Ещё до СВО: Латвия загодя подготовилась к конфликту с Россией - 31.10.2026 Украина.ру
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Ещё до СВО: Латвия загодя подготовилась к конфликту с Россией
Ещё до СВО: Латвия загодя подготовилась к конфликту с Россией - 31.10.2026 Украина.ру
Ещё до СВО: Латвия загодя подготовилась к конфликту с Россией
Ещё в 2020 Прибалтика превратилась в плацдарм по созданию боевых дронов, сообщил телеканал RussiaToday. Как выяснили журналисты RT, только в 2022—2025 годах компании в Латвии заработали €283 млн на производстве БПЛА, робототехники и аэрокосмических военных систем
2026-10-31T17:00
2026-10-31T17:00
новости
латвия
минобороны
"рубикон"
израиль
украина
rt
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Более половины выручки, выяснил RT, приходится на предприятия с иностранным капиталом."Два крупнейших завода принадлежат США и Израилю, ещё одним частично владеет Украина. Несколько заводов объединены в единый кластер под Ригой. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что в Латвии заранее готовились к конфликту с Россией", – сообщил телеканал.В расследовании RT отмечается, что в период с 2022 по 2025 год компании-производители дронов заработали совокупно €282,98 млн."Основная масса этих денег пришлась на три компании: Redwire Defense Tech Riga с доходом €131,4 млн за указанный период, Belss — с доходом €77,7 млн и Brasa Defence Systems — с доходом €46,7 млн. Далее идут: Origin Robotics с €10,6 млн, Eraser с €6,04 млн, LV-Teh с €5,98 млн, Atlas Aerospace с €3,52 млн и Natrix с €0,98 млн", – отмечалось в публикации.Авторы обратили внимание и на то, что именно по инициативе Латвии в 2024 году была создана "Дрон-коалиция", в которую вошла Великобритания. Цель членов коалиции – снабжать Украину дронами."Коллективные обязательства будущих периодов составили €600 млн, а фонд коалиции собрал у инвесторов €1,8 млрд в 2024 году. С тех пор Украине передано уже более 100 тыс. БПЛА", – сообщил RT.В статье рассказывается о заводах по производству дронов в Марупе и Риге. В Марупе, в нескольких километров от международного аэропорта, расположено пять предприятий БПЛА-кластера: Belss, её дочерняя Eraser, Brasa Defence Systems, Origin Robotics и Redwire Defense Tech Riga. При этом территория Марупе выбрана неслучайна: через Марупский район проходит железная дорога, которая вскоре будет объединена с путями, идущими на Украину через Молдавию.Среди прочего в статье рассказывается об израильтянине украинского происхождения Иване Толчинском, который родился в Горловке Донецкой области Украины, в возрасте десяти лет переехал в Израиль. Повзрослев, Толчинский прошёл службу в израильском спецназе, участвовал в боевых действиях в Ливане. Около пяти лет работал инженером в аэрокосмической отрасли Израиля, год изучал в Китае массовое производство электроники. Завод Толчинского производит в месяц более 300 дронов Atlas.Также в статье RT рассказывается о том, что в декабре 2021 года, за два месяца до начала СВО, Минобороны Латвии выделило заводу Belss €88 тыс. на модернизацию британских боевых машин пехоты, стоявших на вооружении Латвии."Требовалось установить на башни системы автоматического ведения огня. Они позволяют оператору вести огонь, не высовываясь из машины, что повышает выживаемость экипажа в условиях современной войны с дронами и засад. То есть латвийцы ещё за два месяца до начала СВО готовились к боевым действиям с применением беспилотников", – отмечалось в публикации канала.В статье приводятся также слова оператора БПЛА с позывным "Бакс", в задачи которого входит уничтожение украинских беспилотников на подлёте к российским границам:"Украинцы 100% обкатывают всё производимое прибалтами и закупают много их производства, но вопрос масштаба и количества. По "блейзам" и "бикам" (BLAZE и BEAK. — Ред.) информации немного, но по "Пингвинам" инфа есть от товарищей из "Рубикона" (Центр перспективных беспилотных технологий МО РФ. — Ред.), которые несколько штук завалили. Количество сбитых прямо говорит о количестве применений. Если сравнивать с "Шарками", "Лелеками" и остальными, которые у них сейчас летают, то латвийских прямо мизер", – отметил он.При этом на латвийских заводах дронов случаются и пожары. Так, завод Redwire Defence Tech Riga, который производит БПЛА "Пингвин", переехал в Sirin Park после того, как неожиданно сгорела его предыдущая производственная база в Марупе.
https://ukraina.ru/20261017/chuzhie-glaza-i-ushi-vsu-kak-rabotaet-peredacha-dannykh-ukraine-i-kak-s-ney-boretsya-rossiya-1083881679.html
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новости, латвия, минобороны, "рубикон", израиль, украина, rt
Новости, Латвия, Минобороны, "Рубикон", Израиль, Украина, RT

Ещё до СВО: Латвия загодя подготовилась к конфликту с Россией

17:00 31.10.2026
 
© Фото : Redwire SpacePenguin Mk3 VTOL
Penguin Mk3 VTOL - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© Фото : Redwire Space
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Ещё в 2020 Прибалтика превратилась в плацдарм по созданию боевых дронов, сообщил телеканал RussiaToday. Как выяснили журналисты RT, только в 2022—2025 годах компании в Латвии заработали €283 млн на производстве БПЛА, робототехники и аэрокосмических военных систем
Более половины выручки, выяснил RT, приходится на предприятия с иностранным капиталом.
"Два крупнейших завода принадлежат США и Израилю, ещё одним частично владеет Украина. Несколько заводов объединены в единый кластер под Ригой. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что в Латвии заранее готовились к конфликту с Россией", – сообщил телеканал.
В расследовании RT отмечается, что в период с 2022 по 2025 год компании-производители дронов заработали совокупно €282,98 млн.
"Основная масса этих денег пришлась на три компании: Redwire Defense Tech Riga с доходом €131,4 млн за указанный период, Belss — с доходом €77,7 млн и Brasa Defence Systems — с доходом €46,7 млн. Далее идут: Origin Robotics с €10,6 млн, Eraser с €6,04 млн, LV-Teh с €5,98 млн, Atlas Aerospace с €3,52 млн и Natrix с €0,98 млн", – отмечалось в публикации.
Авторы обратили внимание и на то, что именно по инициативе Латвии в 2024 году была создана "Дрон-коалиция", в которую вошла Великобритания. Цель членов коалиции – снабжать Украину дронами.
"Коллективные обязательства будущих периодов составили €600 млн, а фонд коалиции собрал у инвесторов €1,8 млрд в 2024 году. С тех пор Украине передано уже более 100 тыс. БПЛА", – сообщил RT.
В статье рассказывается о заводах по производству дронов в Марупе и Риге. В Марупе, в нескольких километров от международного аэропорта, расположено пять предприятий БПЛА-кластера: Belss, её дочерняя Eraser, Brasa Defence Systems, Origin Robotics и Redwire Defense Tech Riga. При этом территория Марупе выбрана неслучайна: через Марупский район проходит железная дорога, которая вскоре будет объединена с путями, идущими на Украину через Молдавию.
спутник Acadia - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
17 октября, 12:59
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Среди прочего в статье рассказывается об израильтянине украинского происхождения Иване Толчинском, который родился в Горловке Донецкой области Украины, в возрасте десяти лет переехал в Израиль. Повзрослев, Толчинский прошёл службу в израильском спецназе, участвовал в боевых действиях в Ливане. Около пяти лет работал инженером в аэрокосмической отрасли Израиля, год изучал в Китае массовое производство электроники. Завод Толчинского производит в месяц более 300 дронов Atlas.
"У нас есть прямой контракт с Министерством обороны [Украины], который мы уже выполнили. Сейчас мы двигаемся ещё к одному контракту", – рассказывал Толчинский
Также в статье RT рассказывается о том, что в декабре 2021 года, за два месяца до начала СВО, Минобороны Латвии выделило заводу Belss €88 тыс. на модернизацию британских боевых машин пехоты, стоявших на вооружении Латвии.
"Требовалось установить на башни системы автоматического ведения огня. Они позволяют оператору вести огонь, не высовываясь из машины, что повышает выживаемость экипажа в условиях современной войны с дронами и засад. То есть латвийцы ещё за два месяца до начала СВО готовились к боевым действиям с применением беспилотников", – отмечалось в публикации канала.
В статье приводятся также слова оператора БПЛА с позывным "Бакс", в задачи которого входит уничтожение украинских беспилотников на подлёте к российским границам:
"Украинцы 100% обкатывают всё производимое прибалтами и закупают много их производства, но вопрос масштаба и количества. По "блейзам" и "бикам" (BLAZE и BEAK. — Ред.) информации немного, но по "Пингвинам" инфа есть от товарищей из "Рубикона" (Центр перспективных беспилотных технологий МО РФ. — Ред.), которые несколько штук завалили.
Количество сбитых прямо говорит о количестве применений. Если сравнивать с "Шарками", "Лелеками" и остальными, которые у них сейчас летают, то латвийских прямо мизер", – отметил он.
При этом на латвийских заводах дронов случаются и пожары. Так, завод Redwire Defence Tech Riga, который производит БПЛА "Пингвин", переехал в Sirin Park после того, как неожиданно сгорела его предыдущая производственная база в Марупе.
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