"Раньше я такого не говорил": Трамп снова заявил о "хороших шансах" на мир - 31.10.2026 Украина.ру
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"Раньше я такого не говорил": Трамп снова заявил о "хороших шансах" на мир
"Раньше я такого не говорил": Трамп снова заявил о "хороших шансах" на мир - 31.10.2026 Украина.ру
"Раньше я такого не говорил": Трамп снова заявил о "хороших шансах" на мир
Президент США Дональд Трамп очередной раз выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского конфликта
2026-10-31T17:58
2026-10-31T18:00
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В ответ на вопрос о возможной встрече представителей России и Украины на саммите G20 в декабре американский лидер заявил, что стороны стали заметно ближе к заключению соглашения."Думаю, мы уже очень близки к заключению соглашения. И раньше я такого не говорил. В самом начале я этого не утверждал", — признался он.Если в начале военного конфликта между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским присутствовала "колоссальная ненависть", то сейчас ситуация, по его оценке, существенно изменилась."Я думаю, что сейчас у нас действительно хорошие шансы урегулировать и этот конфликт. Мы работаем над заключением множества соглашений", — сказал Трамп.Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне разговоров о форматах международного посредничества и возможных площадках для диалога. Ранее в Кремле подчеркнули: речи о европейских переговорщиках пока не идет, конкретная договоренность есть только о трехстороннем формате.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США приступили к согласованию конкретных сроков трехсторонней встречи, которая пройдет в Абу-Даби. Подробнее – в материале Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, юрий ушаков, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Украина.ру

"Раньше я такого не говорил": Трамп снова заявил о "хороших шансах" на мир

17:58 31.10.2026 (обновлено: 18:00 31.10.2026)
 
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп очередной раз выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского конфликта
В ответ на вопрос о возможной встрече представителей России и Украины на саммите G20 в декабре американский лидер заявил, что стороны стали заметно ближе к заключению соглашения.
"Думаю, мы уже очень близки к заключению соглашения. И раньше я такого не говорил. В самом начале я этого не утверждал", — признался он.
Если в начале военного конфликта между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским присутствовала "колоссальная ненависть", то сейчас ситуация, по его оценке, существенно изменилась.
"Я думаю, что сейчас у нас действительно хорошие шансы урегулировать и этот конфликт. Мы работаем над заключением множества соглашений", — сказал Трамп.

Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне разговоров о форматах международного посредничества и возможных площадках для диалога. Ранее в Кремле подчеркнули: речи о европейских переговорщиках пока не идет, конкретная договоренность есть только о трехстороннем формате.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США приступили к согласованию конкретных сроков трехсторонней встречи, которая пройдет в Абу-Даби. Подробнее – в материале Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются на сайте Украина.ру.
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