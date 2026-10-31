"Раньше я такого не говорил": Трамп снова заявил о "хороших шансах" на мир
17:58 31.10.2026 (обновлено: 18:00 31.10.2026)
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп очередной раз выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского конфликта
В ответ на вопрос о возможной встрече представителей России и Украины на саммите G20 в декабре американский лидер заявил, что стороны стали заметно ближе к заключению соглашения.
"Думаю, мы уже очень близки к заключению соглашения. И раньше я такого не говорил. В самом начале я этого не утверждал", — признался он.
Если в начале военного конфликта между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским присутствовала "колоссальная ненависть", то сейчас ситуация, по его оценке, существенно изменилась.
"Я думаю, что сейчас у нас действительно хорошие шансы урегулировать и этот конфликт. Мы работаем над заключением множества соглашений", — сказал Трамп.
Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне разговоров о форматах международного посредничества и возможных площадках для диалога. Ранее в Кремле подчеркнули: речи о европейских переговорщиках пока не идет, конкретная договоренность есть только о трехстороннем формате.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США приступили к согласованию конкретных сроков трехсторонней встречи, которая пройдет в Абу-Даби. Подробнее – в материале Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются на сайте Украина.ру.
Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне разговоров о форматах международного посредничества и возможных площадках для диалога. Ранее в Кремле подчеркнули: речи о европейских переговорщиках пока не идет, конкретная договоренность есть только о трехстороннем формате.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США приступили к согласованию конкретных сроков трехсторонней встречи, которая пройдет в Абу-Даби. Подробнее – в материале Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются на сайте Украина.ру.
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