https://ukraina.ru/20231219/1052197152.html

Комиссия по поддержке гражданских пленных. Миронов озвучил Путину инициативу издания Украина.ру

Комиссия по поддержке гражданских пленных. Миронов озвучил Путину инициативу издания Украина.ру - 19.12.2023 Украина.ру

Комиссия по поддержке гражданских пленных. Миронов озвучил Путину инициативу издания Украина.ру

Президент России Владимир Путин согласился с важностью и актуальностью идеи о создании специальной межведомственной комиссии при Совете безопасности по поддержке граждан, которых преследуют по политическим мотивам за рубежом из-за их пророссийской позиции

2023-12-19T07:15

2023-12-19T07:15

2023-12-19T07:38

репрессии на украине

украина

россия

репрессии

права человека

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сбу

сво

владимир путин

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На встрече, которую президент России Владимир Путин провел в Кремле с руководителями фракций политических партий Государственной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов озвучил проблему, которую уже долгое время поднимает издание Украина.ру.Он также предложил создать структуру, которая сможет предметно заняться помощью пострадавшим от политических репрессий за рубежом пророссийских гражданских лиц.Идею о создании комиссии по поддержке гражданских лиц за границей, которые разделяют цели, ценности и поддерживают действия России, президент Путин назвал хорошей и предложил подумать над ней. Он согласился с тем, что пророссийские граждане за рубежом должны чувствовать, что Россия готова протянуть им руку помощи.С марта 2022 года СБУ проводит на Украине т. н. стабилизационные мероприятия, иначе говоря, массовые зачистки тех, кого считают неблагонадежными. В результате были задержаны тысячи людей и задержания продолжаются до сих пор по нарастающей. По данным на середину лета 2023 года, Украина.ру выяснила, что с начала 2022 года открыто более 56 тысяч уголовных дел, которые могут касаться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений. Более чем 12 тысячам человек сообщено о подозрении. Более 9 тысяч дел передано в суд с обвинительным актом.Обновленная статистика по политическим преследованиям на Украине будет представлена в январе следующего года. Пока же можно сказать, что в местах заключения Украины находятся порядка 10 тысяч человек, которых подозревают или обвиняют в сотрудничестве с Россией.Некоторые из таких политически мотивированных уголовных дел подробно разбирала Украина.ру. Так, глава общины Сумской области, Александр Ген был осужден за то, что не помешал местным жителям ездить через не существовавшую весной 2022 года границу с Россией за продуктами и лекарствами, митрополита Ионафана, пенсионерку из Черкасс Татьяну Дробот и айтишника из Львова Андрея Ивасенко осудили по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины за публичное выражение критических взглядов касательно ультраправой политики властей.В госизмене или коллаборационизме обвиняют или уже осудили на большие сроки чиновницу из Бердянска Ольгу Галанину, журналистов Дмитрия Скворцова и Владимира Михайлова, врача, доктора медицины и биологических наук Фархота Абдуллаева, подростков из Бахмута и Славянска Владимира Маркина и Александра Кулакова, прокурора из Николаева Геннадия Германа, врача из Черкасс Анатолия Ильина, 73-летнего правозащитника из Львова Александра Косторного, львовскую оппозиционерку Инну Иваночко, профессора из Николаева Сергея Шубина, запорожского коммуниста Юрия Петровского, пару с годовалой дочерью из Часов Яра Фомич и Голомб, предпринимателя из Киевской области Анатолия Мируту, художника, автора герба и флага Харьковской области Сергея Шапошникова, участницу референдума в Херсонской области пенсионерку Любовь Жовбу, водителей российской полиции Херсона Кириллова и Козодоя, крымскую чиновницу Татьяну Незеленникову, предпринимателя из Киевской области Александра Харченко.По статье 114-2 (передача данных о передвижении ВСУ) осудили кандидата юридических наук из Харькова Дарью Крыгину и 18-летнюю жительницу Бахмута Настю Глущенко (на днях в тюрьме ей исполнилось 20 лет).Статистика не охватывает лиц, пропавших без вести, а также лиц, подвергнутых насильственным исчезновениям (похищениям государством), таких как журналист из Краматорска Николай Сидоренко и многих других.Задержанных за предполагаемую помощь российской армии чаще всего принуждают подписать сделку со следствием, обещая либо смягчение наказания, либо не конфисковывать жилье у родственников, либо обмен в Россию. Соответственно, суды не рассматривают в полной мере доказательную базу и выносят тяжелейшие приговоры (10 лет, 15 лет, пожизненное) на основании самооговоров.Адвокатов, готовых бороться в суде за таких лиц, почти не найти. Они отказываются защищать интересы преследуемых по политическим мотивам из-за давления радикальной общественности, политической предвзятости, а также угрозы жизни, здоровью и свободе.Украина.ру поднимала проблему гражданских пленных на Украине на конференции «Своих не бросаем». Как Россия может освободить политзаключенных на Украине. Кроме того, о массовых политических репрессиях было заявлено на слушаниях в Общественной палате РФ и на конференции «Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах» в рамках 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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