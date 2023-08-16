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Пока еще Ионафаны ходят по нашей земле. Как на Украине митрополита сделали уголовником

Пока еще Ионафаны ходят по нашей земле. Как на Украине митрополита сделали уголовником - 16.08.2023 Украина.ру

Пока еще Ионафаны ходят по нашей земле. Как на Украине митрополита сделали уголовником

7 августа 2023 года в винницком городском суде приговорили к 5 годам заключения с конфискацией имущества 74-летнего митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (в миру Елецких Анатолия Ивановича).

2023-08-16T10:12

2023-08-16T10:12

2023-08-16T10:12

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Патриарх РПЦ Кирилл назвал приговор Ионафану "актом вопиющего нарушения религиозной свободы" и "примером гонений на веру". Приговор Ионафану — первый приговор иерарху УПЦ с реальным тюремным сроком. Также уголовное дело о "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдании вооруженной агрессии России" открыто против наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Аналогичное обвинение в разжигании межконфессиональной розни предъявили и главе Черкасской епархии митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию. А на днях возбудили уголовное дело против митрополита Запорожского Луки из-за его публикаций в Telegram также якобы "разжигающих ненависть".Согласно данным СБУ, с февраля 2022 года спецслужба завела 65 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ, в том числе — высокопоставленных. Уже вынесено 15 обвинительных приговоров. Кроме того, 19 священников канонической Украинской православной церкви лишены украинского гражданства указом Владимира Зеленского. По некоторым данным среди них и митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ Ионафан. Эта информация подтверждается тем, что в приговоре суда по его делу он указан как гражданин Российской Федерации, чье "гражданство Украины прекращено на основании Указа Президента Украины".Пока Ионафаны ходят по нашей землеЕлецких Анатолий Иванович родился 30 января 1949 года в селе Шаталовка в Воронежской (ныне Белгородской) области в семье учителя.Митрополит Ионафан – один из самых известных иерархов УПЦ. Он был первым наместником Киево-Печерской лавры после ее передачи церкви в 1992 году и начинал отстраивать монастырь. В прошлом архиерей больших епархий — Херсонской, Сумской. С 22 ноября 2006 года Ионафан — правящий архиерей Тульчинской и Брацлавской епархии (часть Винницкой области с центром в городе Тульчине) Украинской православной церкви.Владыка Ионафан известен как церковный композитор, песнопения которого исполняются на богослужениях во многих православных храмах по всему миру. Среди его произведений широко известна его работа "Чернобыльская Литургия", посвященная памяти тех, кто погиб при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. "Чернобыльская литургия" — своего рода, православный "Реквием", посвященный памяти погибших героев-ликвидаторов. Премьера на украинском языке состоялась в Киеве в Национальном доме музыки. Она также исполняется и на русском языке.Но самую большую известность владыка получил из-за противостояния с бывшим митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко). После прямого конфликта с Денисенко Ионафана (тогда еще епископа) в 1991 году запретили в служении, а после и лишили сана. Причина противостояния – несогласие по вопросу отделения от Московского патриархата. Ионафан считал, что УПЦ должна быть в единстве с РПЦ. Позднее после избрания другого митрополита (Владимира) лишение сана епископа Ионафана было признано не имеющим канонических оснований и потому – недействительным. А глава раскольничьего "Киевского Патриархата" Филарет потом неоднократно повторял: "Пока Ионафаны и Агафангелы ходят по нашей земле, Украина не будет независимой".Сегодня Владыка – пожилой и больной человек, инсулинозависимый, перенесший множество операций. Сообщается, что в последнее время ему тяжело было служить, часто уровень сахара в крови повышался. Иногда Владыка садился на службе, не мог долго стоять, но при этом всегда говорил прекрасные проповеди. В приговоре указано, что суд учел информацию о состоянии здоровья обвиняемого.Что в обвиненииВ октябре 2022 года СБУ провела обыски у митрополита Ионафана, в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, и др.)В качестве основных доказательств вины в обвинение вошла статья в интернете, которую, как утверждается, написал Ионафан, а также листовки, которые нашли при обыске. В приговоре скрыты названия конкретных материалов, но украинское одиозное издание "Бабель" перечисляет заголовки нескольких листовок: "Донбасс — Россия", "История Крыма", "Власти России, призыв для вас" и отмечает, что по словам прокурора, в них есть такие фразы, как "бандеровская власть" и "коричневая чума".Статья в защиту канонической УПЦ, о которой идет речь, называлась "С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире" и уже удалена с сайта Тульчинской епархии. Согласно выводам проведенной СБУ лингвистической экспертизы, в статье Ионафан отрицает самостоятельность ПЦУ, называет их священников "самосвятами-раскольниками", а Украину — "Малороссией" (в контексте событий XVII века). В ответном письме Ученого секретаря Киевской Духовной Академии архимандрита Митрофана (Божко) на выводы досудебной экспертизы статьи митрополита Ионафана в защиту канонической УПЦ отмечается апологетично-полемическая суть публикации Ионафана и подчеркивается, что нет никаких причин приравнивать религиозную полемику к разжиганию религиозной розни.Защитник обвиняемого в судебных прениях отметил, что митрополит в своей статье, поднимая вопрос каноничности УПЦ, коснулся вопроса границ Киевской митрополии, которая простиралась на Беларусь и на Малую Русь, но при этом, государственное обвинение исторические названия криминализировало.Редактор епархиальной газеты и администратор официального сайта Тульчинской епархии, допрошенный в суде и разместивший статью Владыки на допросе отметил, что считает публикацию "обычной полемической статьей, интересной богословам и историкам и отнюдь не рядовым гражданам".Союз православных журналистов считает, что позиция митрополита Ионафана относительно статуса УПЦ не нова. Он считал и считает, что УПЦ должна быть в единстве с РПЦ. На Украине сегодня эта позиция выглядит неоднозначно."Это вопрос внутрицерковный, садить в тюрьму за это нельзя. Данный факт понимаем не только мы, но и власти. Поэтому судили владыку не за личное видение пути дальнейшего существования УПЦ, а по совершенно другим обвинениям, которые настолько же абсурдны, насколько и сфальсифицированы", — пишет СПЖ.Что касается листовок, они вроде как были найдены за рабочими сапогами в канцелярии епархии. Свидетели, допрошенные судом, не видели момент их обнаружения следователем. Один из свидетелей утверждал, что если бы они были в помещении до обыска, то их бы обнаружила его жена, убиравшая этот дом и сообщила бы ему, поэтому этих листовок до проведения обыска в здании точно не было. Суд, однако, показания части свидетелей, которые его не устраивали, решил "оценивать критически, поскольку указанные свидетели являются канонически подчиненными обвиняемому, а следовательно не могут считаться объективными и беспристрастными".Якобы найденные листовки присутствовали в нескольких экземплярах, что позволило обвинению решить вопрос с публичностью, которая была нужна для некоторых из обвинений. Так, согласно экспертизе: "При условии, если предоставленные на исследование материалы были не в одном экземпляре или распространены в сети интернет, то они являются публичными".Итак, по каким статьям осудили Владыку:- по ч. 2 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) — 4 года лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;- по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) — 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества;- по ч. 3 ст. 15-ч. 2 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) — 1 год лишения свободы с конфискацией имущества;- по ч. 3 ст. 15 - ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины) — 3 года лишения свободы с конфискацией имущества.Так как по украинскому законодательству менее строгое наказание поглощается более суровым, а три раза отобрать одно и тоже имущество нельзя, по совокупности приговоров митрополиту назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.При этом, если ознакомиться с приговором, становится понятно, что первая статья обвинения доказывается только эпизодом со статьей в защиту канонической церкви. Тут важно отметить, что до СВО приговоров с реальным сроком по статье 161 УК Украины не было и уж тем более их не было в отношении "патриотов Украины", которые часто эту самую ненависть и разжигали.А три другие обвинения в тяжелых преступлениях — якобы найденных сотрудниками СБУ при обыске листовок в бумажном и электронном виде, которые митрополит по утверждению обвинения нашел в сети интернет, скачал, потом распечатал и имел намерение их распространять. После приговора адвокат митрополита Игорь Чудовский в интервью украинскому православному ресурсу "Перший казацький" сказал, что приговор был неожиданный: "Во время слушаний, а слушания проводились на протяжении 2-х месяцев, прокурор на аргументы защиты по возбуждению дела, по нарушению процессуальных норм действующего законодательства по получению доказательств, по искусственному созданию доказательств ничего не отвечал и молчал. Такое складывалось впечатление, что он совсем согласился. Суд вел себя достаточно толерантно. Давал высказаться защите. И в Пн в 16 часов как гром среди неба на нас упал обвинительный приговор".Игорь Чудовский акцентирует внимание на том, что то, что инкриминировалось митрополиту Ионафану, опровергается самой компьютерно-технической экспертизой, которую провели сами работники СБУ. Они задокументировали факт искусственного создания трех файлов доказательств по статьям 109, 110 и 436 именно по тем тяжелым преступлениям, в которых обвиняется митрополит. Их создали позднее, чем изъяли компьютеры. Обыск у митрополита Ионафана проводился 11 октября 2022 года. В экспертизе сказано, что листовки, на которые ссылается прокурор и сослался суд, оказались в компьютере 15 октября – через 4 дня после изъятия компьютера. То есть обвинения по ст. 109, 110, 436-2 базируются на доказательствах, которые оказались в компьютере владыки в то время, когда он находился у правоохранителей. Косвенные доказательства привязанностиЧто особенно странно, в деле также есть две категории очень странных доказательств, которые скрупулёзно перечисляет суд в приговоре.Первая группа – это кэш Телеграм. Чтобы было понятно в кэше Телеграм хранится разнообразнейший случайный материал, который был однажды загружен в телефон даже путем просмотра в каком-нибудь канале или присланный кем-либо. Например, что якобы нашли среди фотофайлов: "изображение лица, внешне похожего на Президента Украины, с надписью: "Ахмат сила!" или "изображение кота на фоне российского флага, одетого в т. н. шапку-ушанку, перед которым стоит пирог с надписью "I love Russia". Также на одном из носителей был найден файл с известным стихотворением "Меня лечил донецкий врач", в котором, по версии следствия, ни много ни мало, "глорифицируются представители псевдообразований Донецкой области".Вторая группа странных доказательств в судебных материалах — это публикации о Ионофане после обысков и ареста как доказательство вины. Подобных там много, но вот, например, публикация архимандрита Клавдиана, наместника мужского монастыря г. Тулы от 13 октября 2022 года после обысков у Ионафана:"Перед богослужением отец наместник обратился к верующим:- Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с наступающим праздником Покрова Пресвятой Богородицы, престольным праздником земли Русской. Прошу ваших молитв за моего духовного отца - владыку Ионафана (Елецких), именно он рукополагал меня в дьяконский и священнический сан. Он талантливый, даже гениальный человек, рукополагал его, как и Святейшего Патриарха Кирилла, знаменитый митрополит Никодим (Ротов)… Он сам из Воронежа, истинный патриот России, в своих проповедях много говорил о русском мире, о России. В эти трудные времена он продолжал поминать Святейшего Патриарха за Божественной литургией, за что его и сдали СБУ. 11 октября в его квартире были обыски, в результате которых нашли его фотографии с Патриархом Кириллом, вырезки речи президента России, гимн Донбасса, который он сочинил… Прошу ваших молитв, будем сегодня просить Царицу Небесную, чтобы скорее наступил мир на украинской земле!".Совершенно, непонятно, как следствие и суд может принимать написанные третьими лицами материалы, как доказательство вины.Согласно приговору, "вина Елецких в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушениях полностью доказана материалами уголовного производства". И более того, материалы из двух странных групп, в том числе публикации третьих лиц на российских новостных ресурсах (после обысков), которые нельзя отнести к действиям и деятельности самого митрополита, признаны судом "косвенными доказательствами привязанности обвиняемого к государству-агрессору Российской Федерации, ее главе президенту Путину, а также Патриарху Московскому Кириллу Предстоятелю Русской Православной церкви".Для них этот год важенПо результатам приговора стороны выразили желание продолжать судебную борьбу. Как отметил представитель Винницкой областной прокуратуры Константин Гоздуп, прокуратура будет будет подавать апелляцию на приговор и требовать увеличить срок тюремного заключения для митрополита. "Мы просили осудить (митрополита Тульчинского Ионафана) Елецких на шесть лет, суд решил дать пять. Для нас этот год важен", - подчеркнул Гоздуп.Юридический отдел УПЦ также прокомментировал приговор митрополиту Ионафану. Юристы настаивают, что приговор владыке подлежит пересмотру и отмене судом апелляционной инстанции, так как он является неправомерным и незаконным. Они также отмечают, что в обвинении по ст. ст. 109-110 УК Украины прокурором и судом применено понятие "неоконченное покушение на уголовное правонарушение":

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, сбу, репрессии, упц, пцу, эксклюзив, свобода слова