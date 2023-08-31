https://ukraina.ru/20230831/1049062493.html

"Нежелательное перемещение": пожизненное заключение за поездки людей в Россию за продуктами

"Нежелательное перемещение": пожизненное заключение за поездки людей в Россию за продуктами - 31.08.2023 Украина.ру

"Нежелательное перемещение": пожизненное заключение за поездки людей в Россию за продуктами

Больше года в Сумской области под стражей находится глава местной территориальной общины Александр Ген. Его обвиняют в госизмене за то, что он не помешал местным жителям ездить через не существовавшую весной 2022 года границу с Россией за продуктами и лекарствами.

2023-08-31T13:46

2023-08-31T13:46

2023-08-31T15:33

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Сомнительные связи29 апреля 2022 года в городке Середино-Буда Шосткинского района Сумской области СБУ задержала главу местной территориальной общины Александра Гена, сообщив ему о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконное перемещение граждан через границу) и ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена).Гена избрали в 2020 году от оппозиционной партии «Наш край». Обвинение считает, что во время пребывания российских войск на территории Сумской области, с конца февраля по апрель 2022 года, он, перейдя на сторону России, организовывал незаконную переправку людей через государственную границу, то есть помогал мирным жителям спастись из зоны боевых действий. А уехать они могли только в сторону России.Однако в плохо состряпанном подозрении указано, что Ген имеет «сомнительные связи» (какова юридическая формулировка!) с представителями России, но не указано ни с какими именно, ни в чем они заключаются, ни подпадают ли они под понятие госизмены, ни направлены ли они на умышленное причинение вреда Украине, ни в чем конкретно этот предполагаемый вред мог бы состоять. Мало того, в подозрении даже ничего не сказано о том, получал ли Ген задание от каких-либо представителей РФ переправлять жителей через границу.В протоколах негласных следственно-розыскных действий (НСРД) нет ни слова о том, что Ген, например, согласился перейти на сторону России или даже получать от России средства для организации жизни общины.Ничего не сказано и о том, передавал ли Ген российским войскам данные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ. Наоборот, в материалах дела есть свидетельства о том, что в районе Середино-Буды ВСУ вообще никто ни разу не видел.Также протоколами никак не подтверждаются указанные в подозрении данные об участии Гена в блокировании базы украинских пограничников, которые 24 февраля 2022 года покинули ее и не возвращались туда, пока российские войска на вышли из области.Так что, если верить сути обвинения, именно за содействие эвакуации людей из зоны боевых действий Александр Ген теперь может получить от 15 лет до пожизненного с конфискацией. Больше ничего материалами дела и показаниями свидетелей не подтверждается. Да и это не особо подтверждается тоже.Не бесите РосгвардиюОдин из свидетелей, военнослужащий Владимир, заявил, что в начале весны 2022 года Ген собрал горожан возле здания местной полиции и призвал людей сдать в полицию имеющееся оружие. Полиция там была еще, естественно, украинская. Сам же Ген утверждает, что про оружие ничего не говорил, а собрание назначал, чтобы коллективно решить, как поступать дальше в условиях, когда по факту поменялась власть. Тот же свидетель сообщил, что украинские пограничники в Сумской области разбежались, оставили КПП свободным и через границу туда-сюда ходили как россияне, так и местные жители. В полиции Владимиру ответили: «Не наше дело, нам сказали не лезть». Свидетель считает, что пограничники и полицейские бездействовали по указанию Гена, но говорит, что слышал это со слов других, а сам подтвердить не может. Естественно, это полная ерунда — председатель территориальной общины не уполномочен давать указания подчиняющимся Госпогранслужбе пограничникам и подчиняющимся МВД полицейским. Да и что могли сделать эти подразделения, если бессильной на тот момент оказалась даже армия?«У меня начальник из Сум, комбриг, — свидетельствовал военнослужащий Владимир, — сказал, вызывай 102. Сказал, делай, что можешь».То есть военный комбриг надеялся, что полиция остановит российские войска, которые не смогла остановить украинская армия. Это несерьезно. Как и претензии к Гену, который якобы позволил людям свободно переходить через границу. А как бы он запретил? И была ли там по факту граница, если украинские пограничники разбежались? В этом месте обвинение выглядит как попытка переложить ответственность с силовых структур на человека, который не имел ни полномочий, ни физической возможности что-то изменить.Допросили и сестру Владимира, тоже военнослужащую. Она, как и брат, говорила полную ерунду. «Мне позвонили и сказали, что открыт пост по распоряжению мэра Гена Александра», — заявила она. Кто позвонил и откуда этому анониму стало известно, что пограничники выполнили распоряжение Гена, учитывая, что Владимир сказал, что они просто разбежались. В это, кстати, верится гораздо больше. «В Середино-Буду из Шостки я приехала недели через две и убедилась лично, что у нас пост открыт, свободно проходят диверсионные группы. У нас также работала Росгвардия», — рассказала женщина. То есть в город она попала только через две недели после предположительного приказа Александра Гена, непосредственной свидетельницей оставления пограничниками поста не была, а соответственно, обстоятельств события не знает. Также интересно, как она определила, что через пустой КПП ходят именно диверсионные группы, и как ей, военнослужащей ВСУ, удалось свободно наблюдать за такими перемещениями. Кроме того, если она сама говорит, что в районе уже работала Росгвардия, то украинские силовики в районе ничего больше не контролировали и Ген мог сколько угодно запрещать (или разрешать) людям переходить через границу, но кто бы его слушал.А еще свидетельница рассказала, что 29 марта 2022 года, когда она находилась на боевом дежурстве в Шостке, к ней подошел мужчина в штатском, представился старшим по званию и спросил, кто ей дал право приезжать в форме в Середино-Буду и своим видом «бесить Росгвардию».«Я спросила, — уточнила свидетельница, — что значит бесить Росгвардию и что вообще такое Росгвардия. Думала человек оговорился, но нет. Я спросила: "Вы вместе с Геном?" Он сказал: "Да". Я спросила: "Совместно ли вы с ним приняли решение, что я там не должна быть?" Он сказал: "Да"».Лучше бы она спросила у этого мужчины в штатском его документы и разобралась, кто именно это был и в каком смысле он «вместе с Геном» принимал решение. Но действительно интересно, зачем она одна в форме ВСУ приехала из Шостки (со своего места боевого дежурства) в занятую Росгвардией пограничную Середино-Буду и в этой же украинской форме шастала возле КПП, наблюдая перемещения, как она говорит, российских диверсионных групп. Вместе со «старшим по званию», неизвестным в гражданском, который вместе с Геном якобы принимал решение, чтобы свидетельница не провоцировала Росгвардию, все это выглядит сюрреалистично. А ведь из ее же показаний выходит, что она реально провоцировала. Зачем?«Агрессор не будет препятствовать»Более адекватно в суде выступил председатель Шосткинской райадминистрации Виктор Губенко. «После 11 часов 24 февраля мы были в глубоком тылу врага, — сказал он. — В WhatsApp*, в группе, я попросил глав общин информировать о приближении агрессора, его заходе в общины и его действиях. Все отчитывались о передвижении россиян. До начала вторжения у нас с Геном коммуникация была не очень хорошей. После вторжения — лучшей среди всех глав территориальных общин. Он отчитывался почти лучше всех».О сотрудничестве Гена с россиянами Губенко неизвестно. Зато известно, что 25–26 февраля Ген отчитался, что к КПП подъехали ВС РФ, раздвинули бетонные блоки и сообщили, что будет дан автобус для жителей для беспрепятственного передвижения в Россию за продуктами, в аптеку.«Ген говорил, что агрессор не будет препятствовать людям, если кто-то захочет поехать туда», — уточнил Губенко.Из этого следуют две вещи, превращающие обвинение в ничто. Россияне пустили местных жителей (по желанию) на территорию России, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Середино-Буде, где, естественно, все моментально перестало работать. Даже если бы Ген дал на это добро, по международному законодательству преступлением это бы не было. Но вся штука в том, что Гена никто не спрашивал и мнением его не интересовался. Людям просто предложили ехать и все.Допрошенная первый зампред Шосткинской райадминистрации Оксана Тарасюк сообщила, что Ген общался с главой администрации пограничного российского города Суземка, который заверил его, что жителями Середино-Буды дадут спокойно приобрести в Суземке все необходимое. Опять же, согласием или несогласием Гена никто не интересовался, но он, формально оставаясь главой общины, в принципе, выполнил свой долг перед людьми, по крайней мере — узнав, что их ждет при поездке за продуктами и лекарствами. При этом даже гуманитарное сотрудничество не было бы преступлением, но здесь никакого сотрудничества нет — просто телефонный звонок, чтобы прояснить обстоятельства. Тарасюк, конечно, выгораживая себя, сообщила, что говорила Гену о «нежелательности» поездки людей в Суземку, но, повторим, говорить можно что угодно, а ни обеспечить людей необходимым, ни реально препятствовать их поездкам (то есть препятствовать получению жизненно-важных товаров) местные власти уже не могли.Подлежит или не подлежит доказываниюСемь месяцев Александра продержали в СИЗО во время длительного следствия и только в ноябре 2022 года дело ушло в суд. Причем, несмотря ни на что, 18 из 21 депутата Середино-Будского горсовета подписались под положительной характеристикой Гена. А 1 мая 2023 года Заречный суд города Сумы отпустил его под залог в 1,5 млн грн (около 50 тыс. долларов).«Были учтены определенные обстоятельства дела, информация, которая не может быть обнародована, чтобы избежать разглашения данных досудебного расследования. Кроме того, речь идет о положительной репутации подозреваемого и неудовлетворительном состоянии его здоровья», — заявили в пресс-службе суда.Там же, как бы оправдываясь за почти неслыханное в нынешней Украине решение (по подозрению в совершении преступлений, связанных с госбезопасностью, людей чаще всего безальтернативно держат в СИЗО), суд сказал, что определил вдвое больший залог, чем предусмотрено соответствующей нормой УПК для преступления, в совершении которого подозревается лицо, и обязал Гена носить электронный браслет.А еще суд заявил нечто очень важное, нечто, применимое ко всем без исключения политически-мотивированным делам и дискредитирующее поведение как СБУ, так и ручных праворадикальных активистов, регулярно оказывающих давление на суды.«Совершение государственной измены указанным должностным лицом является предметом проверки в пределах уголовного производства, в настоящее время является неустановленным фактом и подлежит доказыванию», — написала пресс-служба.Человек невиновен, пока обратное не доказано в суде — это базовый принцип правосудия, который попирается СМИ, блогерами и даже следственными органами, которые задолго до вынесения приговора определяют человека преступником.Прямо подтверждая все вышесказанное, тогдашний глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий и местные праворадикальные активисты стали публично угрожать вынесшему решение судье Алексею Сибилеву и, испугавшись угроз, суд снова отправил Александра Гена под стражу, где он и пребывает до сих пор.Обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, носят общий характер, отсутствуют конкретные данные о нанесении ущерба, не указано, в чем именно заключалась подрывная деятельность Гена, какая конкретно информация передавалась ему представителями России. А неконкретность обвинения — это основание для возврата обвинительного акта. Обо всем этом говорил адвокат. Мало того, в деле уже допрошено порядка 50 свидетелей, их показания разнятся, судья прямо говорит, что не может дать оценку таким показаниям, но при этом считает «бесспорным» факт обоснованности обвинения. Такое может быть только, если судью запугали. А это факт.28 августа этого года состоялось последнее на данный момент судебное слушание по делу Александра Гена. Продолжается допрос бесконечных свидетелей, которые или говорят, что Ген отдал преступный приказ, но лично этого не слышали, или что Ген ничего подобного не делал. А человек уже больше года находится в СИЗО и может остаться в тюрьме до конца жизни непонятно за что. По сути, даже не за то, что он организовывал выезд людей в Россию для покупки жизненно-важных товаров, ведь он ничего не организовывал, а только узнал у мера российского города о факте таких поездок.Почему Amnesty и HRW не трубят о незаконности преследования Гена и запугивании судьи, вопрос риторический.* Запрещена в РФСвязь с рабочей группой редакции по вопросам гражданских пленных:чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru

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