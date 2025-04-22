Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска - 22.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250422/ischenko-voyna-na-ukraine--eto-reklama-kotoruyu-oplachivaet-polsha-dlya-ilona-maska-1062655960.html
Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска
Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска - 22.04.2025 Украина.ру
Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска
США могли бы “отключить” Украину от "Старлинка", однако не делают это по ряду причин. Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", не так много. Во-вторых, война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для американского предпринимателя Илона Маска
2025-04-22T05:15
2025-04-22T05:15
новости
украина
сша
россия
илон маск
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061682366_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_8c63cc88fec28d59c01c1748f8d713c6.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он отметил, что некоторые эксперты говорят, якобы на Маска подадут в суд, если он отключит "Старлинк". Но, как считает собеседник издания, делать этого никто не будет.“Принимается американское решение о запрете на работу с Украиной в военно-технической отрасли и "Старлинк" автоматически перестанет обслуживаться. То есть это будет форс-мажор, потому что Маск не отзывает терминалы”, — пояснил эксперт.Но и президент США Дональд Трамп, и Маск понимают, что у Америки осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией, заявил Ищенко.По его словам сегодняшняя ситуация понятна: США “втравили” Украину в войну, и не собираются в критический момент блокировать один из немногих видов вооружения, который Киеву не дали, а продали, и который эффективно используется ВСУ.“Это нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией двойного назначения. А ведь Трамп хочет вернуть Америке статус глобальной мастерской. В этом проблема. А не в том, что какие-то поляки подадут в какой-то суд”, — считает Ищенко.И если США не получат от Украины какого-то идеального паса, вряд ли они будут отключать "Старлинк" и прекращать поставки оружия, заключил эксперт.Ранее также в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что уже к декабрю ВСУ останутся один на один с Россией.“Сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и потому что кризис внутри самой Европы будет углубляться”, — объяснил он.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250420/k-dekabryu-rossiya-i-ukraina-ostanutsya-odin-na-odin--perendzhiev-1062585319.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061682366_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_50e212f0da12c7381c784a738b290e96.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, илон маск, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, США, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска

05:15 22.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
США могли бы “отключить” Украину от "Старлинка", однако не делают это по ряду причин. Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", не так много. Во-вторых, война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для американского предпринимателя Илона Маска
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он отметил, что некоторые эксперты говорят, якобы на Маска подадут в суд, если он отключит "Старлинк". Но, как считает собеседник издания, делать этого никто не будет.
“Принимается американское решение о запрете на работу с Украиной в военно-технической отрасли и "Старлинк" автоматически перестанет обслуживаться. То есть это будет форс-мажор, потому что Маск не отзывает терминалы”, — пояснил эксперт.
Но и президент США Дональд Трамп, и Маск понимают, что у Америки осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией, заявил Ищенко.
“Доллару как резервной валюте не верят, потому что Вашингтон пытался применять его как оружие. В плане оружейных сделок Европа старается воссоздать свой собственный ВПК, потому что в критический момент выяснилось, что она безоружна. Сейчас она бы и хотела повоевать с Россией, но нечем. И если Америка позволит себе подобные фортели в области передовых технологий, ей придется туго”, — подчеркнул собеседник издания.
По его словам сегодняшняя ситуация понятна: США “втравили” Украину в войну, и не собираются в критический момент блокировать один из немногих видов вооружения, который Киеву не дали, а продали, и который эффективно используется ВСУ.
“Это нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией двойного назначения. А ведь Трамп хочет вернуть Америке статус глобальной мастерской. В этом проблема. А не в том, что какие-то поляки подадут в какой-то суд”, — считает Ищенко.
И если США не получат от Украины какого-то идеального паса, вряд ли они будут отключать "Старлинк" и прекращать поставки оружия, заключил эксперт.
Ранее также в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что уже к декабрю ВСУ останутся один на один с Россией.
“Сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и потому что кризис внутри самой Европы будет углубляться”, — объяснил он.
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
20 апреля, 07:30
К декабрю Россия и Украина останутся один на один — ПеренджиевК концу этого года киевский режим останется один на один с Россией. Потому что США и Европа погрязнут в собственных конфликтах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияИлон МаскДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Юрий Светов: Россия хочет мира, но Украина возродила "Шарлемань" и будет биться до конца
05:50Не только государство. Почему украинское постмайданное общество не примет мир с Россией
05:37Почему Зеленского ждёт фонарный столб на Крещатике. Украинские эксперты о перспективах страны
05:15Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска
05:00Ермаков объяснил, почему мораторий на удары не был соблюден
04:45Эксперт раскрыл, что может навсегда решить проблему Украины
04:30“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя
04:15Украина паникует: Россия на пороге завершения СВО
04:00Готова ли Россия? Широкорад назвал два самых эффективных способа урегулирования конфликта
03:55Фарисейское триединство
03:45Ищенко рассказал, за что Россия должна сказать Украине “спасибо”
20:30Нацисты или нацисты? Ищенко о том, между кем украинцам приходится выбирать
20:21Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине
20:15Широкорад назвал главную причину, почему будущую границу обязательно нужно создавать по Днепру
20:00Ермаков объяснил, кому сигнализируют США, угрожая выйти из украинского конфликта
19:55"Деньги "тырили": Путин рассказал об обворовывании украинского народа
19:45Украине не видать западного оружия, запасы исчерпаны — Ищенко
19:38Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин
19:30Дмитрий Дробницкий: Если Трамп продолжит закапывать себя в украинской проблеме, осенью ему предъявят счет
19:30Эксперт раскрыл, что приведет к капитуляции ВСУ на Левобережье
Лента новостейМолния