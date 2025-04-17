https://ukraina.ru/20250417/voyna-ili-mir-na-troikh-ssha-i-evropa-v-parizhe-reshayut-kak--ugrobit-ukrainu--1062576078.html

Война или мир на троих. США и Европа в Париже решают, как угробить Украину

Война или мир на троих. США и Европа в Париже решают, как угробить Украину - 17.04.2025 Украина.ру

Война или мир на троих. США и Европа в Париже решают, как угробить Украину

Накануне, 16 апреля 2025 года, стало известно, что представители президента США Дональда Трампа – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в Париже встретятся с европейцами и, ясное дело, украинцами.

2025-04-17T16:20

2025-04-17T16:20

2025-04-17T16:20

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

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сша

ес

париж

франция

великобритания

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Просроченного недопрезидента украинских неонацистов Владимира Зеленского в столице Франции решились представлять его "вторая любима жена" – глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, похожий на переодетого заправского конюха с жмеринско-английским акцентом глава МИД Украины Андрей Сибига и брутально-упитанный, как на убой, министр обороны Рустем Умеров. Все они прибыли в грязного цвета камуфляжной форме, что по причине еще и весенних гормональных заморочек практически свело с ума президента Франции Эмманюэля Макрона, вынужденного согласно этикету ходить в моднячем, но кургузом, в обтяжечку, костюмчике.Но процесс, что называется, пошел: троица – Европа, США и Украина, которую двое первых юзают, как хотят, но каждый на свой лад, – встретились, чтобы перетереть наболевшие вопросы. Их два.Во-первых, война в Украине, которую США хотят прекратить, а Европа продолжить. Ну как Европа… Глобилистские леволиберальные чинуши демократического окраса, которые сейчас оседлали руководство Евросоюза: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, мечущийся между ними, как оголодавший на скудном секс-пайке мужичонка, глава Евросовета Антониу Кошта, новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и пара-тройка еще таких же подобных полуответственных штымпов-еврокомиссаров, уютно и хлебно для себя пригревшихся неподалеку от писающего мальчика в Брюсселе.К ним примыкает крайне агрессивное, но такого же либерально-демократического и "ястребиного" милитаристского окраса руководства некоторых флагманов ЕС – Франция и Германия. Первую возглавляет уже упомянутый Макроном, возомнивший себя снова непобедимым нео-Бонапартом, что, видимо, уже не лечится. Во второй только отогнали "ястребов" во главе с "ястребицей" Анналеной Бербок, но при новой правящей коалиции фактически отправленной на вполне ею заслуженное место на помойке истории "фатерланд" скоро возглавит некто Фридрих Мерц, внучок офицера гитлеровского СС, который станет канцлером и грозится начать свое правление с ударов дальнобойными ракетами "Таурус" по крымскому мосту, чтобы только плохо стало президенту России Владимиру Путину.К ним плотно, практически до поцелуев в десна примыкает Великобритания, ушедшая из ЕС по брэкзиту, но мечтающая восстановить свое влияние на континенте и рулить Европой издалека, всех на всякие поганки подзуживая и ни за что не отвечая: дескать, если что, мы в домике, пардон, на острове.Разница между европолитиками и национальными начальниками только в том, что ЕС-шефов никто и никогда не выбирал, а за немецких, французских или британских политиков голосовали их избиратели. Но в этом случае гораздо более важно то, что их объединяет – нежелание делать то, что нужно людям-избирателям. Политики-глобалисты и демократы-леволибералы независимо от места службы и государственном или надгосударственной принадлежности одинаково находятся в плену каких-то дурацких геополитических схем построения глобализации по давно согласованному образцу, на алтарь которого они готовы бросить и свои государства, и их народы.В США же к власти пришли политики-изоляционисты, которые хотят покончить с глобалистским космополитичным мороком и спасти свою страну, вернув ей прежнее величие и могущество (знаменитое трамповское "Сделаем Америку снова великой").Но так уж получилось, что в руках и тех, и других оказалась Украина. И особенно – война в ней. Ее использовали, как инструмент (таран, кистень, дубинку), чтобы упрочить западное глобалистское влияние и ослабить российское стремление построить многополярный мир, свободный от американской и вообще западной гегемонии.Теперь, в новых условиях, роль Украины несколько видоизменилась. США хотя использовать ее, чтобы и России досаждать, вынудив ее на мир на невыгодных для нее условиях, и Европу обезжирить экономически и финансово, заставив перевести все привлекательные активы в США.Европа же и ее политики в мейнстриме хотят воевать, чтобы восстановить свое влияние, избежать американского обезжиривания и сдержать Россию, которую они обвиняют в том, что она тоже хочет подорвать европейское виляние.Упомянутый выше украинец Ермак так и сказал о цели визита: "Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым… Запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции. Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы". Ермак также сообщил, что в рамках визита запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности как раз из Франции, Германии и Великобритании.По сообщению же американского Госдепа, госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф 16-18 апреля будут в Париже обсуждать с европейскими коллегами план Трампа по прекращению конфликта в Украине и общие интересы в регионе.И тут обнаружилась еще одна линия совпадения между украинскими и европейскими политическими бедолагами – и для тех, и для других окончание войны в Украине означает политическую смерть. Они практически автоматически и лишаются смысла своего политического существования, и удаляются от кормушки, которую дает и "украм", и "еврикам" война – они на ней одинаково могут наживаться, то возрождая ВПК евростран, то раскрадывая оружие и технику по теневым схемам налево и направо.А США хотят прихлопнуть кормушку и дать по рукам и тем, и другим. И это тоже пугает новоявленных союзников, которые уже присосались к источникам благосостояния и привыкли к ним. Но Трамп об этом говорит открыто: дескать, не фиг обдирать Америку.Второй важный вопрос – это возможная торговая война между ЕС и США, в которую будут или может быть втянута та же Украина. И в качестве все того же инструмента недобросовестных и безжалостных руках – Европе и США тут одинаково не жалко ни Украину, ни ее пушечное мясо, которая она с подачи неонацистов Зеленского готова бросить в жернова противостояния.И уже известны параметры и условия этой борьбы. С одной стороны, Украины как бы стала на сторону Европы и готова воевать дальше. Для этого Верховная Рада Украину, как известно, буквально вчера продлила военное положение до 6 августа сего года и режим мобилизации (то есть отлов пушечного мяса на улицах в формате жестокой бусификации, когда гребут и дурных, и больных, и живых и полумертвых)Принятые укро-парламентом решения отменяют и смену укровласти через выборы, и перемирие, которого добиваются США. И американцы, не исключено, уже отреагировали в режиме последнего китайского предупреждения: никому не известное антифашистское подполье Украины заявило о якобы готовности ветеранов и даже бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ совершить поход на Киев с целью свержения Владимира Зеленского.То есть военный переворот, о котором говорили на Украине много месяцев, наконец-то становится реальностью, обретает конкретные черты и вполне известных исполнителей. Еще нужно дождаться подтверждения этой инфы, но метку Зеленскому уже послали: он либо должен уходить сам, либо его просто убьют. Особенно если американцы хорошо подмажут душегубов. Ну, чтобы либо убрать Зеленского, либо заставить его изменить свои планы и решения.И уже известна цена вопроса американо-европейского противостояния: как показало исследование, проведенное Немецким экономическим институтом, разразись торговая война между США и ЕС в полном объеме, она с 2025 по 2028 годы обойдется Евросоюзу более чем в один триллион долларов. Пострадают все, но особенно развивающиеся страны, которые еле стоят на ногах и зависят от преференций и дотаций.А Трамп уже пригрозил ЕС повышенными тарифами. И не зря премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассчитывает добиться организации саммита между США и ЕС, посвященного вопросам тарифов и торговли.Но "ястребы" готовы давить на Трампа еще и украинской войной. Чтобы при случае, сдать несчастную Украину с потрохами. Она потеряет людей и деньги и на войне, и после нее. Война в Украине по-любому тесно связана с американо-российскими и американо-европейскими терками. Но Украина в этих разборках – как пятая нога у собаки-шавки.Но у Зеленского на этот счет свое мнение. Он по-прежнему прет на США, обвиняя Трампа в "заказной пророссийскости и путинизме", думая, что Европа его защитит. Недавно Зеленский изрек: "Почему-то России Вашингтон ничего не блокирует. Такое отношение к нам — это несправедливо! ...Соединенные Штаты Америки прекратили нам помощь, заморозили ее. И обмен разведданными, зная, что нам будет очень больно. Мне заблокировали все и предложили, иди на прекращение огня, иначе мы не разблокируем помощь и у тебя будут потери. У меня вопрос, что США сделали зеркальное в отношении русских? Русским предложили и ничего не блокировали. И я считаю, что это несправедливый подход. Путин не хотел нашей независимости. Путин хотел нас всех уничтожить. Мы надеемся, что будут условия в сторону России, а не в сторону Украины".Так и не понял Зеленский: США ничего не могут заблокировать России, потому что она ни у кого ничего не клянчит…Еще на эту тему читайте в материале Владимира Скачко Три милитари-поросенка по-неонацистски. Украина без музыки готовит новое пушечное мясо

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