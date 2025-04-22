https://ukraina.ru/20250422/ischenko-voyna-na-ukraine--eto-reklama-kotoruyu-oplachivaet-polsha-dlya-ilona-maska-1062655960.html

Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска

Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска - 22.04.2025 Украина.ру

Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска

США могли бы “отключить” Украину от "Старлинка", однако не делают это по ряду причин. Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", не так много. Во-вторых, война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для американского предпринимателя Илона Маска

2025-04-22T05:15

2025-04-22T05:15

2025-04-22T05:15

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он отметил, что некоторые эксперты говорят, якобы на Маска подадут в суд, если он отключит "Старлинк". Но, как считает собеседник издания, делать этого никто не будет.“Принимается американское решение о запрете на работу с Украиной в военно-технической отрасли и "Старлинк" автоматически перестанет обслуживаться. То есть это будет форс-мажор, потому что Маск не отзывает терминалы”, — пояснил эксперт.Но и президент США Дональд Трамп, и Маск понимают, что у Америки осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией, заявил Ищенко.По его словам сегодняшняя ситуация понятна: США “втравили” Украину в войну, и не собираются в критический момент блокировать один из немногих видов вооружения, который Киеву не дали, а продали, и который эффективно используется ВСУ.“Это нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией двойного назначения. А ведь Трамп хочет вернуть Америке статус глобальной мастерской. В этом проблема. А не в том, что какие-то поляки подадут в какой-то суд”, — считает Ищенко.И если США не получат от Украины какого-то идеального паса, вряд ли они будут отключать "Старлинк" и прекращать поставки оружия, заключил эксперт.Ранее также в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что уже к декабрю ВСУ останутся один на один с Россией.“Сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и потому что кризис внутри самой Европы будет углубляться”, — объяснил он.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250420/k-dekabryu-rossiya-i-ukraina-ostanutsya-odin-na-odin--perendzhiev-1062585319.html

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новости, украина, сша, россия, илон маск, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру