Белорусский транзит: четвертый борт с жителями Алёшек приземлился в Гомеле - 31.10.2026 Украина.ру
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Белорусский транзит: четвертый борт с жителями Алёшек приземлился в Гомеле
Белорусский транзит: четвертый борт с жителями Алёшек приземлился в Гомеле - 31.10.2026 Украина.ру
Белорусский транзит: четвертый борт с жителями Алёшек приземлился в Гомеле
Последний, четвертый самолет с жителями херсонских Алёшек, которые решили вернуться на подконтрольную Киеву территорию, приземлился в белорусском Гомеле
2026-10-31T12:40
2026-10-31T12:41
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Жители Алёшек, которые в ходе организованной эвакуации добровольно изъявили желание убыть на территорию, подконтрольную Киеву, были доставлены в Белоруссию на российских военных самолетах."Последний, четвёртый самолёт приземлился в Гомеле (Беларусь). Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины", — написал председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале.По информации белорусского портала "Белта", из аэропорта Гомеля эвакуированных автобусами доставят на Украину через пункт пропуска "Новая Гута".В ночь на 31 октября также стало известно, что часть эвакуированных из Алёшек жителей прибыла в Симферополь. Там их осмотрели медики.Напомним, эвакуация проходила в условиях гуманитарной катастрофы: из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ и массового применения беспилотников город оказался в полной блокаде, что привело к острейшему дефициту продовольствия, питьевой воды и лекарств. Омбудсмены России Яна Лантратова и Украины Дмитрий Лубинец выступили за продолжение гуманитарных миссий под координацией первой леди США Мелании Трамп.
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новости, алешки, украина, киев, давид арахамия, мелания трамп, слуга народа, рада, вооруженные силы украины
Новости, Алешки, Украина, Киев, Давид Арахамия, Мелания Трамп, Слуга народа, Рада, Вооруженные силы Украины

Белорусский транзит: четвертый борт с жителями Алёшек приземлился в Гомеле

12:40 31.10.2026 (обновлено: 12:41 31.10.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
Российские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
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Последний, четвертый самолет с жителями херсонских Алёшек, которые решили вернуться на подконтрольную Киеву территорию, приземлился в белорусском Гомеле
Жители Алёшек, которые в ходе организованной эвакуации добровольно изъявили желание убыть на территорию, подконтрольную Киеву, были доставлены в Белоруссию на российских военных самолетах.

"Последний, четвёртый самолёт приземлился в Гомеле (Беларусь). Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины", — написал председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале.
По информации белорусского портала "Белта", из аэропорта Гомеля эвакуированных автобусами доставят на Украину через пункт пропуска "Новая Гута".
В ночь на 31 октября также стало известно, что часть эвакуированных из Алёшек жителей прибыла в Симферополь. Там их осмотрели медики.

Напомним, эвакуация проходила в условиях гуманитарной катастрофы: из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ и массового применения беспилотников город оказался в полной блокаде, что привело к острейшему дефициту продовольствия, питьевой воды и лекарств. Омбудсмены России Яна Лантратова и Украины Дмитрий Лубинец выступили за продолжение гуманитарных миссий под координацией первой леди США Мелании Трамп.
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