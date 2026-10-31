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"Раньше я такого не говорил": Трамп снова заявил о "хороших шансах" на мир

"Раньше я такого не говорил": Трамп снова заявил о "хороших шансах" на мир - 31.10.2026 Украина.ру

"Раньше я такого не говорил": Трамп снова заявил о "хороших шансах" на мир

Президент США Дональд Трамп очередной раз выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского конфликта

2026-10-31T17:58

2026-10-31T17:58

2026-10-31T18:00

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В ответ на вопрос о возможной встрече представителей России и Украины на саммите G20 в декабре американский лидер заявил, что стороны стали заметно ближе к заключению соглашения."Думаю, мы уже очень близки к заключению соглашения. И раньше я такого не говорил. В самом начале я этого не утверждал", — признался он.Если в начале военного конфликта между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским присутствовала "колоссальная ненависть", то сейчас ситуация, по его оценке, существенно изменилась."Я думаю, что сейчас у нас действительно хорошие шансы урегулировать и этот конфликт. Мы работаем над заключением множества соглашений", — сказал Трамп.Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне разговоров о форматах международного посредничества и возможных площадках для диалога. Ранее в Кремле подчеркнули: речи о европейских переговорщиках пока не идет, конкретная договоренность есть только о трехстороннем формате.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США приступили к согласованию конкретных сроков трехсторонней встречи, которая пройдет в Абу-Даби. Подробнее – в материале Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, юрий ушаков, владимир зеленский, украина.ру