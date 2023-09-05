Брат и муж служили в ДНР. Пару с годовалой дочерью осудили на Украине на 15 лет - 05.09.2023 Украина.ру
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Репрессии на Украине
https://ukraina.ru/20230905/1049177033.html
Брат и муж служили в ДНР. Пару с годовалой дочерью осудили на Украине на 15 лет
Брат и муж служили в ДНР. Пару с годовалой дочерью осудили на Украине на 15 лет - 05.09.2023 Украина.ру
Брат и муж служили в ДНР. Пару с годовалой дочерью осудили на Украине на 15 лет
Александра Фомича и Анюту Голомб из Часов Яра Донецкой области приговорили к 15 годам с конфискацией за передачу информации о ВСУ в подразделение "Спарта". Но доказательств суд не рассматривал. В тюрьме с парой оказалась и их годовалая дочь
2023-09-05T13:16
2023-09-05T13:16
репрессии на украине
украина
днр
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всу
госизмена
часов яр
эксклюзив
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13 декабря 2022 года в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области сотрудники СБУ задержали семью — Александра Фомича и Анюту Голомб с годовалой дочерью Елизаветой, сообщив о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена).Александр Фомич, окончил профтехучилище в Часов Яре, а в 2014 году вступил в ополчение ДНР, но попал в плен. В феврале 2015 года его осудили на 5,5 лет лишения свободы без конфискации по ч.2 ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины и отправили в Вольнянскую колонию в Запорожской области. В сентябре 2019 года Александр вышел на свободу.Анюта в это время работала младшей медсестрой в больнице Константиновки. Ее брат Алексей также участвовал в ополчении ДНР, но погиб в 2015 году в возрасте 24 лет.Таким образом, отношение семьи к украинским властям было очевидным.В декабре 2022 года Александра, Анюту и их маленькую Елизавету отправили в Киевское СИЗО. До середины марта 2023 года шло следствие, а затем дело передали в суд."Летом прошлого года они дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона “Спарта”, участвовавшего в боевых действиях на восточном фронте. В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины. Прежде они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск", – cообщили в СБУ.Однако в обвинительном акте заместитель командира "Спарты" и "боевик российских оккупантов" (как написали украинские СМИ) чудесным образом превратился в "неустановленное досудебным следствием лицо", которому Александр и Анюта якобы отправляли данные о дислокации артиллерийских подразделений ВСУ, местной теробороны, передвижении военной техники и результатах обстрелов Часов Яра через мессенджер Telegram.Следствие утверждает, что зафиксировало 12 таких передач, которые производились с августа по декабрь 2022 года, а на "неустановленное лицо" семья якобы вышла сама и предложила снабжать информацией о ВСУ и теробороне в Часов Яре и других населенных пунктах. Несколько месяцев Александр и Анюта, по данным следствия, отправляли фотографии с поврежденными зданиями — результатами обстрелов Часов Яра, фотографии с изображениями местности и пометками о местонахождении подразделений ВСУ на дороге на село Николаевку, информацию о маршруте движения техники ВСУ из села Новодмитровка в село Подольское, информацию о расположении склада с боеприпасами ВСУ, голосовые сообщения с координатами для обстрелов.Понятно, что, учитывая биографию Александра и Анюты, поверить в такое легко, но вопрос ведь не в вере и не в гипотетической возможности, а в доказательствах. Доказательство с офицером "Спарты" поплыло моментально, поскольку оказалось, что следствию не известно ни его имя, ни обстоятельства выхода с ним на связь. Но в судьбе обвиняемых это не сыграло никакой роли.1 марта 2023 года они подписали соглашение о признании виновности, и суд не стал рассматривать собранные стороной обвинения доказательства. Причина такого поведения Александра и Анюты не ясна. Обычно в подобных делах люди идут на самооговор по двум соображениям: либо им обещают более мягкий приговор, либо — обмен. Первый вариант в данном случае исключен. 20 апреля 2023 года Дружковский суд Донецкой области (тот самый суд, который дал 9 и 10 лет соответственно подросткам Насте Глущенко и Володе Маркину) приговорил пару к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, которое является собственностью осужденных. Приговор предельно жестокий, особенно учитывая годовалую дочь на руках Анюты, которая точно не совершала никаких преступлений, но фактически получила срок вместе с родителями и будет расти в тюрьме. Таким образом остается лишь одно логичное объяснение, почему обвиняемые не стали бороться в суде — надежда на обмен, а точнее обещание украинской прокуратуры обменять их. Обещание в данный момент, как известно, пустое, так как желаемые обмены гражданскими все еще не начались.Адвокат подал апелляционную жалобу, попросив уменьшить срок паре до 9 лет лишения свободы, но суд отказал даже в открытии апелляционного производства, сославшись на некие формальные обстоятельства. Так что теперь единственным шансом для семьи — Александра, Анюты и их маленькой Лизы — остается обмен.Связь с рабочей группой редакции по вопросам гражданских пленных:чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru
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Павел Волков
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1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, днр, сво, репрессии, всу, госизмена, часов яр, эксклюзив
Репрессии на Украине, Украина, ДНР, СВО, репрессии, ВСУ, госизмена, Часов Яр, Эксклюзив

Брат и муж служили в ДНР. Пару с годовалой дочерью осудили на Украине на 15 лет

13:16 05.09.2023
 
Фомич и Голомб
Фомич и Голомб
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Александра Фомича и Анюту Голомб из Часов Яра Донецкой области приговорили к 15 годам с конфискацией за передачу информации о ВСУ в подразделение "Спарта". Но доказательств суд не рассматривал. В тюрьме с парой оказалась и их годовалая дочь
13 декабря 2022 года в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области сотрудники СБУ задержали семью — Александра Фомича и Анюту Голомб с годовалой дочерью Елизаветой, сообщив о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена).
Александр Фомич, окончил профтехучилище в Часов Яре, а в 2014 году вступил в ополчение ДНР, но попал в плен.
В феврале 2015 года его осудили на 5,5 лет лишения свободы без конфискации по ч.2 ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины и отправили в Вольнянскую колонию в Запорожской области.
В сентябре 2019 года Александр вышел на свободу.
Анюта в это время работала младшей медсестрой в больнице Константиновки. Ее брат Алексей также участвовал в ополчении ДНР, но погиб в 2015 году в возрасте 24 лет.
Таким образом, отношение семьи к украинским властям было очевидным.
© vk.comБрат Анюты Алексей в составе ополчения ДНР
Брат Анюты Алексей в составе ополчения ДНР - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© vk.com
Брат Анюты Алексей в составе ополчения ДНР
В декабре 2022 года Александра, Анюту и их маленькую Елизавету отправили в Киевское СИЗО. До середины марта 2023 года шло следствие, а затем дело передали в суд.
"Летом прошлого года они дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона “Спарта”, участвовавшего в боевых действиях на восточном фронте.
В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины. Прежде они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск", – cообщили в СБУ.
Однако в обвинительном акте заместитель командира "Спарты" и "боевик российских оккупантов" (как написали украинские СМИ) чудесным образом превратился в "неустановленное досудебным следствием лицо", которому Александр и Анюта якобы отправляли данные о дислокации артиллерийских подразделений ВСУ, местной теробороны, передвижении военной техники и результатах обстрелов Часов Яра через мессенджер Telegram.
Следствие утверждает, что зафиксировало 12 таких передач, которые производились с августа по декабрь 2022 года, а на "неустановленное лицо" семья якобы вышла сама и предложила снабжать информацией о ВСУ и теробороне в Часов Яре и других населенных пунктах.
Несколько месяцев Александр и Анюта, по данным следствия, отправляли фотографии с поврежденными зданиями — результатами обстрелов Часов Яра, фотографии с изображениями местности и пометками о местонахождении подразделений ВСУ на дороге на село Николаевку, информацию о маршруте движения техники ВСУ из села Новодмитровка в село Подольское, информацию о расположении склада с боеприпасами ВСУ, голосовые сообщения с координатами для обстрелов.
Понятно, что, учитывая биографию Александра и Анюты, поверить в такое легко, но вопрос ведь не в вере и не в гипотетической возможности, а в доказательствах.
Доказательство с офицером "Спарты" поплыло моментально, поскольку оказалось, что следствию не известно ни его имя, ни обстоятельства выхода с ним на связь. Но в судьбе обвиняемых это не сыграло никакой роли.
© vk.comАлександр Фомич и Анюта Голомб
Александр Фомич и Анюта Голомб - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© vk.com
Александр Фомич и Анюта Голомб
1 марта 2023 года они подписали соглашение о признании виновности, и суд не стал рассматривать собранные стороной обвинения доказательства.
Причина такого поведения Александра и Анюты не ясна. Обычно в подобных делах люди идут на самооговор по двум соображениям: либо им обещают более мягкий приговор, либо — обмен.
Первый вариант в данном случае исключен. 20 апреля 2023 года Дружковский суд Донецкой области (тот самый суд, который дал 9 и 10 лет соответственно подросткам Насте Глущенко и Володе Маркину) приговорил пару к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, которое является собственностью осужденных.
Приговор предельно жестокий, особенно учитывая годовалую дочь на руках Анюты, которая точно не совершала никаких преступлений, но фактически получила срок вместе с родителями и будет расти в тюрьме.
Таким образом остается лишь одно логичное объяснение, почему обвиняемые не стали бороться в суде — надежда на обмен, а точнее обещание украинской прокуратуры обменять их. Обещание в данный момент, как известно, пустое, так как желаемые обмены гражданскими все еще не начались.
Адвокат подал апелляционную жалобу, попросив уменьшить срок паре до 9 лет лишения свободы, но суд отказал даже в открытии апелляционного производства, сославшись на некие формальные обстоятельства. Так что теперь единственным шансом для семьи — Александра, Анюты и их маленькой Лизы — остается обмен.
Связь с рабочей группой редакции по вопросам гражданских пленных:
чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru
 
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