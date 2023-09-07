Двенадцать точек ВСУ за десять дней. Еще одного подростка на Украине приговорили к 10 годам за госизмену
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Саша Кулаков из Славянска получил 10 лет за передачу данных о дислокации ВСУ, которые он собрал за 10 дней в двух городах, живя с родителями и имея только велосипед. Ракетных ударов не последовало, а самого Сашу заставили подписать признание. Дело похоже на провокацию
29 апреля 2022 года в Славянске Донецкой области сотрудники СБУ задержали 17-летнего Александра Кулакова по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена).
Через два месяца ему должно было исполниться 18 лет.
Следствие считает, что 18 апреля прошлого года с молодым человеком связался некий представитель Центрального аппарата ФСБ и убедил его собирать и передавать информацию о расположении и передвижении подразделений ВСУ на территории городов Славянск и Лиман (Красный Лиман). После этого, в течение 10 дней, с 19 по 28 апреля, Саша якобы передал с помощью мессенджера Telegram координаты целого ряда объектов: места базирования 3-х единиц БМ 21 "Град"; местоположения 5-ти танков и 3-х БТР; двух зданий общежития, в котором были расквартированы военнослужащие ВСУ; коммунального некоммерческого предприятия, которое было выделен для обслуживания раненых военнослужащих ВСУ; трех блокпостов; места размещения реактивной артиллерии ВСУ и двух мест скопления личного состава ВСУ.
Какие доказательства СБУ и прокуратура предоставили суду? Прежде всего, это рапорт о выявлении уголовного правонарушения от 20 апреля 2022 года. Опустим тот момент, что сам по себе рапорт в принципе не может использоваться в качестве доказательства. Доказательством могут быть только представленные в рапорте сведения, которые в свою очередь должны быть чем-то доказаны. Опустим, потому что главный вопрос заключается в другом — если, согласно материалам дела, Саша совершал преступление с 18 по 28 апреля, а 20 апреля уже был соответствующий рапорт, почему СБУ позволило Кулакову еще целую неделю передавать сотруднику ФСБ данные, которые могли привести к уничтожению техники и личного состава ВСУ?
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Кстати, были ли нанесены удары по указанным объектам? В материалах дела об этом ничего не сказано, в приговоре нет ни слова о причиненном ущербе или пострадавших в результате совершения преступления. Это дает основания предположить, что ударов не было. В аналогичном деле 18-летней Насти Глущенко из Бахмута, которая тоже якобы передавала похожие сведения ФСБ ущерба и пострадавших нет, удары не наносились. Это подтвердили в суде сами следователи. Не исключено, что подобное мы бы услышали и в деле Саши Кулакова, если бы оно рассматривалось судом. Но в судебном заседании Александр признал себя виновным и, забегая вперед, тут же получил 10 лет (было бы 15 лет, но суд учел, что в момент задержания обвиняемый был несовершеннолетним). Зачем? Практика показывает, что, вероятнее всего, в надежде на обмен, который ему пообещали эсбэушники и прокуроры.
Единственное, что сделали в суде, кроме подписания соглашения о признании вины, — допросили отца и мать обвиняемого. Отец сообщил, что семья с 2014 по 2015 год жила в России, где Саша "дружил со своими одноклассниками, которые и стали причиной пророссийских взглядов последнего". Если папа действительно так сказал, "удружив" сыну, то возникают вопросы к его адекватности. Впрочем, он мог быть напуган и не до конца соображать, что говорит. Тем не менее, он заявил, что, когда они жили в Славянске, в поведении его сына он не заметил ничего необычного, сын сидел дома, иногда ездил на велосипеде. Мама же, в отличие от папы, оказалась умнее и сообщила, что о пророссийских взглядах сына ей ничего не известно, а в указанное время он сидел дома и иногда выходил в магазин. Как Саша, иногда выходя в магазин и катаясь на велосипеде умудрился за 10 дней собрать информацию о 12 точках дисклокации ВСУ, причем не только в Славянске, а еще и в Лимане — большая загадка.
Почему приговор вынесли только вначале сентября 2023 года, проведя одно единственное заседание, если уже 30 апреля 2022 года следственный эксперимент и осмотр вещей тогда еще подозреваемого подтвердил обвинение? Вещи — это мобильный телефон, других нет. С какой целью его осматривали во время следствия два раза — 30 апреля (сразу после задержания) и почему-то аж 11 июля? В чем заключалось столь длительное следствие, если кроме телефона в деле нет других вещдоков?
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Устанавливали личность сотрудника ФСБ. Установлена она тем же способом, каким и в вышеупомянутом деле Насти Глущенко — рапорт СБУ от 5 июля 2022 года, а затем, 9 июля, просмотр сайта "Миротворец"*, который показал, что интересующий следствие человек "является российским военным преступником, сотрудником ФСБ РФ, принимал участие в подготовке и нападения РФ на Украину 24.02.2022 года".
На каком основании сотрудника ФСБ каждый раз в подобных делах идентифицируют по "Миротворцу"*, который не зарегистрирован на Украине, никем не верифицирован и не является государственной базой данных? В том же деле Глущенко дававший показания следователь СБУ согласился с тем, что у "Миротворца"* именно такой статус и он не может быть источником для опознания лиц. Некоторые суды не принимают данные с этого сайта как доказательства, а суд в Славянске принял. Почему? Скорее всего потому, что было признание вины, и адвокат не протестовал. В ином случае мог бы и не принять.
Совокупность фактов говорит о том, что идентификация сотрудника ФСБ происходила в точности наоборот — нашли подходящую анкету на "Миротворце"*, а затем, базируясь на сведениях, которые являются гостайной и не подлежат разглашению, написали рапорт, в котором шла речь именно об этом человеке.
Почему передачу данных о ВСУ в деле Кулакова квалифицировали как госизмену, а то же самое в делах "Молодой гвардии Бахмута" Владимира Маркина и Анастасии Глущенко — как несанкционированное распространение информации в условиях военного положения? В чем разница и почему нет единой трактовки УК?
Итак, СБУ было известно о преступлении 20 апреля, но Саше позволили совершать его еще неделю. Прилетов по переданным координатам не было. Сотрудника ФСБ установили по секретному рапорту и сайту "Миротворец"*. Парня держали в СИЗО почти полтора года, прежде чем он признался в вине, рассказав про вербовку со стороны ФСБ, хотя факт его переписки с неизвестным человеком был установлен в ходе следственного эксперимента сразу же после задержания. Знал ли тогда Саша, что это был сотрудник ФСБ, или ему об этом рассказали в СБУ перед подписанием признания вины? Кому на самом деле передавал данные Саша Кулаков? Не тем ли, кто его задержал?
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И каков же цинизм решения суда, давшего парню 10 лет, который "на основании объективно выясненных обстоятельств, подтвержденных исследованными в судебном заседании доказательствами, считает, что вина обвиняемого… доказана в судебном заседании полностью".
* Запрещено в РФ
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