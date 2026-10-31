https://ukraina.ru/20261031/eto-ne-prosto-borba-za-vlast-chem-grozit-ukraine-gosperevorot-v-polshe--1084195634.html

Не просто борьба за власть: чем грозит Украине "госпереворот" в Польше

Не просто борьба за власть: чем грозит Украине "госпереворот" в Польше - 31.10.2026 Украина.ру

Не просто борьба за власть: чем грозит Украине "госпереворот" в Польше

В Польше в эти минуты происходит попытка государственного переворота. Правительство Дональда Туска, представляющее либеральную "Гражданскую коалицию", пытается захватить контроль над Конституционным трибуналом — органом конституционного правосудия, который оставался под контролем консерваторов из партии "Право и справедливость"

2026-10-31T12:48

2026-10-31T12:48

2026-10-31T12:49

эксклюзив

польша

варшава

украина

кароль навроцкий

анджей дуда

юзеф пилсудский

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События, которые развернулись ночью в центре Варшавы, напоминали типичный латиноамериканский политический путч — с поправкой на сырую осеннюю погоду в Восточной Европе.Анна Корвин-Пиотровская — судья из либерального лагеря, которая опирается на поддержку Дональда Туска, — провозгласила себя исполняющей обязанности председателя Конституционного трибунала и заняла его помещение вместе с лояльными к правительству судьями.К зданию трибунала стянули подразделения полицейского спецназа. Силовики открыто помогали осуществлению рейдерского захвата. Они не пропускали внутрь действующего председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, которые были утверждены на свои должности прошлым консервативным правительством. Потому что команда Туска считает, что они были назначены с процедурными нарушениями, не признавая решения конституционного судебного органа.Все это было организовано в момент отсутствия президента Польши Кароля Навроцкого, который вылетел с официальным дипломатическим визитом в Сенегал и находился на пути в Дакар. Навроцкий — бывший председатель польского института национальной памяти — формально является беспартийным политиком. Однако он представляет в польской власти консервативный лагерь и опирается на поддержку "Права и справедливости", постоянно конфликтуя с правительством Туска.Польский премьер-министр давно планировал захват Конституционного трибунала. Парламентские выборы пройдут в Польше осенью следующего года, и либералам грозит на них серьезное поражение — потому что экономическая ситуация в стране ухудшается на фоне общего кризиса в еврозоне.Дональд Туск, который в общей сложности находится на своем посту почти десять лет, не хочет отдавать власть — прекрасно понимая, что новое правительство первым делом начнет расследование коррупции среди его ближайшего окружения. Поэтому премьер пытается установить в Польше авторитарный режим — прикрывая свои действия истерическими заявлениями о предстоящей войне с Россией.Расчет премьера был прост. Судя по всему, Туск рассчитывал на то, что Кароль Навроцкий не станет прерывать заграничную поездку и ограничится гневными заявлениями протеста. Однако президент Польши сделал разворот над Африкой, приказав лететь обратно в Варшаву — где уже начались уличные протесты.Сторонники "Права и справедливости" собрались возле здания Конституционного трибунала, вступив в столкновения с полицейскими. Они потребовали немедленной отставки Дональда Туска и пригрозили пойти на штурм его канцелярии, которая расположена напротив здания Конституционного трибунала. А польские послы в Румынии и Китае демонстративно подали в отставку, протестуя против действий собственного правительства, — что сразу придало скандалу международный характер."Господин Туск и его соратники, которые погружают нас в долги и демонстрируют вопиющую некомпетентность в управлении экономикой, сегодня также показали себя как банда разбойников, совершивших жестокую атаку на конституционный орган государства. Они не знают, как побеждать законным путем, в соответствии с демократическими принципами, поэтому они используют полицейские дубинки. Вот насколько они "европейские", — заявил бывший президент Польши Анджей Дуда, который активно поддерживает протесты против захвата Конституционного трибунала.Прилетевший в Польшу Навроцкий сумел пробиться в здание судебного органа и вступил в перепалку с либеральными судьями, обвинив их в покушении на конституционные устои польского государства."Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала. Вы совершаете государственный переворот!", — заявил польский президент, обращаясь к Анне Корвин-Пиотровской и ее окружению. После чего запросил к себе представителей парламентских партий для проведения политических консультаций.Ситуация в Польше продолжает сохранять напряжение. Либералы и консерваторы не хотят уступать друг другу в междоусобной борьбе, собирая силы перед очередным обострением внутреннего конфликта. Дональд Туск стягивает в столицу дополнительные подразделения полиции, а "Право и справедливость" проводит мобилизацию своих сторонников, призывая их к борьбе против узурпаторов. "Война с Кремлем временно отложена. Сначала гражданская война", — с иронией комментирует эти события польский политолог Адам Виломский.Путчи и мятежи давно считаются неотъемлемой частью польской политической культуры. Во времена первой Речи Посполитой дворяне имели право на рокош — официальный бунт против избранного шляхтой польского короля. Эти бесконечные волнения во многом способствовали развалу польского государства, но после восстановления независимости польские элиты принялись наступать на те же самые грабли. В 1926 году Юзеф Пилсудский устроил военный переворот и установил в стране режим "санации", отправив в отставку премьера и президента. А в 1981 году в Польше ввели военное положение на фоне конфликта между Польской объединенной рабочей партией и прозападным движением "Солидарность".Участники противостояния в Варшаве испытывают друг к другу яростную ненависть, но их объединяет фанатичная русофобия. Либеральное правительство Туска выступает основным спонсором Зеленского, оплачивая ему американскую спутниковую связь и поставки вооружений, а консерватор Навроцкий пообещал сохранять поддержку киевского режима, обронив циничную фразу: "Польша помогает там, где бьют м*****я [русского]".Однако победа Туска может привести Польшу к прямому вступлению в украинский конфликт. Польское правительство постоянно усиливает эскалацию в отношениях с Москвой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и установить в своей стране авторитарную диктатуру. А министр иностранных дел Радослав Сикорский, женатый на американской пропагандистке Энн Эпплбаум, является одним из главных спикеров евроатлантических ястребов, которые провоцируют прямое военное столкновение с россиянами."Происходящее в Польше не является внутрипольской проблемой. Это более серьезно, чем просто борьба за власть. Это проба глобальных сил на отдельно взятой территории. Победа Туска — это практически гарантированная прелюдия большой войны в Европе. Туск принадлежит к тем европейским политикам, которым нужна если не война, то активная подготовка к войне и спекуляция на войне", — пишет об этом украинский политолог Константин Бондаренко.И это нужно иметь в виду, наблюдая за ожесточённой "конституционной" грызней в Варшаве.

https://ukraina.ru/20261031/krizis-v-polshe-lantratova-i-lubinets-khotyat-prodolzheniya-khronika-sobytiy-na-utro-31-oktyabrya-1084193471.html

https://ukraina.ru/20261006/sanatsiya-ozdorovlenie-bez-vyzdorovleniya-100-let-premerstvu-yuzefa-pilsudskogo-1083563301.html

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эксклюзив, польша, варшава, украина, кароль навроцкий, анджей дуда, юзеф пилсудский