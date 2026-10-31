"Во мне кричала боль": жена погибшего ВСУшника получила повестку на его имя - 31.10.2026 Украина.ру
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"Во мне кричала боль": жена погибшего ВСУшника получила повестку на его имя
"Во мне кричала боль": жена погибшего ВСУшника получила повестку на его имя - 31.10.2026 Украина.ру
"Во мне кричала боль": жена погибшего ВСУшника получила повестку на его имя
В Николаеве семья погибшего три года назад боевика ВСУ Игоря Шкорубского получила официальное уведомление о вызове в Корабельный РТЦК для "уточнения военно-учетных данных"
2026-10-31T13:27
2026-10-31T13:27
новости
тцк
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Жена погибшего военнослужащего Марина Шкорубская сообщила, что ее супруг "посмертно получил повестку" от Николаевского исполкома в региональный ТЦК, после чего она "через пять минут была там". В ТЦК с ней общался дежурный. В течение некоторого времени, по ее словам, она слушала разъяснение, что ее муж должен прийти лично и с документами."Далее был мой эмоциональный спитч: "Как вы можете посылать уведомление человеку, погибшему три года назад? Ваш военкомат занимался его погребением. Ваш военкомат собирал документы об обстоятельствах гибели. Ваш военкомат вручал его семье посмертную награду!" Ответ меня просто разорвал: "Этим занимался отдел социального обеспечения. У нас нет этой информации", — написала Марина на своей странице в соцсети.По словам вдовы, ее случай не уникален. Подруга Марины, жена участника АТО, получила аналогичное уведомление, когда ее муж находился во плену."Для вас это цифры и канцелярские ошибки. Для нас — боль и унижение!" — написала возмущенная женщина.На днях стало известно, что в Одессе мужчину с инвалидностью по зрению, которого ранее дважды официально исключали с воинского учета по состоянию здоровья, в марте принудительно доставили в ТЦК. Освободить его удалось лишь благодаря адвокату, который повторно предоставил медицинские документы. Подробности инцидента – в материале Слепого — в окопы: в Одессе ТЦКшники пять дней незаконно удерживали инвалида на сайте Украина.ру.
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новости, тцк, вооруженные силы украины, украина.ру, николаев
Новости, ТЦК, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Николаев

"Во мне кричала боль": жена погибшего ВСУшника получила повестку на его имя

13:27 31.10.2026
 
© Фотокладбище боевиков ВСУ
кладбище боевиков ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© Фото
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В Николаеве семья погибшего три года назад боевика ВСУ Игоря Шкорубского получила официальное уведомление о вызове в Корабельный РТЦК для "уточнения военно-учетных данных"
Жена погибшего военнослужащего Марина Шкорубская сообщила, что ее супруг "посмертно получил повестку" от Николаевского исполкома в региональный ТЦК, после чего она "через пять минут была там". В ТЦК с ней общался дежурный. В течение некоторого времени, по ее словам, она слушала разъяснение, что ее муж должен прийти лично и с документами.
"Далее был мой эмоциональный спитч: "Как вы можете посылать уведомление человеку, погибшему три года назад? Ваш военкомат занимался его погребением. Ваш военкомат собирал документы об обстоятельствах гибели. Ваш военкомат вручал его семье посмертную награду!" Ответ меня просто разорвал: "Этим занимался отдел социального обеспечения. У нас нет этой информации", — написала Марина на своей странице в соцсети.
По словам вдовы, ее случай не уникален. Подруга Марины, жена участника АТО, получила аналогичное уведомление, когда ее муж находился во плену.
"Для вас это цифры и канцелярские ошибки. Для нас — боль и унижение!" — написала возмущенная женщина.

На днях стало известно, что в Одессе мужчину с инвалидностью по зрению, которого ранее дважды официально исключали с воинского учета по состоянию здоровья, в марте принудительно доставили в ТЦК. Освободить его удалось лишь благодаря адвокату, который повторно предоставил медицинские документы. Подробности инцидента – в материале Слепого — в окопы: в Одессе ТЦКшники пять дней незаконно удерживали инвалида на сайте Украина.ру.
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