https://ukraina.ru/20250418/1062573386.html

Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего

Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего - 18.04.2025 Украина.ру

Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего

Мы переходим в век беспилотных систем. Наверное, танки и вертолеты будут использоваться во втором эшелоне. А на первом месте будут различные БПЛА и высотная авиация, находящаяся на высоте в 30-40 тысяч метров, которая будет наносить поражение противнику на глубину в 3-5 тысяч метров, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-04-18T07:00

2025-04-18T07:00

2025-04-18T07:07

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дмитрий песков

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виталий Викторович, Минобороны РФ подтвердило освобождение поселка Катериновка на Краснолиманском направлении. Наш плацдарм на реке Жеребец продолжает расширяться. Следующей целью наших войск могут стать Новое, Колодези и Торское. Чего там ждать дальше?- Обстановка на Луганском оперативном направлении остается сложной. Мы уже неоднократно говорили, что ВСУ подготовили здесь первую и вторую линию обороны. Противник давно пристрелял здесь позиции. У него много fpv-дронов. Из-за этого долгое время мы не могли пройти в сторону Невского и Макеевки.Мы также неоднократно говорили, что это направление – Донецкий кряж. Мы фактически воюем в горной местности, когда противник занимает высоты, а мы находимся в низине. Выбивать ВСУ с этих позиции очень трудно.Тем более, блиндажи противник делает глубиной не в полтора метров, а - в восемь, чтобы их не накрыли артиллерийские снаряды.Тем не менее, я не могу сказать, что мы тут совсем не движемся. Есть период, когда работает наша артиллерия. Недавно сразу на нескольких участках отработали наши ВКС (Северск, Белогоровка, Макеевка, Серебрянское Лесничество и Часов Яр), которые сбросили ФАБы с новым модулем планирования. Тем не менее, продвигаться надо.Что касается реки Жеребец, то она не такая уж и большая. Тем не менее – это естественная преграда, которой пользуются ВСУ. Противник установил там много минных полей. Для их разминирования нам приходится применять и дроны, и УР-77. Это позволяет пройти 100-200 метров не только штурмовикам, но и технике.Есть ли у нас тут успехи? Вы сами ответили на свой вопрос. Освобожден один населенный пункт, готовится освобождение другого.- Нам действительно удается обойти Торский выступ, о котором мы с вами неоднократно говорили?- Торское мы обойдем. Вообще оно находится в низине и само по себе для нас интереса не представляет. Основные укрепрайоны ВСУ находятся по его окраинам на высотах. Мы его будем обходить. Главное же – не местность на карте. Командир должен своими глазами видеть, где лучше провести подразделения. Нам надо и дальше наносить удары по пунктам управления противника и усиливать группировки fpv-дронов. Будем и дальше двигаться: укрепрайон за укрепрайоном. Быстрых рывков тут я не ожидаю. Нам еще придется повозиться.- Военкор Дмитрий Стешин мне рассказывал, что сейчас среднестатистические боестолкновения проходят примерно так: наш дрон весь день разбивает вражеский опорник. Потом в этот опорник заходят два наших штурмовика. Они закрепляются. Потом к ним еще подходят два штурмовика. На Луганском направлении ситуация такая же?- В целом – да. Мы сейчас по всей линии соприкосновения действуем челночно. Группы по два-три человека уничтожают опорник. Если есть возможность закрепиться, закрепляются тоже несколько человек. Где-то по пять, где-то больше. Их прикрывают наша артиллерия и дроны, чтобы бойцы расширили свой плацдарм для дальнейшего продвижения.А общий принцип остается прежним: выбил противника, занял его место, идешь дальше. Так прописано в боевых уставах. При этом сами боевые уставы нужно менять, с учетом нынешней обстановки в зоне СВО и вооруженных конфликтов будущего.- Вы сказали, что наши ВКС стали сбрасывать ФАБы с новым модулем планирования. Вы имели в виду "Комету"?- Да, да. У нас разрабатываются и другие модули планирования. Мы подготовили много сюрпризов и для Украины, и для Запада, который продолжает поставлять Киеву оружие и готовить собственную армию. Мы должны готовиться к серьезной войне будущего. Для этого нам нужны и новые разработки, и модернизация старых систем.ФАБы (от 250 до 3000 тысяч) мы уже видели в действии. Мы их сбрасываем на скопления техники и пункты управления противника. К ним нужны модули планирования, чтобы доставлять эти боеприпасы на более дальние расстояния. Вражеская ПВО их не берет. Если даже ВСУ где-то что-то сбивают, то это один ФАБ из тысячи.Повторюсь, мы продолжаем работу по совершенствованию не только модулей планирования, но и систем наведения и корректировки. Надо довести до совершенства каждую деталь, чтобы они работали на расстояние в 150 километров. Надо наносить врагу существенный вред в его ближнем и дальнем тылу.- Хватит ли у нас самолетов-носителей для таких тяжелых боеприпасов?- Главное, чтобы русского духа хватило. А любой самолет, при всех сложных технических нюансах – это всего лишь металл. Изготовить его можно, лишь бы были конструкторы и ответственные люди, которые этот процесс контролировали бы.Конечно, не будет так, что мы сделаем 50-100 самолетов и успокоимся. Производить мы их будем постоянно. Учитывая, что машины теряются и при испытаниях, и при боевых действиях. Более того, наши пилоты отправляют соответствующие рекомендации конструкторам. Поменять конфигурацию крыла, поменять краску, использовать систему наведения и систему подавления.Это очень важно. Нам необходимо создать такую технику, чтобы ее можно было универсально модернизировать. Для любого противника нам самолетов хватит всегда.Отмечу также, что мы в целом переходим в век беспилотных систем. Наверное, танки и вертолеты будут использоваться во втором эшелоне. А на первом месте будут различные БПЛА и высотная авиация, находящаяся на высоте в 30-40 тысяч метров, которая будет наносить поражение противнику на глубину в 3-5 тысяч метров.- Насчет беспилотников было видео, что наш оператор, сидя в Москве, с помощи системы управления "Орбита" навел дрон "Овод" на цель под Часов Яром. Вы об этом в своих выступлениях тоже часто говорите.- Чтобы мы могли массово этим заниматься, нам необходимо расширить спутниковую систему. Она должна работать безотказно.В первом эшелоне (нижний потолок) должны работать спутники связи. Второй эшелон – более массивные спутники. Всего наша спутниковая группировка должна состоять из трех-четырех эшелонов. От устойчивости и кодированности связи и будут зависеть наши возможности управлять беспилотниками на СВО из любой точки страны. Не только из Москвы. Оператор сможет сидеть хоть на Эльбрусе, хоть на Камчатке.Наверное, эта наша система управления БПЛА тоже будет эшелонированной и распределенной по нескольким частям станы (Юг, Запад, Север, Дальний Восток). Информация о ней будет засекреченной. В будущем это поможет нам отстоять свои рубежи и помочь союзникам.- Насчет возможностей противника. Как вы оцениваете подготовку Украины и НАТО к предстоящей летней кампании?- Я всегда отношусь к этому с тревогой, потому что большое количество западных стран поддерживают киевский режим. Крики о том, что необходимо ввести на Украину воинские континенты европейских государств, уже стали призывом к действию.Не могу сказать, что у НАТО эти процессы проходят без проблем. Можно вспомнить последние учения в Литве, где утонул БТР и погибло четыре военнослужащих. Западная пропаганда сразу стала обвинять Россию в том, что это мы какими-то образом подстроили. То есть они еще не начали воевать с нами, а у них пошли потери. Так бывает, когда от страха утонуть в болоте хочется (смеется).Тем не менее, Европа серьезно готовится к боевым действиям. Мы же видим, как их войска перемещаются по Польше и Румынии. Видим их провокации против наших гражданских судов и против наших граждан за рубежом. На это нельзя закрывать глаза. Уверен, что Минобороны и спецслужбы понимает, что враг будет действовать очень жестко.Кстати, кто в первых рядах вошел в Курскую область? Это были наемники из тридцати стран мира. То есть определенная консолидация у них есть. Они и дальше будут призывать на Украину солдат удачи.Что касается планов ВСУ, то я бы сказал, что средства им дали, но сил на какие-то крупные наступления или контрудары у них нет. Но какие-то крупные провокации на линии соприкосновения, чтобы нас запугать, возможны. Тем более, после моратория на взаимные удары по энергетике противник их только усилил.Мне бы не хотелось накликать беду. Но если ты хочешь мира, тебе надо готовиться к войне: производить больше оружия и разрабатывать новые технологии.- Срок этого моратория как раз истек. По словам Дмитрия Пескова, Путин отдельно сообщит, будем мы его продлевать или нет.- Мы должны наносить более мощные удары по энергетическим объектам Украины. Я бы даже сказал, что мы к киевскому режиму слишком гуманно относимся. А их надо наказывать.Также об СВО и мировой политике - в интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, вкс, дроны, сво, авиабомбы, спутник, красный лиман