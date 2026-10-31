"А нас-то за что?": почему Зеленский устроил истерику, а Маск "жёстко рубанул" по ВСУ - 31.10.2026 Украина.ру
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"А нас-то за что?": почему Зеленский устроил истерику, а Маск "жёстко рубанул" по ВСУ
"А нас-то за что?": почему Зеленский устроил истерику, а Маск "жёстко рубанул" по ВСУ - 31.10.2026 Украина.ру
"А нас-то за что?": почему Зеленский устроил истерику, а Маск "жёстко рубанул" по ВСУ
Блокировка взломанных терминалов "Старлинка" обернулась для Киева истерикой: расплачиваться пришлось за то, что ВСУ полезли в американские прошивки, чтобы наводить БЭКи и дроны на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-31T18:32
2026-10-31T18:32
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Комментируя реакцию Киева на блокировку "Старлинка", эксперт объяснил, что стало причиной истерики Владимира Зеленского.Анпилогов раскрыл, что скрывается за "замедлением" "Старлинка" для ВСУ. По его словам, у Илона Маска есть несколько пакетов доступа к гражданскому сегменту, которым пользовались ВСУ, и один из тарифов изначально создавался для авиакомпаний — чтобы пассажиры могли звонить через спутник."А украинцы их взламывали. Во-первых, вставляли туда чип, который показывал, что он постоянно на Украине. Во-вторых, этот чип подменял сами координаты. Спутник находится где-то на севере России, а терминал говорит, что он в Жмеринке", — рассказал эксперт.Инженеры Маска вычислили подмену и перекрыли лазейку: терминал начал проверять, под какими спутниками он находится, — и схема с поддельными координатами перестала работать. Блокировка оказалась беспощадной: стоило засветиться одному терминалу, как весь абонентский пул, оплаченный из определённых источников, немедленно уходил в блок до выяснения причин."И вот это вызвало истерику Зеленского в духе: "А нас-то за что?". А за то, что вы своими кривыми ручонками лезете в американские прошивки, чтобы заставить БЭКи и дроны бить по России", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Больше на тему украинской армии — в материале Никиты Волковича "Броню под нож: Киев скребёт по тылам ради пушечного мяса" на сайте Украина.ру.
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"А нас-то за что?": почему Зеленский устроил истерику, а Маск "жёстко рубанул" по ВСУ

18:32 31.10.2026
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© AP / Markus Schreiber
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Блокировка взломанных терминалов "Старлинка" обернулась для Киева истерикой: расплачиваться пришлось за то, что ВСУ полезли в американские прошивки, чтобы наводить БЭКи и дроны на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Комментируя реакцию Киева на блокировку "Старлинка", эксперт объяснил, что стало причиной истерики Владимира Зеленского.
Анпилогов раскрыл, что скрывается за "замедлением" "Старлинка" для ВСУ. По его словам, у Илона Маска есть несколько пакетов доступа к гражданскому сегменту, которым пользовались ВСУ, и один из тарифов изначально создавался для авиакомпаний — чтобы пассажиры могли звонить через спутник.
"А украинцы их взламывали. Во-первых, вставляли туда чип, который показывал, что он постоянно на Украине. Во-вторых, этот чип подменял сами координаты. Спутник находится где-то на севере России, а терминал говорит, что он в Жмеринке", — рассказал эксперт.
Инженеры Маска вычислили подмену и перекрыли лазейку: терминал начал проверять, под какими спутниками он находится, — и схема с поддельными координатами перестала работать.
Блокировка оказалась беспощадной: стоило засветиться одному терминалу, как весь абонентский пул, оплаченный из определённых источников, немедленно уходил в блок до выяснения причин.
"И вот это вызвало истерику Зеленского в духе: "А нас-то за что?". А за то, что вы своими кривыми ручонками лезете в американские прошивки, чтобы заставить БЭКи и дроны бить по России", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
Больше на тему украинской армии — в материале Никиты Волковича "Броню под нож: Киев скребёт по тылам ради пушечного мяса" на сайте Украина.ру.
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