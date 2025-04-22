Украина паникует: Россия на пороге завершения СВО - 22.04.2025 Украина.ру
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Украина паникует: Россия на пороге завершения СВО
Украина паникует: Россия на пороге завершения СВО - 22.04.2025 Украина.ру
Украина паникует: Россия на пороге завершения СВО
В Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы добиться определенных преимуществ и завершить удачно специальную военную операцию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2025-04-22T04:15
2025-04-22T04:15
новости
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европа
военная помощь
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По его словам, на переговорный процесс влияет желание США стать посредником в продвижении каких-то ресурсов Украины, нынешних и будущих, на мировые рынки. В перспективе же понятно, что Киев будет вынужден пойти на серьезные уступки в пользу американцев.Он также подчеркнул, что у европейцев мало возможностей серьезно расширить военную поддержку Украины, поэтому в Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы добиться определенных преимуществ и завершить удачно специальную военную операцию.Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил,что поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.Полный текст интервью Сергея Ермакова: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева читайте на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, европа, военная помощь
Новости, Киев, Украина, Россия, Европа, военная помощь

Украина паникует: Россия на пороге завершения СВО

04:15 22.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы добиться определенных преимуществ и завершить удачно специальную военную операцию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
По его словам, на переговорный процесс влияет желание США стать посредником в продвижении каких-то ресурсов Украины, нынешних и будущих, на мировые рынки. В перспективе же понятно, что Киев будет вынужден пойти на серьезные уступки в пользу американцев.
“Я так понимаю, сейчас у киевского режима абсолютно безвыходная ситуация. Собственно, активизация "миротворческого" процесса со стороны европейцев происходит именно в силу того, что Киев в панике просит у них помощь”, — заявил Ермаков.
Он также подчеркнул, что у европейцев мало возможностей серьезно расширить военную поддержку Украины, поэтому в Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы добиться определенных преимуществ и завершить удачно специальную военную операцию.
Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил,что поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.
Полный текст интервью Сергея Ермакова: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева читайте на сайте Украина.ру.
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