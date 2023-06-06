Анатомия одного преступления Украины. Признался, но получил максимальный срок - 06.06.2023 Украина.ру
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Анатомия одного преступления Украины. Признался, но получил максимальный срок
Анатомия одного преступления Украины. Признался, но получил максимальный срок - 06.06.2023 Украина.ру
Анатомия одного преступления Украины. Признался, но получил максимальный срок
В конце мая Дружковский горсуд Донецкой области (подконтрольный Украине) приговорил к 10 годам заключения 17-летнего Владимира Маркина из села Клещеевка Артемовского района, обвиненного по ч.7 ст. 111-1 УК Украины за "помощь вооруженным формированиям страны-агрессора в ведении боевых действий против ВСУ".
2023-06-06T07:03
2023-06-06T07:03
сбу
артёмовск (бахмут)
репрессии на украине
эксклюзив
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Пытали и оказывали моральное давлениеВладимира Маркина, 2005 г. р., задержали в Артемовске 10 августа 2022 г. как обычно по ст. 208 УПК Украины, т.е. на месте совершения преступления. Действие очевидно незаконное, поскольку в обвинительном акте будет указано, что предполагаемые преступления Владимир совершал до 19 июля. Это значит, что 10 августа на месте преступления взять его не могли. Но СБУ стандартно использует данное положение УПК, чтобы иметь возможность задержать человека и оказывать на него давление как минимум до появления адвоката. Обыск, конечно, тоже проводился без такового. Суды на это чаще всего не обращают внимания. Так 19 августа (подростка привезли в Днепропетровск и продержали в СБУ целых 9 дней) суд отправил Владимира под стражу. Особенно интересно, что официальное задержание СБУ провела по документам 16 августа. То есть Владимир 6 дней удерживался без всяких оснований, незаконно, а применение ст. 208 УПК 16 августа при фактическом задержании 10 августа вообще за гранью добра и зла. Маркина поймали с поличным прямо в подвале СБУ Днепропетровска?В тот момент Владимиру Маркину было 16 лет, он только поступил в Константиновский индустриальный профессиональный колледж ДонНТУ, но начать учиться так и не успел.До приговора Владимир провел 10 месяцев в Днепровском учреждении исполнения наказаний №4 (бывшее СИЗО №4), где теперь содержат не только подследственных и подсудимых, но и осужденных к пожизненному лишению свободы. Такую реорганизацию провели из-за того, что количество пожизненных сроков на Украине уже несколько лет увеличивается ежегодно в среднем на 100 человек.По данным вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, за время нахождения в следственном изоляторе подростка пытали и оказывали на него моральное давление с целью получения показаний против других лиц. Однако Владимир никого не оклеветал, кроме себя самого.Лишение свободы необязательно12 января 2023 г. следствие передало обвинительный акт в суд. Маркина в суд не привозили ни разу, но выводили его на связь в режиме видеоконференции, что всегда затрудняет полноценное участие обвиняемого в процессе. Предъявленных Владимиру эпизодов много. Например, сказано, что 7 апреля 2022 г. он общался по Telegram с неким Евгением— "информатором представителей военных формирований РФ" на Донбассе и согласился помогать в ведении боевых действий против ВСУ путем передачи информации о передвижениях украинских военных в регионе. Затем с 30 мая по 19 июля Владимир якобы делал фотографии, наносил данные на карты и отправлял их "информатору".Как же это все было доказано в суде? Никак. Многочисленные протоколы обыска и осмотра изъятых в ходе обыска компьютера и мобильного телефона никто даже не рассмотрел.13 января 2023 г. адвокат обвиняемого сообщил, что не может прибыть в подготовительное заседание, поэтому тут же пригласили защитника из центра бесплатной правовой помощи, который даже не стал протестовать против продления меры пресечения в виде содержания под стражей. Первое заседание по сути дела прошло аж 8 февраля и ограничилось требованием "Центру пробации" составить характеристику касательно несовершеннолетнего обвиняемого. Так дотянули до 13 марта, когда пришло время снова продлевать меру пресечения. Адвокат снова не возражал. Больше на заседании ничего не рассматривалось. 5 мая произошло то же самое. А 19 мая, после 5 заседаний, на которых не происходило ничего существенного, суд огласил приговор. Основание — признание Маркиным вины. Схема идеальная — надавить на несовершеннолетнего, запугать мало что понимающего в юриспруденции и украинской практике парня, чтобы получить самооговор и ничего в судебных заседаниях не доказывать.Особый цинизм ситуации заключается в том, что признание никак не улучшило положение Маркина, т.е. по сути подростка обманули. Суд признал содействие обвиняемого, его возраст и положительную характеристику "Центра пробации", который вообще посчитал, что риск повторного совершения преступления ничтожен, а исправление несовершеннолетнего возможно без лишения свободы смягчающими обстоятельствами, но зато нашел отягчающее — совершение уголовного правонарушения в условиях военного положения.Когда защитник не на твоей стороне"При таких обстоятельствах, — указано в приговоре, — суд приходит к убеждению в том, что исправление Маркина и предупреждение совершения им новых преступлений будет достигнуто при назначении ему наказания в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 7 в. 111-1 УК Украины, однако с учетом того, что согласно требованиям ч. ч. 1, 3 в. 102 УК Украины , Маркину, как несовершеннолетнему, не может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более, чем 10 лет, за совершение данного преступления, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, без конфискации имущества, поскольку к несовершеннолетним, в соответствии с требованиями ст. 98 УК Украины, конфискация имущества не применяется".Это значит, что признавшего вину Владимира осудили на 15 лет, максимальный срок, который предусматривает данная статья, но, поскольку несовершеннолетних нельзя приговаривать к срокам более 10 лет, то остановились на 10 годах. Убедить своего подзащитного признаться, чтобы получить максимум — это, конечно, новое слово в адвокатуре.Оснований для того, чтобы разваливать дело, у адвоката с самого начала было предостаточно — требовать изменения меры пресечения, требовать признания всех полученных при обыске доказательств недопустимыми, требовать от Госбюро расследований привлечения сотрудников СБУ к ответственности за незаконные действия, обращаться к ООН, ОБСЕ, Красному Кресту, другим международным организациям, выходить на иностранные СМИ. Понятно, что в текущих условиях все эти действия ничего бы не гарантировали, но шанс есть всегда. Это в лайках в соцсетях еще можно признаться, если есть договоренность об условном сроке. В преступлениях по такой серьезной статье, какую инкриминировали Маркину, признаваться нельзя, поскольку потом ничего уже не исправишь. Апелляция в лучшем случае немного уменьшит срок. А учитывая поведение адвоката, даже на это особенно надеяться не стоит. Лучше судиться до последнего — даже если безрезультатно, срок, проведенный в СИЗО, все-равно будет засчитан в общий срок, а значит обвиняемый ничего не потеряет. Зато останется шанс.10 лет лишения свободы подростку из Артемовска — исключительно на совести адвоката (о совести сотрудников СБУ и прокуратуры нет смысла и говорить). Большая беда заключается в том, что и до 24 февраля 2022 г. на Украине было ничтожно мало грамотных и честных юристов, бравшихся за политически-мотивированные дела, а сейчас их число просто стремится к нулю.
https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html
https://ukraina.ru/20220806/1037338957.html
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Павел Волков
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Павел Волков
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сбу, артёмовск (бахмут), репрессии на украине, эксклюзив
СБУ, Артёмовск (Бахмут), Репрессии на Украине, Эксклюзив
Анатомия одного преступления Украины. Признался, но получил максимальный срок

Как на Украине судили подростка за помощь ВС РФ

07:03 06.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)СБУ задерживает Владимира Маркина в Артемовске
СБУ задерживает Владимира Маркина в Артемовске - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
В конце мая Дружковский горсуд Донецкой области (подконтрольный Украине) приговорил к 10 годам заключения 17-летнего Владимира Маркина из села Клещеевка Артемовского района, обвиненного по ч.7 ст. 111-1 УК Украины за "помощь вооруженным формированиям страны-агрессора в ведении боевых действий против ВСУ".
Пытали и оказывали моральное давление
Владимира Маркина, 2005 г. р., задержали в Артемовске 10 августа 2022 г. как обычно по ст. 208 УПК Украины, т.е. на месте совершения преступления. Действие очевидно незаконное, поскольку в обвинительном акте будет указано, что предполагаемые преступления Владимир совершал до 19 июля. Это значит, что 10 августа на месте преступления взять его не могли.
18 марта 2021, 15:41
Павел Волков. Кто онЗапорожский журналист, блогер
Но СБУ стандартно использует данное положение УПК, чтобы иметь возможность задержать человека и оказывать на него давление как минимум до появления адвоката. Обыск, конечно, тоже проводился без такового. Суды на это чаще всего не обращают внимания. Так 19 августа (подростка привезли в Днепропетровск и продержали в СБУ целых 9 дней) суд отправил Владимира под стражу. Особенно интересно, что официальное задержание СБУ провела по документам 16 августа. То есть Владимир 6 дней удерживался без всяких оснований, незаконно, а применение ст. 208 УПК 16 августа при фактическом задержании 10 августа вообще за гранью добра и зла. Маркина поймали с поличным прямо в подвале СБУ Днепропетровска?
В тот момент Владимиру Маркину было 16 лет, он только поступил в Константиновский индустриальный профессиональный колледж ДонНТУ, но начать учиться так и не успел.
До приговора Владимир провел 10 месяцев в Днепровском учреждении исполнения наказаний №4 (бывшее СИЗО №4), где теперь содержат не только подследственных и подсудимых, но и осужденных к пожизненному лишению свободы. Такую реорганизацию провели из-за того, что количество пожизненных сроков на Украине уже несколько лет увеличивается ежегодно в среднем на 100 человек.
По данным вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, за время нахождения в следственном изоляторе подростка пытали и оказывали на него моральное давление с целью получения показаний против других лиц. Однако Владимир никого не оклеветал, кроме себя самого.
Лишение свободы необязательно
12 января 2023 г. следствие передало обвинительный акт в суд. Маркина в суд не привозили ни разу, но выводили его на связь в режиме видеоконференции, что всегда затрудняет полноценное участие обвиняемого в процессе. Предъявленных Владимиру эпизодов много.
Например, сказано, что 7 апреля 2022 г. он общался по Telegram с неким Евгением— "информатором представителей военных формирований РФ" на Донбассе и согласился помогать в ведении боевых действий против ВСУ путем передачи информации о передвижениях украинских военных в регионе. Затем с 30 мая по 19 июля Владимир якобы делал фотографии, наносил данные на карты и отправлял их "информатору".
Как же это все было доказано в суде? Никак. Многочисленные протоколы обыска и осмотра изъятых в ходе обыска компьютера и мобильного телефона никто даже не рассмотрел.
13 января 2023 г. адвокат обвиняемого сообщил, что не может прибыть в подготовительное заседание, поэтому тут же пригласили защитника из центра бесплатной правовой помощи, который даже не стал протестовать против продления меры пресечения в виде содержания под стражей. Первое заседание по сути дела прошло аж 8 февраля и ограничилось требованием "Центру пробации" составить характеристику касательно несовершеннолетнего обвиняемого.
Так дотянули до 13 марта, когда пришло время снова продлевать меру пресечения. Адвокат снова не возражал. Больше на заседании ничего не рассматривалось. 5 мая произошло то же самое. А 19 мая, после 5 заседаний, на которых не происходило ничего существенного, суд огласил приговор. Основание — признание Маркиным вины. Схема идеальная — надавить на несовершеннолетнего, запугать мало что понимающего в юриспруденции и украинской практике парня, чтобы получить самооговор и ничего в судебных заседаниях не доказывать.
Особый цинизм ситуации заключается в том, что признание никак не улучшило положение Маркина, т.е. по сути подростка обманули. Суд признал содействие обвиняемого, его возраст и положительную характеристику "Центра пробации", который вообще посчитал, что риск повторного совершения преступления ничтожен, а исправление несовершеннолетнего возможно без лишения свободы смягчающими обстоятельствами, но зато нашел отягчающее — совершение уголовного правонарушения в условиях военного положения.
Когда защитник не на твоей стороне
"При таких обстоятельствах, — указано в приговоре, — суд приходит к убеждению в том, что исправление Маркина и предупреждение совершения им новых преступлений будет достигнуто при назначении ему наказания в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 7 в. 111-1 УК Украины, однако с учетом того, что согласно требованиям ч. ч. 1, 3 в. 102 УК Украины , Маркину, как несовершеннолетнему, не может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более, чем 10 лет, за совершение данного преступления, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, без конфискации имущества, поскольку к несовершеннолетним, в соответствии с требованиями ст. 98 УК Украины, конфискация имущества не применяется".
Это значит, что признавшего вину Владимира осудили на 15 лет, максимальный срок, который предусматривает данная статья, но, поскольку несовершеннолетних нельзя приговаривать к срокам более 10 лет, то остановились на 10 годах. Убедить своего подзащитного признаться, чтобы получить максимум — это, конечно, новое слово в адвокатуре.
Оснований для того, чтобы разваливать дело, у адвоката с самого начала было предостаточно — требовать изменения меры пресечения, требовать признания всех полученных при обыске доказательств недопустимыми, требовать от Госбюро расследований привлечения сотрудников СБУ к ответственности за незаконные действия, обращаться к ООН, ОБСЕ, Красному Кресту, другим международным организациям, выходить на иностранные СМИ.
Сумы
6 августа 2022, 12:14
Сумы в период военных действий. Госизмена за борщ и красный флаг Победы
Понятно, что в текущих условиях все эти действия ничего бы не гарантировали, но шанс есть всегда. Это в лайках в соцсетях еще можно признаться, если есть договоренность об условном сроке. В преступлениях по такой серьезной статье, какую инкриминировали Маркину, признаваться нельзя, поскольку потом ничего уже не исправишь. Апелляция в лучшем случае немного уменьшит срок. А учитывая поведение адвоката, даже на это особенно надеяться не стоит. Лучше судиться до последнего — даже если безрезультатно, срок, проведенный в СИЗО, все-равно будет засчитан в общий срок, а значит обвиняемый ничего не потеряет. Зато останется шанс.
10 лет лишения свободы подростку из Артемовска — исключительно на совести адвоката (о совести сотрудников СБУ и прокуратуры нет смысла и говорить). Большая беда заключается в том, что и до 24 февраля 2022 г. на Украине было ничтожно мало грамотных и честных юристов, бравшихся за политически-мотивированные дела, а сейчас их число просто стремится к нулю.
 
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