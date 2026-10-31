https://ukraina.ru/20261031/igry-prestolov-po-kievski-kino-o-maydane-show-must-go-on-1084201711.html

"Игры престолов" по-киевски, кино о Майдане: Show Must Go On

"Игры престолов" по-киевски, кино о Майдане: Show Must Go On - 31.10.2026 Украина.ру

"Игры престолов" по-киевски, кино о Майдане: Show Must Go On

На Украину снова понаехали голливудские актеры, спонсоры фильмов Андрея Звягинцева* разорились после показа "Минотавра", а в Киеве всё ещё снимают кино, посвящённое "мирному майдану"

2026-10-31T18:45

2026-10-31T18:45

2026-10-31T18:45

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Думается, его с удовольствием сегодня посмотрят в Польше, которая находится на грани госпереворота. Самые ироничные зрители даже интересуются: "а как будет на польском "революция гідности“"?"Эй, Джейме, какого чёрта?"В Киев больше не приезжают голливудские звезды первой величины типа Анджелины Джоли или Шона Пенна. Однако актёр Владимир Зеленский понимает, что "шоу должно продолжаться" и выписывает к себе западных коллег рангом поменьше.Так, на этой неделе Украину посетил датский актёр, продюсер, сценарист и режиссер, посол доброй воли ПРООН Николай Костер-Вальдау, известный украинскому зрителю по роли Джейми Ланнистера в "Игре престолов". В Сети даже шутят, что его приглашение — знак особого расположения украинского шоумена к датскому премьеру Метте Фредериксен, которая публично осудила переговоры Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным.Приезжий "Ланнистер" в столице осмотрел последствия обстрела ЖК "Комфорт Таун", где, кстати, купили квартиры многие украинские депутаты и чиновники. Отчего-то в пресловутую Бучу западных гостей возить перестали и теперь показывают им страдания нардепов и министров, в чьих квартирах выбило стекла.Сам датский актёр заявил, что цель его визита — повышение осведомленности и попытка убедиться, что люди не забывают: есть страна, которая справляется, но нуждается в помощи международного сообщества, особенно перед приближением зимы. Жаль, дрова с собой Костер-Вальдау не захватил…На самом же деле, пригласили актёра из мегапопулярной "Игры престолов" совсем не для демонстрации ужасов "российской агрессии" — это и без него прекрасно умеют делать украинские политики-попрошайки. Задача таких культурных европейских послов состоит в том, чтобы убеждать собственных фанатов в непогрешимости киевского режима и оправдывать все те ужасы, что сегодня происходят на Украине под патронатом Зеленского: от насильственной мобилизации до языкового геноцида."Добрый дяденька Костер-Вальдау отмывает работорговцев, что похищают людей на улицах украинских городов. А платят ему за это деньгами, которые у рабов украли", — поясняет журналист, собственный корреспондент издания Украина.ру в Донецке Игорь Гомольский.К слову, проплаченный спектакль Николая Костера-Вальдау в Киеве осудил даже его партнер по съёмочной площадке, британский актёр Кит Харингтон, исполнивший в "Игре престолов" роль Джона Сноу."Я просто хочу сказать: „Эй, Джейме, какого черта?" Ты не должен использовать своё лицо, чтобы занять сторону в войне, о которой ты ничего не знаешь. Прекрати делать вид, что тебе не всё равно. Хотя, знаете что? Ланнистеры всегда были дерьмом", — написал Харингтон в своих социальных сетях.Это что же выходит? Что зрители и актёры прекрасно понимают, что творит Запад вокруг киевского престола, и осуждают тех, кто играет на стороне украинского "королька". Кстати, канву "Игр Престолов" вполне можно переложить на современную мировую политику. Ланнистеры — это Запад. Дейнерис со своими драконами — Китай. Дотракийцы — Иран. Старки, королевский Дом Севера — Россия. Ну, а одичалые, это по всей видимости, политические украинцы.Впрочем, они этого не знают — ведь в стране четырёх свобод действует частичный запрет: четвёртый сезон "Игры престолов" заблокирован на украинских стриминговых платформах. Ведь в нем снимался российский актер Юрий Колокольников, который был внесён в украинский перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.Куда привезла майданщиков машина времениПоэтому украинским зрителям предлагают посмотреть аутентичную версию борьбы за власть — кино о Майдане. К очередной, 13-й годовщине "революции достоинства" вышел новый документальный фильм режиссеров Романа Любого и Владимира Тихого "Машина времени — Майдан".Он слеплен из уникальных архивных кадров госпереворота, который создатели ленты упорно называют мирным протестом. В ноябре 2013 года будущие участники кинообъединения "Вавилон'13" вышли на майдан по призыву Мустафы Найема, и вместе с кофе и хорошим настроением совершенно случайно захватили с собой видеокамеры — чтобы снимать протесты в центре Киева.За время "революции достоинства" они зафиксировали тысячи часов видеоматериалов, снимая события изнутри. Спустя 13 лет эти кадры легли в основу фильма "Машина времени — Майдан", который позволяет зрителям вернуться в прошлое, вновь оказаться среди участников революции и переосмыслить события.Правда, тех, кто может переосмыслить свой порыв, приведший к войне и уничтожению страны, почти и не осталось: идеологи госпереворота, постарались утилизировать в окопах большую часть пассионариев. Кстати, это косвенно признают даже создатели документалки — ведь один из героев их фильма погиб на войне."Когда мы вышли с камерами на Майдан в ноябре 2013 года, никто из нас не знал, чем все закончится. Спустя 13 лет мы возвращаемся к этим кадрам, чтобы по-новому взглянуть на события, изменившие Украину. Для нас было важно не только воссоздать атмосферу революции, но и осмыслить ее через опыт нового поколения – тех, кто был детьми во время Майдана, а сегодня защищает Украину.Одним из тех, кто должен был помочь нам рассказать эту историю, был поэт и военнослужащий Максим Кривцов. Мы начали вместе работать над текстами фильма, но, к сожалению, не успели завершить работу. После его гибели мы решили, что Максим все равно должен стать частью этой истории. Его стихи и личные записи о Майдане органично вплелись в сюжет и стали одним из способов переосмыслить революцию с точки зрения сегодняшнего дня", – говорит режиссер фильма Владимир Тихий.Вот только немного лукавит товарищ: все противники Майдана изначально знали, что "мирные протесты" приведут к большой войне и открыто заявляли об этой угрозе, со всех площадок и трибун. Поэтому сегодня смешно смотреть, как лицемерные певцы "революции достоинства" делают вид, что никогда и предположить не могли, куда их вывезет эта "машина времени".Правда, заказчики этого зрелища хлебают кинобред огромными ложками. В июне 2026 года фильм "Машина времени — Майдан" был представлен в международной конкурсной программе британского фестиваля Sheffield DocFest, где картина получила специальное упоминание жюри (Special Mention). Также фильм был представлен на международном фестивале WARM в Сараево. Все эти международные награды говорят лишь об одном: историю майдана превращают, как внутри страны, так и на Западе, в национальный украинский героический миф, но при этом не позволяют обсуждать подоплёку и последствия этого "народного сопротивления".Кризис политического кино…в том числе и потому, что спонсоров цветных революций ждёт не только политическая ответственность, но и большие финансовые потери. Вон, французские продюсеры, раскручивавшие на международных фестивалях фильм Андрея Звягинцева* "Минотавр", уже считают убытки и плачут.Парижская продюсерская киностудия Charles Gillbert cinema разорилась после выпуска нашумевшего кинопроекта от "хорошего русского". А ведь как прекрасно всё начиналось: фильм "Минотавр", критикующий спецоперацию и российское руководство, получил Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля и был официально выдвинут от Франции на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".Казалось бы, что могло пойти не так? Тем не менее у зрителя кинолента провалилась: в "Минотавр" было вложено 7,5 миллионов долларов, однако в мировом прокате эта агитка глобалистов, слепленная российским режиссером, не отбилась. В итоге французская кинокомпания CG Cinéma, выступившая одним из постановщиков фильма иноагента Звягинцева, оказалась в тяжёлом финансовом положении. При уставном капитале в 57,3 тысячи евро её долг достиг 11,24 миллиона евро, а убыток составил 66 тысяч евро.Кроме того, компанию лишили государственного финансирования из-за убыточности проектов. Проблемы возникли и у MK2, также участвовавшей в производстве ленты: ее обязательства оцениваются в 55,92 миллиона евро. Говорят, компании пришлось обратиться к краудфандингу и кредитам французского государственного инвестиционного банка Bpifrance.Где ж они просчитались? А все очень просто: заказчики и спонсоры не учли, что через пять лет конфликта политическая маркировка больше не заменяет художественное качество и не вызывает зрительского интереса. Но главное то, что поменялся и общественно-культурный контекст: аудитория хочет разбираться в первопричинах украино-российской войны, а не глотать обвинительные пасквили.Платить за это зрители тоже не хотят. Запад теряет монополию на культурную международную повестку — это отразилось уже в художественных и документальных лентах о Евромайдане и войне. И неважно, снимают их украинцы или россияне на западные гранты — маятник качнулся в обратную сторону.*Признан иноагентом в РФ

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https://ukraina.ru/20261016/ne-tolko-kino-ukrainu-lishili-syrnogo-korolevstva-1083850013.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, культура, украина, киев, запад, владимир зеленский, шон пенн, владимир путин, украина.ру