Белорусский транзит: четвертый борт с жителями Алёшек приземлился в Гомеле
12:40 31.10.2026 (обновлено: 12:41 31.10.2026)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
© Министерство обороны РФ
Последний, четвертый самолет с жителями херсонских Алёшек, которые решили вернуться на подконтрольную Киеву территорию, приземлился в белорусском Гомеле
Жители Алёшек, которые в ходе организованной эвакуации добровольно изъявили желание убыть на территорию, подконтрольную Киеву, были доставлены в Белоруссию на российских военных самолетах.
"Последний, четвёртый самолёт приземлился в Гомеле (Беларусь). Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины", — написал председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале.
"Последний, четвёртый самолёт приземлился в Гомеле (Беларусь). Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины", — написал председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале.
По информации белорусского портала "Белта", из аэропорта Гомеля эвакуированных автобусами доставят на Украину через пункт пропуска "Новая Гута".
В ночь на 31 октября также стало известно, что часть эвакуированных из Алёшек жителей прибыла в Симферополь. Там их осмотрели медики.
Напомним, эвакуация проходила в условиях гуманитарной катастрофы: из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ и массового применения беспилотников город оказался в полной блокаде, что привело к острейшему дефициту продовольствия, питьевой воды и лекарств. Омбудсмены России Яна Лантратова и Украины Дмитрий Лубинец выступили за продолжение гуманитарных миссий под координацией первой леди США Мелании Трамп.
Напомним, эвакуация проходила в условиях гуманитарной катастрофы: из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ и массового применения беспилотников город оказался в полной блокаде, что привело к острейшему дефициту продовольствия, питьевой воды и лекарств. Омбудсмены России Яна Лантратова и Украины Дмитрий Лубинец выступили за продолжение гуманитарных миссий под координацией первой леди США Мелании Трамп.
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