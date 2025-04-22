Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска
© Public domain
© Public domain
США могли бы “отключить” Украину от "Старлинка", однако не делают это по ряду причин. Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", не так много. Во-вторых, война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для американского предпринимателя Илона Маска
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он отметил, что некоторые эксперты говорят, якобы на Маска подадут в суд, если он отключит "Старлинк". Но, как считает собеседник издания, делать этого никто не будет.
“Принимается американское решение о запрете на работу с Украиной в военно-технической отрасли и "Старлинк" автоматически перестанет обслуживаться. То есть это будет форс-мажор, потому что Маск не отзывает терминалы”, — пояснил эксперт.
Но и президент США Дональд Трамп, и Маск понимают, что у Америки осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией, заявил Ищенко.
“Доллару как резервной валюте не верят, потому что Вашингтон пытался применять его как оружие. В плане оружейных сделок Европа старается воссоздать свой собственный ВПК, потому что в критический момент выяснилось, что она безоружна. Сейчас она бы и хотела повоевать с Россией, но нечем. И если Америка позволит себе подобные фортели в области передовых технологий, ей придется туго”, — подчеркнул собеседник издания.
“Это нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией двойного назначения. А ведь Трамп хочет вернуть Америке статус глобальной мастерской. В этом проблема. А не в том, что какие-то поляки подадут в какой-то суд”, — считает Ищенко.
И если США не получат от Украины какого-то идеального паса, вряд ли они будут отключать "Старлинк" и прекращать поставки оружия, заключил эксперт.
Ранее также в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что уже к декабрю ВСУ останутся один на один с Россией.
20 апреля, 07:30К декабрю Россия и Украина останутся один на один — ПеренджиевК концу этого года киевский режим останется один на один с Россией. Потому что США и Европа погрязнут в собственных конфликтах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России читайте на сайте Украина.ру.
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