https://ukraina.ru/20230925/1049656755.html

Спасти похищенного СБУ сына. Ольге Галаниной из Бердянска грозит пожизненное за "попытку госизмены"

Спасти похищенного СБУ сына. Ольге Галаниной из Бердянска грозит пожизненное за "попытку госизмены" - 25.09.2023 Украина.ру

Спасти похищенного СБУ сына. Ольге Галаниной из Бердянска грозит пожизненное за "попытку госизмены"

Ольга Галанина ехала спасать похищенного СБУ сына-студента, и сама попала в застенки. Все время Ольга находится в СИЗО, ее дело практически не рассматривается и суд отказывается изменить меру пресечения на более мягкую, несмотря на имеющиеся основания.

2023-09-25T03:25

2023-09-25T03:25

2023-09-25T03:42

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22 марта 2022 года бывшая депутат Приморского горсовета от партии “Оппозиционная платформа – за жизнь!” и заместитель председателя Бердянской администрации по гуманитарным вопросам Ольга Галанина по сообщению СБУ была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, то есть "на месте преступления".Мудреные формулировки обвиненияОльгу обвиняют в "попытке госизмены" и "попытке коллаборационистской деятельности". Это тяжкое и особо тяжкое преступления (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), которые квалифицируются как:По более тяжелой статье (ч. 2 ст. 111 УК Украины) Ольге может грозить пожизненное лишение свободы.В обвинении сказано, что Галанина "дала согласие на помощь неустановленным представителям иностранного государства РФ и получила задание на проведение подрывной деятельности против Украины путем сбора информации, необходимой для обеспечения деятельности военной администрации", а также "будучи заместителем главы Бердянской администрации по гуманитарным вопросам… добровольно согласилась занять должность заместителя главы Бердянского района, связанную с выполнением организаторско-распорядительских функций, в незаконном органе власти, который планировалось создать на оккупированной территории". При этом, ни те, ни другие ее "противоправные действия не были закончены по причинам, которые не зависели от ее воли". То есть она только собиралась совершить эти действия, но не совершила. В обвинении есть и объяснение того, что же ей помешало: противоправные действия не были закончены, поскольку 22 марта 2022 года она была задержана представителями СБУ в Запорожской области.Местная пресса как зеркало общественной атмосферыЗапорожские СМИ освещали кейс Галаниной до осени 2022 года, а потом потеряли к нему интерес. Инфоповод отработан и оценки даны, несмотря на то, что человек все еще не осужден.В освещении суда над Галаниной украинскими СМИ есть смысл обратить внимание на три факта, так как они являются типичными.Первый — оценочные суждения с негативной окраской, вынесение "приговора" вместо суда. Нарушение положения протокола к 4-й Женевской Конвенции: "Каждый, кому предъявляется обвинение в правонарушении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана по закону". "Как на Запорожье судят госизменников", "коллаборантку оставили под стражей" и прочие далекие от журналистских стандартов формулировки являются распространенным подходом к делам, связанным с конфликтом. Цель таких публикаций – не информационная и не поиск истины.Второй — обход/неупоминание неудобных фактов или их прямая подмена. И, наконец, абсолютное игнорирование сути фактических действий изложенных в обвинении в угоду пропагандистским клише. Остановимся на этих двух пунктах подробнее.Все средства хорошиТак, например, об обстоятельствах задержания 14 июля "Запорожский центр расследований" пишет: "Задержали ее ориентировочно 22 марта при неуказанных обстоятельствах". Издание "Забор" творчески осмысляет материалы дела: "Позже она пересекла линию разграничения и приехала в Запорожье со своим сыном. Однако долго ходить безнаказанной у коллаборантки не получилось и СБУ задержало женщину". "Запорожский проект расследований" увидел чуть больше: "Сотрудники СБУ задержали ее 22 марта при попытке пересечения блокпоста в направлении Запорожья. В судебных постановлениях указывается, что она ехала к сыну в Днепр". По материалам обвинения, еще в ночь на 21 марта Ольга говорила по телефону с сыном и сообщила, что продолжит работать на той же работе, что и раньше, но на стороне Российской Федерации, а также о том, что о принятом ею решении еще никто не знает. Кроме того, она отметила, что из-за такого сотрудничества существует опасность для всех родственников. И оказалась права.По нашим данным, причиной, по которой Ольга Галанина выехала из Бердянска в подконтрольный Украине город Запорожье, стало похищение ее сына — студента Днепровской медицинской академии. 21 марта сотрудники СБУ похитили его из комнаты общежития с целью давления на мать и незаконно удерживали его в хостеле под прицелом. Они применяли к молодому парню силу и угрожали оружием, чтобы он подтвердил, что его мать — предатель.Это можно было найти в материалах дела, но все "центры расследований" не нашли. Ольга заявляла о необоснованном задержании в судебном заседании и о похищении сына, просила проверить факты применения в отношении нее психологического насилия, угроз причинения вреда жизни и здоровью ее родных. Суд проигнорировал, заявив, что ранее от нее никаких заявлений, замечаний или жалоб не поступало, значит все в порядке.Кроме того, напомним, задержание Галаниной якобы произошло "на месте преступления". В СБУ не постеснялись написать 23 марта в ходатайстве о разрешении на обыск в общежитии сына, что Галанина выехала из Бердянска в Днепр 22.03.2022 года "с целью выполнения задания по проведению разведывательно-подрывной деятельности" от спецслужб РФ. Но в итоговом обвинении речи об этом задании, конечно, нет.Преступная задача предотвращения гуманитарной катастрофы Украинские СМИ видят, что Ольга была чиновницей, пишут, что была заместителем администрации по гуманитарным вопросам, указывают даже иногда, что, по словам свидетелей, согласилась заниматься тем же в российской администрации, даже перечисляют информацию, которую согласилась собирать для РФ Галанина.Местные СМИ цитируют обвинительный акт: "Чиновник добровольно решила содействовать незаконной деятельности сотрудников ФСБ РФ и военнослужащих РФ. Она выполняла их преступные задачи и предоставляла оккупантам информацию относительно чрезвычайных ситуаций и событий, состояния гуманитарной и социально-гуманитарной помощи в городе (обеспечение города продуктами питания, предметами первой необходимости, медикаментами и горюче-смазочными материалами, с целью доставки гуманитарной помощи оккупационной администрацией государства-агрессора), готовности сельскохозяйственных предприятий к посевной, выплат заработной платы, социальных выплат и пенсий, состояния работы банковской системы, наличия денежных средств для осуществления выплат и многое другое".Речь идет о важных, далеких от политики, вопросах жизнеобеспечения, необходимых для предотвращения гуманитарной катастрофы, что было очень актуально на тех территориях весной 2022 года. Согласно 4-й Женевской Конвенции нельзя привлекать к ответственности людей, которые обеспечивали жизнедеятельность на оккупированных территориях, более того оккупирующая сторона обязана привлечь персонал, обеспечивающий жизнедеятельность на территориях из местных жителей. В докладе ООН о задержании гражданских лиц в контексте текущего конфликта, о котором мы уже писали, говорится:"Международное право оккупации требует, чтобы оккупирующая держава управляла оккупированной территорией в интересах местного населения и обеспечивала непрерывное функционирование учреждений образования и медицинских учреждений (Четвертая Женевская конвенция, ст. 50 и 56). МГП предусматривает также, что оккупирующая держава может приобщать лиц, находящихся под защитой, к работе, которая является необходимой для обеспечения населения питанием, жильем, одеждой, транспортными и медицинскими услугами (Четвертая Женевская конвенция, ст. 51). Таким образом, национальное законодательство о коллаборационистской деятельности создает риск криминализации поведения, которую оккупирующая держава должна обеспечивать в соответствии с правом оккупации по международному гуманитарному праву".Дело Галаниной не хотят рассматриватьПосле небольшого пинг-понга делом Галаниной по районным судам Запорожья летом 2022 года, его все же передали в судебное производство. Несколько судей взяли самоотвод, в том числе ссылаясь на наличие родственников на подконтрольных России территориях и опасение за их жизнь и здоровье из-за участия в этом уголовном производстве.В течение полутора лет дело Галаниной практически не рассматривается по существу. Ходатайства защиты об отводе прокурора, допустившего многочисленные нарушения, о признании доказательств недопустимыми отклоняются. Суд в основном собирается раз в два месяца для продления меры пресечения – содержания под стражей. Адвокаты просят изменить меру хотя бы на круглосуточный домашний арест, в том числе по причине слабого здоровья женщины. У Галаниной гипертоническая болезнь 2-й степени, в январе 2022 г. она перенесла операцию, а за период содержания в запорожском СИЗО ее состояние здоровья ухудшилось.Защита подчеркивает, что обвиняемая не намерена скрываться от суда. Более того, у нее изъяты загранпаспорт и паспорт гражданина Украины, поэтому она не сможет покинуть страну и г. Запорожье. Сын обвиняемой снял квартиру в г. Запорожье для Галаниной и говорит, что сможет ее содержать. Но суд из раза в раз просто продляет арест и отмечает, что состояние здоровья Галаниной удовлетворительное и она может находиться в СИЗО.

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, репрессии, сбу, запорожье, бердянск, коллаборационизм, госизмена, эксклюзив