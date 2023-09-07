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Двенадцать точек ВСУ за десять дней. Еще одного подростка на Украине приговорили к 10 годам за госизмену

Двенадцать точек ВСУ за десять дней. Еще одного подростка на Украине приговорили к 10 годам за госизмену - 07.09.2023 Украина.ру

Двенадцать точек ВСУ за десять дней. Еще одного подростка на Украине приговорили к 10 годам за госизмену

Саша Кулаков из Славянска получил 10 лет за передачу данных о дислокации ВСУ, которые он собрал за 10 дней в двух городах, живя с родителями и имея только велосипед. Ракетных ударов не последовало, а самого Сашу заставили подписать признание. Дело похоже на провокацию

2023-09-07T04:18

2023-09-07T04:18

2023-09-07T04:18

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29 апреля 2022 года в Славянске Донецкой области сотрудники СБУ задержали 17-летнего Александра Кулакова по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена).Через два месяца ему должно было исполниться 18 лет.Следствие считает, что 18 апреля прошлого года с молодым человеком связался некий представитель Центрального аппарата ФСБ и убедил его собирать и передавать информацию о расположении и передвижении подразделений ВСУ на территории городов Славянск и Лиман (Красный Лиман). После этого, в течение 10 дней, с 19 по 28 апреля, Саша якобы передал с помощью мессенджера Telegram координаты целого ряда объектов: места базирования 3-х единиц БМ 21 "Град"; местоположения 5-ти танков и 3-х БТР; двух зданий общежития, в котором были расквартированы военнослужащие ВСУ; коммунального некоммерческого предприятия, которое было выделен для обслуживания раненых военнослужащих ВСУ; трех блокпостов; места размещения реактивной артиллерии ВСУ и двух мест скопления личного состава ВСУ.Какие доказательства СБУ и прокуратура предоставили суду? Прежде всего, это рапорт о выявлении уголовного правонарушения от 20 апреля 2022 года. Опустим тот момент, что сам по себе рапорт в принципе не может использоваться в качестве доказательства. Доказательством могут быть только представленные в рапорте сведения, которые в свою очередь должны быть чем-то доказаны. Опустим, потому что главный вопрос заключается в другом — если, согласно материалам дела, Саша совершал преступление с 18 по 28 апреля, а 20 апреля уже был соответствующий рапорт, почему СБУ позволило Кулакову еще целую неделю передавать сотруднику ФСБ данные, которые могли привести к уничтожению техники и личного состава ВСУ?Кстати, были ли нанесены удары по указанным объектам? В материалах дела об этом ничего не сказано, в приговоре нет ни слова о причиненном ущербе или пострадавших в результате совершения преступления. Это дает основания предположить, что ударов не было. В аналогичном деле 18-летней Насти Глущенко из Бахмута, которая тоже якобы передавала похожие сведения ФСБ ущерба и пострадавших нет, удары не наносились. Это подтвердили в суде сами следователи. Не исключено, что подобное мы бы услышали и в деле Саши Кулакова, если бы оно рассматривалось судом. Но в судебном заседании Александр признал себя виновным и, забегая вперед, тут же получил 10 лет (было бы 15 лет, но суд учел, что в момент задержания обвиняемый был несовершеннолетним). Зачем? Практика показывает, что, вероятнее всего, в надежде на обмен, который ему пообещали эсбэушники и прокуроры.Единственное, что сделали в суде, кроме подписания соглашения о признании вины, — допросили отца и мать обвиняемого. Отец сообщил, что семья с 2014 по 2015 год жила в России, где Саша "дружил со своими одноклассниками, которые и стали причиной пророссийских взглядов последнего". Если папа действительно так сказал, "удружив" сыну, то возникают вопросы к его адекватности. Впрочем, он мог быть напуган и не до конца соображать, что говорит. Тем не менее, он заявил, что, когда они жили в Славянске, в поведении его сына он не заметил ничего необычного, сын сидел дома, иногда ездил на велосипеде. Мама же, в отличие от папы, оказалась умнее и сообщила, что о пророссийских взглядах сына ей ничего не известно, а в указанное время он сидел дома и иногда выходил в магазин. Как Саша, иногда выходя в магазин и катаясь на велосипеде умудрился за 10 дней собрать информацию о 12 точках дисклокации ВСУ, причем не только в Славянске, а еще и в Лимане — большая загадка.Почему приговор вынесли только вначале сентября 2023 года, проведя одно единственное заседание, если уже 30 апреля 2022 года следственный эксперимент и осмотр вещей тогда еще подозреваемого подтвердил обвинение? Вещи — это мобильный телефон, других нет. С какой целью его осматривали во время следствия два раза — 30 апреля (сразу после задержания) и почему-то аж 11 июля? В чем заключалось столь длительное следствие, если кроме телефона в деле нет других вещдоков?Устанавливали личность сотрудника ФСБ. Установлена она тем же способом, каким и в вышеупомянутом деле Насти Глущенко — рапорт СБУ от 5 июля 2022 года, а затем, 9 июля, просмотр сайта "Миротворец"*, который показал, что интересующий следствие человек "является российским военным преступником, сотрудником ФСБ РФ, принимал участие в подготовке и нападения РФ на Украину 24.02.2022 года".На каком основании сотрудника ФСБ каждый раз в подобных делах идентифицируют по "Миротворцу"*, который не зарегистрирован на Украине, никем не верифицирован и не является государственной базой данных? В том же деле Глущенко дававший показания следователь СБУ согласился с тем, что у "Миротворца"* именно такой статус и он не может быть источником для опознания лиц. Некоторые суды не принимают данные с этого сайта как доказательства, а суд в Славянске принял. Почему? Скорее всего потому, что было признание вины, и адвокат не протестовал. В ином случае мог бы и не принять.Совокупность фактов говорит о том, что идентификация сотрудника ФСБ происходила в точности наоборот — нашли подходящую анкету на "Миротворце"*, а затем, базируясь на сведениях, которые являются гостайной и не подлежат разглашению, написали рапорт, в котором шла речь именно об этом человеке.Почему передачу данных о ВСУ в деле Кулакова квалифицировали как госизмену, а то же самое в делах "Молодой гвардии Бахмута" Владимира Маркина и Анастасии Глущенко — как несанкционированное распространение информации в условиях военного положения? В чем разница и почему нет единой трактовки УК?Итак, СБУ было известно о преступлении 20 апреля, но Саше позволили совершать его еще неделю. Прилетов по переданным координатам не было. Сотрудника ФСБ установили по секретному рапорту и сайту "Миротворец"*. Парня держали в СИЗО почти полтора года, прежде чем он признался в вине, рассказав про вербовку со стороны ФСБ, хотя факт его переписки с неизвестным человеком был установлен в ходе следственного эксперимента сразу же после задержания. Знал ли тогда Саша, что это был сотрудник ФСБ, или ему об этом рассказали в СБУ перед подписанием признания вины? Кому на самом деле передавал данные Саша Кулаков? Не тем ли, кто его задержал?И каков же цинизм решения суда, давшего парню 10 лет, который "на основании объективно выясненных обстоятельств, подтвержденных исследованными в судебном заседании доказательствами, считает, что вина обвиняемого… доказана в судебном заседании полностью".* Запрещено в РФСвязь с рабочей группой редакции по вопросам гражданских пленных: чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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украина, днр, славянск, всу, сбу, репрессии, госизмена, эксклюзив, красный лиман