https://ukraina.ru/20230924/1049640592.html

Безопасная госизмена. Юрия Петровского задержали за корректирование ударов, которые никто не наносил

Безопасная госизмена. Юрия Петровского задержали за корректирование ударов, которые никто не наносил - 24.09.2023 Украина.ру

Безопасная госизмена. Юрия Петровского задержали за корректирование ударов, которые никто не наносил

В Запорожье судят одного из лидеров Антимайдана Юрия Петровского. Ему грозит пятнадцатилетнее заключение за передачу сведений о дислокации ВСУ. Но проблема в том, что СБУ завела уголовное производство задолго до предполагаемого совершения преступления, а по переданным данным не было ни одного прилета.

2023-09-24T03:36

2023-09-24T03:36

2023-09-24T03:36

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Похитители Кучмы17 мая 2023 года СБУ в Запорожье задержала 64-летнего Юрия Петровского по подозрению в передаче России данных о дислокации ВСУ для нанесения ракетных ударов. Это госизмена — ч. 2 ст. 111 УК Украины, по которой человеку грозит до 15 лет лишения свободы.Местные СМИ тут же написали, что задержан российский корректировщик и напомнили читателю некоторые моменты из биографии Петровского, которые должны были бы утвердить обывателя в мнении о законности и справедливости задержания. Во-первых, Юрий Петровский — коммунист и член Союза советских офицеров. В современной Украине это уже причина для как минимум общественного порицания и того, что сейчас называется культурой отмены. Во-вторых, в 2001 году Петровского осудили за планирование госпереворота. Звучит страшно, особенно если поверить официальному сообщению СБУ о том, что Юрий с подельником якобы собирались взорвать ЧАЭС, похитить тогдашнего президента Леонида Кучму и организовать вооруженное восстание. По всей видимости, все вдвоем, поскольку других фигурантов в деле не было. Заговор оказался настолько страшным, что подельнику Петровского, который подписал признание, дали аж условный срок. Юрий, получил 6 лет и лишился звания майора, но не признался. Нелепость "дела грибников-заговорщиков" (так называли его в начале 2000-х) оказывается не такой уж нелепостью, если вспомнить, что именно в то время прогремело политическое убийство журналиста Георгия Гонгадзе и появились пленки майора Мельниченко, которые указывали на причастность к этому убийству президента Кучмы. Даже известные своей сервильностью украинские СМИ с сомнением отнеслись к "грибному заговору" и неоднократно делали предположения, что кейс попытки похищения Кучмы и госпереворота был спецоперацией тогдашнего начальника СБУ Деркача для перехвата повестки "Гонгадзегейта". Короче говоря, приговор Петровскому был шит белыми нитками и понимали это все. Понимали тогда. Сейчас же он стал одним из оснований содержания человека в СИЗО, которое выдвинул прокурор. Раз мог тогда, значит может и сейчас — все же ясно.Но самое страшное, в чем провинился Юрий, совсем не липовое похищение Кучмы, а его участие в запорожском Антимайдане 2013-2014 гг. 8 февраля 2014 года во время антифашистского шествия Петровский зачитал требование участников мероприятия к еще действовавшему правительству Януковича обратиться к России как к гаранту мира и стабильности на Украине, установить в стране федеративное устройство, а также запретить фашистские партии. На митинге рядом с Облгосадминистрацией, которым закончилось большое антифашистское шествие в Запорожье, он символично сжег чучело Степана Бандеры. После победы майдана Петровский стал одним из организаторов "Полка Победы" (аналог российского "Бессмертного полка", который каждый год после госпереворота 2014 года проводил 9 мая свои акции, несмотря на регулярные нападения праворадикалов и препятствия со стороны полиции), а 2015 году даже недолго пробыл депутатом горсовета.Загадочный "Василий"С такой биографией после 24 февраля 2022 года Юрия просто не могли оставить в покое. Как сообщила пресс-служба СБУ, "в 2022 году Петровского завербовала ФСБ для осуществления подрывной деятельности. Экс-депутат по версии следователей создал агентурную сеть в Запорожье, в которую входили бывшие однопартийцы задержанного. Он скрыто снимал объекты критической инфраструктуры, а собранные сведения передавались врагу для планирования атак по Запорожью. А в течение апреля-мая 2023 года он корректировал обстрелы".Только все это оказалось ложью.Материалы дела говорят о том, что уголовное производство против Юрия Петровского было открыто 15 ноября 2022 года. Тогда же в его отношении начались и негласные следственно-розыскные действия. Но вот интересно, в обвинении указано, что Юрий начал совершать преступление 5 апреля 2023 года, когда с ним якобы связался некий неустановленный, как обычно, представитель России с позывным "Василий". Это факт требует объяснений — почему за Петровским начали следить за полгода до предполагаемого совершения им преступления? Потому что он был в Антимайдане и открыто выражал оппозиционные взгляды? Также материалы дела в очередной раз не подтверждают базовое сообщение пресс-службы СБУ о контактах Юрия с сотрудником ФСБ, ни о каких сотрудниках ФСБ в документах речи не идет. Также нет ни слова ни о какой агентурной сети из однопартийцев, Петровский в деле единственный обвиняемый.Итак, 5 апреля с Петровским связывается некто "Василий". С чего следствие взяло, что он является представителем страны-агрессора, непонятно. Как его зовут на самом деле, в каком ведомстве работает, какую должность он занимает? В других аналогичных делах представителей страны-агрессора, как правило, идентифицировали через незаконный и формально не имеющий отношения к базам МВД и СБУ сайт "Миротворец" (запрещен в РФ). Это полная ерунда, но хоть что-то. Здесь же никаких доказательств не представлено вообще — просто представитель России "Василий".Осталось ответить на вопрос, что за сведения были переданы и для чего — планировались ли по ним атаки на места дислокации ВСУ?Прямо 5 апреля, в день, когда "Василий" связался с Петровским, сведения о совершении преступления были внесены в Единый реестр досудебных расследований, т.е. в СБУ о контакте узнали сразу же. Как? Нам не скажут — тайна следствия. Но мы уже знаем, что негласные следственные действия в отношении Юрия велись с осени 2022 года. За ним вели наблюдение.Вопрос — почему Петровского не задержали в тот же день?Первое задание Юрий получил "не позднее 16.04.2023", а 17 апреля отправил "Василию" сообщение с такими данными:Следствие утверждает, что данные передавались с целью огневого поражения этих точек российской армией, но в переписке об этом нет ни слова. Также в материалах дела ничего не сказано о прилетах в данные локации.СБУ следит за Петровским и не задерживает его.29 апреля Юрий отправил "Василию" сообщение: "Да, прилет был. На 300 м недолет, попало в частный сектор. Я ошибся, горели частные дома на Павло-Кичкасе. А со "Звезды" топливозаправщики идут по-прежнему".Речь идет о том, что российские войска не попали по хранилищу топлива в одном из районов Запорожья, пострадали жилые дома в частном секторе. Эту ракету Петровский не наводил, а по указанным им объектам в предыдущем сообщении ударов не было. Тем не менее, может не госизмена, но несанкционированная передача данных налицо, а его все равно не задерживают.2 мая Петровский отправил "Василию" информацию о расположении ВСУ в санатории "Хортица" и рядом с санаторием завода Днепроспецсталь, а также пояснением, что раньше были прилеты рядом с санаторием и рядом с мостом Преображенского, но по самим объектам не попали. Действительно, 21 апреля одна ракета попала в площадку рядом с санаторием, где размещались украинские военные, а другая — там же, на острове Хортица, но около моста. Об этом писали местные СМИ и даже публиковали фото. Никаких прилетов после этого по указанным объектам или рядом с ними не было. То есть Петровский сообщил "Василию" открытую информацию о событии, которое произошло за несколько дней до передачи сообщения.Не ахти какая информация, но все-таки переписка с "представителем страны-агрессора", а Юрия снова не задерживают.7 мая Петровский сообщает "Василию" о размещении ВСУ на территории давно неработающего и разграбленного алюминиевого завода. Это тоже не было секретом. 26 апреля на территории комбината прогремели взрывы, в соцсетях публиковали видео, а весь город обсуждал, что россияне накрыли место дислокации ВСУ. Конашенков сообщил, что на территории завода была уничтожена крупная партию оружия из США и Европы. Все было доступно в медиа. Но задержания как не было, так и нет.12 мая Петровский отправил сообщение о том, что ракета прилетела по складу топлива в воинской части Нацгвардии. Эта информация также была в соцсетях и о ней знало полгорода.Кстати, ни разу Юрий не прислал никаких фотографий объектов, только текст. Его не обвиняют в том, что он выезжал на разведку и собирал данные. Вообще ничего не сказано о том, откуда он их брал. По всему видно, что из открытых источников. Все сообщения отправлялись из дому, задерживали его на работе. Это произошло аж 17 мая.С тех пор Юрий находится в СИЗО без права на залог. Он не отрицает своего негативного отношения к установившемуся после Майдана режиму на Украине. Он не отрицает факт передачи сведений, правда, не знает, кому именно их передавал. И это в деле ключевое.Идеальная жертваВ сухом остатке получается:Значит, Юрию можно было предъявить максимум несанкционированное распространение информации о военных объектах, но никак не госизмену. И это если переписка реально велась с "Василием" из России. А если нет? Как узнали о переписке прямо в день переписки? Почему, зная о такой переписке уже 5 апреля, Петровскому позволили почти полтора месяца отправлять "представителю страны-агрессора" данные, на основании которых могли быть совершены обстрелы, могла бы быть уничтожена техника и личный состав ВСУ, могли пострадать гражданские? Ведь его могли взять прямо в день начала переписки, пресечь возможность совершить преступление, не дать передать массу якобы очень важных сведений и т.д. Все это говорит о том, что "Василий", вероятно, никакой не "представитель России", а скорее представитель СБУ. Человеку позволили передать много незаконной, но совершенно безопасной для Украины информации, по сути, закопать его и посадить на 15 лет – избавиться от очередного "инакомыслящего", спровоцировав его на преступление, которое без указанной провокации он бы не совершил.Учитывая бэкграунд Петровского, украинские медиа, а за ними и украинское общество разбираться в вопросе не станут. Петровский стал идеальной жертвой в программе СБУ по зачистке инакомыслящих, повелся на провокацию (которая по украинским законам является преступлением) и по сути пострадал из-за своих убеждений. Во второй раз в жизни.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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