https://ukraina.ru/20261031/433-drona-za-noch-v-ufe-gorit-ustanovka-klyuchevogo-npz---1084195203.html

433 дрона за ночь: в Уфе горит установка ключевого НПЗ

433 дрона за ночь: в Уфе горит установка ключевого НПЗ - 31.10.2026 Украина.ру

433 дрона за ночь: в Уфе горит установка ключевого НПЗ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 433 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами. Украинские паблики тем временем пишут о поражении нефтеперерабатывающего завода в Уфе — горит установка каталитического риформинга Л-35, от которой зависит выпуск бензина

2026-10-31T11:56

2026-10-31T11:56

2026-10-31T11:58

новости

уфа

россия

киев

вооруженные силы украины

дтэк

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/01/1055972832_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_739d65d30845883eb926407f847a2758.jpg

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 беспилотника над 19 российскими регионами. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Смоленская, Тамбовская, Волгоградская, Ростовская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Ульяновская области, а также Татарстан и Башкортостан. В Башкортостане объявляли беспилотную опасность, работу аэропорта в Уфе приостанавливали. Местные паблики сообщали о пожаре на промышленном объекте: после атаки дронов горит установка каталитического риформинга Л-35 на заводе "Башнефть-Новойл". В городских чатах жители пишут, что под удар могло попасть ещё одно предприятие - предположительно "Башнефть-Уфанефтехим". Официальных данных о последствиях атак региональные власти пока не приводили. В ночь на субботу 31 октября российские военные нанесли массированные удары по задействованным в помощи ВСУ предприятиям Украины. Повреждены два объекта ДТЭК, зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре и ТЭЦ в Киеве, горит промышленное предприятие под Полтавой. Подробнее - в материале Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике на сайте Украина.ру.

уфа

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, уфа, россия, киев, вооруженные силы украины, дтэк, украина.ру