным сторонам: не получилось с Украиной, давайте договариваться дальше по другим вопросам нормализации двусторонних отношений.Если с этим более-менее понятно, то будущее Украины выглядит в этой связи более неопределенным. Многое будет зависеть от формата дальнейшего участия США в конфликте.О том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.

https://ukraina.ru/20250418/desyat-let-za-lyubov-k-rodstvennikam-kak-ukraina-naznachaet-kollaborantami-tselye-semi-1062582028.html

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