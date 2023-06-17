https://ukraina.ru/20230617/1047299895.html

Целенаправленная шпиономания. Дело профессора Абдуллаева как классический пример бессудных дел на Украине

Целенаправленная шпиономания. Дело профессора Абдуллаева как классический пример бессудных дел на Украине - 17.06.2023 Украина.ру

Целенаправленная шпиономания. Дело профессора Абдуллаева как классический пример бессудных дел на Украине

Врача, помогавшего беженцам в монастыре УПЦ, приговорили к 15 годам заключения с конфискацией за якобы шпионаж в пользу России. Но судебного разбирательства не было.

2023-06-17T15:38

2023-06-17T15:38

2023-06-17T15:38

сбу

репрессии на украине

шпионаж

политзаключенные

эксклюзив

украина

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Вернулся шпионить за военными и учеными?Врач высшей категории, доктор медицины и биологических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, специалист по детским и взрослым инфекционным болезням, эпидемиологии и микробиологии Фархот Абдуллаев с 2004 года преподавал в Медицинской академии имени Георгиевского в Крыму. После присоединения Крыма к России он принял решение продолжить работу в Киеве, а его жена, прима крымскотатарского академического театра Фатма Асанова, осталась в Симферополе. Абдуллаева пригласили на работу в Национальный медицинский университет им. Богомольца и научно-исследовательский институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук Украины. Также по совместительству он преподавал анатомию, гистологию, физиологию в Киевском медицинском университете Украинской ассоциации народной медицины. За несколько лет он защитил две докторские диссертации и стал проректором одного из столичных университетов.В 2015 году о 53-летнем профессоре Фархоте Абдуллаеве написало "Радио Свобода" (признано иноагентом). Ценность этой публикации сегодня состоит в одной важной детали. В статье написано, что Абдуллаев ездил к семье в Симферополь на 1-2 дня каждую неделю. Почему это важно, будет понятно позже.В конце мая 2022 года профессора Абдуллаева задержала СБУ якобы во время передачи некой агентурной информации представителям России. Украинские СМИ со ссылками на пресс-службу СБУ сообщили, что профессора уволили в 2020 году и он переехал в Крым, где наладил контакты с ФСБ, а в 2022 году, за месяц до начала военных действий, якобы вернулся в Киев с задачей сбора информации о военнослужащих ВСУ, находившихся на стационарном лечении в Киевской области, а также вербовки украинских и иностранных ученых, работавших в сфере военной эпидемиологии, вирусологии и инфекционных заболеваний. Информацию от них Абдуллаев якобы получал, рассказывая, что работает над научной диссертацией. По сообщениям пресс-службы СБУ и украинских СМИ, за агентурную работу он должен был получить должность заместителя министра здравоохранения Крыма.В неустановленном месте, в неустановленное время и неизвестно с кемНасколько адекватны эти сведения, можно судить из нескольких источников. Прежде всего, из судебного приговора.12 января 202З года Соломенский районный суд Киева признал Фархота Абдуллаева, до того проведшего в Лукьяновском СИЗО почти 8 месяцев, виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией всего имущества.Во-первых, из сведений, отмеченных в приговоре, ясно, что в Крым в 2020 году Абдуллаев не переезжал, но продолжал до момента задержания работать в Киеве, а именно председателем комиссии по реорганизации медицинского университета. В Крым, как известно из публикации "Радио Свобода" (признано иноагентом) он ездил регулярно к семье. Таким образом его якобы специальное возвращение в Киев в преддверие начала российской спецоперации превращается в ерунду — таких возвращений за 8 лет пребывания профессора в Киеве было множество. Автор данной статьи лично сталкивался с таким несоответствием публично распространяемой СБУ информации о задержанных и фактическим положением вещей. Так в его деле пресс-служба СБУ заявила, что в 2017 году он поехал в Россию, чтобы получить от спецслужб задание дестабилизировать Украину. Правда же состояла в том, что автор ездил в Россию к родственникам почти каждый год много лет подряд, а данные о задании спецслужб, естественно, даже не вошли в обвинительный акт. Ничем не доказанные фейки, которые публикует СБУ в момент задержания граждан по политическим мотивам, нужны лишь для одного — для легитимации задержания и нагнетания в обществе истерики и шпиономании, которая как бы превращает работу СБУ в общественно полезную. То же самое произошло в процессе над Фархотом Абдуллаевым. В его приговоре нет ни слова ни о переезде профессора в Крым в 2020 году (наоборот, отмечено, что он продолжал работать в Киеве), ни о вступлении в связь с представителями ФСБ в Крыму.Во-вторых, задержали Абдуллаева не при передаче секретных сведений, а в медицинском центре "Клиника святителя Луки" при Свято-Вознесенском мужском монастыре УПЦ в селе Банчены Черновицкой области, где он вел прием эвакуированных, как до того, с начала СВО, лечил их в Киеве, а затем в лагере для беженцев в селе Селятино Черновицкой области. Монахи Свято-Вознесенского монастыря приняли более 5000 человек (часть в монастырской гостиннице, часть в своих комнатах), в том числе 300 детей-сирот из Донецкой и Луганской областей — при Банченском монастыре с 2002 года действует детский дом.В-третьих, в обвинении нет ни слова о том, что Абдуллаев договорился с ФСБ о получении должности заместителя министра здравоохранения Крыма взамен своих услуг. Это говорит о том, что пресс-служба СБУ и украинские СМИ этот момент просто придумали. В итоге получается, что обвинение не указало предполагаемый мотив совершения преступления. Ни должность, ни деньги, ни идеология — в качестве мотива не указано ничего. И тогда проседает умысел, а за ним и все дело. Действительно, о каких мотивах может идти речь? Человек в 2014 году сделал принципиальный выбор в пользу Украины. О том, что он был именно принципиальным, сам Абдуллаев рассказывал в статье "Радио Свобода" (признано иноагентом). Принципиальность этого выбора доказывается и тем, что семья профессора осталась в Симферополе и он вынужден был еженедельно (по крайней мере в 2015 году) проделывать неблизкий путь из Киева в Крым к семье. Мотив идеологии в данном случае отпадает железно. О деньгах и должностях речь в обвинении не идет. Да и сложно понять, зачем нужно было уезжать из Крыма, чтобы потом стремиться получить должность в Крыму. Не такую, кстати, и высокой относительно имевшегося у профессора в Киеве, чтобы так рисковать, занимаясь шпионажем. Ладно бы еще министром всей Украины, но Крыма? Не сходится.В-четвертых, вменяемые Абдуллаеву преступные действия начинаются лишь с апреля 2022 года с отметкой "точную дату установить не удалось" и "в неустановленном месте". Обвинение утверждает, что с именно с того момента (а не в 2020 году и не за месяц до СВО, как указывали украинские СМИ) профессор якобы общался через Телеграм с кем-то из ФСБ и именно в конце апреля ему якобы предложили собрать данные о военных госпиталях и медучреждениях, в которых обслуживают украинских военных, об ученых, которые проводят исследования в области военной эпидемиологии и вирусологии и инфекционных заболеваний. В неустановленном месте, и в неустановленное время, но не позднее апреля 2022 года, Абдуллаев согласился. Как можно доказать факт согласия (должен быть либо подписанный документ, либо аудиозапись устной договоренности, либо скриншот переписки в соцсетях), когда неизвестна дата этого согласия, вопрос риторический.Законспирированный агент Z и обменный фондТем не менее. 3 мая 2022 года (никакого "за месяц" до СВО) Абдуллаев, по версии следствия в неустановленном месте через Телеграм "с обеспечением всех мер конспирации" передал лицу с ником Z информацию касательно распространения инфекционных болезней среди военных и мест хранения штаммов холеры. Ник Z для конспиративного общения с российскими спецслужбами — это сильный ход. Напоминает американское обвинение российских хакеров во вмешательстве в выборы в США, основанное на подписи "Феликс Эдмундович" в каком-то из компьютерных кодов. Ну конечно Z не вызовет ни у кого никаких подозрений.Особенно интересно, что не Абдуллаев рассказал Z о том, где найти людей, обладающих нужной информацией, а, наоборот, Z указал Абдуллаеву на то, что необходимые люди есть в центральном военном госпитале. Кто на кого шпионил, не понятно. Результатом шпионской деятельности, по версии следствия, стали два эпизода в мае: отправка Z записи разговора с неким Медведевым, который якобы может достать информацию в военном госпитале и отправка Z данных о некоем иностранном благотворительном фонде, который передавал Украине препараты и автомобили.Кто такой Z, какая конкретно информация была передана и содержит ли она гостайну, могла ли эта информация навредить Украине и вообще сам факт передачи — ничего из этого в суде не то, что не было доказано, но даже не было рассмотрено, чтобы общественность могла делать какие-то выводы. Написать же в обвинительно акте можно что угодно.Абдуллаев и его родственники утверждают, что информация, которой он интересовался, была нужна исключительно для выполнения профессионального долга медика."Отца осудили за шпионаж, сфабриковав обвинения, которые основываются лишь на переписках в социальной сети Telegram.... Он лишь выполнял свой медицинский долг", — сказал финскому правозащитнику Оксане Челышевой сын Фархота Абдуллаева Баязет.СБУ и прокуратура утверждают обратное. Кому верить? Украинские СМИ верят ясно кому, но суд вообще не должен верить, он должен изучать доказательства. Почему этого не произошло, как повально не происходит в политически-мотивированных уголовных делах после начала СВО?По данным Челышевой, Абдуллаев критиковал медицинскую реформу на Украине. А учитывая полученное им образование в Москве, наличие родственников в Крыму и работу с беженцами при монастыре преследуемой властями Украины канонической УПЦ, он стал идеальным кандидатом в т.н. обменный фонд.В опубликованном Челышевой письме профессора Абдуллаева, он сообщает следующее:Все предельно ясно. Абдуллаева арестовали для обмена с Россией на нужных Украине лиц. Для того, чтобы попасть на обмен, он должен был получить приговор. Чтобы получить его быстро, нужно было подписать признание вины, что и произошло. Поэтому приговор — 15 лет с конфискацией — за день без рассмотрения судом каких бы то ни было доказательств. Но когда произойдет обмен и произойдет ли вообще — вот в чем вопрос.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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сбу, репрессии на украине, шпионаж, политзаключенные, эксклюзив, украина