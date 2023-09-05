https://ukraina.ru/20230905/1049177033.html

Брат и муж служили в ДНР. Пару с годовалой дочерью осудили на Украине на 15 лет

Брат и муж служили в ДНР. Пару с годовалой дочерью осудили на Украине на 15 лет - 05.09.2023 Украина.ру

Брат и муж служили в ДНР. Пару с годовалой дочерью осудили на Украине на 15 лет

Александра Фомича и Анюту Голомб из Часов Яра Донецкой области приговорили к 15 годам с конфискацией за передачу информации о ВСУ в подразделение "Спарта". Но доказательств суд не рассматривал. В тюрьме с парой оказалась и их годовалая дочь

2023-09-05T13:16

2023-09-05T13:16

2023-09-05T13:16

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13 декабря 2022 года в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области сотрудники СБУ задержали семью — Александра Фомича и Анюту Голомб с годовалой дочерью Елизаветой, сообщив о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена).Александр Фомич, окончил профтехучилище в Часов Яре, а в 2014 году вступил в ополчение ДНР, но попал в плен. В феврале 2015 года его осудили на 5,5 лет лишения свободы без конфискации по ч.2 ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины и отправили в Вольнянскую колонию в Запорожской области. В сентябре 2019 года Александр вышел на свободу.Анюта в это время работала младшей медсестрой в больнице Константиновки. Ее брат Алексей также участвовал в ополчении ДНР, но погиб в 2015 году в возрасте 24 лет.Таким образом, отношение семьи к украинским властям было очевидным.В декабре 2022 года Александра, Анюту и их маленькую Елизавету отправили в Киевское СИЗО. До середины марта 2023 года шло следствие, а затем дело передали в суд."Летом прошлого года они дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона “Спарта”, участвовавшего в боевых действиях на восточном фронте. В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины. Прежде они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск", – cообщили в СБУ.Однако в обвинительном акте заместитель командира "Спарты" и "боевик российских оккупантов" (как написали украинские СМИ) чудесным образом превратился в "неустановленное досудебным следствием лицо", которому Александр и Анюта якобы отправляли данные о дислокации артиллерийских подразделений ВСУ, местной теробороны, передвижении военной техники и результатах обстрелов Часов Яра через мессенджер Telegram.Следствие утверждает, что зафиксировало 12 таких передач, которые производились с августа по декабрь 2022 года, а на "неустановленное лицо" семья якобы вышла сама и предложила снабжать информацией о ВСУ и теробороне в Часов Яре и других населенных пунктах. Несколько месяцев Александр и Анюта, по данным следствия, отправляли фотографии с поврежденными зданиями — результатами обстрелов Часов Яра, фотографии с изображениями местности и пометками о местонахождении подразделений ВСУ на дороге на село Николаевку, информацию о маршруте движения техники ВСУ из села Новодмитровка в село Подольское, информацию о расположении склада с боеприпасами ВСУ, голосовые сообщения с координатами для обстрелов.Понятно, что, учитывая биографию Александра и Анюты, поверить в такое легко, но вопрос ведь не в вере и не в гипотетической возможности, а в доказательствах. Доказательство с офицером "Спарты" поплыло моментально, поскольку оказалось, что следствию не известно ни его имя, ни обстоятельства выхода с ним на связь. Но в судьбе обвиняемых это не сыграло никакой роли.1 марта 2023 года они подписали соглашение о признании виновности, и суд не стал рассматривать собранные стороной обвинения доказательства. Причина такого поведения Александра и Анюты не ясна. Обычно в подобных делах люди идут на самооговор по двум соображениям: либо им обещают более мягкий приговор, либо — обмен. Первый вариант в данном случае исключен. 20 апреля 2023 года Дружковский суд Донецкой области (тот самый суд, который дал 9 и 10 лет соответственно подросткам Насте Глущенко и Володе Маркину) приговорил пару к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, которое является собственностью осужденных. Приговор предельно жестокий, особенно учитывая годовалую дочь на руках Анюты, которая точно не совершала никаких преступлений, но фактически получила срок вместе с родителями и будет расти в тюрьме. Таким образом остается лишь одно логичное объяснение, почему обвиняемые не стали бороться в суде — надежда на обмен, а точнее обещание украинской прокуратуры обменять их. Обещание в данный момент, как известно, пустое, так как желаемые обмены гражданскими все еще не начались.Адвокат подал апелляционную жалобу, попросив уменьшить срок паре до 9 лет лишения свободы, но суд отказал даже в открытии апелляционного производства, сославшись на некие формальные обстоятельства. Так что теперь единственным шансом для семьи — Александра, Анюты и их маленькой Лизы — остается обмен.Связь с рабочей группой редакции по вопросам гражданских пленных:чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru

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