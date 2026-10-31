Бессрочный запрет: Латвия внесла Собчак и Богомолова в чёрный список - 31.10.2026 Украина.ру
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Бессрочный запрет: Латвия внесла Собчак и Богомолова в чёрный список
Бессрочный запрет: Латвия внесла Собчак и Богомолова в чёрный список - 31.10.2026 Украина.ру
Бессрочный запрет: Латвия внесла Собчак и Богомолова в чёрный список
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла журналистку Ксению Собчак и её супруга режиссёра Константина Богомолова в список лиц, нежелательных для страны. Въезд им запрещён на неопределённый срок
2026-10-31T15:18
2026-10-31T15:18
новости
латвия
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О решении Браже сообщила в соцсети X*, сославшись на часть третью статьи 104 латвийского Закона об иммиграции:"Я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределённый срок запретила им въезд в Латвию".Согласно закону, решение о включении иностранца в такой список принимает министр иностранных дел Латвии.Ранее ограничения на въезд в страну вводились в отношении ряда других россиян, в том числе хоккеиста Александра Овечкина, главы Международной боксерской ассоциации Умара Кремлёва, актёра Павла Прилучного и телеведущей Екатерины Андреевой.Напомним, в сентябре во время заседания клуба "Валдай" Константин Богомолов заявил, что западная цивилизация, провозглашая свободу, на деле подавляет отдельного человека. Он назвал такой курс попыткой вытеснить право на ненависть, прикрываясь всеобщей любовью и всепрощением. Подробнее – в материале "Похуже иных тоталитарных режимов": Богомолов рассказал, что Запад скрывает за толерантностью на сайте Украина.ру.*соцсеть заблокирована на территории РФ
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новости, латвия, запад, россия, ксения собчак, валдай, украина.ру, александр овечкин
Новости, Латвия, Запад, Россия, Ксения Собчак, Валдай, Украина.ру, Александр Овечкин

Бессрочный запрет: Латвия внесла Собчак и Богомолова в чёрный список

15:18 31.10.2026
 
© ФотоКсения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© Фото
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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла журналистку Ксению Собчак и её супруга режиссёра Константина Богомолова в список лиц, нежелательных для страны. Въезд им запрещён на неопределённый срок
О решении Браже сообщила в соцсети X*, сославшись на часть третью статьи 104 латвийского Закона об иммиграции:
"Я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределённый срок запретила им въезд в Латвию".
Согласно закону, решение о включении иностранца в такой список принимает министр иностранных дел Латвии.
Ранее ограничения на въезд в страну вводились в отношении ряда других россиян, в том числе хоккеиста Александра Овечкина, главы Международной боксерской ассоциации Умара Кремлёва, актёра Павла Прилучного и телеведущей Екатерины Андреевой.
Напомним, в сентябре во время заседания клуба "Валдай" Константин Богомолов заявил, что западная цивилизация, провозглашая свободу, на деле подавляет отдельного человека. Он назвал такой курс попыткой вытеснить право на ненависть, прикрываясь всеобщей любовью и всепрощением. Подробнее – в материале "Похуже иных тоталитарных режимов": Богомолов рассказал, что Запад скрывает за толерантностью на сайте Украина.ру.

*соцсеть заблокирована на территории РФ
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