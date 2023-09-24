Безопасная госизмена. Юрия Петровского задержали за корректирование ударов, которые никто не наносил
Петровский
В Запорожье судят одного из лидеров Антимайдана Юрия Петровского. Ему грозит пятнадцатилетнее заключение за передачу сведений о дислокации ВСУ. Но проблема в том, что СБУ завела уголовное производство задолго до предполагаемого совершения преступления, а по переданным данным не было ни одного прилета.
Похитители Кучмы
17 мая 2023 года СБУ в Запорожье задержала 64-летнего Юрия Петровского по подозрению в передаче России данных о дислокации ВСУ для нанесения ракетных ударов. Это госизмена — ч. 2 ст. 111 УК Украины, по которой человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
Местные СМИ тут же написали, что задержан российский корректировщик и напомнили читателю некоторые моменты из биографии Петровского, которые должны были бы утвердить обывателя в мнении о законности и справедливости задержания.
Во-первых, Юрий Петровский — коммунист и член Союза советских офицеров. В современной Украине это уже причина для как минимум общественного порицания и того, что сейчас называется культурой отмены.
Во-вторых, в 2001 году Петровского осудили за планирование госпереворота. Звучит страшно, особенно если поверить официальному сообщению СБУ о том, что Юрий с подельником якобы собирались взорвать ЧАЭС, похитить тогдашнего президента Леонида Кучму и организовать вооруженное восстание. По всей видимости, все вдвоем, поскольку других фигурантов в деле не было. Заговор оказался настолько страшным, что подельнику Петровского, который подписал признание, дали аж условный срок. Юрий, получил 6 лет и лишился звания майора, но не признался.
Нелепость "дела грибников-заговорщиков" (так называли его в начале 2000-х) оказывается не такой уж нелепостью, если вспомнить, что именно в то время прогремело политическое убийство журналиста Георгия Гонгадзе и появились пленки майора Мельниченко, которые указывали на причастность к этому убийству президента Кучмы.
Даже известные своей сервильностью украинские СМИ с сомнением отнеслись к "грибному заговору" и неоднократно делали предположения, что кейс попытки похищения Кучмы и госпереворота был спецоперацией тогдашнего начальника СБУ Деркача для перехвата повестки "Гонгадзегейта". Короче говоря, приговор Петровскому был шит белыми нитками и понимали это все. Понимали тогда. Сейчас же он стал одним из оснований содержания человека в СИЗО, которое выдвинул прокурор. Раз мог тогда, значит может и сейчас — все же ясно.
Но самое страшное, в чем провинился Юрий, совсем не липовое похищение Кучмы, а его участие в запорожском Антимайдане 2013-2014 гг. 8 февраля 2014 года во время антифашистского шествия Петровский зачитал требование участников мероприятия к еще действовавшему правительству Януковича обратиться к России как к гаранту мира и стабильности на Украине, установить в стране федеративное устройство, а также запретить фашистские партии. На митинге рядом с Облгосадминистрацией, которым закончилось большое антифашистское шествие в Запорожье, он символично сжег чучело Степана Бандеры.
Петровский сжигает чучело Бандеры около Запорожской обладминистрации
Петровский сжигает чучело Бандеры около Запорожской обладминистрации
После победы майдана Петровский стал одним из организаторов "Полка Победы" (аналог российского "Бессмертного полка", который каждый год после госпереворота 2014 года проводил 9 мая свои акции, несмотря на регулярные нападения праворадикалов и препятствия со стороны полиции), а 2015 году даже недолго пробыл депутатом горсовета.
Загадочный "Василий"
С такой биографией после 24 февраля 2022 года Юрия просто не могли оставить в покое. Как сообщила пресс-служба СБУ, "в 2022 году Петровского завербовала ФСБ для осуществления подрывной деятельности. Экс-депутат по версии следователей создал агентурную сеть в Запорожье, в которую входили бывшие однопартийцы задержанного. Он скрыто снимал объекты критической инфраструктуры, а собранные сведения передавались врагу для планирования атак по Запорожью. А в течение апреля-мая 2023 года он корректировал обстрелы".
Только все это оказалось ложью.
Материалы дела говорят о том, что уголовное производство против Юрия Петровского было открыто 15 ноября 2022 года. Тогда же в его отношении начались и негласные следственно-розыскные действия.
Но вот интересно, в обвинении указано, что Юрий начал совершать преступление 5 апреля 2023 года, когда с ним якобы связался некий неустановленный, как обычно, представитель России с позывным "Василий". Это факт требует объяснений — почему за Петровским начали следить за полгода до предполагаемого совершения им преступления?
Потому что он был в Антимайдане и открыто выражал оппозиционные взгляды? Также материалы дела в очередной раз не подтверждают базовое сообщение пресс-службы СБУ о контактах Юрия с сотрудником ФСБ, ни о каких сотрудниках ФСБ в документах речи не идет. Также нет ни слова ни о какой агентурной сети из однопартийцев, Петровский в деле единственный обвиняемый.
Итак, 5 апреля с Петровским связывается некто "Василий". С чего следствие взяло, что он является представителем страны-агрессора, непонятно. Как его зовут на самом деле, в каком ведомстве работает, какую должность он занимает? В других аналогичных делах представителей страны-агрессора, как правило, идентифицировали через незаконный и формально не имеющий отношения к базам МВД и СБУ сайт "Миротворец" (запрещен в РФ). Это полная ерунда, но хоть что-то. Здесь же никаких доказательств не представлено вообще — просто представитель России "Василий".
Осталось ответить на вопрос, что за сведения были переданы и для чего — планировались ли по ним атаки на места дислокации ВСУ?
Прямо 5 апреля, в день, когда "Василий" связался с Петровским, сведения о совершении преступления были внесены в Единый реестр досудебных расследований, т.е. в СБУ о контакте узнали сразу же. Как? Нам не скажут — тайна следствия. Но мы уже знаем, что негласные следственные действия в отношении Юрия велись с осени 2022 года. За ним вели наблюдение.
Вопрос — почему Петровского не задержали в тот же день?
Первое задание Юрий получил "не позднее 16.04.2023", а 17 апреля отправил "Василию" сообщение с такими данными:
- —из здания Днепроэнерго вывезены сотрудники и там дислоцируются ВСУ;
- —на территории ДнепроГЭС – вооруженная охрана;
- —в цехах арматурного завода ремонтируют военную технику, в каких именно, неизвестно. На всех работников завода СБУ собрала анкеты.
Следствие утверждает, что данные передавались с целью огневого поражения этих точек российской армией, но в переписке об этом нет ни слова. Также в материалах дела ничего не сказано о прилетах в данные локации.
СБУ следит за Петровским и не задерживает его.
29 апреля Юрий отправил "Василию" сообщение: "Да, прилет был. На 300 м недолет, попало в частный сектор. Я ошибся, горели частные дома на Павло-Кичкасе. А со "Звезды" топливозаправщики идут по-прежнему".
Речь идет о том, что российские войска не попали по хранилищу топлива в одном из районов Запорожья, пострадали жилые дома в частном секторе. Эту ракету Петровский не наводил, а по указанным им объектам в предыдущем сообщении ударов не было. Тем не менее, может не госизмена, но несанкционированная передача данных налицо, а его все равно не задерживают.
2 мая Петровский отправил "Василию" информацию о расположении ВСУ в санатории "Хортица" и рядом с санаторием завода Днепроспецсталь, а также пояснением, что раньше были прилеты рядом с санаторием и рядом с мостом Преображенского, но по самим объектам не попали.
Действительно, 21 апреля одна ракета попала в площадку рядом с санаторием, где размещались украинские военные, а другая — там же, на острове Хортица, но около моста. Об этом писали местные СМИ и даже публиковали фото. Никаких прилетов после этого по указанным объектам или рядом с ними не было. То есть Петровский сообщил "Василию" открытую информацию о событии, которое произошло за несколько дней до передачи сообщения.
Не ахти какая информация, но все-таки переписка с "представителем страны-агрессора", а Юрия снова не задерживают.
7 мая Петровский сообщает "Василию" о размещении ВСУ на территории давно неработающего и разграбленного алюминиевого завода. Это тоже не было секретом. 26 апреля на территории комбината прогремели взрывы, в соцсетях публиковали видео, а весь город обсуждал, что россияне накрыли место дислокации ВСУ. Конашенков сообщил, что на территории завода была уничтожена крупная партию оружия из США и Европы. Все было доступно в медиа. Но задержания как не было, так и нет.
12 мая Петровский отправил сообщение о том, что ракета прилетела по складу топлива в воинской части Нацгвардии. Эта информация также была в соцсетях и о ней знало полгорода.
Кстати, ни разу Юрий не прислал никаких фотографий объектов, только текст. Его не обвиняют в том, что он выезжал на разведку и собирал данные. Вообще ничего не сказано о том, откуда он их брал. По всему видно, что из открытых источников. Все сообщения отправлялись из дому, задерживали его на работе. Это произошло аж 17 мая.
Задержание Юрия Петровского
Задержание Юрия Петровского
С тех пор Юрий находится в СИЗО без права на залог. Он не отрицает своего негативного отношения к установившемуся после Майдана режиму на Украине. Он не отрицает факт передачи сведений, правда, не знает, кому именно их передавал. И это в деле ключевое.
Идеальная жертва
В сухом остатке получается:
- —Уголовное производство в отношении Петровского открыто за полтора месяца до предполагаемого совершения преступления.
- —Данные о совершении Петровским преступления были внесены в ЕРДР прямо в день, когда "представитель России" впервые связался с Петровским. Известно об этом могло стать только, если Петровского уже к тому времени вели. А его вели.
- —Следствие не знает, кому передавались сведения, кто такой "Василий". Называть его "представителем России" — ни на чем не основанное допущение. Юридически термин "представитель России" не имеет смысла, так представителем государства можно назвать любого гражданина.
- —Следствие не знает, с какой целью передавались сведения, об этом в переписке ничего нет.
- —Петровский никуда не ездил для сбора данных, фотографий объектов или локаций на карте не присылал.
- —Все переданные данные находились в открытом доступе.
- —Прилетов по указанным Петровским объектам не было (в деле нет ни ущерба, ни потерпевших).
- —Сообщения о прилетах Петровский отправлял после самих прилетов, вся информация была публичной.
- —Зная о передаче данных, СБУ не задерживала Петровского полтора месяца, позволяя ему совершать предполагаемое преступление.
Юрий Петровский во время задержания
Юрий Петровский во время задержания
Значит, Юрию можно было предъявить максимум несанкционированное распространение информации о военных объектах, но никак не госизмену. И это если переписка реально велась с "Василием" из России. А если нет?
Как узнали о переписке прямо в день переписки? Почему, зная о такой переписке уже 5 апреля, Петровскому позволили почти полтора месяца отправлять "представителю страны-агрессора" данные, на основании которых могли быть совершены обстрелы, могла бы быть уничтожена техника и личный состав ВСУ, могли пострадать гражданские?
Ведь его могли взять прямо в день начала переписки, пресечь возможность совершить преступление, не дать передать массу якобы очень важных сведений и т.д. Все это говорит о том, что "Василий", вероятно, никакой не "представитель России", а скорее представитель СБУ. Человеку позволили передать много незаконной, но совершенно безопасной для Украины информации, по сути, закопать его и посадить на 15 лет – избавиться от очередного "инакомыслящего", спровоцировав его на преступление, которое без указанной провокации он бы не совершил.
Юрий Петровский на Антимайдане в Запорожье
Юрий Петровский на Антимайдане в Запорожье
Учитывая бэкграунд Петровского, украинские медиа, а за ними и украинское общество разбираться в вопросе не станут. Петровский стал идеальной жертвой в программе СБУ по зачистке инакомыслящих, повелся на провокацию (которая по украинским законам является преступлением) и по сути пострадал из-за своих убеждений. Во второй раз в жизни.