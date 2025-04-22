https://ukraina.ru/20250422/vs-naselenie-ne-perestrelyaesh-ischenko-o-tom-v-kakoy-ugol-ukraina-zagnala-sama-sebya-1062658674.html

“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя

“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя - 22.04.2025 Украина.ру

“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя

Так как украинской власти не с кем конкурировать, любое решение является гениальным. Оно уже не может быть проверено в рамках свободной конкуренции на политическом рынке. И украинская “верхушка” реализует все, чего так хотели самые отпетые нацисты

2025-04-22T04:30

2025-04-22T04:30

2025-04-22T04:30

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоПо его словам, любой тоталитарный режим всегда идет по пути все большего и большего ограничения свобод: он начинает с ограничения свобод своих врагов, а заканчивает ограничением свобод своих самых ярых адептов.Он добавил, что пока Россия набирает людей на фронт добровольно, Украина идет дешевым путем: она ловит и принудительно отправляет на фронт, сталкивается с проблемой дезертирства, с проблемой неподчинения, отказа от выполнения приказа.“Но самое главное, ей необходимо держать в тылу целую армию тех, кто ловит и отправляет. Постоянно Украина принимает решения, которые им кажутся гениальными, но которые давно опробованы человечеством и признаны абсурдными”, — считает Ищенко.Он также отметил, что все решения, которые сейчас приходят в “светлые украинские головы”, уже когда-то кем-то были опробованы, оказались неэффективными.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250421/nan-ukrainy-otsenila-reshenie-demograficheskoy-problemy-s-pomoschyu-migrantov-iz-azii-1062647007.html

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новости, украина, россия, ростислав ищенко, киев, киевский режим