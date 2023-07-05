https://ukraina.ru/20230705/1047815859.html
Дело Инны Иваночко. Львовскую оппозиционерку судят на Украине за критику радикального национализма
Дело Инны Иваночко. Львовскую оппозиционерку судят на Украине за критику радикального национализма - 05.07.2023 Украина.ру
Дело Инны Иваночко. Львовскую оппозиционерку судят на Украине за критику радикального национализма
Еще 24 августа 2022 года года СБУ объявила подозрение в государственной измене экс-главе Львовского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и общественного движения "Украинский выбор — право народа" Инне Иваночко
2023-07-05T13:57
2023-07-05T13:57
2023-07-05T13:58
репрессии на украине
украина
сбу
свобода слова
эксклюзив
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Инна Иваночко известна, в частности, организацией мемориальных мероприятий в честь Дня Победы и борьбой за Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил на улице Стрыйской. Сейчас Иваночко находится под стражей без возможности внесения залога, ей грозит до 15 лет лишения свободы.Что говорила государственная пропагандаПресс-службы СБУ и Офиса Генерального прокурора Украины заявили, что Иваночко организовывала проплаченные массовые мероприятия для "дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и смены действующей власти в стране". Речь идет о неких научно-практических конференциях, семинарах и уличных акциях с требованиями предоставления особого экономического и культурного статуса Галиции. Все это происходило, естественно, до начала СВО (с 2015-го по 22 февраля 2022 года, как указано в обвинительном акте), считалось законным и уголовных дел против Иваночко никто не заводил. То есть данные сообщения не имеют отношения к обвинению в госизмене, а направлены исключительно на создание негативного медиа-образа обвиняемой для общественной легитимации ее ареста. То же самое касается и заявлений СБУ и прокуратуры о том, что Иваночко с 2018 года систематически появлялась на российских и пророссийских медиаресурсах (PolitWera, телеканал Медведчука "112 Украина", NewsFront, "Голос Правды") в роли политического эксперта и специалиста в области общественно-политических процессов в Украине, распространяя "предвзятую" информацию об Украине как полностью зависимой от Запада стране, где нормализованы русофобия и нацизм. Поразительно, но высказанные обвиняемой идеи "в совокупности соответствуют понятиям "денацификация" "демилитаризация" Украины, "защита" русского народа, служивших формальным поводом вооруженной агрессии РФ против Украины".Эта фраза в обвинительном акте — не просто глупость или волюнтаризм. Это угроза для сотен тысяч граждан Украины, которые в той или иной форме с 2014 года жаловались на языковую дискриминацию, безнаказанность радикально националистических группировок, глорификацию бандеровцев, превращение Украины в зависимое от Запада государство. Теперь всех их можно обвинить в решении российского руководства начать специальную военную операцию.Далее, в СБУ сообщили, что Иваночко якобы не просто занималась подрывной информационной деятельностью по своим личным убеждениям, но делала это по заданию российских спецслужб и даже отчитывалась "кремлевским кураторам" через соцсети и электронную почту.Каковы доказательства?Оказалось, что уголовное преследование Иваночко началось в марте 2022 года (время массовых "стабилизационных мероприятий" СБУ с поквартирными обходами и последующими арестами инакомыслящих) с банального доноса. Некие сотрудники львовской юридической конторы "Консорциум агентств экономической безопасности" сообщили, что их компания, вероятно, является российской агентурной сетью. Следствие выяснило, что бывший гендиректор конторы, адвокат, генерал-майор правоохранительных органов в отставке Владимир Мальсагов якобы был завербован российскими спецслужбами аж в 2011 году, а затем регулярно ездил в Москву и Крым, где "вероятно, передавал российским спецслужбам разведывательную информацию". А вообще свидетель считает, что Мальсагов работал над созданием "Республики Галичина", которая в дальнейшем должна была присоединиться к Польше. Из этого бреда в медицинском смысле логически вытекает вывод — Россия завербовала Мальсагова, чтобы он присоединил Галичину к Польше. Передавал ли Мальсагов что-то на самом деле и был ли он завербован, естественно, никто не знает — все это слова свидетеля, об адекватности которого все стало понятно по предыдущему заявлению, проверить которые невозможно, поскольку Мальсагов умер в 2021 году от коронавируса.Спрашивается, при чем тут Иваночко? Как сообщается, в 2015 году Мальсагов устроил ее на работу в свою компанию начальником отдела кадров, а в 2019 году Иваночко была заместителем гендиректора ООО "Консорциум агентств экономической безопасности". В компьютере умершего Мальсагова в 2022 году следователи СБУ якобы нашли документы, подтверждающие его сотрудничество с РФ. Например, согласование с россиянами (не указано какими именно и тем более не указано, что это были представители спецслужб) проведения в 2015 году конференции на тему "особый статус Львова: региональная самоидентификация и европейская самостоятельность". Что в этом незаконного, непонятно, особенно с учетом того, что именно в то время президент Украины Порошенко подписывал (и наверняка согласовывал) с Россией Минские соглашения, по которым Донбасс получал ту самую региональную автономию. К Порошенко претензий, как известно, нет. Вербовка Мальсагова спецслужбами России не доказывается ни одним документом, обсуждение с кем-то из РФ проведения конференций невозможно представить как вербовку. Фамилия же Иваночко фигурирует в единственном файле на компьютере Мальсагова — в краткой биографической справке. Наличие биографической справки о сотруднике компании у ее гендиректора также вряд ли можно интерпретировать как спецслужбистскую работу.По документам покойного Мальсагова, которые ничего не доказывают, СБУ во Львове провела более 60 обысков и якобы идентифицировала более сотни людей, причастных к "работе в интересах РФ". Вероятно, это люди, которые в той или иной форме принимали участие в конференциях и круглых столах по вопросам региональной самоидентификации Галичины, до начала СВО, естественно.Почему дело — политически мотивированноеАдвокат Иваночко закономерно потребовала признать документы из компьютера Мальсагова недопустимым доказательствами, поскольку тот умер более чем за год до проведения обыска и очень странным выглядит тот факт, что никто из родственников покойного за все прошедшее время не интересовался его имуществом, а компьютер как будто специально ждал, пока его изымут следственные органы. Соответственно, все предоставленные стороной обвинения доказательства выглядят как "плоды отравленного дерева" — все, полученное из негодного источника, является негодным. Иваночко, как член оппозиционной парламентской партии, с 2015 года занималась общественно-политической деятельностью, проводила конференции, митинги, выступала в СМИ, критикуя политику властей (прямая обязанность оппозиции), и к ней не было никаких претензий. Но 2 марта 2022 года (в этот день завели уголовное производство), именно тогда, когда СБУ начала тотальную зачистку всех якобы неблагонадежных, эти претензии вдруг появились, и появились именно за старую, легальную общественно-политическую деятельность Иваночко.26 марта в квартире оппозиционерки провели обыск. Но основанием для него послужили совсем не ее "предвзятые" выступления на российских телеканалах. Следственный судья выдал разрешение на обыск, чтобы найти доказательства следующего:И действительно, в ходе обыска нашли определенную сумму денег, но ее происхождение было подтверждено соответствующей документацией и никаких доказательств, что она была получена из РФ, и уже тем более для каких целей, не обнаружена. Мало того, выяснилось, что в 2021 году Иваночко выезжала не просто в РФ, а в ДНР через РФ, чтобы навестить своего отца-пенсионера и взять у него документы, необходимые для подтверждения трудового стажа и начисления украинской пенсии. Пенсионный фонд Украины отказал ему в пенсии, поскольку тот не предоставил документы о стаже работы горняком — их надо было взять у отца и отвезти в соответствующий орган на Украине.Все это, в свою очередь, означает, что арест оппозиционерки был произведен незаконно, без оснований, исключительно по политическим мотивам.И последнее доказательство фабрикации политически мотивированного дела: в апреле 2022 года Иваночко прошла полиграф, который показал, что ее слова являются правдой. Тем не менее, она до сих пор находится под арестом и перспективы освобождения оппозиционерки — туманны.
https://ukraina.ru/20230704/1047776942.html
https://ukraina.ru/20230704/1047793738.html
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Павел Волков
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
репрессии на украине, украина, сбу, свобода слова, эксклюзив
Дело Инны Иваночко. Львовскую оппозиционерку судят на Украине за критику радикального национализма
13:57 05.07.2023 (обновлено: 13:58 05.07.2023)
Еще 24 августа 2022 года года СБУ объявила подозрение в государственной измене экс-главе Львовского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и общественного движения "Украинский выбор — право народа" Инне Иваночко
Инна Иваночко известна, в частности, организацией мемориальных мероприятий в честь Дня Победы и борьбой за Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил на улице Стрыйской.
Сейчас Иваночко находится под стражей без возможности внесения залога, ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Что говорила государственная пропаганда
Пресс-службы СБУ и Офиса Генерального прокурора Украины заявили, что Иваночко организовывала проплаченные массовые мероприятия для "дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и смены действующей власти в стране".
Речь идет о неких научно-практических конференциях, семинарах и уличных акциях с требованиями предоставления особого экономического и культурного статуса Галиции.
Все это происходило, естественно, до начала СВО (с 2015-го по 22 февраля 2022 года, как указано в обвинительном акте), считалось законным и уголовных дел против Иваночко никто не заводил. То есть данные сообщения не имеют отношения к обвинению в госизмене, а направлены исключительно на создание негативного медиа-образа обвиняемой для общественной легитимации ее ареста.
То же самое касается и заявлений СБУ и прокуратуры о том, что Иваночко с 2018 года систематически появлялась на российских и пророссийских медиаресурсах (PolitWera, телеканал Медведчука "112 Украина", NewsFront, "Голос Правды") в роли политического эксперта и специалиста в области общественно-политических процессов в Украине, распространяя "предвзятую" информацию об Украине как полностью зависимой от Запада стране, где нормализованы русофобия и нацизм.
Вчера, 09:55В шаге от катастрофы. 7 причин, почему Россия должна освободить гражданских пленных из украинских тюремВ украинских тюрьмах находятся тысячи заключенных, которых подозревают, обвиняют или уже приговорили к сроку за то, что они выступали за дружбу с и за единство с Россией, за то, что они раздавали российскую гумпомощь или работали учителями, врачами, коммунальщиками на подконтрольных РФ территориях, за то, что они помогали армии РФ
Поразительно, но высказанные обвиняемой идеи "в совокупности соответствуют понятиям "денацификация" "демилитаризация" Украины, "защита" русского народа, служивших формальным поводом вооруженной агрессии РФ против Украины".
Эта фраза в обвинительном акте — не просто глупость или волюнтаризм. Это угроза для сотен тысяч граждан Украины, которые в той или иной форме с 2014 года жаловались на языковую дискриминацию, безнаказанность радикально националистических группировок, глорификацию бандеровцев, превращение Украины в зависимое от Запада государство.
Теперь всех их можно обвинить в решении российского руководства начать специальную военную операцию.
Далее, в СБУ сообщили, что Иваночко якобы не просто занималась подрывной информационной деятельностью по своим личным убеждениям, но делала это по заданию российских спецслужб и даже отчитывалась "кремлевским кураторам" через соцсети и электронную почту.
Оказалось, что уголовное преследование Иваночко началось в марте 2022 года (время массовых "стабилизационных мероприятий" СБУ с поквартирными обходами и последующими арестами инакомыслящих) с банального доноса.
Некие сотрудники львовской юридической конторы "Консорциум агентств экономической безопасности" сообщили, что их компания, вероятно, является российской агентурной сетью.
Следствие выяснило, что бывший гендиректор конторы, адвокат, генерал-майор правоохранительных органов в отставке Владимир Мальсагов якобы был завербован российскими спецслужбами аж в 2011 году, а затем регулярно ездил в Москву и Крым, где "вероятно, передавал российским спецслужбам разведывательную информацию".
А вообще свидетель считает, что Мальсагов работал над созданием "Республики Галичина", которая в дальнейшем должна была присоединиться к Польше. Из этого бреда в медицинском смысле логически вытекает вывод — Россия завербовала Мальсагова, чтобы он присоединил Галичину к Польше.
Передавал ли Мальсагов что-то на самом деле и был ли он завербован, естественно, никто не знает — все это слова свидетеля, об адекватности которого все стало понятно по предыдущему заявлению, проверить которые невозможно, поскольку Мальсагов умер в 2021 году от коронавируса.
Спрашивается, при чем тут Иваночко? Как сообщается, в 2015 году Мальсагов устроил ее на работу в свою компанию начальником отдела кадров, а в 2019 году Иваночко была заместителем гендиректора ООО "Консорциум агентств экономической безопасности".
В компьютере умершего Мальсагова в 2022 году следователи СБУ якобы нашли документы, подтверждающие его сотрудничество с РФ. Например, согласование с россиянами (не указано какими именно и тем более не указано, что это были представители спецслужб) проведения в 2015 году конференции на тему "особый статус Львова: региональная самоидентификация и европейская самостоятельность".
Что в этом незаконного, непонятно, особенно с учетом того, что именно в то время президент Украины Порошенко подписывал (и наверняка согласовывал) с Россией Минские соглашения, по которым Донбасс получал ту самую региональную автономию. К Порошенко претензий, как известно, нет.
Вербовка Мальсагова спецслужбами России не доказывается ни одним документом, обсуждение с кем-то из РФ проведения конференций невозможно представить как вербовку.
Фамилия же Иваночко фигурирует в единственном файле на компьютере Мальсагова — в краткой биографической справке. Наличие биографической справки о сотруднике компании у ее гендиректора также вряд ли можно интерпретировать как спецслужбистскую работу.
По документам покойного Мальсагова, которые ничего не доказывают, СБУ во Львове провела более 60 обысков и якобы идентифицировала более сотни людей, причастных к "работе в интересах РФ". Вероятно, это люди, которые в той или иной форме принимали участие в конференциях и круглых столах по вопросам региональной самоидентификации Галичины, до начала СВО, естественно.
Почему дело — политически мотивированное
Адвокат Иваночко закономерно потребовала признать документы из компьютера Мальсагова недопустимым доказательствами, поскольку тот умер более чем за год до проведения обыска и очень странным выглядит тот факт, что никто из родственников покойного за все прошедшее время не интересовался его имуществом, а компьютер как будто специально ждал, пока его изымут следственные органы.
Соответственно, все предоставленные стороной обвинения доказательства выглядят как "плоды отравленного дерева" — все, полученное из негодного источника, является негодным.
Иваночко, как член оппозиционной парламентской партии, с 2015 года занималась общественно-политической деятельностью, проводила конференции, митинги, выступала в СМИ, критикуя политику властей (прямая обязанность оппозиции), и к ней не было никаких претензий.
Но 2 марта 2022 года (в этот день завели уголовное производство), именно тогда, когда СБУ начала тотальную зачистку всех якобы неблагонадежных, эти претензии вдруг появились, и появились именно за старую, легальную общественно-политическую деятельность Иваночко.
26 марта в квартире оппозиционерки провели обыск. Но основанием для него послужили совсем не ее "предвзятые" выступления на российских телеканалах. Следственный судья выдал разрешение на обыск, чтобы найти доказательства следующего:
1Что Иваночко является сотрудником офиса расположенной в ЛДНР и РФ группы компаний "Энерго" (ПАО "Донецксталь", ПАО ШУ "Покровское", ООО "Шахта Сибирская", медиахолдинга "Медиаинвест" и др.).
2Что Иваночко в октябре 2021 года два раза выезжала на территорию РФ, где "возможно получила от представителей спецслужб наличные деньги в значительных размерах для организации действий по дестабилизации общественно-политической ситуации на территории Украины"
3Что Иваночко хранит документацию, которая свидетельствует о финансировании фондов, связанных с РПЦ, для дестабилизации религиозной ситуации на Украине.
И действительно, в ходе обыска нашли определенную сумму денег, но ее происхождение было подтверждено соответствующей документацией и никаких доказательств, что она была получена из РФ, и уже тем более для каких целей, не обнаружена.
Мало того, выяснилось, что в 2021 году Иваночко выезжала не просто в РФ, а в ДНР через РФ, чтобы навестить своего отца-пенсионера и взять у него документы, необходимые для подтверждения трудового стажа и начисления украинской пенсии.
Пенсионный фонд Украины отказал ему в пенсии, поскольку тот не предоставил документы о стаже работы горняком — их надо было взять у отца и отвезти в соответствующий орган на Украине.
Все это, в свою очередь, означает, что арест оппозиционерки был произведен незаконно, без оснований, исключительно по политическим мотивам.
И последнее доказательство фабрикации политически мотивированного дела: в апреле 2022 года Иваночко прошла полиграф, который показал, что ее слова являются правдой. Тем не менее, она до сих пор находится под арестом и перспективы освобождения оппозиционерки — туманны.