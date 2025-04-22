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Украина паникует: Россия на пороге завершения СВО

Украина паникует: Россия на пороге завершения СВО - 22.04.2025 Украина.ру

Украина паникует: Россия на пороге завершения СВО

В Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы добиться определенных преимуществ и завершить удачно специальную военную операцию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

2025-04-22T04:15

2025-04-22T04:15

2025-04-22T04:15

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По его словам, на переговорный процесс влияет желание США стать посредником в продвижении каких-то ресурсов Украины, нынешних и будущих, на мировые рынки. В перспективе же понятно, что Киев будет вынужден пойти на серьезные уступки в пользу американцев.Он также подчеркнул, что у европейцев мало возможностей серьезно расширить военную поддержку Украины, поэтому в Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы добиться определенных преимуществ и завершить удачно специальную военную операцию.Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил,что поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.Полный текст интервью Сергея Ермакова: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева читайте на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, европа, военная помощь