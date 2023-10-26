https://ukraina.ru/20231026/1050492317.html

Заставить Украину прекратить репрессии. МИД РФ нужны расследования о нарушении прав человека на Украине

Заставить Украину прекратить репрессии. МИД РФ нужны расследования о нарушении прав человека на Украине - 26.10.2023 Украина.ру

Заставить Украину прекратить репрессии. МИД РФ нужны расследования о нарушении прав человека на Украине

На площадке Общественной палаты РФ политики, журналисты, правозащитники и общественные деятели обсудили вопросы помощи тысячам гражданских пленных и политзаключенных на Украине

2023-10-26T15:04

2023-10-26T15:04

2023-10-26T17:47

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украина

россия

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репрессии

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общественная палата

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«МИД России приветствует инициативу по фиксации, документированию и расследованиям многократных нарушений властями Украины международного уголовного права, международного гуманитарного права и преступлений против прав человека», — заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Неотвратимость наказания он назвал главным принципом. Пока на скамье подсудимых находятся только пешки, но Мирошник считает, что в будущем никто не избежит наказания «за то, что в тюрьмах издеваются над людьми, за политические убийства и похищения, за террористические акты». По убеждению Мирошника, исполнять нормы международного гуманитарного права нужно заставить, иначе человечество ждет печальный исход.Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов обратил внимание и на другую сторону справедливости — на ответственность.«Нам здесь в кабинетах кажется, что мы очень много делаем, — отметил он, — но если посмотреть на ситуацию глазами заключенных в тюрьмы пророссийских граждан Украины и их родственников, то мы начинаем выглядеть уже не так хорошо, как нам бы хотелось».Кузнецов констатировал, что не все жители новых территорий являются убежденными сторонниками России, некоторые из них сотрудничали с СБУ, с ВСУ, наводили ракетные удары, передавали данные. В ДНР и ЛНР с 2014 года за такие действия в местах лишения свободы находится немало людей.«Почему бы не начать аккуратный, но систематический обмен пособников ВСУ, которые сидят в наших колониях и СИЗО, на пророссийских граждан Украины, которых публично унижают, ломают?» — предложил депутат.Кузнецов убежден, что если менять таких гражданских небольшими группами, то людям, которые доверились России и за это пострадали, можно дать надежду, а российские спецслужбы смогут проверить их на предмет вербовки спецслужбами Украины.«Мы написали письмо патриарху, чтобы он, если будет возможность, поговорил на эту тему с президентом. Другого варианта для осуществления того, что мы предлагаем, кроме поручения президента, я не вижу», — подытожил депутат.Первый зампред Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, глава «Международного общественного трибунала» Максим Григорьев выразил сомнение в том, что Украина на практике пойдет на такие обмены.«Украина не хочет простых людей с нашей стороны, от нас просят главарей националистических группировок, террористов, убийц вроде небезызвестной Тайры, — сказал он. — Кроме того, украинская сторона не разделяет военных и гражданских. От нас требуют офицеров "Азова"*, а нам за них предлагают бабушек, которые где-то сказали, что русские тоже люди».Григорьев вспомнил обмены 2015 года, когда Украине были переданы офицеры и спецслужбисты, а ЛНР и ДНР получили людей, которые попались на блокпостах за визитку российского журналиста в кармане или за подозрительные для украинских силовиков фотографии в телефоне.Обозреватель Украина.ру, правозащитник Павел Волков сообщил, что с первых дней СВО СБУ начала так называемые стабилизационные мероприятия — людей похищали, бросали в подвалы, избивали, пытали, некоторых потом выбрасывали на улицу, некоторых официально задерживали, некоторые пропали без вести.Волков рассказал, что в результате обработки данных украинских прокуратур за полтора года стало известно о примерно 56 тысячах дел, заведенных в связи с конфликтом, по которым выдвинуто 12 тысяч подозрений и около 8 тысяч передано в суды. То есть можно говорить, что около 10 тысяч гражданских находятся сегодня в местах заключения. Эти подсчеты в части статьи о коллаборационизме были подтверждены последним докладом ООН.По словам правозащитника, в тюрьмах Украины находятся люди, которые выражали оппозиционные взгляды и мнения, а также те, кто работал и раздавал гуманитарную помощь на занятых, а потом оставленных Россией территориях. Самой сложной категорией гражданских пленных Волков назвал тех, кто помогал российской армии.Он привел пример приговоренной к пожизненному заключению 22-летней Ангелины Довбни, которая якобы навела ракеты на несколько крупных военных и промышленных объектов, но в ее приговоре нет ничего об ущербе и пострадавших. СБУ вела ее несколько недель, позволяя передавать данные, в результате чего могли погибнуть люди, и только потом задержала. По мнению Волкова, это похоже на провокацию преступления со стороны СБУ, поэтому такие люди, спровоцированные вследствие из взглядов и мнений, могут быть также названы политическими заключенными.«Единственный настоящий вариант помочь этим людям, — сказал Волков, — заставить Украину прекратить репрессии. Но мы понимаем, что в ближайшее время этого не произойдет. Поэтому для таких людей реальных вариантов выйти на свободу, кроме обмена, не остается».Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер одной из главных проблем гипотетического обмена назвала гораздо большее количество гражданских пленных на Украине, чем приговоренных или находящихся под следствием в России за антигосударственную деятельность. В качестве примера она рассказала случай, что в Николаеве только за один раз задержали группу из 17 человек, которые якобы наводили российские ракеты.«Десять тысяч — это очень скромное, заниженное количество людей, которые задержаны на Украине по политическим статьям», — считает Шеслер.Также она обратила внимание, что многие задержанные — совсем не политические активисты, которые понимают все риски, а случайные жертвы, по которым катком прокатилась украинская правоохранительная система. При этом, по ее словам, в России на сегодняшний день отсутствует ответственный орган, занимающийся освобождением пророссийских граждан Украины.«Нет субъекта, который бы выходил на украинскую сторону с предложениями по обмену», — заявила Шеслер.В дискуссии принял участие находящийся в России руководитель Украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков. Он считает, что Красный Крест, ООН и миссия ОБСЕ показали свою недееспособность в обсуждаемом вопросе, поэтому есть смысл в формировании международной гуманитарно-правовой миссии по соблюдению прав пленных, военных и гражданских, в которую войдут представители общественности с российской и украинской сторон.«По моим данным, — заявил Поляков, — с украинской стороны такое одобрение есть».Он отметил, что положение задержанных гражданских лиц сегодня гораздо хуже, чем военных.«Военными занимаются с российской стороны Министерство обороны, с украинской — координационный штаб по вопросам военнопленных, — объяснил он. — Гражданских лиц в этой схеме нет. Их обсуждают в частных беседах, но не более того».Выслушав позиции выступавших, Родион Мирошник сообщил, что процесс обменов в значительной мере непубличен и чем больше процесс выходит в публичную плоскость, тем большую цену украинские власти выставляют за людей, которых Россия объявляет ей нужными. Кроме того, он предположил, что «Украина может насобирать в обменный фонд сколько угодно человек, и мы просто не будем знать, на кого их менять».Дмитрий Кузнецов возразил на это, что слышал такой аргумент много раз, но не считает его значительным.«У них уже порядка 10 тысяч человек обменного фонда. Ими забито все. Массовый террор. Если они будут увеличивать обменный фонд, то это только на руку нашим переговорщикам, ведь у нас, по нашим оценкам, сотни, которые сидят», — сказал он.«А сотни — это кто? — поинтересовался Максим Григорьев. — Убийцы из "Азова"*?»«Нет, гражданские, некомбатанты, которые помогали другой стороне, — ответил Кузнецов. — У меня есть полномочия депутата прийти в колонию и проверить условия содержания, я их видел, например, в колонии в ЛНР. Я видел там женщину, которая в 2018 году встречалась с эсбэушником и передавала ему какие-то данные. Другая прикрепила к своему коммерческому ларьку устройство, которое передавало на другую сторону информацию о передвижении наших танков. Они осуждены судами ЛНР. Некоторые наводили ракеты, но то же самое делали и наши люди».Аргумент о невозможности менять наводчиков ракет, поскольку это насильственное преступление, Кузнецов также счел странным.«А военнопленные, которых меняют, они кидали друг другу бумажные самолетики? — спросил он. — Позиция офиса украинского омбудсмена, которую я слышал, очень простая: забирайте, кого хотите, и отдайте, кого хотите, из списка из 100 человек, который мы скинули, можем еще 1000 прислать. Возможно, они обманывают, но что мешает нам согласиться на обмен, а если они обманут и не проведут его, обличить их?»«Когда я предложил обменять Виктора Бута на Бритни Грайнер, очень серьезные взрослые люди говорили мне, что это невозможно, — поделился своим опытом работы по обмену гражданскими лицами вице-президент Российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников, — но оказалось, что именно такие эмоциональные выступления, как прозвучали сегодня, дают свой результат».Мельников рассказал, что отправил целый ряд обращений в международные инстанции по подростку из Бахмута Владимиру Маркину, которого осудили на Украине на 10 лет, а также по некоторым священнослужителям УПЦ.«И священнослужителя обменяли, и Маркина готовы обменять, — утверждает он. — Если для этого нужно донести информацию до президента, то что нам мешает написать обращение? Мы можем намного больше, чем нам кажется».Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ), главный редактор радио «Спутник» Кирилл Вышинский отметил, что многие из гражданских лиц, которых Украина обвиняет в пособничестве России, являются гражданами России по рождению, а многие стали ими де-факто после присоединения новых территорий.«У государства перед этими людьми есть обязательства, а значит нужно приложить усилия, чтобы освободить их из украинских тюрем. Эта тема должна постоянно быть в фокусе СМИ», — считает Вышинский.Родион Мирошник согласился с тем, что информация о людях, которых на Украине привлекают по политически-мотивированным обвинениям, должна быть вынесена на международные площадки.«Чем больше данных о нарушениях прав человека, чем больше конкретных историй людей будет собрано общественниками и журналистами, тем больше шансов заставить Украину освободить задержанных», — заявил Мирошник.Сбор базы данных, наиболее детальной информации об арестованных, журналистские расследования посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима назвал тем, что нужно российским дипломатам, чтобы помочь в освобождении этих людей.

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, россия, обмен пленными, пленные, права человека, репрессии, эксклюзив, общественная палата, мид рф