https://ukraina.ru/20230825/1048922539.html

12 лет за доблестный труд. На Украине приговорили гражданку РФ, которая спасала Крым во время блокады

12 лет за доблестный труд. На Украине приговорили гражданку РФ, которая спасала Крым во время блокады - 25.08.2023 Украина.ру

12 лет за доблестный труд. На Украине приговорили гражданку РФ, которая спасала Крым во время блокады

Гражданка России Татьяна Незеленникова приехала на Украину на похороны отца перед началом СВО и была арестована за то, что в 2014-2015 гг. работала над обеспечением поставок продовольствия в Крым и боролась с последствиями организованной Украиной энергетической блокады полуострова

2023-08-25T04:09

2023-08-25T04:09

2023-08-25T04:09

репрессии на украине

украина

россия

крым

блокада

сбу

репрессии

эксклюзив

госизмена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/18/1048922226_0:132:668:508_1920x0_80_0_0_87a1543504a86e4b050a5763d48460f4.png

Гражданство как преступление58-летняя Татьяна Незеленникова родилась в Днепродзержинске (сейчас Каменское) Днепропетровской области, в 1987 году переехала в Симферополь, где работала сначала инженером в проектом институте, а затем в Министерстве экономики Крыма. В 2014 году, после присоединения Крыма к России, она получила паспорт РФ и осталась работать в той же структуре, которая были переформирована в Министерство промышленной политики Республики Крым. В апреле 2021 года Татьяна вышла на пенсию.Все это время ее родители оставались в Днепродзержинске и с 2017 года Татьяна, абсолютно официально и беспрепятственно со стороны Украины, 12 раз ездила к ним через пункт пропуска на Чонгаре. Никаких вопросов со стороны украинских властей к ней не возникало. 13 января 2022 года она снова поехала к родителям, но на этот раз в связи с печальным событием — умер ее отец. А 24 февраля началась спецоперация.Вернуться в Крым обычной дорогой Татьяна больше не могла, поэтому в первых числах апреля решила ехать по кругу — Западная Украина, Польша, Белоруссия, Россия."При таможенном досмотре был паспорт гражданки России, — рассказала женщина в суде, — тогда потом вызвали каких-то сотрудников".Какие-то сотрудники оказались сотрудниками СБУ. Дальше началось интересное.Человек не находился в розыске, человека не задержали при попытке совершения преступления — ничего такого. Только на основании наличия российского паспорта Татьяну не пропустили через границу, забрали личные вещи, насильно поселили в гостинице "Леотель" во Львове и заставили, не покидая здания, жить там за свой счет около недели, никак процессуально не оформив свои действия. 11 апреля старший оперуполномоченный львовского УСБУ полез в интернет искать информацию о Татьяне Незеленниковой, а 14 апреля к ней в гостиничный номер пришли с обыском и только 15 апреля официально задержали, предъявив подозрение в госизмене (ч.1 ст.111 УК Украины).Ты виновата в том, что взорвали ЛЭПОбвинили Незеленникову в том, что она, будучи гражданкой Украины и работая в украинском министерстве Крыма, 29 августа 2014 года перешла на должность заведующего отделом регулирования деятельности в сфере торговли и бытовых услуг незаконно созданного (в понимании Украины) российского Министерства промышленной политики Республики Крым. Там она "обеспечивала выполнение возложенных на этот отдел задач иностранного государства Российской Федерации по реализации ее государственной политики в сфере торговли и усовершенствования потребительского рынка, чем умышленно предоставляла иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины". Если говорить о конкретике, Незеленникова готовила для сайта министерства документы о ввозе на территорию Российской Федерации соковой и молочной продукции, выкладывала нормативно правовые акты Госсовета РК в сфере торговли, данные отчетного баланса продовольственных ресурсов РК и другие документы, которые якобы "ограничивали экономическую деятельность Украины на территории АР Крым". Какой могла быть экономическая деятельность Украины в Крыму, который Украина законодательно признала временно оккупированным, — загадка, а значит такая же загадка и ограничение этой несуществующей деятельности со стороны Незеленниковой, которая пыталась обеспечить население продуктами питания.Не менее нелепым кажется и обвинение в том, что Татьяна в качестве пресс-секретаря входила в Комиссию при Совмине РК по благотворительной помощи, которая поступала в Крым в связи с ограничением подачи электричества. Надо ли понимать, что обеспечение жителей Крыма, которых Украина считает своими гражданами, жизненно важными товарами и услугами, считается госизменой? Кроме того, следствию и суду неплохо было бы вспомнить, как так вышло, что в 2015 году Крым оказался без электричества. В ночь на 20 ноября группа украинских радикалов, организованных перешедшим на сторону Украины крымскотатарским бизнесменом и создателем одной из украинских парамилитарных группировок Ленуром Ислямовым, подорвала опоры ЛЭП "Мелитополь – Джанкой" в Херсонской области, из-за чего из строя вышли питающие Крым линии "Каховка-Титан" и "Мелитополь-Джанкой". А в ночь на 22 ноября те же граждане подорвали все четыре линии электропередач на границе с Крымом. Около 2 млн человек остались без электроэнергии.Выходит, Незеленникова совершила госизмену против Украины, участвуя в ликвидации гуманитарной катастрофы, организованной самой Украиной.Самым же страшным ее преступлением стала полученная в 2020 году от крымских органов власти медаль "За доблестный труд".Откуда следствие все это узнало — отдельная история, поскольку при осмотре телефона Татьяны нашлась только фотокопия письма о поручении Путина реализовать в Крыму проект "русские ярмарки"."Я считаю, что там было много документов, на которые обращал господин прокурор, которые не содержат состава преступления... например о том, что информация размещается, что где-то проводятся какие-то ярмарки. Ну а что тут криминального, я извиняюсь? Ну ярмарки проводятся всюду, и в Украине, они проводились всегда", — удивлялась формулировкам обвинения Незеленникова.На флешке, также изъятой в гостинице во время обыска нашлись файлы с названиями: "Запрет на ввоз соков", "График ярмарок сентябрь", "Потребность по сахару", "Крыммпотребсоюз по складам для хранения", "Аппарат полномочного представителя Продбезопасность" и др. Содержание большинства из них касалось разных видов работы по обеспечению продовольственной безопасности Крыма, бесперебойных поставок продуктов и их хранения.Закономерно удивил Татьяну вопрос прокурора о целях получения российского паспорта, который и стал формальной причиной ее ареста."Потому что я там жила и работала, у меня там была работа и было где жить. В Украине у меня не было работы и негде было жить, — ответила Незеленникова. — Я работала, потому что надо было как-то жить. Это государственная измена?!"Работать в российских госструктурах не было запрещеноНесмотря ни на что, Татьяну отправили во львовское СИЗО, а 10 июня суд назначил ей залог примерно в 4 млн гривен. Основание для такой большой суммы залога неясны, поскольку у обвиняемой на контролируемой Украиной территории нет никакой собственности, из стоимости которой можно было бы исходить при определении суммы. Залог, естественно, никто не собрал, женщина осталась под стражей.Примерно до конца осени суд рассматривал доказательства. Выяснилось, что все данные о трудовой деятельности Незеленниковой следствие получило из рапорта старшего оперуполномоченного Львовского УСБУ, а в рапорт они попали после осмотра соцсетей и российских интернет-сайтов, где Незеленникова якобы упоминалась в контексте работы органов власти Крыма.Адвокат Незеленниковой отработал на редкость качественно. Начал он с того, что все действия следственных органов в отношении его подзащитной были незаконными.Так обвинение не предоставило сведений о том, кому принадлежат сайты с информацией о Татьяне, и кто наполняет их данными. Каковы доказательства достоверности информации о том, что она работала в незаконных органах власти, а тем более занималась деятельностью, которую можно квалифицировать как госизмену? Дело в том, что рапорт сам по себе доказательством в уголовном производстве считаться не может — в нем можно написать что угодно, содержащиеся в нем сведения надо доказывать в суде. Акт осмотра страниц интернета не предусмотрен УПК как форма процессуального документа, должен быть протокол. Что касается результатов обыска, в протоколе осмотра флешки и телефона отсутствует информация о том, что они были опечатаны, отсутствуют фотоснимки конвертов, в которых они должны была храниться и т.д. Это может свидетельствовать о том, что обвинение имело возможность исказить, изменить или дополнить информацию на флешке и телефоне в выгодном себе ключе. Кроме этого, следователь не является экспертом в сфере компьютерных технологий, а потому он должен был инициировать проведение соответствующей экспертизы, которая установила бы, например, время создания файлов на указанных носителях, подтвердив тем самым, что они не были созданы сотрудниками СБУ уже после обыска.Российский паспорт же в качестве подтверждения какой-то подрывной деятельности Незеленниковой не годится никуда. Одним из оснований потери гражданства Украины является приобретение гражданином Украины гражданства другого государства. При этом закон "О гражданстве Украины" не признает ограничений в признании Украиной принятия гражданства страны-оккупанта ее гражданами в связи с такой оккупацией, т.е. российских паспорт считаться незаконным не может. Согласно ст. 45 положения о законах и обычаях сухопутной войны, утвержденного IV Гаагской конвенцией 1907 года, принуждение жителей оккупированной территории присягать на верность государству-противнику запрещается. Но в апреле 2014 года, когда Незеленникова, по данным следствия, получала российский паспорт, Российская Федерация не была военным противником Украины, на территории АР Крым никаких военных действий не проводилось, а на Украине не было военного положения. Тем более паспорт Татьяна получала добровольно. Таким образом, с апреля 2014 года Незеленникова является гражданкой России, а потому не может быть субъектом госизмены в отношении Украины. Прокурор утверждает, что Незеленникова пересекала пункты пропуска на границе с Крымом по украинскому паспорту, но суду таковой не предоставили.Власти незаконные, но официальныеЭто формальные нарушения, но именно на строгом выполнение процессуальных норм и держится правосудие. Их нарушение тут же ставит под сомнение добросовестность и честность работы следственных органов, а значит автоматически ставит под сомнения и все собранные доказательства.Но предположим, что Незеленникова действительно работала в министерстве российского Крыма и действительно занималась вопросами обеспечения продовольственной безопасности и благотворительной помощью во время блэкаута. Тогда ее действия должны быть квалифицированы по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины, поскольку, как следует из обвинительного акта, она, будучи гражданкой Украины, занимала должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории. Но штука вся в том, что ответственность по этой статье ввели только в марте 2022 года, а обратной силы закон не имеет. Ее нельзя привлечь к ответственности вообще ни по какому закону. А по сути, она на своей должности спасала жителей Крыма, в том числе граждан Украины, от гуманитарной катастрофы. При чем здесь подрывные действия против экономики Украины, вообще не понятно.Но прокурор потребовал посадить Татьяну на 15 лет с конфискацией, а суд, проигнорировав все доводы адвоката, сказал, что доказательства получены законным способом:"Оснований для признания вышеуказанных протоколов, которыми осуществлен осмотр размещенных в сети Интернет российского информационного ресурса "Крым политический", интернет-изданий, публикаций со страницы сайта "Министерство экономического развития Республики Крым" недопустимыми и ненадлежащими доказательствами коллегия судей не усматривает, поскольку это официальные интернет-сайты органов государственной власти Российской Федерации, общедоступные в сети Интернет".Но как же так? Сначала, когда нужно человека обвинить, говорится, что этой фейковые, незаконные органы оккупационной власти, а теперь, когда нужно подыграть безответственному следствию, суд называет их официальными органами государственной власти. Нет в украинском законодательстве ответственности для своих граждан за работу в российских госструктурах до 2022 года.А как помочь прокурору доказать подрывную деятельность в виде оказания гуманитарной помощи? Сказать, что "виды подрывной деятельности могут быть разнообразными" и, не объясняя, что это значит и где прочитать перечень разнообразных видов, осудить человека на 12 лет с конфискацией. Для 58-летней женщины это означает, что срок закончится, когда ей будет 70 лет — в условиях украинской пенитенциарной системы можно и не дожить.Услышав безумный приговор, подсудимая плакала.— Я прошу суд не применять ко мне такое жестокое наказание, не наказывать меня так строго, —просила суд женщина.— А как? — спросила судья.— Рассмотреть возможность смягчения. Я не понимаю, за что меня так сурово наказывают. Я не проводила никакую подрывную деятельность, ничего такого, в понимании подрывной деятельности... я просто работала, чтобы заработать себе на жизнь, иметь возможность помогать родителям-пенсионерам. Они нуждались в постоянном лечении. В прошлом году и мама болела, и папа, я ездила к ним... даже, когда я работала, моя работа не была направлена на проведение какой-то подрывной деятельности. Навредить экономике Украины я не имела возможности.И апелляция, и кассация оставили приговор в силе. Если в России не примут политическое решение о системном обмене гражданскими, гражданка России Татьяна Незеленникова, которая спасала Крым от гуманитарной катастрофы в 2014 году и во время блэкаута в 2015 году, проведет 12 лет в украинской тюрьме.Связь с рабочей группой редакции по вопросам гражданских пленных: чат-бот в Телеграм https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, крым, блокада, сбу, репрессии, эксклюзив, госизмена