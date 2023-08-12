10 лет за символ Z. На Украине посадили автора герба и флага Харьковской области - 12.08.2023 Украина.ру
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10 лет за символ Z. На Украине посадили автора герба и флага Харьковской области
10 лет за символ Z. На Украине посадили автора герба и флага Харьковской области - 12.08.2023 Украина.ру
10 лет за символ Z. На Украине посадили автора герба и флага Харьковской области
К 10 годам лишения свободы приговорили- на Украине художника, автора герба Харьковской области Сергея Шапошникова, который якобы изготовлял агитационные листовки для МО РФ. Доказательства обвинения были сомнительны, но Сергея вынудили подписать признание под угрозой конфискации жилья у жены-инвалида.
2023-08-12T06:53
2023-08-12T06:53
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Открытки для дочери5 августа 2022 года в Харькове по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационизм, совершенный группой лиц в виде информационной поддержки России) арестовали арт-директора местного телеканала "Тонис-центр", 61-летнего Сергея Шапошникова.В следственных органах заявили, что он "изготовлял у себя дома открытки с изображением символики латинской буквы Z и триколора российского флага", а изготовленные макеты открыток отправлял своей дочери в Россию.Сергей Шапошников — не рядовой дизайнер, а очень известный в Харькове человек. В мае 1999 году Харьковский облсовет утвердил герб и флаг Харьковской области, разработанные Шапошниковым. По словам разработчика, при создании герба, он стремился максимально сохранить геральдическую преемственность и лишь добавил символику, характеризующую нынешний этап развития области, а также особенности ее административно-территориального деления. Например, количество дубовых листьев в обрамляющем герб венке соответствует числу районов и городов областного подчинения в Харьковской области. Следует обратить внимание, что герб Шапошникова, который используется как официальным символ Харьковской области до сих пор, почти не отличается от герба Харьковской губернии Российской империи с 1781 по 1887 гг. На нем разве что нет короны, вместо которой изображены книга, шестерня и колосья.Сторона обвинения говорит, что Шапошников вступил в сговор со своей 34-летней дочерью, которая более 10 лет живет в Москве с семьей и якобы хорошо знакома с различными чиновниками из Минобороны РФ, а также российскими блогерами.По версии обвинения, после начала СВО Шапошников регулярно общался с дочерью и смотрел российские телепередачи. Это привело его как художника и дизайнера к мысли изготовить открытки с изображением георгиевской ленты и надписью: "1945 — 2022. 77 лет", а затем распространить открытки через волонтеров в ЛНР.Далее, с 12 по 16 апреля 2022 года обвиняемый изготовил листовки с изображением латинской буквы "Z", а 17 апреля отправил макеты листовок дочери в Москву через Telegram "для распространения среди личного состава Вооруженных сил государства-агрессора РФ и других военных, вооруженных формирований, привлеченных к ведению агрессивной войны против Украины".С 9 по 13 мая Шапошников создал открытку с изображением латинской буквы Z, российским триколором и лозунгами "Работайте братья! Победа за нами! Мы на своей земле!" и 18 мая отправил дочери макет.«С целью поддержания боевого духа»Можно предположить, что при обыске сотрудники СБУ действительно нашли в компьютере Шапошникова макеты таких открыток и листовок. Можно даже предположить, что он их отправлял дочери и этот факт установили, открыв Telegram-аккаунт обвиняемого. С другой стороны, в деле 18-летней Насти Глущенко из Бахмута, которой дали 9 лет за якобы передачу российским спецслужбам данных о дислокации подразделений ВСУ (хотя выяснилось, что к Настиному телефону, в котором нашли доказательства, имели доступ следователи и опера СБУ до видеофиксации обыска и составления протокола), эсбэушный технический эксперт прямо в зале суда заявил, что техника позволяет только установить факт наличия в том или ином Telegram-аккаунте то или иное сообщение, но сказать, кто именно его отправил и кому — невозможно, поскольку один и тот же аккаунт могут использовать разные люди с разных устройств.Итак, факт изготовления и хранения указанных листовок преступлением не является. Факт отправки Шапошниковым указанных открыток именно дочери в Москву недоказуем без свидетельских показаний. А таковых, естественно, нет. Что же касается дальнейших действий дочери (если это была она) с макетами, то здесь у следствия и прокуратуры все совсем плохо.В обвинительном акте они указали, что:— в середине апреля 2022 года за один день напечатано 1000 экземпляров листовок Шапошникова;— после 21 апреля напечатанные листовки были распространены среди личного состава Вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР;— после 9 мая по просьбе дочери и ее мужа Шапошников откорректировал материалы специально для распространения в Луганской области;— затем дочка Шапошникова обратилась к президенту РФ и Министерству обороны РФ с предложением по их использованию и распространению среди личного состава Вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР "с целью поддержания боевого духа";— 13 мая ей якобы пришло согласие из Министерства обороны РФ на использование на безвозмездной основе указанных листовок в рамках "информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом вооруженных сил РФ";— изготовленные листовки в период с 19 мая 2022 года распространены среди личного состава Вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР;— по какой-то секретной оперативной информации, Министерство обороны РФ выразило Шапошникову благодарность.Как доказательства связаны с угрозой конфискацииЛогика требует объяснить, каким образом листовки распространяли в войсках с 21 апреля, если распоряжение МО появилось только 13 мая. И самое главное — откуда это все стало известно следствию? У него в руках соответствующие распоряжения МО РФ? Может быть, переписка дочери Шапошникова с российскими чиновниками? Или есть свидетели среди российских военнослужащих, давшие показания о распространении в их частях данных листовок?Ничего подобного, конечно, нет. Уголовное производство открыто 27 июня 2022 года, буквально за несколько дней до обыска и задержания. Учитывая содержание обвинения, сложно предположить, что основанием для обыска могло быть что-то, кроме доноса от каких-то знакомых, поскольку ничего публичного Сергей Шапошников не делал.Во время следствия, с августа по ноябрь 2022 года (ровно четыре месяца) Шапошникова держали в СИЗО и ничего особенного не происходило. Но 4 ноября Киевский районный суда Харькова, конечно, по ходатайству СБУ, накладывает арест на харьковскую квартиру Сергея. И тут выясняется важная подробность — на руках Шапошникова находится 63-летняя жена с инвалидностью второй группы. Вменяемая ему статья УК предполагает конфискацию имущества. Если квартира приобретена обвиняемым до брака или даже приобретена совместно в браке, но в судебном порядке отдельно не выделена доля жены, жилье могут забрать.И вот, примерно через полтора месяца после решения об аресте квартиры, в декабре 2022 года, без единого судебного заседания Шапошникову выносится приговор. Основание — признание вины. Все, что якобы установлено следствием касательно связей дочки обвиняемого с МО РФ, распространения его листовок среди российских арамейских подразделений, вынесенной благодарности и т.д. — слова самооговора Шапошникова, никаких других доказательств, как мы и предполагали, нет.Раз есть признание, суд ничего дальше не рассматривает, то есть адекватность и доказательность аргументов обвинения общественности не становится известна, а значит не могут возникнуть и сомнения в справедливости приговора.Итак, в декабре 2022 года Шапошникова приговаривают к 10 годам лишения свободы, но, что принципиально в данном случае, без конфискации имущества. 10 лет— это минимальный срок, предусмотренный ч. 6 ст. 111-1 УК Украины, максимальный — 12 лет. То есть сделкой со следствием Шапошников не слишком сильно облегчил свою участь, но зато обезопасил жену-инвалида от возможной потери жилья, фактически оградил ее от участи оказаться на улице. Сразу после приговора суд постановил снять арест с квартиры.Потом, уже в этом году, была апелляция, но она не уменьшила срок, объяснив это тем, что "идет война".Связь с рабочей группой редакции по вопросам гражданских пленных: чат-бот в Телеграм https://t.me/HelpCivilians_botили по адресу: editors@ukraina.ru
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Репрессии на Украине, Украина, Россия, СВО, репрессии, Харьков, СБУ, ЛНР, ДНР, Эксклюзив

10 лет за символ Z. На Украине посадили автора герба и флага Харьковской области

06:53 12.08.2023
 
Сергей Шапошников. Задержание
Сергей Шапошников. Задержание
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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К 10 годам лишения свободы приговорили- на Украине художника, автора герба Харьковской области Сергея Шапошникова, который якобы изготовлял агитационные листовки для МО РФ. Доказательства обвинения были сомнительны, но Сергея вынудили подписать признание под угрозой конфискации жилья у жены-инвалида.
Открытки для дочери
5 августа 2022 года в Харькове по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационизм, совершенный группой лиц в виде информационной поддержки России) арестовали арт-директора местного телеканала "Тонис-центр", 61-летнего Сергея Шапошникова.
В следственных органах заявили, что он "изготовлял у себя дома открытки с изображением символики латинской буквы Z и триколора российского флага", а изготовленные макеты открыток отправлял своей дочери в Россию.
18 марта 2021, 15:41
Павел Волков. Кто онЗапорожский журналист, блогер
Сергей Шапошников — не рядовой дизайнер, а очень известный в Харькове человек. В мае 1999 году Харьковский облсовет утвердил герб и флаг Харьковской области, разработанные Шапошниковым.
По словам разработчика, при создании герба, он стремился максимально сохранить геральдическую преемственность и лишь добавил символику, характеризующую нынешний этап развития области, а также особенности ее административно-территориального деления.
Например, количество дубовых листьев в обрамляющем герб венке соответствует числу районов и городов областного подчинения в Харьковской области. Следует обратить внимание, что герб Шапошникова, который используется как официальным символ Харьковской области до сих пор, почти не отличается от герба Харьковской губернии Российской империи с 1781 по 1887 гг. На нем разве что нет короны, вместо которой изображены книга, шестерня и колосья.
Сторона обвинения говорит, что Шапошников вступил в сговор со своей 34-летней дочерью, которая более 10 лет живет в Москве с семьей и якобы хорошо знакома с различными чиновниками из Минобороны РФ, а также российскими блогерами.
По версии обвинения, после начала СВО Шапошников регулярно общался с дочерью и смотрел российские телепередачи. Это привело его как художника и дизайнера к мысли изготовить открытки с изображением георгиевской ленты и надписью: "1945 — 2022. 77 лет", а затем распространить открытки через волонтеров в ЛНР.
Далее, с 12 по 16 апреля 2022 года обвиняемый изготовил листовки с изображением латинской буквы "Z", а 17 апреля отправил макеты листовок дочери в Москву через Telegram "для распространения среди личного состава Вооруженных сил государства-агрессора РФ и других военных, вооруженных формирований, привлеченных к ведению агрессивной войны против Украины".
С 9 по 13 мая Шапошников создал открытку с изображением латинской буквы Z, российским триколором и лозунгами "Работайте братья! Победа за нами! Мы на своей земле!" и 18 мая отправил дочери макет.
Дарья Крыгина
6 августа, 06:44Репрессии на Украине
Харьковское судилище. Дарью Крыгину вторично закрыли в СИЗО, когда дело начало разваливатьсяКандидата юридических наук из Харькова Дарью Крыгину обвинили в передаче данных о ВСУ представителям ЛНР, но доказательства обвинения оказались испорченными. Все, что есть в деле — наличие у Дарьи родственников в г. Антрацит. Судью, которая выпустила Крыгину под залог, заставили взять самоотвод и Дарью повторно арестовали.
«С целью поддержания боевого духа»
Можно предположить, что при обыске сотрудники СБУ действительно нашли в компьютере Шапошникова макеты таких открыток и листовок. Можно даже предположить, что он их отправлял дочери и этот факт установили, открыв Telegram-аккаунт обвиняемого.
С другой стороны, в деле 18-летней Насти Глущенко из Бахмута, которой дали 9 лет за якобы передачу российским спецслужбам данных о дислокации подразделений ВСУ (хотя выяснилось, что к Настиному телефону, в котором нашли доказательства, имели доступ следователи и опера СБУ до видеофиксации обыска и составления протокола), эсбэушный технический эксперт прямо в зале суда заявил, что техника позволяет только установить факт наличия в том или ином Telegram-аккаунте то или иное сообщение, но сказать, кто именно его отправил и кому — невозможно, поскольку один и тот же аккаунт могут использовать разные люди с разных устройств.
Итак, факт изготовления и хранения указанных листовок преступлением не является. Факт отправки Шапошниковым указанных открыток именно дочери в Москву недоказуем без свидетельских показаний. А таковых, естественно, нет. Что же касается дальнейших действий дочери (если это была она) с макетами, то здесь у следствия и прокуратуры все совсем плохо.
В обвинительном акте они указали, что:
— в середине апреля 2022 года за один день напечатано 1000 экземпляров листовок Шапошникова;
— после 21 апреля напечатанные листовки были распространены среди личного состава Вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР;
— после 9 мая по просьбе дочери и ее мужа Шапошников откорректировал материалы специально для распространения в Луганской области;
— затем дочка Шапошникова обратилась к президенту РФ и Министерству обороны РФ с предложением по их использованию и распространению среди личного состава Вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР "с целью поддержания боевого духа";
— 13 мая ей якобы пришло согласие из Министерства обороны РФ на использование на безвозмездной основе указанных листовок в рамках "информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом вооруженных сил РФ";
— изготовленные листовки в период с 19 мая 2022 года распространены среди личного состава Вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР;
— по какой-то секретной оперативной информации, Министерство обороны РФ выразило Шапошникову благодарность.
Провокация
31 июля, 17:56Репрессии на Украине
17-летнего политзаключенного довели до мысли о суициде. Киев срывает диалог об обмене гражданскимиВ рамках медиа-проекта, раскритикованного международными правозащитниками как нарушающего Женевские конвенции, Украина сфабриковала фейк о том, что РФ запросила на обмен гражданских пленных и отказалась от них
Как доказательства связаны с угрозой конфискации
Логика требует объяснить, каким образом листовки распространяли в войсках с 21 апреля, если распоряжение МО появилось только 13 мая. И самое главное — откуда это все стало известно следствию? У него в руках соответствующие распоряжения МО РФ? Может быть, переписка дочери Шапошникова с российскими чиновниками? Или есть свидетели среди российских военнослужащих, давшие показания о распространении в их частях данных листовок?
Ничего подобного, конечно, нет. Уголовное производство открыто 27 июня 2022 года, буквально за несколько дней до обыска и задержания. Учитывая содержание обвинения, сложно предположить, что основанием для обыска могло быть что-то, кроме доноса от каких-то знакомых, поскольку ничего публичного Сергей Шапошников не делал.
Во время следствия, с августа по ноябрь 2022 года (ровно четыре месяца) Шапошникова держали в СИЗО и ничего особенного не происходило. Но 4 ноября Киевский районный суда Харькова, конечно, по ходатайству СБУ, накладывает арест на харьковскую квартиру Сергея. И тут выясняется важная подробность — на руках Шапошникова находится 63-летняя жена с инвалидностью второй группы. Вменяемая ему статья УК предполагает конфискацию имущества. Если квартира приобретена обвиняемым до брака или даже приобретена совместно в браке, но в судебном порядке отдельно не выделена доля жены, жилье могут забрать.
И вот, примерно через полтора месяца после решения об аресте квартиры, в декабре 2022 года, без единого судебного заседания Шапошникову выносится приговор. Основание — признание вины. Все, что якобы установлено следствием касательно связей дочки обвиняемого с МО РФ, распространения его листовок среди российских арамейских подразделений, вынесенной благодарности и т.д. — слова самооговора Шапошникова, никаких других доказательств, как мы и предполагали, нет.
Раз есть признание, суд ничего дальше не рассматривает, то есть адекватность и доказательность аргументов обвинения общественности не становится известна, а значит не могут возникнуть и сомнения в справедливости приговора.
Итак, в декабре 2022 года Шапошникова приговаривают к 10 годам лишения свободы, но, что принципиально в данном случае, без конфискации имущества. 10 лет— это минимальный срок, предусмотренный ч. 6 ст. 111-1 УК Украины, максимальный — 12 лет. То есть сделкой со следствием Шапошников не слишком сильно облегчил свою участь, но зато обезопасил жену-инвалида от возможной потери жилья, фактически оградил ее от участи оказаться на улице. Сразу после приговора суд постановил снять арест с квартиры.
Потом, уже в этом году, была апелляция, но она не уменьшила срок, объяснив это тем, что "идет война".
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