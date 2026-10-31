"Он никого не поработит": в Донецке успокоили чиновников по поводу ИИ - 31.10.2026 Украина.ру
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"Он никого не поработит": в Донецке успокоили чиновников по поводу ИИ
"Он никого не поработит": в Донецке успокоили чиновников по поводу ИИ - 31.10.2026 Украина.ру
"Он никого не поработит": в Донецке успокоили чиновников по поводу ИИ
О том, как в ДНР выстраивают новую цифровую реальность в эфире радио "Новороссия Сегодня" рассказал заместитель министра цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи ДНР Денис Чернобай
2026-10-31T16:01
2026-10-31T16:01
новости
донецкая народная республика
донецк
ии (искусственный интеллект)
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По словам Чернобая, в ДНР цифровизацию проводят с упором на те сферы, которые интересуют людей."Главный упор идёт на темы, которые действительно чувствительны для людей, важны, чтобы сделать получение услуг легче, чтобы меньше времени занимало", — указал собеседник радио "Новороссия сегодня". В качестве примера Чернобай привёл платформу "Моя школа", которая объединяет всех учеников и школы республики и обеспечивает доступ к образовательному контенту и видеоконференциям, что важно, в условиях близости к линии фронта.Также Чернобай сообщил, что на данный момент в республике обеспечено оказание 143 обязательных услуг при плановом показателе 140 до конца года. Однако есть и трудности, которые связаны с переходным периодом.Замминистра также поспешил успокоить чиновников: искусственный интеллект их не поработит.По его словам, сейчас в Донецкой администрации, на базе опыта Республики Саха внедряется ИИ-ассистент для госслужащих. При этом уже виден первый результат: срок ответа на обращение и работы над ним сократился с четырёх часов до двух.Для ЗАГСов в ДНР внедрили бот в мессенджере МАХ. Он снимает с чиновника часть работы: бот консультирует по ряду вопросов, избавляя от необходимости звонить или идти в учреждение. Особо новинку оценили люди пожилого возраста. Некоторые, как рассказал Чернобай, уже просят "подружить их с ИИ". В целом же, указал замминистра, старшее поколение довольно тем, что теперь не нужно стоять в очередях и собирать справки. Впрочем, это по нраву и молодым."Сейчас всё двигается к тому, чтобы услуги оказывались за один-два клика. Когда человек нажимает, что у него родился ребёнок, он получает целый комплекс услуг. Ему не надо бегать по инстанциям, мучить себя. Это удобство и облегчение жизни", – отметил замминистра.В то же время, Чернобай признаёт и угрозы, которые несёт применение искусственного интеллекта злоумышленниками."Всё превращается в систему, когда искусственный интеллект будет бороться против искусственного интеллекта", — отметил он.Чиновник отметил, что в ДНР применяются отечественные решения для защиты данных. Также он указал и на подготовку молодёжи по специальностям, связанным с использованием искусственного интеллекта.В целом, указал Чернобай, несмотря на непростые прифронтовые условия, в ДНР активно внедряют инновации. Последние помогают облегчить непростую жизнь населения региона.
https://ukraina.ru/20261028/tsifrovoe-razvitie-v-dnr-chto-proiskhodit-na-ukraine-i-vokrug-28-oktyabrya-2026-goda-vecherniy-efir-1084138522.html
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, донецк, ии (искусственный интеллект)
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, ИИ (искусственный интеллект)

"Он никого не поработит": в Донецке успокоили чиновников по поводу ИИ

16:01 31.10.2026
 
© REUTERS / Reuters
- РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© REUTERS / Reuters
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О том, как в ДНР выстраивают новую цифровую реальность в эфире радио "Новороссия Сегодня" рассказал заместитель министра цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи ДНР Денис Чернобай
По словам Чернобая, в ДНР цифровизацию проводят с упором на те сферы, которые интересуют людей.
"Главный упор идёт на темы, которые действительно чувствительны для людей, важны, чтобы сделать получение услуг легче, чтобы меньше времени занимало", — указал собеседник радио "Новороссия сегодня".
В качестве примера Чернобай привёл платформу "Моя школа", которая объединяет всех учеников и школы республики и обеспечивает доступ к образовательному контенту и видеоконференциям, что важно, в условиях близости к линии фронта.
Также Чернобай сообщил, что на данный момент в республике обеспечено оказание 143 обязательных услуг при плановом показателе 140 до конца года. Однако есть и трудности, которые связаны с переходным периодом.
Замминистра также поспешил успокоить чиновников: искусственный интеллект их не поработит.
"Он никого не заменяет, никого не подсидит. Он, наоборот, дополняет работу. Освобождает от бюрократии, от лишних моментов, чтобы чиновник занимался содержательным трудом и помогал людям", — подчеркнул Чернобай.
По его словам, сейчас в Донецкой администрации, на базе опыта Республики Саха внедряется ИИ-ассистент для госслужащих. При этом уже виден первый результат: срок ответа на обращение и работы над ним сократился с четырёх часов до двух.
Для ЗАГСов в ДНР внедрили бот в мессенджере МАХ. Он снимает с чиновника часть работы: бот консультирует по ряду вопросов, избавляя от необходимости звонить или идти в учреждение. Особо новинку оценили люди пожилого возраста. Некоторые, как рассказал Чернобай, уже просят "подружить их с ИИ".
© Фото : Д.ЧернобайДенис Чернобай
Денис Чернобай - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© Фото : Д.Чернобай
Денис Чернобай
В целом же, указал замминистра, старшее поколение довольно тем, что теперь не нужно стоять в очередях и собирать справки. Впрочем, это по нраву и молодым.
"Сейчас всё двигается к тому, чтобы услуги оказывались за один-два клика. Когда человек нажимает, что у него родился ребёнок, он получает целый комплекс услуг. Ему не надо бегать по инстанциям, мучить себя. Это удобство и облегчение жизни", – отметил замминистра.
В то же время, Чернобай признаёт и угрозы, которые несёт применение искусственного интеллекта злоумышленниками.
сё превращается в систему, когда искусственный интеллект будет бороться против искусственного интеллекта", — отметил он.
Чиновник отметил, что в ДНР применяются отечественные решения для защиты данных. Также он указал и на подготовку молодёжи по специальностям, связанным с использованием искусственного интеллекта.
В целом, указал Чернобай, несмотря на непростые прифронтовые условия, в ДНР активно внедряют инновации. Последние помогают облегчить непростую жизнь населения региона.
28 октября, 18:35
Цифровое развитие в ДНР, что происходит на Украине и вокруг. 28 октября 2026 года, вечерний эфир
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