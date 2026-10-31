Не просто борьба за власть: чем грозит Украине "госпереворот" в Польше - 31.10.2026 Украина.ру
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Не просто борьба за власть: чем грозит Украине "госпереворот" в Польше
Не просто борьба за власть: чем грозит Украине "госпереворот" в Польше - 31.10.2026 Украина.ру
Не просто борьба за власть: чем грозит Украине "госпереворот" в Польше
В Польше в эти минуты происходит попытка государственного переворота. Правительство Дональда Туска, представляющее либеральную "Гражданскую коалицию", пытается захватить контроль над Конституционным трибуналом — органом конституционного правосудия, который оставался под контролем консерваторов из партии "Право и справедливость"
2026-10-31T12:48
2026-10-31T12:49
эксклюзив
польша
варшава
украина
кароль навроцкий
анджей дуда
юзеф пилсудский
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События, которые развернулись ночью в центре Варшавы, напоминали типичный латиноамериканский политический путч — с поправкой на сырую осеннюю погоду в Восточной Европе.Анна Корвин-Пиотровская — судья из либерального лагеря, которая опирается на поддержку Дональда Туска, — провозгласила себя исполняющей обязанности председателя Конституционного трибунала и заняла его помещение вместе с лояльными к правительству судьями.К зданию трибунала стянули подразделения полицейского спецназа. Силовики открыто помогали осуществлению рейдерского захвата. Они не пропускали внутрь действующего председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, которые были утверждены на свои должности прошлым консервативным правительством. Потому что команда Туска считает, что они были назначены с процедурными нарушениями, не признавая решения конституционного судебного органа.Все это было организовано в момент отсутствия президента Польши Кароля Навроцкого, который вылетел с официальным дипломатическим визитом в Сенегал и находился на пути в Дакар. Навроцкий — бывший председатель польского института национальной памяти — формально является беспартийным политиком. Однако он представляет в польской власти консервативный лагерь и опирается на поддержку "Права и справедливости", постоянно конфликтуя с правительством Туска.Польский премьер-министр давно планировал захват Конституционного трибунала. Парламентские выборы пройдут в Польше осенью следующего года, и либералам грозит на них серьезное поражение — потому что экономическая ситуация в стране ухудшается на фоне общего кризиса в еврозоне.Дональд Туск, который в общей сложности находится на своем посту почти десять лет, не хочет отдавать власть — прекрасно понимая, что новое правительство первым делом начнет расследование коррупции среди его ближайшего окружения. Поэтому премьер пытается установить в Польше авторитарный режим — прикрывая свои действия истерическими заявлениями о предстоящей войне с Россией.Расчет премьера был прост. Судя по всему, Туск рассчитывал на то, что Кароль Навроцкий не станет прерывать заграничную поездку и ограничится гневными заявлениями протеста. Однако президент Польши сделал разворот над Африкой, приказав лететь обратно в Варшаву — где уже начались уличные протесты.Сторонники "Права и справедливости" собрались возле здания Конституционного трибунала, вступив в столкновения с полицейскими. Они потребовали немедленной отставки Дональда Туска и пригрозили пойти на штурм его канцелярии, которая расположена напротив здания Конституционного трибунала. А польские послы в Румынии и Китае демонстративно подали в отставку, протестуя против действий собственного правительства, — что сразу придало скандалу международный характер."Господин Туск и его соратники, которые погружают нас в долги и демонстрируют вопиющую некомпетентность в управлении экономикой, сегодня также показали себя как банда разбойников, совершивших жестокую атаку на конституционный орган государства. Они не знают, как побеждать законным путем, в соответствии с демократическими принципами, поэтому они используют полицейские дубинки. Вот насколько они "европейские", — заявил бывший президент Польши Анджей Дуда, который активно поддерживает протесты против захвата Конституционного трибунала.Прилетевший в Польшу Навроцкий сумел пробиться в здание судебного органа и вступил в перепалку с либеральными судьями, обвинив их в покушении на конституционные устои польского государства."Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала. Вы совершаете государственный переворот!", — заявил польский президент, обращаясь к Анне Корвин-Пиотровской и ее окружению. После чего запросил к себе представителей парламентских партий для проведения политических консультаций.Ситуация в Польше продолжает сохранять напряжение. Либералы и консерваторы не хотят уступать друг другу в междоусобной борьбе, собирая силы перед очередным обострением внутреннего конфликта. Дональд Туск стягивает в столицу дополнительные подразделения полиции, а "Право и справедливость" проводит мобилизацию своих сторонников, призывая их к борьбе против узурпаторов. "Война с Кремлем временно отложена. Сначала гражданская война", — с иронией комментирует эти события польский политолог Адам Виломский.Путчи и мятежи давно считаются неотъемлемой частью польской политической культуры. Во времена первой Речи Посполитой дворяне имели право на рокош — официальный бунт против избранного шляхтой польского короля. Эти бесконечные волнения во многом способствовали развалу польского государства, но после восстановления независимости польские элиты принялись наступать на те же самые грабли. В 1926 году Юзеф Пилсудский устроил военный переворот и установил в стране режим "санации", отправив в отставку премьера и президента. А в 1981 году в Польше ввели военное положение на фоне конфликта между Польской объединенной рабочей партией и прозападным движением "Солидарность".Участники противостояния в Варшаве испытывают друг к другу яростную ненависть, но их объединяет фанатичная русофобия. Либеральное правительство Туска выступает основным спонсором Зеленского, оплачивая ему американскую спутниковую связь и поставки вооружений, а консерватор Навроцкий пообещал сохранять поддержку киевского режима, обронив циничную фразу: "Польша помогает там, где бьют м*****я [русского]".Однако победа Туска может привести Польшу к прямому вступлению в украинский конфликт. Польское правительство постоянно усиливает эскалацию в отношениях с Москвой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и установить в своей стране авторитарную диктатуру. А министр иностранных дел Радослав Сикорский, женатый на американской пропагандистке Энн Эпплбаум, является одним из главных спикеров евроатлантических ястребов, которые провоцируют прямое военное столкновение с россиянами."Происходящее в Польше не является внутрипольской проблемой. Это более серьезно, чем просто борьба за власть. Это проба глобальных сил на отдельно взятой территории. Победа Туска — это практически гарантированная прелюдия большой войны в Европе. Туск принадлежит к тем европейским политикам, которым нужна если не война, то активная подготовка к войне и спекуляция на войне", — пишет об этом украинский политолог Константин Бондаренко.И это нужно иметь в виду, наблюдая за ожесточённой "конституционной" грызней в Варшаве.
https://ukraina.ru/20261031/krizis-v-polshe-lantratova-i-lubinets-khotyat-prodolzheniya-khronika-sobytiy-na-utro-31-oktyabrya-1084193471.html
https://ukraina.ru/20261006/sanatsiya-ozdorovlenie-bez-vyzdorovleniya-100-let-premerstvu-yuzefa-pilsudskogo-1083563301.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, польша, варшава, украина, кароль навроцкий, анджей дуда, юзеф пилсудский
Эксклюзив, Польша, Варшава, Украина, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Юзеф Пилсудский

Не просто борьба за власть: чем грозит Украине "госпереворот" в Польше

12:48 31.10.2026 (обновлено: 12:49 31.10.2026)
 
© РИА НовостиГоспереворот в Польше
Госпереворот в Польше - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости
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Сергей Котвицкий
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В Польше в эти минуты происходит попытка государственного переворота. Правительство Дональда Туска, представляющее либеральную "Гражданскую коалицию", пытается захватить контроль над Конституционным трибуналом — органом конституционного правосудия, который оставался под контролем консерваторов из партии "Право и справедливость"
События, которые развернулись ночью в центре Варшавы, напоминали типичный латиноамериканский политический путч — с поправкой на сырую осеннюю погоду в Восточной Европе.
Анна Корвин-Пиотровская — судья из либерального лагеря, которая опирается на поддержку Дональда Туска, — провозгласила себя исполняющей обязанности председателя Конституционного трибунала и заняла его помещение вместе с лояльными к правительству судьями.
К зданию трибунала стянули подразделения полицейского спецназа. Силовики открыто помогали осуществлению рейдерского захвата. Они не пропускали внутрь действующего председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, которые были утверждены на свои должности прошлым консервативным правительством. Потому что команда Туска считает, что они были назначены с процедурными нарушениями, не признавая решения конституционного судебного органа.
Все это было организовано в момент отсутствия президента Польши Кароля Навроцкого, который вылетел с официальным дипломатическим визитом в Сенегал и находился на пути в Дакар. Навроцкий — бывший председатель польского института национальной памяти — формально является беспартийным политиком. Однако он представляет в польской власти консервативный лагерь и опирается на поддержку "Права и справедливости", постоянно конфликтуя с правительством Туска.
Польский премьер-министр давно планировал захват Конституционного трибунала. Парламентские выборы пройдут в Польше осенью следующего года, и либералам грозит на них серьезное поражение — потому что экономическая ситуация в стране ухудшается на фоне общего кризиса в еврозоне.
Дональд Туск, который в общей сложности находится на своем посту почти десять лет, не хочет отдавать власть — прекрасно понимая, что новое правительство первым делом начнет расследование коррупции среди его ближайшего окружения. Поэтому премьер пытается установить в Польше авторитарный режим — прикрывая свои действия истерическими заявлениями о предстоящей войне с Россией.
обстановка в Польше под Конституционным трибуналом (судом) - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
09:00
Кризис в Польше, омбудсмены предлагают расширить перемирие. Хроника событий на утро 31 октябряВ Польше заявили о госперевороте, в стране — акции протеста. Омбудсмены России и Украины выступили за продолжение гуманитарных миссий под координацией первой леди США Мелании Трамп
Расчет премьера был прост. Судя по всему, Туск рассчитывал на то, что Кароль Навроцкий не станет прерывать заграничную поездку и ограничится гневными заявлениями протеста. Однако президент Польши сделал разворот над Африкой, приказав лететь обратно в Варшаву — где уже начались уличные протесты.
Сторонники "Права и справедливости" собрались возле здания Конституционного трибунала, вступив в столкновения с полицейскими. Они потребовали немедленной отставки Дональда Туска и пригрозили пойти на штурм его канцелярии, которая расположена напротив здания Конституционного трибунала. А польские послы в Румынии и Китае демонстративно подали в отставку, протестуя против действий собственного правительства, — что сразу придало скандалу международный характер.
"Господин Туск и его соратники, которые погружают нас в долги и демонстрируют вопиющую некомпетентность в управлении экономикой, сегодня также показали себя как банда разбойников, совершивших жестокую атаку на конституционный орган государства. Они не знают, как побеждать законным путем, в соответствии с демократическими принципами, поэтому они используют полицейские дубинки. Вот насколько они "европейские", — заявил бывший президент Польши Анджей Дуда, который активно поддерживает протесты против захвата Конституционного трибунала.
Прилетевший в Польшу Навроцкий сумел пробиться в здание судебного органа и вступил в перепалку с либеральными судьями, обвинив их в покушении на конституционные устои польского государства.
"Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала. Вы совершаете государственный переворот!", — заявил польский президент, обращаясь к Анне Корвин-Пиотровской и ее окружению. После чего запросил к себе представителей парламентских партий для проведения политических консультаций.
Ситуация в Польше продолжает сохранять напряжение. Либералы и консерваторы не хотят уступать друг другу в междоусобной борьбе, собирая силы перед очередным обострением внутреннего конфликта. Дональд Туск стягивает в столицу дополнительные подразделения полиции, а "Право и справедливость" проводит мобилизацию своих сторонников, призывая их к борьбе против узурпаторов.
"Война с Кремлем временно отложена. Сначала гражданская война", — с иронией комментирует эти события польский политолог Адам Виломский.
Путчи и мятежи давно считаются неотъемлемой частью польской политической культуры. Во времена первой Речи Посполитой дворяне имели право на рокош — официальный бунт против избранного шляхтой польского короля. Эти бесконечные волнения во многом способствовали развалу польского государства, но после восстановления независимости польские элиты принялись наступать на те же самые грабли.
В 1926 году Юзеф Пилсудский устроил военный переворот и установил в стране режим "санации", отправив в отставку премьера и президента. А в 1981 году в Польше ввели военное положение на фоне конфликта между Польской объединенной рабочей партией и прозападным движением "Солидарность".
Участники противостояния в Варшаве испытывают друг к другу яростную ненависть, но их объединяет фанатичная русофобия. Либеральное правительство Туска выступает основным спонсором Зеленского, оплачивая ему американскую спутниковую связь и поставки вооружений, а консерватор Навроцкий пообещал сохранять поддержку киевского режима, обронив циничную фразу: "Польша помогает там, где бьют м*****я [русского]".
Однако победа Туска может привести Польшу к прямому вступлению в украинский конфликт. Польское правительство постоянно усиливает эскалацию в отношениях с Москвой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и установить в своей стране авторитарную диктатуру. А министр иностранных дел Радослав Сикорский, женатый на американской пропагандистке Энн Эпплбаум, является одним из главных спикеров евроатлантических ястребов, которые провоцируют прямое военное столкновение с россиянами.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
6 октября, 16:00История
"Санация": "оздоровление" без выздоровления. 100 лет премьерству Юзефа Пилсудского2 октября 1926 года военный диктатор Польши Юзеф Пилсудский официально стал премьером страны. Это стало началом "режима санации" (буквально – "оздоровления"), который сохранялся вплоть до начала Второй мировой войны
"Происходящее в Польше не является внутрипольской проблемой. Это более серьезно, чем просто борьба за власть. Это проба глобальных сил на отдельно взятой территории.
Победа Туска — это практически гарантированная прелюдия большой войны в Европе. Туск принадлежит к тем европейским политикам, которым нужна если не война, то активная подготовка к войне и спекуляция на войне", — пишет об этом украинский политолог Константин Бондаренко.
И это нужно иметь в виду, наблюдая за ожесточённой "конституционной" грызней в Варшаве.
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