https://ukraina.ru/20230806/1048500811.html

Харьковское судилище. Дарью Крыгину вторично закрыли в СИЗО, когда дело начало разваливаться

Харьковское судилище. Дарью Крыгину вторично закрыли в СИЗО, когда дело начало разваливаться - 06.08.2023 Украина.ру

Харьковское судилище. Дарью Крыгину вторично закрыли в СИЗО, когда дело начало разваливаться

Кандидата юридических наук из Харькова Дарью Крыгину обвинили в передаче данных о ВСУ представителям ЛНР, но доказательства обвинения оказались испорченными. Все, что есть в деле — наличие у Дарьи родственников в г. Антрацит. Судью, которая выпустила Крыгину под залог, заставили взять самоотвод и Дарью повторно арестовали.

2023-08-06T06:44

2023-08-06T06:44

2023-08-06T06:44

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Почему ЛНР?Сотрудники СБУ задержали 29-летнюю Дарью Крыгину в Харькове в апреле 2022 года по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о дислокации ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Санкция — от 8 до 12 лет лишения свободы.В СБУ утверждают, что Крыгина приехала в Харьков из ЛНР и по заданию неустановленного куратора при неустановленных обстоятельствах выявляла и передавала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины. По координатам, которые предоставила Крыгина, ВС РФ якобы скорректировали огонь по объектам в центре Харькова, в результате которого были ранены и погибли люди.Первое, что вызывает вопросы, это вывод обвинения о том, что информация была передана "представителям незаконного вооруженного формирования ЛНР". Согласно обвинительному акту, Крыгина в период с марта по 21 апреля 2022 года (точная дата начала противозаконной деятельности не указана) собирала информацию в Харькове и через Telegram передавала ее на учетную запись некоего лица "с целью передачи представителям незаконного вооруженного формирования ЛНР". То есть даже если верить обвинению, Крыгина непосредственно представителям ЛНР ничего не отправляла, а только некоему лицу, которое уже в свою очередь передало данные представителям ЛНР. А чем это можно доказать?Данный вопрос тут же тянет за собой вопрос волюнтаристской квалификации. Мы уже рассмотрели немало кейсов "корректировщиков", по которым видно, что людям за идентичные действия вменяют совершенно разные статьи: несанкционированная передача данных в военное время, госизмена в военное время или коллаборационизм. При всей неоднозначности формулировок этих статей, несанкционированная передача отличается от госизмены тем, что в первом случае передача осуществлена без умысла и не имеющим отношения к государственным органам людям (например, отправка фото сбивающего дрон ПВО в сеть или родственникам в РФ), а во втором — данные передаются, скажем, сотрудникам ФСБ или российским военным. В деле Крыгиной указано, что она отправляла координаты "представителям незаконного вооруженного формирования ЛНР". Почему тогда ей вменили ч. 3 ст. 114-2, а не ч. 1 ст. 111, где, кстати, срок лишения свободы больше — до 15 лет? Может быть, потому что нет доказательств касательно представителей ЛНР? Эта гипотеза косвенно подтверждается самой формулировкой обвинения. Но хотелось бы услышать доводы прокурора в суде. А вот с этим до сих пор, с весны 2022 года, проблемы, дело все еще не слушалось по сути.Зачем ждали прилетов?Следующий вопрос касается задержания. Дарья Крыгина, по официальным данным, задержана 21 апреля 2022 года в порядке ст. 208 УПК Украины, т.е. на месте преступления. Местом преступления в данном случае можно считать либо место фиксации позиций ВСУ, либо место отправки данных (это может происходить и у человека дома, но факт передачи данных в этот момент, а не вчера и не две недели назад, должен быть зафиксирован). Однако материалы обвинения опровергают законность задержания в порядке ст. 208 УПК. В них указано, что "после передачи указанной информации представителями вооруженных сил Российской Федерации или других воинских формирований 17.04.2022 года, около 13.25 ч., были осуществлены обстрелы с использованием артиллерийского вида вооружения неустановленными снарядами неустановленного калибра указанных в информации Крыгиной зданий и территорий".Из этого следует, во-первых, что обвинение не знает, кому именно была передана информация и разговоры об ЛНР связаны не с наличием прямых доказательств, а с происхождением Дарьи и ее поездкой к родственникам в 2021 году (об этом позже); и, во-вторых, что преступление было совершено до 17 апреля. Это значит, что 21 апреля на месте преступления Крыгину задержать не могли никак, т.е. задержание произведено незаконно.Также вызывает недоумение тот факт, что о передаче данных в СБУ знали еще в марте (в ЕРДР сведения внесены 27.03.2022), но Крыгину не трогали почти месяц, аж до 21 апреля, дожидаясь, когда по якобы указанным ею объектом прилетят ракеты. Ведь если бы ее взяли сразу, часть ракет могла бы не прилететь и люди остались бы живы. Так почему надо было дождаться жертв?Фотографировалась на Красной площади, значит — агент КремляДарья Крыгина родилась в Антраците Луганской области, который с 2014 года находится в составе ЛНР. Однако еще до донбасских событий она поехала учиться в Харьков, в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, который окончила в 2015 году, а затем там же поступила в аспирантуру и защитилась. Университет смело удалил данные о Крыгиной после ее задержания, но рукописи не горят, поэтому известно, что с 2018 года она — кандидат юридических наук по специальности "Административное право и процесс: финансовое право: информационное право (“Правовое регулирование налогов на имущество в Украине”)". Анонс защиты ее диссертации есть на ресурсах Министерства образования и науки Украины.Украинские "желтые" СМИ понесли чушь, что Дарья с 2014 года жила в Луганске и вернулась в Харьков в 2021 (ясно зачем), но в материалах дела написано: "Работала с 2019 по 2020 год в качестве преподавателя правового обеспечения хозяйственной деятельности факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел". За это время она опубликовала 7 научных статей.Итак, видимо, с 2011 по 2015 год Крыгина училась в харьковском университете, с 2015 по 2018 год — в аспирантуре, в 2018 году получила кандидата наук и до 2020 года работала преподавателем. Ничего компрометирующего здесь не найти (все, что смогли найти украинские СМИ – это российский паспорт у одного из сокурсников Дарьи).Реально уехала Крыгина из Харькова самое раннее в 2020 году, а вернулась в 2021 году. Сама по себе поездка, учитывая, что Дарья родилась в Антраците Луганской области, где до сих пор живут ее родственники, вряд ли может лежать в основе обвинения. Какими материалами доказывается ее вербовка в ЛНР, неизвестно. Все, что накопали украинские СМИ во время ее поездки в Луганск, — это то, что Дарья якобы поработала там дизайнером. Они же обнаружили в соцсетях Крыгиной фотографии из Москвы (Красная площадь и другие туристические места), сделанные в период 2021 года и, конечно, сделали вывод, что вот там-то ее и завербовали. Но это же украинские СМИ — желтушные, безответственные и разжигающие ненависть. Для суда это не доказательство, поездки в Москву запрещены не были.Ивано-Франковская прокуратура решает вопрос с "неправильной" харьковской судьейВ конце апреля 2022 года Дарью Крыгину отправили в СИЗО в Днепропетровске. Объяснить это можно только луганским происхождением задержанной, поскольку жителей ЛДНР закрывают в основном в Днепре. Основание – так себе, ведь квартира Крыгиной — в Харькове. Однако, по сравнению с дальнейшими событиями, это ерунда.8 месяцев Дарья провела в днепровском СИЗО. За это время дело вообще не рассматривалось, обвиняемой только продлевали меру пресечения. Но 22 декабря 2022 года произошло чудо. Точнее, судья Дзержинского районного суда Харькова Людмила Рыбальченко вспомнила не только о совести, но и о законе, и назначила Крыгиной залог в размере почти 500 тысяч гривен. Деньги очень большие, но они нашлись, и 23 декабря Дарья вышла из изолятора.Как это обычно и бывает, дело человека, которого не держат под стражей, моментально начинает разваливаться. 31 января 2023 года в суде наконец начали рассматривать материалы дела (тянуть рассмотрение есть смысл только когда человек сидит). Первое доказательство — видео обыска, на котором, по идее, должно быть видно совершенное преступление, ведь Крыгину, как мы помним, взяли в рамках ст. 208 УПК. Ну и, наверное, на этой записи должно быть зафиксировано, что сотрудники СБУ действовали законно, ничего не подбросили и не производили манипуляции с телефоном, с которого якобы были отправлены данные. Но вдруг флэш-карта с записью обыска не открылась, файлы на ней не обнаружены. В зал вызвали технического специалиста, и он сказал, что на флэш-карте, вероятно, есть повреждения. Заседание перенесли, но ясно, что записи обыска никто не увидит, а значит под сомнение тут же ставятся вообще все доказательства по делу.И почему-то тут же в грантоедско-медийной тусовке Харькова началось бурное обсуждение законности действий назначившей залог судьи Рыбальченко: разговоры о том, что судью хорошо бы привлечь к ответственности, но пока невозможно, а он сейчас не функционирует; разговоры о том, что Крыгина может уехать в свой родной Антрацит (без документов и во время войны через линию соприкосновения — этот незначительный момент оставляют без внимания); разговоры о том, что УК надо поменять во избежание подобных случаев, когда вероятные коллаборанты и предатели выходят из-под стражи под залог.И вот, в феврале, Ивано-Франковская областная прокуратура (Ивано-Франковская в Харькове) проводит обыск дома у судьи Рыбальченко для проверки возможных действий судьи в пользу подсудимой. Основание — донос, в котором написано: "Судья Рыбальченко, работая на должности судьи в Дзержинском райсуде города Харькова, осуществляет действия для уклонения Дарьи К. от ответственности". Также прокуратура проверяет возможную связь судьи с дядей подозреваемой, который находится в ЛНР.Последовательность вышеперечисленных действий приводит к тому, что 14 февраля судья Рыбальченко пишет заявление в Высший совет правосудия и генпрокурору о вмешательстве в ее деятельность и заявляет самоотвод по делу Крыгиной. Самоотвод принимают.Закрыть в СИЗО, чтобы больше не рассматривать неудобные доказательстваВ это же время небезызвестный сотрудник ТСН Андрей Цаплиенко сливает через свои соцсети информацию о том, что после выхода Крыгиной на свободу к ней домой с "контрразведывательными мероприятиями" нагрянула СБУ и изъяла крупную сумму денег в евро, долларах и, естественно, российских рублях. На каком основание проведен обыск, если дело давно в суде и следственные действия закончены? Почему деньги не нашли при первом обыске? Или они появились в квартире Крыгиной, пока она сидела? Почему следствие не раскрывает генезис этих денег? Если это оплата за наведение ракет, то должны быть доказательства. Но в СБУ даже не назвали эти деньги российской оплатой за услуги, просто отчитались о находке, а дальше — из серии "ну, вы сами понимаете, что это за деньги".Результат очевиден — собирается новый суд и удовлетворяет ходатайство прокурора о повторном помещении Дарьи Крыгиной под стражу без права внесения залога. Теперь уже в Харьковское СИЗО. Адвокат Александр Дударев предоставляет суду результаты экспертизы полиграфа, которые подтверждают, что обвиняемая никаких преступлений не совершала, но на это никто не обращает внимания.17 февраля, по требованию стороны защиты, вместо одного судьи назначают коллегию, а 15 марта дело начинают слушать заново. Адвокат просит начать с допроса свидетелей, поскольку основным аргументом обвинения для содержания Крыгиной в СИЗО является то, что она якобы сможет воздействовать на свидетелей. Для понимания ситуации, свидетели по делу — это понятые, которые присутствовали при обыске (как правило, это студенты юрфака, которых привозят сотрудники СБУ) и соседи Дарьи. Но свидетели не явились и заседание снова перенесли. Не являться они могут почти бесконечно. С тех пор дело не рассматривается, но только продлевается содержание под стражей. Последний раз суд собирался 11 июля и оставил Дарью в СИЗО до 8 сентября. Когда человек находится под стражей, можно ничего не рассматривать — наказание и так осуществляется, только без приговора.

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