https://ukraina.ru/20250417/v-poiskakh-garanta-pochemu-bolgariya-ne-prodaet-ukraine-rossiyskie-reaktory-1062581739.html

В поисках гаранта. Почему Болгария не продает Украине российские реакторы

В поисках гаранта. Почему Болгария не продает Украине российские реакторы - 17.04.2025 Украина.ру

В поисках гаранта. Почему Болгария не продает Украине российские реакторы

Болгария передумала продавать Украине реакторы российского производства, которые предназначались для нереализованного проекта АЭС "Белене". Об этом заявил болгарский вице-премьер Атанас Зафиров 15 апреля

2025-04-17T18:44

2025-04-17T18:44

2025-04-17T18:44

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По его словам, два реактора, которые были закуплены для строительства АЭС "Белене", не будут продаваться, так как в будущем Болгария намерена развивать собственную ядерную энергетику."Цены на электроэнергию в мире растут, мир живет в условиях постоянной энергетической нестабильности, и именно поэтому атомная энергия является стабильной и предсказуемой. У нас есть площадка, у нас есть реакторы, у нас есть кадры — все в наших руках", — процитировало слова Зафирова Болгарское национальное радио.О намерении Украины купить у Болгарии два ядерных реактора российского производства стало известно в марте 2024 года. Планировалось, что они будут установлены на Хмельницкой АЭС для того, чтобы компенсировать потерю электроэнергии с Запорожской АЭС с шестью реакторами.Изначально Болгария оценивала стоимость двух реакторов в 600 млн долларов, однако, по заявлениям украинской стороны, в ходе переговоров София пыталась повысить стоимость оборудования, которое, кроме Болгарии, можно купить только у России.Переговоры между болгарской и украинской стороной продолжались около года. В марте 2025 года Владимир Зеленский подписал закон о покупке реакторов российского производства у Болгарии, который до этого был принят в Верховной раде. Предполагалось, что сумма сделки составит приблизительно 1 млрд долларов.Атомный долгостройСтроительство АЭС "Белене", расположенной на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией, началось еще в 1987 году. Из-за трудностей с выделением финансирования и протестов населения в 1990 году строительство АЭС было остановлено.В 2005 году правительство Болгарии вернулось к проекту АЭС "Белене". Тогда был объявлен тендер на завершение строительства, который выиграла дочка "Росатома" - ЗАО "Атомстройэкспорт". Работы возобновились в 2008 году, но в 2012 году реализация проекта была приостановлена по второму разу.Болгария отказалась от строительства атомной электростанции, при том, что первый комплект оборудования уже был изготовлен.В январе 2013 года в Болгарии состоялся референдум об окончании строительства и ввода в строй АЭС "Белене". Большинство проголосовавших (60,6%) продержали строительство, однако из-за крайне низкой явки населения результаты референдума были провозглашены недействительными. Вопрос о судьбе АЭС был перенесен в парламент Болгарии. В феврале депутаты провели голосование, в ходе которого 114 членов парламента выступили против строительства, "за" проголосовали лишь 40.Однако в 2016 году "Росатом" обратился в арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве, потребовав компенсации ущерба, нанесенного невыполнением условий контракта. Арбитражный суд удовлетворил иск российской стороны. В этом же году Национальной электрической компании Болгарии пришлось выплатить России долг в 601,6 млн долларов по АЭС Белене.Весной 2018 года Россия отгрузила Болгарии изготовленное оборудование. В мае того же года правительство Болгарии приняло решение возобновить строительство АЭС "Белене", но этот проект так и остался нереализованным.Обменять реакторы на готовую АЭСБолгария не знает, что делать с российским оборудованием, закупленным для АЭС "Белене", рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Атомную электростанцию с таким оборудованием никто не возьмется достраивать кроме "Росатома", отметил он. Но в настоящее время сотрудничество с российской компанией для Болгарии не представляется возможным, добавил Юшков. Поэтому болгарские власти хотели продать украинцам российское оборудование, чтобы те построили еще два блока Хмельницкой АЭС, рассказал эксперт."Украинцам нужны именно такие реакторы, чтобы на одной площадке не совмещать разные проекты. "Росатом" является продолжателем советской атомной школы, поэтому реакторы, предназначенные для строительства АЭС "Белене", и реакторы, встроенные в Хмельницкую АЭС, принадлежат к одному и тому же типу. К тому же на Украине есть кадры, обученные обслуживать эти реакторы", - подчеркнул Юшков.По словам эксперта, у "Росатома" Украина сейчас ничего покупать не хочет, но взять российское оборудование у болгар для Киева является приемлемым вариантом.Тем не менее, непонятно, продаст ли Болгария в итоге атомные реакторы, продолжил эксперт. У Софии есть как минимум две причины для того, чтобы хорошо подумать, стоит ли ей это делать, полагает Юшков.Первая причина состоит в том, что без согласия "Росатома" болгарское правительство не имеет право никому передавать полученное из России оборудование. Если это произойдет, "Росатом" имеет право повторно подать против них иски, рассказал эксперт.Вторая причина состоит в том, что у Болгарии есть все основания сомневаться, что Украина заплатит за эти реакторы, добавил Юшков. Тогда возникает вопрос, кто за них заплатит и какова будет цена, отметил он."Украинцы хотят эти реакторы оплатить чужими деньгами. Я думаю, что проблема не только в том, что Болгария боится исков. Они боятся и того, что они передадут украинской стороне оборудование, но живых денег так и не получат", - допустил эксперт.С другой стороны, Болгария, может быть, хотела бы построить атомную электростанцию, но взаимодействовать с "Росатомом" для неё сейчас чрезвычайно сложно, подчеркнул он."При этом мы не знаем стал бы "Росатом" сейчас доделывать АЭС "Белене", даже если бы болгарская сторона решила возобновить проект. Даже при строительстве АЭС в Турции сегодня возникает ряд сложностей с оплатой подрядчикам. В Болгарии эти технические моменты было бы еще сложнее решить", - сказал Юшков.Поэтому эксперт не исключает, что болгарское правительство все еще не закрыло вопрос продажи двух атомных реакторов российского производства Украине, но при этом оно заинтересовано в том, чтобы продажа состоялась в рамках не двухсторонней украинско-болгарской, а более комплексной сделки."Например, болгары могут отдать реакторы Украине с тем, чтобы кто-то другой взамен построил им АЭС. Тем более, у Украины нет своих денег, за нее должен платить кто-то другой. Тогда пускай он заплатит еще кому-то, какой-то компании, строящей АЭС, а болгары отдадут свои реакторы Украине. Примерно так могут размышлять в Софии", - подытожил Игорь Юшков.Больше об энергетической ситуации в Европе в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией

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