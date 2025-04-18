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Десять лет за любовь к родственникам. Как Украина назначает "коллаборантами" целые семьи

Десять лет за любовь к родственникам. Как Украина назначает "коллаборантами" целые семьи - 18.04.2025 Украина.ру

Десять лет за любовь к родственникам. Как Украина назначает "коллаборантами" целые семьи

Матери — 9 лет, сыну — 10, отец в бегах с тремя подозрениями. Семья из поселка Шевченково Купянского района Харьковской области распределяла российскую гуманитарную помощь.

2025-04-18T06:08

2025-04-18T06:08

2025-04-18T10:39

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Мы нередко пишем о тяжелых судьбах людей, которые остались на покинутых ВС РФ в течение 2022 года территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. Эти люди либо работали в администрациях населенных пунктов, обеспечивая местных жителей жизненно необходимыми товарами и услугами, либо учили детей в школах по новым российским программам, либо лечили в больницах российских солдат (медик не имеет права не лечить), либо налаживали работу почты, вывоз мусора, организовывали поставки топлива. На сегодняшний день в отношении таких людей открыто более 9,5 тысяч уголовных производств по "коллаборационизму".Ситуация вопиющая, поэтому даже некоторые украинские грантовые правозащитники выражают сомнения в том, что закон "О коллаборационизме" в нынешнем виде применим к указанному выше перечню людей и соответствует нормам международного права. Сутью коллаборационизма является переход на сторону врага во время войны, а для этого нужна война (она, как известно, не объявлена). Да, это формальность, но суд не может работать по принципу "и так все понятно". Та же юридическая проблема у Украины была и с АТО на Донбассе. Если в судебном порядке ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями, то против кого АТО и почему в ней участвуют ВСУ? В нынешней ситуации открытой террористической диктатуры украинские суды игнорируют международное право и собственную Конституцию: 10-15 лет с конфискацией имущества — такие сроки стали обыденностью для "коллаборантов", которые искренне не понимают, за что именно их преследуют. За раздачу гуманитарной помощи? Чаще всего так и бывает.Кузнец Андрей Стрижко держал небольшое производство и магазин металлических изделий. С февраля по сентябрь 2022 года, когда в поселке находились ВС РФ, он исполнял обязанности главы поселкового совета — скорее всего неформально, на волонтерских началах, как это чаще всего и было в первые месяцы СВО. Своих антифашистских взглядов Стрижко не скрывал никогда (над его кузней некоторое время даже висело Знамя Победы), поэтому, как только появилась возможность, он в июне вместе с односельчанами демонтировал герб Украины с доски почета и памятный знак участникам АТО. Вместо него планировали установить классический монумент Скорбящей Матери в память о жертвах фашизма.Украинская прокуратура, естественно, сообщила ему о подозрении. В документ даже вошла одна из публичных речей Стрижко перед жителями Шевченково: "Сегодня мы живем в непростое время, когда западный мир стремится взрастить ростки нацизма на постсоветских территориях, тем самым внести раскол между братскими народами". Какое преступление совершено путем произнесения этих слов, непонятно.Осенью 2022 года Андрей смог выехать в Россию вместе с отступавшими частями ВС РФ. Почему не смогли выехать его жена и сын, достоверно неизвестно. Известно же то, что Виту Стрижко приговорили к 9 годам лишения свободы по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационизм) за то, что она при россиянах продолжила работать там же, где работала до того — главным специалистом информационного отдела сельсовета. Чуть позже, как утверждает следствие, Виту назначили помощником начальника управления Шевченковского территориального управления временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области. Какие же преступления можно совершить на этой должности? Следствие считает, что таковых два: "координация работы местной администрации по вопросам общественно-политического, социально-экономического и культурного характера" (формулировка крайне неконкретная) и "обработка заявлений от местных жителей по поводу решения вопросов организационного, экономического и гуманитарного характера". Это все, больше никаких обвинений нет.Вита Стрижко объяснила в суде, что продолжила работать на старом месте и оказывать по возможности помощь жителям."Работала в пользу населения, проживавшего на территории общины, — сказала она. — Все продолжали работать".Что самое интересное, Вита распределяла гуманитарную помощь, которая поступала не только из России (с июня 2022 года), но и с Украины — по дамбе через Великий Бурлук. Она организовывала ее хранение и выдачу, фасовала, выдавала в порядке очередности. Предметы первой необходимости она вместе с мужем возила также в село Староверовка. Там двое местных хозяйственных работников составляли списки нуждающихся и передавали Вите. Кроме того, в августе Россия начала раздавать социально незащищенным слоям населения выплаты по 10 тысяч рублей, поэтому Стрижко в помещении почты также занималась выдачей денег. У нее на руках было 2-3 млн рублей.Суд не принял это во внимание, потому что четверо свидетелей подтвердили занятие Стрижко должности "в незаконных органах власти". Где связь, непонятно. Она выполнение вышеперечисленных работ не отрицала, просто в них нет состава преступления. Один из свидетелей заявил, что Вита "общалась с российскими военными доброжелательно и с усмешкой". Видимо это и есть преступление.Апелляция оставила приговор без изменений. Кассация вообще отказала в открытии производства.Ситуация с сыном Андрея и Виты Михаилом еще более странная. Ему дали 10 лет с конфискацией, поскольку он работал и. о. начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения поселка и, "во исполнения своего преступного умысла" получал зарплату в размере 30 тысяч рублей. Конкретное преступление — это использование техники, пребывавшей на балансе сельсовета, для "установки билбордов с пророссийской агитацией". Пророссийская агитация — это надпись "Мы с Россией один народ". За убийство 10 лет можно получить, а тут такое…Михаил объяснил, что никакую должность не занимал, а всего лишь помогал отцу. Причем не только с билбордами, но и с распределением гуманитарной помощи. Суд снова не послушал. Апелляция оставила приговор без изменений.Журналисты "Радио Свобода"* поговорили с Михаилом в тюрьме. Вообще, такие интервью сами по себе крайне сомнительны с точки зрения международного права. Совсем недавно генеральный директор МККК Пьер Кренбюль заявил, что интервью с пленными "идут вразрез с тем, что предусматривает международное гуманитарное право, которое призвано защищать военнопленных от такого выставления на публику и от общественного интереса". Кренбюль ведет речь именно о военнопленных, но в данном случае разница не велика. Гражданский пленный еще в большей степени может ухудшить свое положение, отвечая на провокационные вопросы.— Вы думаете, что мы — один народ?– Ну, у меня, как бы, есть родственники, которых я так же точно люблю.– Так все же народ мы один с русскими?– Та ну, разные всё-таки.– У вас изменилось отношение к русским после того, как начались обстрелы?– Ну, конечно, хорошего от этого ничего нет.– Что вы сейчас к ним чувствуете?– Честно? Вообще пустота.– У вас нет ненависти?– У меня вообще ничего не осталось, насколько я понял. Ни дома, ничего. Семья раскидана, что я могу чувствовать?Вопросы провокационные. Михаил отвечал очевидно честно, но при этом уходил от прямых ответов, которые ждал от него журналист. Что должен чувствовать человек в условиях войны, которая имеет все признаки гражданской, когда с обеих сторон конфликта "есть родственники, которых я так же точно люблю"?А еще Михаил объяснил, почему не уехал вместе с отцом. Точнее, уехал бы, если бы знал, что "за гуманитарку будет такое наказание".Украина считает таких людей коллаборационистами и предателями, но кого они предали? Еще не так давно они жили в стране, где Россия и Украина не была разделена границами. Потом, до 2014 года, они жили в относительно дружественной России стране. А в 2014 году на Украине неконституционным способом поменялся режим, который они не хотели и который они не избирали. Это режим лишил этих людей права на их культурную идентичность, назвал их второсортными, начал гражданскую войну с теми "второсортными", которые восстали против такого положения вещей. Так кого предали "коллаборанты", которые в 2022 году вдруг снова оказались в родном культурном пространстве?* организация, внесенная в реестр иностранных агентов.О том, как люди получают большие сроки за гуманитарные поставки российских лекарств, продуктов и топлива в свои населенные пункты — в материале "Очередной пример украинского "правосудия". Шесть лет тюрьмы за то, что спасал жизни односельчан".

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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