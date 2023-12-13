Написал, что в Киеве поднялись цены. Журналиста российского издания на Украине приговорили к 14 годам - 13.12.2023 Украина.ру
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Репрессии на Украине
https://ukraina.ru/20231213/1052006391.html
Написал, что в Киеве поднялись цены. Журналиста российского издания на Украине приговорили к 14 годам
Написал, что в Киеве поднялись цены. Журналиста российского издания на Украине приговорили к 14 годам - 13.12.2023 Украина.ру
Написал, что в Киеве поднялись цены. Журналиста российского издания на Украине приговорили к 14 годам
Винницкий суд приговорил к 14 годам с конфискацией имущества гражданина Украины, журналиста российского издания "ПолитНавигатор" Владимира Михайлова. Вина его в том, что в марте 2022 года он написал, что в Киеве выросли цены.
2023-12-13T04:12
2023-12-13T04:13
репрессии на украине
украина
репрессии
права человека
российские сми
госизмена
сво
эксклюзив
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Задержали без основанияВладимира Михайлова задержали в Житомире 11 июля 2022 года. До начала СВО он жил в Киеве и с 2014 года сотрудничал с российским изданием "ПолитНавигатор": писал новости, социально-экономические обзоры, брал комментарии у экспертов. Через несколько дней после начала спецоперации Владимир вернулся в родной Житомир.В середине марта, когда начались т.н. стабилизационные мероприятия СБУ, т.е. тотальная зачистка всех, кто был на карандаше как нелояльный властям, в СБУ якобы обнаружили совершенное Владимиром преступление. Интересно, что рапорт об обнаружении такового появился 15 марта, а протокол осмотра сайта "ПолитНавигатор", где размещались тексты Михайлова, только 18 марта. То есть формально о преступной деятельности в виде написания статей узнали до того, как прочитали статьи.Кроме того, сам факт публикаций на российских сайтах до принятия закона о коллаборационизме и соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины, которые вступили в силу 15 марта 2022 года, не является основанием для заведения уголовного производства. То есть, даже если в СБУ приурочили свой рапорт в отношении Михайлова на день вступления в силу статьи УК о коллаборационизме, это не меняет суть дела — Владимир публиковал свои тексты ранее, соответственно закон на них не распространяется. В том числе поэтому Михайлову коллаборационизм и не вменили — журналиста обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины (ст. 110) и госизмене (ст. 111).Госизмена журналистской деятельности вообще не касается. Критика властей, даже самая жесткая, не может быть квалифицирована как госизмена, и по этому поводу есть множество решений ЕСПЧ. Изменить можно, например, перейдя на сторону врага в военное время. Но большая часть фигурирующих в деле статей была написана до введения военного положения. Что касается нескольких материалов, которые Владимир успел опубликовать в начале марта 2022 года, следует сказать две вещи: сайт "ПолитНавигатор" не является российским государственным СМИ, а его главный редактор не является госслужащим РФ; в лингвистической экспертизе текстов (а больше никаких доказательств нет) много сказано про расшатывание ситуации, идеях в ущерб территориальной целостности и поддержке агрессии (такая статья в УК Украины есть, но Михайлову ее не вменили), однако нет ничего, что можно было бы квалифицировать как госизмену. В приговоре, кстати, тоже нет. Просто сказано, что на основании всего изложенного приговариваем. Какие именно эпизоды, представленные стороной обвинения, легли в основу квалификации преступления по госизмене и соответствующего приговора, нигде не указано.Фабриковать уголовные дела пытаются хотя бы как-то стараясь приводить статьи обвинения в соответствие с изложенными в обвинении эпизодами, но ни СБУ, ни суд даже не пытались это сделать. То есть ту же статью об оправдании российской агрессии еще как-то можно было бы в данном случае сформулировать, но госизмену — просто никак.Непонятно также на каком основании было заведено уголовное дело и на каком основании суд выдал разрешение об обыске. Должно было быть так: в СБУ приходит сообщение (предположим, донос) о предполагаемом преступлении Михайлова; следователь ищет его статьи на "ПолитНавигаторе" и ему кажется, что донос адекватен; следователь заводит производство и начинает негласные следственно-розыскные действия (НСРД); в их рамках статьи отправляются на лингвистическую экспертизу и эксперт подтверждает наличие в них всякого нехорошего; следователь с экспертизой идет в суд и получает разрешение на обыск по конкретным статьям УК; в ходе обыска все подтверждается; Михайлову предъявляют подозрение (никакого задержания, задержание — это только если на месте преступления во время его совершения); Михайлов приходит в суд и суд назначает ему меру пресечения. В нашем случае все наоборот: Владимира обыскали, задержали и назначили меру пресечения до проведения лингвистической экспертизы, которую сделали только 23 марта, а вторую — вообще 18 апреля. Предположим, во время обыска нашли достаточные для задержания доказательства, но обыск-то на каком основании санкционирован, если нет экспертизы текстов? На основании террора, которым занимается СБУ и который прикрывают суды.Госизмена путем цитированияЧто касается статьи о посягательстве на территориальную целостность Украины, то в ее формулировку входит, что посягательство осуществляется путем призывов изменения границ в противоречие установленному Конституцией порядку. То есть обвинение должно содержать отсылки к конкретным статьям Конституции, которые нарушены текстами Михайлова. В подобных делах при Порошенко часто ссылались на статьи Конституции, которые определяют территориальные границы областей, что естественно никакого отношения к целостности государственных границ не имеет. Теперь нет даже такого. Просто нарушает, а что именно — непонятно.Зато отмечено, что в отношении главного редактора "ПолитНавигатора" Сергея Степанова в 2019 году Украина ввела персональные санкции, а интернет-провайдерам предписано заблокировать доступ к сайту. Что это доказывает в рамках обвинения, неизвестно. Персональные санкции против Степанова не имеют отношения к Михайлову, а блокировка доступа к сайту не означает, что на нем запрещено публиковаться. Собственно, Михайлова и не обвиняют в нарушении каких-либо санкций СНБО Украины. Зачем тогда этот абзац?Такой же бессмыслицей выглядит фрагмент обвинения, где указано, что Михайлов с 2014 года работал внештатным корреспондентом и автором издания "ПолитНавигатор" без соблюдения установленного действующим законодательством порядка трудоустройства граждан. Михайлова, снова же, не обвиняют в нарушении трудового законодательства. Кроме того, в материалах дела нет подписанного сторонами трудового договора, из которого следовало бы, что Владимир занимает в издании такую-то должность и получает такую-то зарплату. Документов, фиксирующих получение гонораров от "ПолитНавигатора", в деле тоже нет.Есть только публикации на сайте, причем 4 статьи опубликованы в апреле-мае 2014 года, а еще 4 из вошедших в обвинение — в марте 2023 года.Первые четыре статьи назывались: "В Славянске уже просят о помощи Владимира Путина по мере возможностей" (ВИДЕО); "Жириновский: на Востоке Украины гибнут русские люди, требуем от руководства России принятия всех необходимых мер"; "11 мая приди на референдум! Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики"; "Лидер "Оплота" засветился на параде в Севастополе и призвал вооружаться".Прокурор интерпретировал экспертизу статей так, что "путем цитирования и трансляции вещания других лиц или прямо распространяются публичные призывы к действиям, направленным на вторжение российской армии на территорию Украины и к положительному отношению к такому вторжению, к действиям, направленным на уменьшение территории Украины путем образования на ее территории других суверенных государств и создания с этой целью вооруженных формирований и проведения по этому вопросу назначенного неконституционным способом референдума, а следовательно на изменение конституционного строя и изменение границ территории Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины".Призывал "путем цитирования и трансляции вещания других лиц" — это оригинальный подход, но не имеющий отношения ни к лингвистике, ни к праву. И, конечно, в самой экспертизе таких выводов нет. В ней написано лишь, что в первой статье содержится "просьба к президенту России: оказать жителям т.н. ДНР любую посильную помощь в их борьбе за свою независимость" (просьба не от Михайлова, а от жителей ДНР); во второй — "обращение к руководству РФ: защитить русскоязычное население востока Украины и, при необходимости, использовать для этого вооруженные силы РФ" (обращение не Михайлова, а Жириновского); в третьей — "призыв к жителям восточных регионов и читателям интернет-ресурса "Навигатор": создавать вооруженные формирования для освобождения своей территории от экономического и политического влияния Украины и создания отдельного государственного образования Киевская Русь" (призыв не от Михайлова, а от главы "Оплота"); в четвертом — "призыв к читателям интернет-сайта "ПолитНавигатор": принять участие в референдуме о независимости Донецкой и Луганской областей от Украины и проголосовать за создание т. н. "Донецкой Народной Республики" (текста с таким заголовком на сайте сейчас вообще нет, но Конституция Украины предусматривает референдум по таким вопросам, а до 2018 года даже действовал закон о референдумах).Прокурор написал, что эти призывы направлены на изменение конституционного строя, но это ст. 109 УК Украины, которую Михайлову не предъявили.Унизительно для украинского народаЧто касается статей, написанных в марте 2022 года, в телефоне Михайлова якобы нашли сообщение от главреда "ПолитНавигатора", в котором тот поставил журналисту задачу "готовить заранее ложные тенденциозные материалы, направленные на расшатывание общественно-политической обстановки, искажение реальных обстоятельств военной агрессии ВС РФ и сокрытие преступлений военнослужащих РФ". Сомнительно, что именно так и было написано в сообщении — это идеологизированная интерпретация.Опубликованы же согласно поставленной задачи такие материалы: "В Киеве заканчиваются продукты, ретейлеры поднимают цены" (это в то время объективная реальность, то же самое публиковали и украинские СМИ); "Зеленский намекнул на возможность подрыва Киевской ГЭС, затопит все города ниже по течению" (Зеленский действительно говорил о таких вещах); "Никогда Путин не допустит, чтобы убивали гражданских — Черновецкий" (это слова Черновецкого и в них нет никаких призывов ни к чему); "Украинские власти намеренно увеличивают жертвы среди мирного населения" (это цитата политолога Александра Семченко)."Информационно-содержательное и эмоционально-тематическое наполнение" этих материалов якобы "отражает публичное одобрение и оправдание осуществления вооруженной агрессии России против Украины, а также содержит признаки разжигания религиозной вражды и является унизительным для украинского народа".Во-первых, отражает одобрение и оправдание. То есть отражает позицию определенных групп населения. Отражать ее — и есть задача журналиста. Предметом уголовного преследования это являться не может и согласно формулировкам соответствующих статей УК не является. Во-вторых, если содержит признаки разжигания религиозной вражды, то должно быть обвинение по разжиганию таковой, а его нет. Даже из заголовков статей видно, что речи о религиозных вопросах в них не ведется. "Унизительные для украинского народа" — оценочное суждение, а не юридическая формулировка и принимать такое во внимание суд не может.Заявление суда, что Михайлов частично признал вину не соответствует действительности. Владимир признал очевидное — что как журналист сотрудничал с изданием "ПолитНавигатор" и был автором части указанных в обвинении статей. Публикации от 2014 года Михайлову не принадлежат. Несложно заметить, что это текстовые расшифровки приложенных к статьям видеорепортажей из Славянска и Крыма и интервью Жириновского.Но даже, если бы принадлежали, это не было бы преступлением (до принятия закона о коллаборационизме, которое данного обвинения не касается). Михайлов в зале суда пояснил, что с 2014 года пишет для издания "ПолитНавигатор", которое территориально находится в Севастополе, но сам ни в Севастополь, ни на Донбасс за прошедшее с того момента время не ездил. Статьи, датированные мартом 2022 года, писал действительно Михайлов, они касаются исключительно экономических проблем, никаких заданий не получал, темы выбирал сам, а последний гонорар получил до начала СВО, что легко проверить по банковским транзакциям.Суд разбираться не стал и решил, что Михайлов "пытался преуменьшить свое участие, и следовательно и ответственность за содеянное" и не мог не понимать, что издание "является антиукраинским, а потому любое сотрудничество с руководством этого издания направлено против Украины, против ее государственности, суверенитета и независимости" и что его публикации "носили также антиукраинский характер, и это подтверждено как протоколом осмотра веб-сайта "Политнавигатор", так и заключением лингвистической экспертизы".Стоит ли говорить, что понятия "антиукраинский" в законодательстве не существует, протокол осмотра функционально такое не может ни подтвердить, ни опровергнуть, а в лингвистической экспертизе даже нет слова "антиукраинский". Предмет доказывания по статьям обвинения (госизмена и посягательство на территориальную целостность) тоже не включает в себя исследования, были ли публикации "проукраинскими" или "анти".Финальную же часть приговора просто нельзя не процитировать целиком:"В то время как многие украинцы, чьи родственники, друзья, знакомые проживали в РФ, пытались донести правдивую информацию до них, используя интернет-ресурсы для разъяснительной работы среди россиян о неприемлемости и противозаконности захвата чужой страны путем военной агрессии, мотивируя россиян свергнуть преступный режим Путина, выходить с демонстрациями на улицы против войны, гибели людей и т. д., Михайлов, присылая свои публикации Степанову, действовал в пользу страны-агрессора, предавая свою страну, которая мужественно боролась против более сильного, численно превосходящего и к тому времени лучше вооруженного врага, буквально истекая кровью".Текст, достойный пера патриотического прозаика, но выглядящий странно в решении суда, который приговорил журналиста к 8 годам лишения свободы за покушение на территориальную целостность Украины и 14 годам с конфискацией всего имущества — за госизмену.Все навалили в кучу — якобы доказали, что Михайлов одобрял агрессию России, подрывал конституционный строй, разжигал религиозную ненависть и получал гонорары от подсанкционного издания, но осудили почему-то за ненайденные экспертизой призывы к сепаратизму и ни одним словом обвинения не обоснованную госизмену. Да еще и за одни и те же действия осудили по двум разным статьям. Подписавшиеся под таким приговором судьи должны понимать, что рано или поздно за это придется отвечать.
https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html
https://ukraina.ru/20231201/1051640267.html
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Павел Волков
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украина, репрессии, права человека, российские сми, госизмена, сво, эксклюзив
Репрессии на Украине, Украина, репрессии, права человека, Российские СМИ, госизмена, СВО, Эксклюзив

Написал, что в Киеве поднялись цены. Журналиста российского издания на Украине приговорили к 14 годам

04:12 13.12.2023 (обновлено: 04:13 13.12.2023)
 
Владимир Михайлов
Владимир Михайлов
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Винницкий суд приговорил к 14 годам с конфискацией имущества гражданина Украины, журналиста российского издания "ПолитНавигатор" Владимира Михайлова. Вина его в том, что в марте 2022 года он написал, что в Киеве выросли цены.
Задержали без основания
Владимира Михайлова задержали в Житомире 11 июля 2022 года. До начала СВО он жил в Киеве и с 2014 года сотрудничал с российским изданием "ПолитНавигатор": писал новости, социально-экономические обзоры, брал комментарии у экспертов. Через несколько дней после начала спецоперации Владимир вернулся в родной Житомир.
18 марта 2021, 15:41
Павел Волков. Кто онРоссийский и украинский журналист, обозреватель издания Украина.ру
В середине марта, когда начались т.н. стабилизационные мероприятия СБУ, т.е. тотальная зачистка всех, кто был на карандаше как нелояльный властям, в СБУ якобы обнаружили совершенное Владимиром преступление. Интересно, что рапорт об обнаружении такового появился 15 марта, а протокол осмотра сайта "ПолитНавигатор", где размещались тексты Михайлова, только 18 марта. То есть формально о преступной деятельности в виде написания статей узнали до того, как прочитали статьи.
Кроме того, сам факт публикаций на российских сайтах до принятия закона о коллаборационизме и соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины, которые вступили в силу 15 марта 2022 года, не является основанием для заведения уголовного производства.
То есть, даже если в СБУ приурочили свой рапорт в отношении Михайлова на день вступления в силу статьи УК о коллаборационизме, это не меняет суть дела — Владимир публиковал свои тексты ранее, соответственно закон на них не распространяется. В том числе поэтому Михайлову коллаборационизм и не вменили — журналиста обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины (ст. 110) и госизмене (ст. 111).
Госизмена журналистской деятельности вообще не касается. Критика властей, даже самая жесткая, не может быть квалифицирована как госизмена, и по этому поводу есть множество решений ЕСПЧ. Изменить можно, например, перейдя на сторону врага в военное время. Но большая часть фигурирующих в деле статей была написана до введения военного положения.
Что касается нескольких материалов, которые Владимир успел опубликовать в начале марта 2022 года, следует сказать две вещи: сайт "ПолитНавигатор" не является российским государственным СМИ, а его главный редактор не является госслужащим РФ; в лингвистической экспертизе текстов (а больше никаких доказательств нет) много сказано про расшатывание ситуации, идеях в ущерб территориальной целостности и поддержке агрессии (такая статья в УК Украины есть, но Михайлову ее не вменили), однако нет ничего, что можно было бы квалифицировать как госизмену. В приговоре, кстати, тоже нет. Просто сказано, что на основании всего изложенного приговариваем. Какие именно эпизоды, представленные стороной обвинения, легли в основу квалификации преступления по госизмене и соответствующего приговора, нигде не указано.
Фабриковать уголовные дела пытаются хотя бы как-то стараясь приводить статьи обвинения в соответствие с изложенными в обвинении эпизодами, но ни СБУ, ни суд даже не пытались это сделать. То есть ту же статью об оправдании российской агрессии еще как-то можно было бы в данном случае сформулировать, но госизмену — просто никак.
Непонятно также на каком основании было заведено уголовное дело и на каком основании суд выдал разрешение об обыске. Должно было быть так: в СБУ приходит сообщение (предположим, донос) о предполагаемом преступлении Михайлова; следователь ищет его статьи на "ПолитНавигаторе" и ему кажется, что донос адекватен; следователь заводит производство и начинает негласные следственно-розыскные действия (НСРД); в их рамках статьи отправляются на лингвистическую экспертизу и эксперт подтверждает наличие в них всякого нехорошего; следователь с экспертизой идет в суд и получает разрешение на обыск по конкретным статьям УК; в ходе обыска все подтверждается; Михайлову предъявляют подозрение (никакого задержания, задержание — это только если на месте преступления во время его совершения);
Михайлов приходит в суд и суд назначает ему меру пресечения. В нашем случае все наоборот: Владимира обыскали, задержали и назначили меру пресечения до проведения лингвистической экспертизы, которую сделали только 23 марта, а вторую — вообще 18 апреля. Предположим, во время обыска нашли достаточные для задержания доказательства, но обыск-то на каком основании санкционирован, если нет экспертизы текстов? На основании террора, которым занимается СБУ и который прикрывают суды.
Госизмена путем цитирования
Что касается статьи о посягательстве на территориальную целостность Украины, то в ее формулировку входит, что посягательство осуществляется путем призывов изменения границ в противоречие установленному Конституцией порядку. То есть обвинение должно содержать отсылки к конкретным статьям Конституции, которые нарушены текстами Михайлова. В подобных делах при Порошенко часто ссылались на статьи Конституции, которые определяют территориальные границы областей, что естественно никакого отношения к целостности государственных границ не имеет. Теперь нет даже такого. Просто нарушает, а что именно — непонятно.
Зато отмечено, что в отношении главного редактора "ПолитНавигатора" Сергея Степанова в 2019 году Украина ввела персональные санкции, а интернет-провайдерам предписано заблокировать доступ к сайту. Что это доказывает в рамках обвинения, неизвестно. Персональные санкции против Степанова не имеют отношения к Михайлову, а блокировка доступа к сайту не означает, что на нем запрещено публиковаться. Собственно, Михайлова и не обвиняют в нарушении каких-либо санкций СНБО Украины. Зачем тогда этот абзац?
Такой же бессмыслицей выглядит фрагмент обвинения, где указано, что Михайлов с 2014 года работал внештатным корреспондентом и автором издания "ПолитНавигатор" без соблюдения установленного действующим законодательством порядка трудоустройства граждан. Михайлова, снова же, не обвиняют в нарушении трудового законодательства. Кроме того, в материалах дела нет подписанного сторонами трудового договора, из которого следовало бы, что Владимир занимает в издании такую-то должность и получает такую-то зарплату. Документов, фиксирующих получение гонораров от "ПолитНавигатора", в деле тоже нет.
Павел Волков о количестве задержанных на Украине по политически-мотивированным обвинениям
1 декабря, 17:09Репрессии на Украине
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Есть только публикации на сайте, причем 4 статьи опубликованы в апреле-мае 2014 года, а еще 4 из вошедших в обвинение — в марте 2023 года.
Первые четыре статьи назывались: "В Славянске уже просят о помощи Владимира Путина по мере возможностей" (ВИДЕО); "Жириновский: на Востоке Украины гибнут русские люди, требуем от руководства России принятия всех необходимых мер"; "11 мая приди на референдум! Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики"; "Лидер "Оплота" засветился на параде в Севастополе и призвал вооружаться".
Прокурор интерпретировал экспертизу статей так, что "путем цитирования и трансляции вещания других лиц или прямо распространяются публичные призывы к действиям, направленным на вторжение российской армии на территорию Украины и к положительному отношению к такому вторжению, к действиям, направленным на уменьшение территории Украины путем образования на ее территории других суверенных государств и создания с этой целью вооруженных формирований и проведения по этому вопросу назначенного неконституционным способом референдума, а следовательно на изменение конституционного строя и изменение границ территории Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины".
Призывал "путем цитирования и трансляции вещания других лиц" — это оригинальный подход, но не имеющий отношения ни к лингвистике, ни к праву. И, конечно, в самой экспертизе таких выводов нет. В ней написано лишь, что в первой статье содержится "просьба к президенту России: оказать жителям т.н. ДНР любую посильную помощь в их борьбе за свою независимость" (просьба не от Михайлова, а от жителей ДНР); во второй — "обращение к руководству РФ: защитить русскоязычное население востока Украины и, при необходимости, использовать для этого вооруженные силы РФ" (обращение не Михайлова, а Жириновского); в третьей — "призыв к жителям восточных регионов и читателям интернет-ресурса "Навигатор": создавать вооруженные формирования для освобождения своей территории от экономического и политического влияния Украины и создания отдельного государственного образования Киевская Русь" (призыв не от Михайлова, а от главы "Оплота"); в четвертом — "призыв к читателям интернет-сайта "ПолитНавигатор": принять участие в референдуме о независимости Донецкой и Луганской областей от Украины и проголосовать за создание т. н. "Донецкой Народной Республики" (текста с таким заголовком на сайте сейчас вообще нет, но Конституция Украины предусматривает референдум по таким вопросам, а до 2018 года даже действовал закон о референдумах).
Прокурор написал, что эти призывы направлены на изменение конституционного строя, но это ст. 109 УК Украины, которую Михайлову не предъявили.
Унизительно для украинского народа
Что касается статей, написанных в марте 2022 года, в телефоне Михайлова якобы нашли сообщение от главреда "ПолитНавигатора", в котором тот поставил журналисту задачу "готовить заранее ложные тенденциозные материалы, направленные на расшатывание общественно-политической обстановки, искажение реальных обстоятельств военной агрессии ВС РФ и сокрытие преступлений военнослужащих РФ". Сомнительно, что именно так и было написано в сообщении — это идеологизированная интерпретация.
Опубликованы же согласно поставленной задачи такие материалы: "В Киеве заканчиваются продукты, ретейлеры поднимают цены" (это в то время объективная реальность, то же самое публиковали и украинские СМИ); "Зеленский намекнул на возможность подрыва Киевской ГЭС, затопит все города ниже по течению" (Зеленский действительно говорил о таких вещах); "Никогда Путин не допустит, чтобы убивали гражданских — Черновецкий" (это слова Черновецкого и в них нет никаких призывов ни к чему); "Украинские власти намеренно увеличивают жертвы среди мирного населения" (это цитата политолога Александра Семченко).
"Информационно-содержательное и эмоционально-тематическое наполнение" этих материалов якобы "отражает публичное одобрение и оправдание осуществления вооруженной агрессии России против Украины, а также содержит признаки разжигания религиозной вражды и является унизительным для украинского народа".
Во-первых, отражает одобрение и оправдание. То есть отражает позицию определенных групп населения. Отражать ее — и есть задача журналиста. Предметом уголовного преследования это являться не может и согласно формулировкам соответствующих статей УК не является. Во-вторых, если содержит признаки разжигания религиозной вражды, то должно быть обвинение по разжиганию таковой, а его нет. Даже из заголовков статей видно, что речи о религиозных вопросах в них не ведется. "Унизительные для украинского народа" — оценочное суждение, а не юридическая формулировка и принимать такое во внимание суд не может.
Заявление суда, что Михайлов частично признал вину не соответствует действительности. Владимир признал очевидное — что как журналист сотрудничал с изданием "ПолитНавигатор" и был автором части указанных в обвинении статей. Публикации от 2014 года Михайлову не принадлежат. Несложно заметить, что это текстовые расшифровки приложенных к статьям видеорепортажей из Славянска и Крыма и интервью Жириновского.
Но даже, если бы принадлежали, это не было бы преступлением (до принятия закона о коллаборационизме, которое данного обвинения не касается). Михайлов в зале суда пояснил, что с 2014 года пишет для издания "ПолитНавигатор", которое территориально находится в Севастополе, но сам ни в Севастополь, ни на Донбасс за прошедшее с того момента время не ездил. Статьи, датированные мартом 2022 года, писал действительно Михайлов, они касаются исключительно экономических проблем, никаких заданий не получал, темы выбирал сам, а последний гонорар получил до начала СВО, что легко проверить по банковским транзакциям.
Суд разбираться не стал и решил, что Михайлов "пытался преуменьшить свое участие, и следовательно и ответственность за содеянное" и не мог не понимать, что издание "является антиукраинским, а потому любое сотрудничество с руководством этого издания направлено против Украины, против ее государственности, суверенитета и независимости" и что его публикации "носили также антиукраинский характер, и это подтверждено как протоколом осмотра веб-сайта "Политнавигатор", так и заключением лингвистической экспертизы".
Стоит ли говорить, что понятия "антиукраинский" в законодательстве не существует, протокол осмотра функционально такое не может ни подтвердить, ни опровергнуть, а в лингвистической экспертизе даже нет слова "антиукраинский". Предмет доказывания по статьям обвинения (госизмена и посягательство на территориальную целостность) тоже не включает в себя исследования, были ли публикации "проукраинскими" или "анти".
Финальную же часть приговора просто нельзя не процитировать целиком:
"В то время как многие украинцы, чьи родственники, друзья, знакомые проживали в РФ, пытались донести правдивую информацию до них, используя интернет-ресурсы для разъяснительной работы среди россиян о неприемлемости и противозаконности захвата чужой страны путем военной агрессии, мотивируя россиян свергнуть преступный режим Путина, выходить с демонстрациями на улицы против войны, гибели людей и т. д., Михайлов, присылая свои публикации Степанову, действовал в пользу страны-агрессора, предавая свою страну, которая мужественно боролась против более сильного, численно превосходящего и к тому времени лучше вооруженного врага, буквально истекая кровью".
Текст, достойный пера патриотического прозаика, но выглядящий странно в решении суда, который приговорил журналиста к 8 годам лишения свободы за покушение на территориальную целостность Украины и 14 годам с конфискацией всего имущества — за госизмену.
Все навалили в кучу — якобы доказали, что Михайлов одобрял агрессию России, подрывал конституционный строй, разжигал религиозную ненависть и получал гонорары от подсанкционного издания, но осудили почему-то за ненайденные экспертизой призывы к сепаратизму и ни одним словом обвинения не обоснованную госизмену. Да еще и за одни и те же действия осудили по двум разным статьям. Подписавшиеся под таким приговором судьи должны понимать, что рано или поздно за это придется отвечать.
 
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