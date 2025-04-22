“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Так как украинской власти не с кем конкурировать, любое решение является гениальным. Оно уже не может быть проверено в рамках свободной конкуренции на политическом рынке. И украинская “верхушка” реализует все, чего так хотели самые отпетые нацисты
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, любой тоталитарный режим всегда идет по пути все большего и большего ограничения свобод: он начинает с ограничения свобод своих врагов, а заканчивает ограничением свобод своих самых ярых адептов.
“Режим может решать эти вопросы силовым путем до определенного момента. Но, во-первых, все население не перестреляешь, а если перестреляешь, то у тебя не будет больше страны. И такой метод управления неэффективен, он требует огромных затрат на контроль”, — заявил Ищенко.
“Но самое главное, ей необходимо держать в тылу целую армию тех, кто ловит и отправляет. Постоянно Украина принимает решения, которые им кажутся гениальными, но которые давно опробованы человечеством и признаны абсурдными”, — считает Ищенко.
Он также отметил, что все решения, которые сейчас приходят в “светлые украинские головы”, уже когда-то кем-то были опробованы, оказались неэффективными.
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
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