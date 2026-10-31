https://ukraina.ru/20261031/iz-ryzhika-v-rudka-ukrainskie-artisty-derusifitsiruyut-kotov-i-kayutsya-za-lyubov-na-russkom-1084197427.html

Из Рыжика в Рудька: украинские артисты дерусифицируют котов и каются за любовь на русском

Из Рыжика в Рудька: украинские артисты дерусифицируют котов и каются за любовь на русском - 31.10.2026 Украина.ру

Из Рыжика в Рудька: украинские артисты дерусифицируют котов и каются за любовь на русском

Украинсизаторская кампания от звёзд и звёздочек украинской культуры на марше. Она совпала с заявлениями языкового омбудсмена Елены Ивановской о необходимости принятия закона, полностью запрещающего российский культурный продукт на всей территории страны

2026-10-31T13:57

2026-10-31T13:57

2026-10-31T13:57

эксклюзив

украина

харьков

одесса

настя каменских

вуз

украинский язык

кот

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А то вон одесский горсовет бунтует и не желает голосовать за запрет концертов и спектаклей на русском языке, певица Анастасия Приходько высказывается против языковых манипуляций, а Настя Каменских и вообще заявила, что от украинских песен у нее пропадает голос.Украинизатор из ПриморьяПришлось срочно включать антикризис и доказывать, что популярные украинские исполнители и писатели только и делают, что балакают на мове и даже украинизируют своих домашних животных. А в перерывах — пишут диктанты национального единства.Первым вступил в ряды сторонников насильного украинского окультуривания продюсер и сценарист Аким Галимов. Пикантность ситуации в том, что борец за украинизацию культурного пространства родился в Приморском крае, а в 10 лет вместе с семьёй переехал в Крым."У меня в детстве вообще не было украинского контекста, потому что Крым — это абсолютно зросійщена (русифицированная – Ред.) среда",— плачется режиссер.И рассказывает, что его первым шагом к познанию калиново-соловьиной стали американские сериалы, переведенные на мову. Например, "Беверли-Хиллз". Чудесный пример украинской культуры, да уж. По словам Галимова, его дети не знают ни слова на русском — ведь его жена родом из Львовской области и в семье разговоры ведутся исключительно на галицком диалекте.При этом продюсер советует всем желающим отказаться от родного русского языка изучать новейшую версию украинской истории. Согласно ей, предки одесситов и харьковчан разговаривали только на украинском языке. Ну вот так: Украины не было, а украинский язык был."Возвращение к корням""Часто люди с Востока или с Юга говорят, что Одесса или Харьков — это русские города. Здесь важно объяснять им, что это не так. Если ваши предки происходят оттуда, то с высокой вероятностью они говорили по-украински. Просто потом были [русифицированы], убиты, замучены, уничтожены за украинскую культуру и язык, в общем – за свои проукраинские взгляды.Следует относиться к переходу на украинский язык как к восстановлению исторической справедливости и возвращению к своим корням", — бредит уроженец Приморского края.Заявления Галимова о том, что жители Одессы и Харькова якобы изначально говорили по-украински, а русский язык появился там исключительно в результате насильственного "обрусения", представляют собой политически ангажированную трактовку истории. А коренное русскоязычное население этих городов он объявляет жертвами исторического насилия. Зачем? А чтобы убедить всех в "украинскости" территорий, основанных русскими царями.Но самое примечательное то, что спор идёт уже не только о том, на каком языке должны говорить жители Юго-востока, а о том, кто получает право объяснять им их собственное прошлое. Оказывается, что учить истории одесситов и харьковчан могут сценаристы и журналисты, а не этнографы или историки. Впрочем, чему удивляться в стране, которой управляет бывший комик…Она служила в очисткеЕще один рецепт "очистки" от русского языка и культуры дала писательница Ева Вайда из Луганска. В течение десяти лет "внутренней оккупации" она писала психологический триллер на украинском "Он будет рядом" и прятала рукопись — из соображений безопасности.Правда, неясно почему Вайда не покинула ненавистный Луганск сразу после Майдана, который приняла всем сердцем: семья уехала из восточного региона в Луцк только в 2022. Чтобы доказать титульной нации, что она своя, писательница начала зачищать свой информационный простор: блокировала все сообщения на русском, перевела на мову свои юношеские литературные опыты."В луганской оккупации ты не можешь говорить публично на украинском, потому что умрёшь, поэтому я сама с собой мысленно разговаривала. Идёшь по улице — везде русский, но ведь никто не знает, что происходит у меня в голове и не может это контролировать. Поэтому я заставляла себя думать на украинском. И хорошо, что перебралась на Волынь — тут все украиноязычные", — с облегчением вздыхает писательница.Но кто ж мешал ей свободно говорить или писать книги на мове в Луганске? Или как объяснить тот факт, что школьники из восточных регионов Украины всегда занимали первые места в олимпиадах по украинскому языку? Как-то это не вяжется с ужастиками Вайды о боязни слово молвить на самом благозвучном языке в мире.Секс и журналистика – на русскомНо ещё более смешными и нелепыми выглядят советы писательницы и первой украинской секс-блогерши Юлии Яценко о способах "выдавливания из себя по капле" русского языка. Тем более что блогер сама признается: рождённая в украиноязычной семье, все школьные диктанты на мове в школе она писала на единицы и двойки.Но переехав в Харьков на учебу, она уже устраивала в ВУЗе травлю русскоязычных преподавателей. А потом, скрепя сердце, вынуждена была искать преподавателей русского языка и осваивать литературный русский язык — без этого будущего секс-литератора не принимали на работу даже в районную газету."Это грустно признавать, но я сдалась. Сначала пошла работать в "Слободской край". И снова шок: редактор говорит по-русски. Но больше всего поражало то, что повсюду мне повторяли: "Учитесь русскому. Ваш украинский здесь никому не нужен". И я учила", — кается публично Яценко.Правда, с 2022 года она полностью "забыла" русский язык и даже начала дерусифицировать дворового кота Рыжика. Обозвала его Рудьком и всех соседей заставила согласиться с новым украинским именем для животного. По её собственным словам, даже корм коту выдавала на украинском языке до тех пор, пока мурлыка не погиб.В общем, типичная история провинциальной конъюнктурщицы. Если вчера русский язык был необходим для учёбы, работы и профессионального признания, а сегодня его использование воспринимается как нечто недопустимое, возникает вопрос: речь идёт о свободном культурном самоопределении или о подлаживании к новым политическим ориентирам? Ответ очевиден. И скорее всего, с очередной сменой флага Яценко изменит и свои языковые принципы.Мова в алькове и языковая архаикаНо вишенкой на торте смело можно считать привлечение в этот русофобский проект певицы Елены Тополи. Это её бывший муж распевал песню "Фортеця Бахмут" (Тарас Тополя – солист группы "Антитіла" — Ред.). Ну, а сама Елена недавно попала в громкий секс-скандал: в сеть слили ее интимные видео, на которых артистка общается в спальне на русском языке.Вся Украина наблюдала, как с телеэкранов Тополя жалко оправдывалась: мол, использовала русский язык во время акта только из сочувствия к партнеру, которому пока трудно дается мова. Певица также униженно извинялась за то, что выросла в Запорожье и училась в русскоязычной школе, но потом на Евромайдане приняла осознанное и твёрдое решение полностью перейти на украинский язык в повседневной жизни и творчестве.Видимо, чтобы закрепить свою принадлежность к украинскому культурному продукту вчерашняя Alyosha публично нажаловалась, что киевская эстрада требовала песен только на русском языке, и жительнице Запорожья пришлось переключиться с украинской мовы на написание хитов вроде "На районе", которые исполняла Настя Каменских.Но в 2014-м, как и многие украинские исполнители, Тополя выбрала Майдан, декоммунизацию и дерусификацию. Вот только в алькове забывает дерусифицироваться. А так предлагает в детских садах вводить курсы украинской мовы и изучать архаичные слова, вроде "креденс" или "веремія".Кстати, несложно заметить, что все амбассадоры украинского языка из сферы культуры —либо урожденные россияне, либо жители русскоязычных областей Украины — Запорожской, Харьковской. И вот эти люди становятся публичными украинизаторами и требуют от остальных отказаться от языка, который ещё недавно был частью их собственной жизни.Причём чем активнее артисты, писатели или блогеры демонстрируют дистанцирование от родного языка, тем лучше продвигается их карьера и заметней становится роль в публичной кампании украинизации. В конце концов, на одной Ларисе Ницой далеко не уедешь.Да и государственная языковая политика всё чаще нуждается в публичных исповедях актеров и певцов. Потому что одних административных решений и языковых законов не хватает для перепрошивки сознания миллионов русскоговорящих жителей Украины. Необходимо формировать новые рамки, когда переход на украинский воспринимается как признак современности и патриотизма, и в эти рамки с помощью "культурной силы" загонять всех, кто еще сопротивляется насильственной украинизации.Ведь если объявить Одессу и Харьков украинскими городами, а жителей Запорожья — потомками Пилипа Орлика, то не придётся признавать эти земли исконно русскими.

https://ukraina.ru/20261031/voevali-protiv-russkogo-ubili-ukrainskiy-tri-ataki-natsionalistov-na-yazyk--1084190526.html

https://ukraina.ru/20261028/a-zelenskogo-budut-lechit-ukraintsy-v-shoke-ot-natsistskoy-initsiativy-yazykovogo-ombudsmena-1084109629.html

https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, харьков, одесса, настя каменских, вуз, украинский язык, кот