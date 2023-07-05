https://ukraina.ru/20230705/1047815859.html

Дело Инны Иваночко. Львовскую оппозиционерку судят на Украине за критику радикального национализма

Дело Инны Иваночко. Львовскую оппозиционерку судят на Украине за критику радикального национализма - 05.07.2023 Украина.ру

Дело Инны Иваночко. Львовскую оппозиционерку судят на Украине за критику радикального национализма

Еще 24 августа 2022 года года СБУ объявила подозрение в государственной измене экс-главе Львовского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и общественного движения "Украинский выбор — право народа" Инне Иваночко

2023-07-05T13:57

2023-07-05T13:57

2023-07-05T13:58

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Инна Иваночко известна, в частности, организацией мемориальных мероприятий в честь Дня Победы и борьбой за Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил на улице Стрыйской. Сейчас Иваночко находится под стражей без возможности внесения залога, ей грозит до 15 лет лишения свободы.Что говорила государственная пропагандаПресс-службы СБУ и Офиса Генерального прокурора Украины заявили, что Иваночко организовывала проплаченные массовые мероприятия для "дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и смены действующей власти в стране". Речь идет о неких научно-практических конференциях, семинарах и уличных акциях с требованиями предоставления особого экономического и культурного статуса Галиции. Все это происходило, естественно, до начала СВО (с 2015-го по 22 февраля 2022 года, как указано в обвинительном акте), считалось законным и уголовных дел против Иваночко никто не заводил. То есть данные сообщения не имеют отношения к обвинению в госизмене, а направлены исключительно на создание негативного медиа-образа обвиняемой для общественной легитимации ее ареста. То же самое касается и заявлений СБУ и прокуратуры о том, что Иваночко с 2018 года систематически появлялась на российских и пророссийских медиаресурсах (PolitWera, телеканал Медведчука "112 Украина", NewsFront, "Голос Правды") в роли политического эксперта и специалиста в области общественно-политических процессов в Украине, распространяя "предвзятую" информацию об Украине как полностью зависимой от Запада стране, где нормализованы русофобия и нацизм. Поразительно, но высказанные обвиняемой идеи "в совокупности соответствуют понятиям "денацификация" "демилитаризация" Украины, "защита" русского народа, служивших формальным поводом вооруженной агрессии РФ против Украины".Эта фраза в обвинительном акте — не просто глупость или волюнтаризм. Это угроза для сотен тысяч граждан Украины, которые в той или иной форме с 2014 года жаловались на языковую дискриминацию, безнаказанность радикально националистических группировок, глорификацию бандеровцев, превращение Украины в зависимое от Запада государство. Теперь всех их можно обвинить в решении российского руководства начать специальную военную операцию.Далее, в СБУ сообщили, что Иваночко якобы не просто занималась подрывной информационной деятельностью по своим личным убеждениям, но делала это по заданию российских спецслужб и даже отчитывалась "кремлевским кураторам" через соцсети и электронную почту.Каковы доказательства?Оказалось, что уголовное преследование Иваночко началось в марте 2022 года (время массовых "стабилизационных мероприятий" СБУ с поквартирными обходами и последующими арестами инакомыслящих) с банального доноса. Некие сотрудники львовской юридической конторы "Консорциум агентств экономической безопасности" сообщили, что их компания, вероятно, является российской агентурной сетью. Следствие выяснило, что бывший гендиректор конторы, адвокат, генерал-майор правоохранительных органов в отставке Владимир Мальсагов якобы был завербован российскими спецслужбами аж в 2011 году, а затем регулярно ездил в Москву и Крым, где "вероятно, передавал российским спецслужбам разведывательную информацию". А вообще свидетель считает, что Мальсагов работал над созданием "Республики Галичина", которая в дальнейшем должна была присоединиться к Польше. Из этого бреда в медицинском смысле логически вытекает вывод — Россия завербовала Мальсагова, чтобы он присоединил Галичину к Польше. Передавал ли Мальсагов что-то на самом деле и был ли он завербован, естественно, никто не знает — все это слова свидетеля, об адекватности которого все стало понятно по предыдущему заявлению, проверить которые невозможно, поскольку Мальсагов умер в 2021 году от коронавируса.Спрашивается, при чем тут Иваночко? Как сообщается, в 2015 году Мальсагов устроил ее на работу в свою компанию начальником отдела кадров, а в 2019 году Иваночко была заместителем гендиректора ООО "Консорциум агентств экономической безопасности". В компьютере умершего Мальсагова в 2022 году следователи СБУ якобы нашли документы, подтверждающие его сотрудничество с РФ. Например, согласование с россиянами (не указано какими именно и тем более не указано, что это были представители спецслужб) проведения в 2015 году конференции на тему "особый статус Львова: региональная самоидентификация и европейская самостоятельность". Что в этом незаконного, непонятно, особенно с учетом того, что именно в то время президент Украины Порошенко подписывал (и наверняка согласовывал) с Россией Минские соглашения, по которым Донбасс получал ту самую региональную автономию. К Порошенко претензий, как известно, нет. Вербовка Мальсагова спецслужбами России не доказывается ни одним документом, обсуждение с кем-то из РФ проведения конференций невозможно представить как вербовку. Фамилия же Иваночко фигурирует в единственном файле на компьютере Мальсагова — в краткой биографической справке. Наличие биографической справки о сотруднике компании у ее гендиректора также вряд ли можно интерпретировать как спецслужбистскую работу.По документам покойного Мальсагова, которые ничего не доказывают, СБУ во Львове провела более 60 обысков и якобы идентифицировала более сотни людей, причастных к "работе в интересах РФ". Вероятно, это люди, которые в той или иной форме принимали участие в конференциях и круглых столах по вопросам региональной самоидентификации Галичины, до начала СВО, естественно.Почему дело — политически мотивированноеАдвокат Иваночко закономерно потребовала признать документы из компьютера Мальсагова недопустимым доказательствами, поскольку тот умер более чем за год до проведения обыска и очень странным выглядит тот факт, что никто из родственников покойного за все прошедшее время не интересовался его имуществом, а компьютер как будто специально ждал, пока его изымут следственные органы. Соответственно, все предоставленные стороной обвинения доказательства выглядят как "плоды отравленного дерева" — все, полученное из негодного источника, является негодным. Иваночко, как член оппозиционной парламентской партии, с 2015 года занималась общественно-политической деятельностью, проводила конференции, митинги, выступала в СМИ, критикуя политику властей (прямая обязанность оппозиции), и к ней не было никаких претензий. Но 2 марта 2022 года (в этот день завели уголовное производство), именно тогда, когда СБУ начала тотальную зачистку всех якобы неблагонадежных, эти претензии вдруг появились, и появились именно за старую, легальную общественно-политическую деятельность Иваночко.26 марта в квартире оппозиционерки провели обыск. Но основанием для него послужили совсем не ее "предвзятые" выступления на российских телеканалах. Следственный судья выдал разрешение на обыск, чтобы найти доказательства следующего:И действительно, в ходе обыска нашли определенную сумму денег, но ее происхождение было подтверждено соответствующей документацией и никаких доказательств, что она была получена из РФ, и уже тем более для каких целей, не обнаружена. Мало того, выяснилось, что в 2021 году Иваночко выезжала не просто в РФ, а в ДНР через РФ, чтобы навестить своего отца-пенсионера и взять у него документы, необходимые для подтверждения трудового стажа и начисления украинской пенсии. Пенсионный фонд Украины отказал ему в пенсии, поскольку тот не предоставил документы о стаже работы горняком — их надо было взять у отца и отвезти в соответствующий орган на Украине.Все это, в свою очередь, означает, что арест оппозиционерки был произведен незаконно, без оснований, исключительно по политическим мотивам.И последнее доказательство фабрикации политически мотивированного дела: в апреле 2022 года Иваночко прошла полиграф, который показал, что ее слова являются правдой. Тем не менее, она до сих пор находится под арестом и перспективы освобождения оппозиционерки — туманны.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

репрессии на украине, украина, сбу, свобода слова, эксклюзив