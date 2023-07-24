https://ukraina.ru/20230724/1048192726.html

Пожизненное за переписку. Украинского прокурора из Николаева посадили за общение с блогером Подолякой

Пожизненное за переписку. Украинского прокурора из Николаева посадили за общение с блогером Подолякой - 24.07.2023 Украина.ру

Пожизненное за переписку. Украинского прокурора из Николаева посадили за общение с блогером Подолякой

В конце июня 2023 года Приморский райсуд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего главу Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа за переписку с блогером Подолякой. В деле обнаружилась провокация СБУ.

2023-07-24T04:59

2023-07-24T04:59

2023-07-24T04:59

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игорь безлер

юрий подоляка

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Собирал данные о гибели военных и гражданскихГеннадий Герман работал в офисе Генерального прокурора, а Николаевскую окружную прокуратуру возглавил в марте 2021 года.Обвинение утверждает, что в начале марта 2022 года он связался с представителем одного из средств массовой информации РФ и заявил о желании сотрудничать, а затем через этого медийщика начал получать задания от кураторов из спецслужб России и передавать им нужную информацию.Российским медийщиком обвинение назвало блогера Юрия Подоляку, который "активно сотрудничает и осуществляет обмен информацией с представителями военных формирований и спецслужб РФ". По версии следствия, не позднее 13 марта 2022 года Подоляка по заданию "подполковника военной разведки России" Игоря Безлера стал осуществлять "активный поиск, подбор и подготовку агентурной сети из числа читателей на его каналах и медиа платформах — граждан Украины, военнослужащих ВС Украины, представителей органов государственной власти и правоохранительных органов, которые бы имели аналогичные с ним пророссийски настроенные взгляды и согласились бы выполнять поставленные им и его кураторами задачи в ущерб основам национальной безопасности Украины и помощи РФ в ведении агрессивной войны против Украины".С 15 марта по 4 апреля 2022 года Герман прислал Подоляке несколько файлов, в которых содержались персональные данные российских военнослужащих, попавших в украинский плен, сведения о количестве погибших военнослужащих, полицейских и гражданских лиц в Николаевской области. Герман был процессуальным прокурором по делу о массовой гибели украинских военных и гражданских в первые дни СВО, соответственно имел доступ к таким данным. Также среди присланных файлов были личные наблюдения относительно работы правоохранительных органов в регионе, о социально-бытовой и оперативной обстановке в городе — состоянии мостов, загруженности основных дорог, настроениях действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов и тому подобное.Задержали Германа 4 апреля. На следующий день ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украина (госизмена в условиях военного положения), а 6 апреля отправили в СИЗО, где он находится по сей день.Это то, что публично сообщило следствие. Если же начать распутывать клубок с самого начала, возникает целый ряд вопросов, ответов на которые суд так и не получил.Преступление или имитация?Как в СБУ узнали, что Герман передает какие-то сведения? Оказывается, уголовное дело против прокурора было заведено 15 марта 2022 года, в тот самый день, когда он якобы передал первые сведения Подоляке. Документировать же Германа (сняли информацию с мессенджера Telegram и прочитали переписку) начали еще раньше — как раз когда он якобы впервые вышел с Подолякой на связь. При этом дата начала их общения следствию неизвестна совершенно: "в начале марта 2022 года, но не позднее 15.03.2022". И этот момент тоже непонятен. Если у СБУ имелась возможность документировать переписку Германа и Подоляки, почему там не знают дату начала переписки? Тем более, что в обвинительном акте указаны такие подробности этого события, которые невозможно было бы узнать, не зная дату:1. Герман из видео на канале "Мир с Юрием Подолякой" узнал, что тот связан со спецслужбами РФ и выполняет их поручения (из каких именно видео не указано);2. Герман по собственной инициативе попросил администратора указанного канала дать ему контакт Подоляки;3. Получив контакт, Герман предложил свои услуги по передаче информации военного и оперативно-служебного характера относительно обстановки в г. Николаеве и Николаевской области.Откуда в СБУ узнали, что за Германом надо следить, останется тайной навсегда. Материалы негласных следственно-розыскных действий, которые должны были бы пролить свет на общение Германа с Подолякой, по требованию стороны обвинения исследовали в закрытом заседании.Как в СБУ узнали, что надо взламывать Telegram Германа в тот самый день, когда он начал переписку с Подолякой? Заинтересовались им, когда он собирал данные о погибших военнослужащих? Нет, прокурор делал это исключительно в рамках своих процессуальных обязанностей.Но если слежка (предположим, законная) велась, и переписка читалась вплоть до таких подробностей, почему нет даты? Почему, если переписку читали, Германа не взяли прямо 15-16 марта? А может ли СБУ взламывать Telegram без непосредственного доступа к прибору, на котором установлен мессенджер? Есть сомнения.Но посмотрим, что было дальше.4 апреля, в день задержания, следователи СБУ изготовили т.н. имитационные документы — выдуманный список из четырех погибших украинских военных и сведения о работе ГСЧС в Николаевской области. Чтобы передать их Герману, были использованы один из руководителей николаевской полиции и чиновник местной ГСЧС. Вопрос — зачем нужна была провокация с последовавшим арестом, если следствие с 15 марта и так фиксировало неоднократные факты передачи информации Подоляке? Фиксировало ли? Мало того, протоколы следственных экспериментов говорят о том, что провокации осуществлялись неоднократно, как минимум с 24 марта.Был ли Подоляка, неизвестно, а вот СБУ былаВот, что объяснил сам Герман:1. После начала боевых действий он остался на своем рабочем месте в Николаеве.2. Он создал рабочую группу в Telegram, куда вошли работники прокуратуры всей Николаевской области. В этой группе они поддерживали друг друга морально и финансово, а также пытались обеспечить работу прокуратуры.3. Руководство области дало прокуратуре задание собирать информацию по военным преступлениям (погибшие военные, гражданские и разрушенная инфраструктура). Ее собирали через органы власти, полицию и другие прокуратуры.4. Герман был назначен процессуальным прокурором в ряде уголовных производств, связанных с гибелью военных и гражданских, но доступа к информации и местах дислокации ВСУ никогда не имел и никому не передавал.5. С Подолякой Герман не знаком и никаких переписок не вел.6. Герман считает, что к его телефону и ноутбуку (на которых не стояли пароли) был доступ у посторонних лиц.7. Сообщения якобы от Подоляки, по мнению Германа, могли быть отправлены ему сотрудниками СБУ. Провокации с передачей фиктивных данных только подтверждают возможность такого сценария.Связать концы с концами могут помочь показания свидетелей.Заместитель начальника следственного управления полиции (СУ ГУНП) Николаевской области заявил, что с Германом он не контактировал, но знал, что прокурор был процессуальным руководителем во многих уголовных производствах и имел доступ к информации о количестве погибших в Николаеве и области. Во второй половине марта к свидетелю обратились сотрудники СБУ — ему поручили создать имитационные материалы о гибели четырех выдуманных военных, которую он передал Герману 24 марта через мессенджер Signal.Заместитель начальника отдела расследований преступлений, совершенных против жизни, здоровья и половой неприкосновенности СУ ГУНП в Николаевской области с Германом регулярно общалась, поскольку тот, как процессуальный прокурор давал разрешения на похороны и кремацию военнослужащих. Свидетель отправила списки погибших обвиняемому в мессенджер WhatsApp 24 марта. Четверо фиктивных погибших в ее списках также фигурировали, но об их фиктивности она не знала.Начальник отдела ГСЧС в Николаевской области сообщил, что с обвиняемым познакомился 2 апреля 2022 года (за два дня до его задержания). 3 апреля он передал Герману в WhatsApp информацию о взрывоопасных предметах на территории области. Затем его вызвали в СБУ и потребовали изменить отправленную информацию на недостоверную, что он и сделал.прокурор Николаевской облпрокуратуры сообщила, что Герман действительно создал группу в Telegram, где попросил непубличную информацию передавать в личных сообщениях. По ее мнению, Герман обобщал полученные данные и передавал их в Генпрокуратуру.Из свидетельских показаний ясно, что Герман собирал ту информацию, которую и должен был собирать по своей должности. Никаких сведений о сотрудничестве обвиняемого с российскими спецслужбами у них нет. Зато часть свидетелей была привлечена СБУ к провокации — изготовлению и передаче имитационных материалов.Снова "Миротворец"*В обвинении указано, что имитационные материалы были переданы Герману 24 марта, Герман передал их Подоляке, а Подоляка — Безлеру, который в свою очередь передал данные "другим неустановленным в ходе досудебного расследования лицам".Первое, на что обратил внимание суда адвокат Станислав Клименко, это то, что передача информации может быть государственной изменой только тогда, когда такая информация составляет государственную тайну. Если речь идет о служебной информации, то правонарушение должно квалифицироваться по статье 330 УК (передача или сбор сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны). Санкция — максимум 8 лет и о пожизненном заключении там речи нет. На это прокурор Андрей Милевский заявил, что Герману вменяют не госизмену в форме шпионажа (аргумент бредовый, поскольку это две разные статьи), а помощь иностранному государству в подрывной деятельности против Украины. Что это значит, никто не знает, критериев того, что именно помогает подрывать Украину в законодательстве нет, а значит СБУ и прокуратура подошли к вопросу произвольно, нарушив принцип ясности и предсказуемости закона. Удивительно, но прокурор Милевский в дебатах сам признал, что подрывная деятельность является оценочным понятием, но при этом почему-то считает, что вина в госизмене доказана. Мало того, что Герман якобы распространил информацию, распространение которой не запрещено законом и ничему не навредило (в материалах дела о конкретных последствиях передачи данных нет ни слова), но по сути обвинение нарушает конституционное право на свободу выражения мнений, сбора и распространения информации.Второе, на что обратил внимание адвокат — личность блогера Подоляки. Как уже было указано, способ, с помощью которого СБУ узнало о якобы состоявшейся переписке Германа с Подолякой, засекречен. Однако верифицировали блогера как агента российских спецслужб по данным сайта "Миротворец"*, которые нельзя проверить. Доказательством работы блогера на спецслужбы РФ должен быть какой-то документ, а его в деле нет. Факт же в том, что Подоляка является гражданином Украины. Его заочно судят в Виннице за оправдание вооруженной агрессии, но приговора пока еще нет, а значит на сегодняшний день он не является преступником. И даже если Подоляку осудят по указанной статье, это никак не доказывает его сотрудничество со спецслужбами РФ.Третий момент — отсутствие прямых доказательств передачи Германом Подоляке какой бы то ни было информации. Осмотр мобильного телефона не подтвердил наличие их переписки в формате вопрос-ответ. Сам факт наличия у Германа файлов, которые в дальнейшем, по версии обвинения, передавались Подолякой Безлеру, не может свидетельствовать о передаче таких файлов Подоляке. Во время досудебного следствия было установлено еще 23 человека, которые имели доступ к указанной информации, но в суде сторона обвинения решила их не допрашивать.Четвертый момент связан с Безлером. Из материалов дела неизвестно, как установили, что Подоляка передал Безлеру якобы полученную от Германа информацию. Чем доказано, что Безлер является действующим "подполковником военной разведки России"? Чем доказано, что "неустановленные лица", которым в свою очередь якобы передал данные Безлер, работают в российских спецслужбах? Даже если предположить доказанной связь Германа с Подолякой, то вся дальнейшая цепочка является плодом предположений и ничем не подтверждается."Месть предателям"Пятый момент — последствия. Как мы уже указали, в конце ноября 2022 года суд закрыл процесс, чтобы защитить персональные данные людей. Но затем, когда уже были рассмотрены те самые загадочные сведения о том, откуда СБУ вообще стало известно о переписке Германа и Подоляки, процесс открыли по просьбам родственников военных, погибших при ракетном обстреле казармы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Николаеве 18 марта 2022 года. С того момента толпы родственников с портретами своих погибших начинают ходить на суды и публично обвинять Германа в гибели их родных, хотя в деле об этом ничего нет, связать прилет в казармы с деятельностью обвиняемого никто не смог, потерпевших в деле вообще нет. Среди других посетителей процесса — активисты Viber-группы "Месть предателям". Безумие происходившего заключалось в том, что с одной стороны родственники обвиняли украинские власти в замалчивании жертв обстрела и отправке выживших на ноль, чтобы они не могли дать показания, а с другой — требуют расправы с "наводчиком" Германом, которого в наведении ракет в принципе не обвиняют."Слава Украине! Смерть врагам!" — беснуются истеричные женщины и забрасывают сырыми яйцами "аквариум" с обвиняемым."Спасибо огромное, товарищ судья, от родителей! Чтоб ты, сука, сдох! Героям Слава! А врагам Украины-смерть!" — орут присутствующие, звучит включенный на мобильном телефоне гимн Украины."Казнить в тюрьме! Державу, сука, сдал!" — кричат накаленные ненавистью активисты.Майданную вакханалию никто не останавливает. Все идет по плану. Геннадия Германа приговаривают к пожизненному лишению свободы с конфискацией, хотя максимум, к чему его можно приговорить по закону (если считать доказанной передачу информации Подоляке) — это 8 лет.*Запрещено в РФ

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