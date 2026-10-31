https://ukraina.ru/20261031/a-nas-to-za-chto-pochemu-zelenskiy-ustroil-isteriku-a-mask-zhstko-rubanul-po-vsu-1084162684.html

"А нас-то за что?": почему Зеленский устроил истерику, а Маск "жёстко рубанул" по ВСУ

"А нас-то за что?": почему Зеленский устроил истерику, а Маск "жёстко рубанул" по ВСУ - 31.10.2026 Украина.ру

"А нас-то за что?": почему Зеленский устроил истерику, а Маск "жёстко рубанул" по ВСУ

Блокировка взломанных терминалов "Старлинка" обернулась для Киева истерикой: расплачиваться пришлось за то, что ВСУ полезли в американские прошивки, чтобы наводить БЭКи и дроны на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-10-31T18:32

2026-10-31T18:32

2026-10-31T18:32

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Комментируя реакцию Киева на блокировку "Старлинка", эксперт объяснил, что стало причиной истерики Владимира Зеленского.Анпилогов раскрыл, что скрывается за "замедлением" "Старлинка" для ВСУ. По его словам, у Илона Маска есть несколько пакетов доступа к гражданскому сегменту, которым пользовались ВСУ, и один из тарифов изначально создавался для авиакомпаний — чтобы пассажиры могли звонить через спутник."А украинцы их взламывали. Во-первых, вставляли туда чип, который показывал, что он постоянно на Украине. Во-вторых, этот чип подменял сами координаты. Спутник находится где-то на севере России, а терминал говорит, что он в Жмеринке", — рассказал эксперт.Инженеры Маска вычислили подмену и перекрыли лазейку: терминал начал проверять, под какими спутниками он находится, — и схема с поддельными координатами перестала работать. Блокировка оказалась беспощадной: стоило засветиться одному терминалу, как весь абонентский пул, оплаченный из определённых источников, немедленно уходил в блок до выяснения причин."И вот это вызвало истерику Зеленского в духе: "А нас-то за что?". А за то, что вы своими кривыми ручонками лезете в американские прошивки, чтобы заставить БЭКи и дроны бить по России", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Больше на тему украинской армии — в материале Никиты Волковича "Броню под нож: Киев скребёт по тылам ради пушечного мяса" на сайте Украина.ру.

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