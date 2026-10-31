433 дрона за ночь: в Уфе горит установка ключевого НПЗ
11:56 31.10.2026 (обновлено: 11:58 31.10.2026)
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 433 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами. Украинские паблики тем временем пишут о поражении нефтеперерабатывающего завода в Уфе — горит установка каталитического риформинга Л-35, от которой зависит выпуск бензина
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 беспилотника над 19 российскими регионами. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Смоленская, Тамбовская, Волгоградская, Ростовская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Ульяновская области, а также Татарстан и Башкортостан.
В Башкортостане объявляли беспилотную опасность, работу аэропорта в Уфе приостанавливали.
Местные паблики сообщали о пожаре на промышленном объекте: после атаки дронов горит установка каталитического риформинга Л-35 на заводе "Башнефть-Новойл". В городских чатах жители пишут, что под удар могло попасть ещё одно предприятие - предположительно "Башнефть-Уфанефтехим". Официальных данных о последствиях атак региональные власти пока не приводили.
В ночь на субботу 31 октября российские военные нанесли массированные удары по задействованным в помощи ВСУ предприятиям Украины. Повреждены два объекта ДТЭК, зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре и ТЭЦ в Киеве, горит промышленное предприятие под Полтавой. Подробнее - в материале Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике на сайте Украина.ру.
В Башкортостане объявляли беспилотную опасность, работу аэропорта в Уфе приостанавливали.
Местные паблики сообщали о пожаре на промышленном объекте: после атаки дронов горит установка каталитического риформинга Л-35 на заводе "Башнефть-Новойл". В городских чатах жители пишут, что под удар могло попасть ещё одно предприятие - предположительно "Башнефть-Уфанефтехим". Официальных данных о последствиях атак региональные власти пока не приводили.
В ночь на субботу 31 октября российские военные нанесли массированные удары по задействованным в помощи ВСУ предприятиям Украины. Повреждены два объекта ДТЭК, зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре и ТЭЦ в Киеве, горит промышленное предприятие под Полтавой. Подробнее - в материале Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике на сайте Украина.ру.
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