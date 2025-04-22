“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя - 22.04.2025 Украина.ру
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“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя
“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя - 22.04.2025 Украина.ру
“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя
Так как украинской власти не с кем конкурировать, любое решение является гениальным. Оно уже не может быть проверено в рамках свободной конкуренции на политическом рынке. И украинская “верхушка” реализует все, чего так хотели самые отпетые нацисты
2025-04-22T04:30
2025-04-22T04:30
новости
украина
россия
ростислав ищенко
киев
киевский режим
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоПо его словам, любой тоталитарный режим всегда идет по пути все большего и большего ограничения свобод: он начинает с ограничения свобод своих врагов, а заканчивает ограничением свобод своих самых ярых адептов.Он добавил, что пока Россия набирает людей на фронт добровольно, Украина идет дешевым путем: она ловит и принудительно отправляет на фронт, сталкивается с проблемой дезертирства, с проблемой неподчинения, отказа от выполнения приказа.“Но самое главное, ей необходимо держать в тылу целую армию тех, кто ловит и отправляет. Постоянно Украина принимает решения, которые им кажутся гениальными, но которые давно опробованы человечеством и признаны абсурдными”, — считает Ищенко.Он также отметил, что все решения, которые сейчас приходят в “светлые украинские головы”, уже когда-то кем-то были опробованы, оказались неэффективными.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250421/nan-ukrainy-otsenila-reshenie-demograficheskoy-problemy-s-pomoschyu-migrantov-iz-azii-1062647007.html
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, киев, киевский режим
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Киев, киевский режим

“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя

04:30 22.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Так как украинской власти не с кем конкурировать, любое решение является гениальным. Оно уже не может быть проверено в рамках свободной конкуренции на политическом рынке. И украинская “верхушка” реализует все, чего так хотели самые отпетые нацисты
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, любой тоталитарный режим всегда идет по пути все большего и большего ограничения свобод: он начинает с ограничения свобод своих врагов, а заканчивает ограничением свобод своих самых ярых адептов.
“Режим может решать эти вопросы силовым путем до определенного момента. Но, во-первых, все население не перестреляешь, а если перестреляешь, то у тебя не будет больше страны. И такой метод управления неэффективен, он требует огромных затрат на контроль”, — заявил Ищенко.
Он добавил, что пока Россия набирает людей на фронт добровольно, Украина идет дешевым путем: она ловит и принудительно отправляет на фронт, сталкивается с проблемой дезертирства, с проблемой неподчинения, отказа от выполнения приказа.
“Но самое главное, ей необходимо держать в тылу целую армию тех, кто ловит и отправляет. Постоянно Украина принимает решения, которые им кажутся гениальными, но которые давно опробованы человечеством и признаны абсурдными”, — считает Ищенко.
Он также отметил, что все решения, которые сейчас приходят в “светлые украинские головы”, уже когда-то кем-то были опробованы, оказались неэффективными.
- РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Вчера, 12:54
НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из АзииЗавоз мигрантов из Азии создаст новые проблемы вдобавок к имеющимся. Об этом в опубликованном 21 апреля интервью заявил замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
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