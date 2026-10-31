https://ukraina.ru/20261031/stsenariy-voyny-s-nato-rozhin-o-tom-pri-kakom-uslovii-on-stanet-realnostyu-1084192441.html

"Сценарий войны с НАТО": Рожин о том, при каком условии он станет реальностью

"Сценарий войны с НАТО": Рожин о том, при каком условии он станет реальностью - 31.10.2026 Украина.ру

"Сценарий войны с НАТО": Рожин о том, при каком условии он станет реальностью

Противник переносит производство дронов на территорию европейских стран НАТО, этим объясняется наращивание налётов на тылы. Если у России не останется выбора, это будет сценарий полноценной войны с НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-10-31T19:30

2026-10-31T19:30

2026-10-31T19:30

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Отвечая на вопрос о том, нужен ли другой подход к активным мерам ПВО на фоне запуска 700–1000 дронов в сутки, эксперт объяснил, откуда на самом деле растут налёты на российские тылы.Рожин напомнил: большую часть украинских дронов успешно уничтожают силы ПВО. "Да, они наносят нам какой-то ущерб, но долетает из этой огромной кучи очень небольшой процент. Это говорит о силе нашей ПВО", — заявил эксперт.Для сравнения он привёл Саудовскую Аравию. "Для сравнения взгляните на Саудовскую Аравию, которой гораздо меньшим количеством БПЛА наносится колоссальный экономический урон", — подчеркнул Рожин.По его словам, именно потому, что российские войска уничтожают заводы на Украине, противник переносит производство дронов на территорию европейских стран НАТО.Рожин отметил, что именно этим объясняется наращивание налетов на российские тылы: тем, что по европейским заводам не прилетает."Бить по ним или не бить? Если у нас не останется выбора, это будет сценарий полноценной войны с НАТО. Причем, скорее всего, ядерной", — продолжил Рожин."Наше руководство прямо говорило, что война с НАТО не будет конвенциональной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Конфликт на Украине завершится капитуляцией киевского режима. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать только Россия, а не Соединенные Штаты или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".

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